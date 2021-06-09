Ауф и кринж: что сегодня модно у детей, а что «фу таким быть»

Родители, вы помните времена, когда модными были джинсы и белые кроссовки? А еще липучки-лизуны, наклейки от жвачек, журналы “Cool Girl” и стразы? У современных школьников тренды меняются так быстро, что нам не то что угнаться за ними - а хотя бы понять и не опозориться - уже сложно. Но мы попробуем! Сегодня разбираемся в детских модных штуковинах.

Да: длинные волосы, локоны, цветные пряди

Нет: короткая стрижка

Поколение, родившееся в нулевые, будто воскрешает моду 70-80-х на длинные волосы и локоны. В тренде свободные объемные прически у мальчишек: их можно забирать в хвост или придерживать с помощью ободка. Годятся и просто длинные отрощенные волосы, а еще “шапочка” или “канадка” с объемным верхом. Асимметричные прически постепенно сходят на нет, а уж “ежик” или короткая стрижка с мини-челочкой и хвостиком внизу под затылком - уже совсем “кринж” (стыдоба).

У девочек в моде цветные “анимешные” локоны, ажурные косы с вытянутыми прядями, “рожки” - два симметричных пучка на голове, бант из волос. А еще косички с канекалоном - цветными искусственными локонами. Если родители не разрешают красить волосы пенкой или пастелью для волос, которая “счесывается” за пару дней, то пусть соглашаются хотя бы на канекалон!

Да: стримы, YouTube-влогеры и TikTok

Нет: когда родители не дают завести аккаунт в соцсетях

Дети часами смотрят абсурдные ролики в YouTube или подписываются на стримеров, которые на все лады играют в популярные игры в прямом эфире - с воплями и циничными комментариями. А родители страшно переживают, и правильно - ведь детвора еще и “донатит” (дарит, перечисляет) кучу денег этим бездельникам. Но по-другому сегодня никак: даже хорошим мультикам и фильмам дети часто предпочитают сумбурный поток YouTube.

Герои экрана сегодня - уже не Ивангай или Пьюдипай, а Даня Милохин, Влад А4, Олег Брейн… Но у разных детей разные интересы. Любишь Minecraft - следишь за tommyinnit, играешь в Osu! - “стэнишь” (восхищаешься) Vaxei, хочешь научиться неотразимо “агрить” (проявлять злость) - смотришь Стримершу Карину. Выбор просто огромный.

А вот если родители следят за твоей моральной чистотой и запрещают заводить аккаунты в соцсетях, ты быстро становишься изгоем. Ведь тогда не получится обсуждать мемы и домашку в классном чате. А если друзья собираются гулять, тебе еще и звонить придется? Ты отстаешь от жизни, и над тобой вечно “кекают” (смеются) “дноклы” (одноклассники).

Да: светоотражающие куртки и оверсайз

Нет: одежда с детским принтом

В моде высокотехнологичные, футуристические ткани, с блеском или светоотражающим эффектом, радужным или голографическим покрытием - это просто “ауф” (восторг, “вау!”). Яркие цвета и комбинации разных цветов не в тренде, предпочтение дети отдают “металлической” гамме.

Куртки, толстовки, футболки оверсайз в почете - все как у взрослых. Вместо принтов лучше выбрать одежду с надписями и логотипами, отделкой из тесьмы с текстом. Да - капюшонам и брюкам-джоггерам, шапкам “луковкам” с острой макушкой, снудам. Нет - мультяшным героям на одежде и шапкам-шлемам, которые так ценят бабушки.

Да: учить стихи, разбираться в науке

Нет: забивать на учебу и свое будущее

У современных детей странная мода: они довольно рано понимают, что хорошо учиться - важно для жизни. Двоечники и троечники уже не считаются бунтарями и певцами свободы, теперь они просто глупые или ленивые.

