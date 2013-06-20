Как привить ребенку любовь к порядку

На полу разбросаны игрушки, вы постоянно спотыкаетесь о них, а в шкафах всё перевернуто вверх дном... И как бы вы ни старались, крутясь как «белка в колесе», поддерживать порядок становится всё сложнее и сложнее. А маленький непоседа, как ни в чем не бывало, сидит на полу и в очередной раз выкладывает мозаику, половина деталей которой растерялась и уже вряд ли найдется. Если эта ситуация знакома вам, то наверняка вы не раз задавались вопросом: как приучить ребенка к порядку?

На самом деле, существует немало уловок, благодаря которым вы сможете это сделать. Однако не относитесь к ним, как к правилам, которым необходимо следовать неукоснительно, а принимайте их в качестве рекомендаций. Поскольку каждый ребенок индивидуален: кто-то эмоционален и предпочитает возиться с пылесосом, а кто-то любит складывать игрушки. Поэтому к каждому малышу необходимо подобрать свой «ключ».

Как приучить ребенка к порядку?

Прежде чем прививать своему чаду любовь к порядку, начните с себя: старайтесь убирать вещи, вешать одежду в шкаф, мыть посуду и делать другие домашние дела. Ведь не секрет, что маленький человечек, как губка: всё впитывает в себя. Поэтому если изо дня в день он будет видеть, что в доме убрано, со временем воспримет домашние обязанности, как сами собой разумеющиеся.

Однако, чтобы достигнуть заветной цели, этого недостаточно. Постарайтесь избежать типичных ошибок и вовремя начать приучать малыша к подрядку.

Итак, приступим…

Некоторые особенности занятий с ребенком

* Все свои действия объясняйте и подавайте собственный пример

В начале объясните малышу, что вы от него хотите и зачем это нужно. Затем продемонстрируйте действие самостоятельно, а потом проделайте то же самое вместе с крохой, комментируя и направляя каждое движение.

* Закрепляйте полученный навык

Повторяйте действие, пока малыш не усвоит его.

* Соблюдайте последовательность

Переходите к приобретению следующего навыка только тогда, когда ребенок справляется с предыдущим заданием самостоятельно.

* Всегда хвалите своего маленького помощника

Малыш не получает удовлетворение от сложенного конструктора в коробку или вымытой чашки. Ему гораздо важнее осознать свою значимость для вас и получить ваше одобрение. Поэтому не скупитесь на похвалу: кроха обязательно её запомнит и в следующий раз постарается порадовать вас еще больше. Хвалите всегда, даже если у малыша плохо получилось выполнить ваше поручение. Ведь он сделал всё САМ!

* Вместе занимайтесь домашними делами

Вы затеяли уборку, а маленький непоседа «путается под ногами»? Отлично! Используйте этот момент: дайте ему влажную тряпочку, пусть вытирает пыль, подражая вам.

* Четко формулируйте задачи для малыша

Когда ребенок мал, он не понимает общих фраз: «Убери за собой» или «Собери игрушки». Поэтому ему необходимо давать конкретные задания: «Положи куклу на кровать», «Заведи машинку в гараж», «Отнеси мячик» и так далее.

* Учитывайте эмоциональное состояние ребенка

Если у крохи сегодня не задался день или он слишком перевозбужден, находясь под впечатлением яркого события, отложите уборку на следующий день. Вспомните себя: разве у вас всегда есть настроение мыть посуду, пылесосить и делать другие домашние дела?

* Распределяйте обязанности

Скажите малышу «Ты убери игрушки, а мама помоет посуду» или «Вытри пыль, а мама пропылесосит».

* Добавьте элемент творчества

Уборка — дело неинтересное и скучное. Поэтому замените нудные уговоры убрать игрушки на увлекательную игру или волшебную историю.

Если вашему крохе около года, устройте состязания: «У кого игрушка упадет громче в коробку?» или «Кто быстрее добежит/доползет до коробки с игрушками?»

Если ваш малыш постарше, придумайте волшебную историю или игру:

o Расскажите, что ночью прилетит Фея Чистоты, которая проверит всю работу.

o Придумайте историю о том, что большая коробка — это домик или волшебный башмак, в котором живут игрушки.

o Машинки наперегонки едут под кровать спасать заблудившегося там зайку.

o Предложите крохе построить гараж, в который игрушки на ночь отправятся спать.

o Придумайте злую волшебницу Пылюку и прогоните её.

Таких историй и игр можно придумать немало. Ведь приключения есть на каждом шагу!

Старайтесь избегать типичных ошибок

Их не так много:

* Если у ребенка что-то не получается, не ругайте его и уж тем более не исправляйте работу в его присутствии, поскольку малыш может разувериться в собственных силах. Ведь он так старался!

* Старайтесь не ставить ребенку сложных задач, которые не соответствуют его возрасту.

* Не сравнивайте своего малыша с другими детьми, поскольку это может вызвать у него негативную реакцию не только по отношению к вам, но и по отношению тому, с кем его сравнивают. Кроме того, кроха может обозлиться и поступать вам назло, думая, что вы любите другого ребенка больше. Поэтому сравнивайте малыша только с самим собой. Например, «сегодня ты убрал игрушки быстрее/медленнее, чем вчера» и так далее.

