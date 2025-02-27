Уверенность как навык: укрепляем её в детях

Для успеха во взрослой жизни детям важно развивать уверенность в себе. Это означает без страха пробовать новое, верить в свои способности и знать, что даже если цель не будет достигнута, они смогут справиться с неудачей.

Уверенные в себе дети способны преодолевать сложности для реализации своих целей, а их вера в себя играет ключевую роль в социальном благополучии и психическом здоровье. В этой статье мы рассмотрим способы укрепления уверенности в детях, ведь каждый родитель хочет, чтобы ребёнок любил и ценил себя.

Взращиваем уверенность в себе

Чтобы научить чему-либо, нужно самому уметь это делать. Уверенность в себе не исключение.

Отмечайте ваши успехи вместе со своими детьми. Расскажите о своих целях и покажите, как ваши старания и решительность помогли вам достичь желаемого. Помните, что мы не можем дать детям то, чего никогда не было в нас.

Освойте коучинг

Если углубиться в теорию, можно сказать, что коучинг – это процесс взаимодействия, в ходе которого коуч создаёт благоприятную среду для определения сильных сторон ученика, их развития и активации ещё не использованных качеств.

Ваша задача как родителя – помогать ребёнку развиваться и создавать условия для успешности. Если всегда делать всё за него (и тут каждый вспомнит шедевральные рисунки трёхлетних малышей на конкурсе), он не научится самостоятельности и не обретёт уверенность.

Это значит, что для воспитания ребёнка с уверенностью в себе нам следует преодолеть свою тревогу и перестать контролировать всё вокруг.

Определите зоны ответственности

Каждый человек стремится быть полезным, и дети не исключение. Позвольте им помогать и вносить посильный вклад в жизнь семьи. Так вы научите их ценить ответственность.

Это также способствует развитию уверенности в себе, ведь ребёнок понимает, что способен справиться с задачей и выполнить её хорошо.

Позитивные высказывания

Способ общения родителей с детьми оказывает значительное влияние на формирование личности ребёнка. В стихотворении Вадима Шефнера говорится: «Словом можно убить, словом можно спасти», именно поэтому так важно найти позитивные моменты и вовремя их отметить.

Дети учатся каждый день, наблюдая за взрослыми вокруг них. Когда в вашем доме звучат слова поддержки, вы показываете свою любовь и помогаете ребёнку обрести внутреннюю опору. Демонстрируйте ребёнку свою веру в него, выражая одобрение каждый день. Так дети почувствуют поддержку и любовь, а ещё у них появится ощущение уверенности, которое сохранится и во взрослом возрасте.

Заведя привычку использовать позитивные фразы в адрес малыша, вы будете формировать уверенность, взращивать адекватную самооценку.

мне нравится быть твоей мамой;

ты наполняешь мне сердце;

ты был прав;

я знаю, что ты сделал все возможное;

я благодарна тебе;

у тебя есть отличная идея;

я верю в тебя;

не бойся быть собой;

я так рада, что ты со мной;

это было действительно смело;

я восхищаюсь тобой;

если ты действительно в это веришь – это важно;

я никогда не смогу перестать тебя любить;

не сравнивай себя ни с кем другим;

пугаться – это нормально;

доброта не делает тебя слабым;

всё возможно;

я тебя слушаю;

я доверяю тебе;

мне нравится, как ты это сказал;

ты прекрасный друг;

я всегда буду любить тебя.

Согласитесь, в повседневной жизни легко отметить эти небольшие, но такие ёмкие высказывания. Правильное использование таких выражений оказывает мощное терапевтическое воздействие, и уверенность станет навыком, который так важен для каждого из нас.

Не исключайте чувства

Важно, чтобы ребёнок умел справляться со сложными эмоциями: разочарование, грусть, гнев, подавленность, и чтобы эти чувства не позволяли влиять на его самооценку.

Если игнорировать чувства ребёнка, он может решить, что они не важны, что негативно скажется на его уверенности в себе.

Помогите ему научиться выражать сильные эмоции и управлять ими, чтобы это не подрывало его веру в себя. Проявляйте искренний интерес, когда ребёнок захочет поделиться своими чувствами, и внимательно слушайте его.

Ставьте достижимые цели

У детей развивается уверенность в себе, когда они испытывают чувство выполненного долга.

Поощряйте ребёнка ставить перед собой достижимые цели. Например, можно начать с простого – самостоятельно одеваться по утрам или играть на фортепиано по 30 минут в день. Затем выразите свою признательность за выполнение задания.

Такие небольшие достижения помогают детям укрепить веру в свои способности!

Не спешите спасать

Конечно, хочется оградить ребёнка от страданий, ошибок и разочарований, но если постоянно вмешиваться и исправлять всё за него, то он не научится важным урокам стойкости и выносливости.

Развивайте у детей аналитическое мышление, учите их справляться с трудностями самостоятельно, находить способы преодоления препятствий. Покажите им, что ошибки – это нормально, и будьте примером: пусть видят, как вы совершаете оплошности, но не сдаётесь. Так формируется уверенная в себе личность.

Поощряйте самостоятельность

Дети часто обращаются к родителям за помощью, когда сталкиваются с трудностями. Однако, если вы берёте на себя решение всех проблем, вы лишаете ребёнка бесценной возможности учиться. Исследования показывают, что даже маленькие дети способны самостоятельно справляться с простыми задачами.

Не давайте готовых ответов, поощряйте детей искать решения самостоятельно. Их первые попытки могут быть не самыми лучшими (как первый самостоятельно налитый стакан воды), но вы можете аккуратно направлять их вопросами, пока они не найдут оптимальный вариант.

Пусть зарождённая в детстве уверенность станет навыком во взрослой жизни!