С одной стороны, надо радоваться! - это же отличный стимул для ребенка, чтобы прыгать выше. Мальчики и девочки знают про soft skills и пользу критического мышления, они беспокоятся об экологии, думают о своем образовании и побеждают в олимпиадах, учат наизусть стихи - особая мода у многих девочек-подростков.

С другой стороны, дети все чаще занимаются самобичеванием и впадают в депрессию. В общем, становятся “дуерами” (безрадостными пессимистами), если не могут удовлетворить амбиции, которые навязывает им наше нарциссическое общество.

Да: быть здоровым и спортивным

Нет: быть толстым

Еще одна палка о двух концах: мальчики и девочки следят за собой. Ходят на гимнастику, танцы или борьбу, качают пресс и подтягиваются, занимаются на площадках воркаута. Они готовы менять рацион и принимать биодобавки, чтобы избавиться от прыщей. Быть красивым, тренированным и сильным - круто. А вот набирать лишний вес, бегать с одышкой - не круто совсем. Поэтому толстых ребят часто жалеют или насмехаются над ними. В результате анорексия резво молодеет: некоторые девочки сидят на диете в 10-11 лет, с трудом усваивают материал на уроках (ведь мозгу нужно много глюкозы!) и падают в обморок на физкультуре, хотя лишнего веса у них нет и в помине.

Да: игры-ужастики, вечный Майнкрафт, избранные настолки

Нет: книги, обычные игрушки

Дети все реже читают книги и считают это занятие скучным. Появилась даже новая профессия - литературный ментор: это особый репетитор, который советует ребенку книги, обсуждает с ним эмоции и идеи по поводу прочитанного, помогает полюбить литературу. Родители все чаще ищут таких специалистов, чтобы противопоставить чтение гаджетам. Обычные игрушки: машинки, танки, самолеты, конструкторы, куклы - тоже становятся у детей и подростков признаком “олдоты” (старья). Исключение - модные серии вроде кукол Lol, машинок Hot Weels, единорожек Poopsie. Но их, скорее, коллекционируют, чем играют с ними.

А вот мобильные игры, в которые можно рубиться на переменах, - по-прежнему в тренде. Особенно “криповые” (страшные), типа Eyes, Slenderman Origins, Granny - дети любят их за возможность разрядиться, поорать, испытать острые ощущения. В последнее время детям полюбилась смешная командная игрушка AmongUs. А еще мальчики и девочки играют в непотопляемый Minecraft: учатся проектировать, общаются в онлайне - в том числе с заграничными сверстниками, и подтягивают в процессе английский язык. Некоторые настольные игры тоже бывают модными в группах друзей и одноклассников: “Манчкин”, “Пандемия”, “Alias” - за таким занятием приятно “чилиться” (отдыхать) в компании.

Да: сквиш, симпл-димпл, поп-ит

Нет: спиннеры, йо-йо, бей-блейды

Мода на детские и подростковые игрушки меняется стремительно и непредсказуемо. Иногда тон задают лидеры класса, иногда - герои ТикТока. Еще года три назад каждый второй ребенок крутил спиннер, сегодня это уже признак отсталости. Современные крутые игрушки - это “антистрессы” из резины и пластика.

Сквиш - это небольшая мягкая игрушка в форме половинки лимона, головы панды или мороженки. Она приятна на ощупь, ее можно мять в руках, при этом сквиш меняет форму и надолго остается помятым. Симпл-димпл - игрушка с “ямочками” разного размера из силикона, которые нужно продавливать. Поп-ит - то же самое, но все “ямочки” здесь одного размера. В общем, все это просто модные и дорогие варианты полиэтиленовой упаковки с “пупырками”.

Наши дети растут в другое время - и нам непросто их понять. Мы не знаем, к какому будущему их готовить, поэтому остается только сохранять спокойствие, любить их, помогать любить жизнь и становиться хорошими людьми. И, конечно, это возможно в любые времена. Даже если ребенок вместо чтения Крапивина смотрит канал “Utopia Show” и теребит сквиш, а когда хочет поболтать с одноклассницами, пишет в беседе: “Падры го в падик”.