* Когда ребенок не хочет убирать, не заставляйте его, лучше всеми способами заинтересуйте сделать это самостоятельно.

* Не наказываете ребенка, если он не хочет убирать. Гораздо более действенный способ — ваш отказ поиграть с ним или почитать книжку.

* Если ребенок стремится что-то выполнить самостоятельно или помочь вам, не отмахивайтесь от него со словами: «Я сделаю быстрее», «Иди лучше посмотри мультик», «Мне некогда», «Не мешай». Потому что спустя какое-то время малыш начнет ощущать себя маленьким царьком, за которого все сделают. И тогда в ответ на свою просьбу помочь или убрать за собой со стола вы рискуете услышать от ребенка «Мне некогда» или «Сделай сама».

Поэтому постарайтесь уделить крохе время, чтобы выполнить работу вместе с ним или дать ему возможность проявить самостоятельность.

* Не говорите ребенку, что он плохо убрал в комнате, недостаточно хорошо помыл посуду, не так сложил одежду. Лучше лишний раз похвалите его за старание, это будет гораздо эффективнее.

* Старайтесь не «торговаться» с малышом: не предлагайте ему конфетку или шоколадку взамен на то, что он уберет игрушки или сложит одежду. Поскольку, повзрослев, ребенок будет все делать только взамен на что-то.

* Не превращайте уборку в наказание. Если ребенок измазался в чем-то, не стоит говорить ему «Постирай сам майку», или если он в чем-то провинился — «Ты сегодня меня расстроил, а теперь иди и собери свои игрушки». Потому что у малыша сложится отрицательное отношение к домашним делам, и тогда помощи от него уже не ждите.

Приучая ребенка к порядку, учитывайте его возраст

Некоторые родители полагают, что пока ребенок маленький, не стоит нагружать его работой по дому, поэтому выполняют всё сами. Они считают, что малыш должен наиграться, а наработаться еще успеет. На самом деле, такой подход не совсем верный. Поскольку, когда ребенок пойдет в школу, могут начаться куда более серьезные проблемы: опоздания на уроки, неспособность заправить самостоятельно постель, разбросанные по всей комнате книжки и тетрадки.

Поэтому психологи советуют начинать приучать ребенка к порядку как можно раньше: ближе к 11-12 месяцам. Поскольку, как правило, в этом возрасте у малыша появляется осознанный интерес к складыванию и доставанию предметов из различных емкостей.

Поэтому не упустите этот период: начните активно заниматься с малышом. Например, соберите вместе с ним разбросанные игрушки с пола и сложите их в коробку (контейнер) или каждую игрушку положите на свое место. При этом комментируйте все свои действия: «Машинку поставим в гараж», «Мишка живет в домике», «Кукла спит в кроватке» и так далее.

Примерно с 1,5-2 лет можете начать приучать кроху складывать свою одежду. Сначала покажите, где она должна находиться. Отведите для детских вещей доступное место: нижняя полка в шкафу или комоде, отдельная низкая тумбочка.

Обучая ребенка складывать одежду, вначале объясните, зачем это нужно, а затем покажите, как это делается. После чего проделайте все действия вместе, комментируя и направляя каждое движение.

Благодаря вашим стараниям малыш в 2-2,5 года научится складывать и развешивать свою одежду на детском стульчике самостоятельно. Конечно, она будет сложена и развешена не идеально, но ведь он сделает это САМ!

Обычно, начиная с 2-2,5 лет, детки рвутся помогать маме. Поэтому ваша задача — всеми способами поддержать это желание.

Например, если ваш ребенок проявляет интерес к мытью посуды или стирке, почему бы не доверить ему столь ответственные задания? Принцип тот же: вначале объясните, затем покажите и выполните все действия вместе, комментируя каждое движение.

Начиная с 2,5-3 лет можете доверить крохе более ответственные дела: полить цветы, вытереть пыль или подмести на кухне. И не беда, если немного воды малыш прольет на пол, ведь вы рядом и подскажете маленькому помощнику, что лужицу можно вытереть тряпкой.

Чему еще можно научить ребенка, подскажет ваша фантазия и стремление крохи к новым познаниям (не упустите эти моменты). Главное — не боясь, привлекайте малыша к работе по дому и давайте понять, что его помощь просто необходима.

Разумеется, у вашего маленького помощника не все получится сразу: он не наведет в одночасье порядок в комнате и не вымоет идеально посуду. Однако разве это главное? Гораздо важнее, чтобы он начал приобретать необходимые навыки, которые пригодятся ему во «взрослой» жизни и усвоил простую истину: каждая вещь имеет свое место.

P.S. Не всегда все эти уловки работают. Однако практически каждая мама имеет в своем «арсенале» способ, как приучить ребенка к порядку. Например, моя сестра, войдя в комнату и увидев беспорядок, говорит своей двухлетней дочери: «Ой, как же мы пойдем гулять/кататься на горках/в гости, когда такой бардак в комнате? Давай всё быстренько уберем вместе: ты уберешь кукол, а я кубики». Или «Как же я книжку тебе почитаю, если везде игрушки и негде сесть?», «У мамы/папы болит спинка/ручки, помоги». И вы знаете, это работает!

Дорогие мамы, а у вас есть уловки, с помощью которых вы прививаете своему ребенку любовь к порядку?

фото: http://globallookpress.com/

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения