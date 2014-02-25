Воспитание школьника. Как приучить ребенка к самостоятельности?

Все родители хотят, чтобы чадо успешно справлялось со школьными делами и оставалось при этом веселым и здоровым. И все мы знаем, что хорошая учеба – это не только пятерки в дневнике, но еще и организованность: умение собрать рюкзак, записать в школе домашнее задание, вовремя сделать уроки, лечь раньше полуночи, встать по будильнику и одеться… Как помочь ребенку установить контроль над всеми этими процессами? Ведь от них во многом зависит его самооценка, отношения с учителями и одноклассниками. Да и нам с вами, прямо скажем, будет радостнее жить и общаться с ребенком, если свои школьные обязанности он научится отслеживать сам, а мы оставим себе роль ненавязчивого контролера и подстраховщика.

Ужас и хаос учебной жизни

Ребенок ушел в школу, забыв дома пенал и плавки для бассейна, дома поздно пообедал и болтал ногами до вечера, затем внезапно схватился за уроки (обнаружив, что не записал задания по паре предметов), впопыхах собрал рюкзак и забрался в постель на час-полтора позже, чем стоило бы. Знакомая картина? Если нет, вас можно поздравить! – вы редкий вид среди родителей школьников. А большинство мам и пап годами размахивают кнутом и пряником, чтобы приучить ребенка к самостоятельности.

Но давайте разберемся со всем по порядку. Во-первых, нормальна ли детская беспечность и забывчивость? – психологи отвечают: да! В большинстве случаев, детям нужно немало времени, чтобы научиться самостоятельно справляться со своими обязанностями. Формирование этого навыка продолжается вплоть до 13-15 лет, и это нормальный человеческий процесс. Ведь мы – организмы, а не механизмы, наша жизнь плавная и гибкая, она очень зависит от внешних условий и не всегда ровненько вписывается в рамки и клеточки. А дети – особенно спонтанны и несобранны, и недаром возле школ всегда ставится дорожный знак «Осторожно, дети!» - это еще одно напоминание взрослым, что мы должны долго и терпеливо учить наших отпрысков быть внимательными и контролировать себя. Кроме того, многое зависит от наследственности и особенностей нервной системы маленького человека, говорят специалисты. Если мама или папа в детстве «ловили ворон» и теряли тетрадки, то и ребенок не сможет продемонстрировать чудеса самоорганизации.

Тогда возникает второй вопрос: как, все-таки, приучать ребенка к организованности и самостоятельности? И здесь, прежде всего, нужно помнить, что вне зависимости от типа нервной системы и склонности к творческому хаосу, организованность – это навык, который можно поставить. Иными словами, мы можем установить программное обеспечение под названием «Самоконтроль и дисциплина» в организм нашего ребенка. Но распаковка и установка этого ПО займет какое-то время и, может быть, пакет установится не с первого раза. Хотя при упорстве с нашей стороны – все получится.

Родители порой впадают в две крайности.

Первая крайность: пустить все на самотек, «бросить ребенка в воду, чтобы он научился плавать». В этом случае участие родителей в школьной жизни ребенка минимально (сходить на собрания, расписаться в дневнике), детка все делает сама - и сама же расхлебывает последствия своей забывчивости. В такой ситуации ребенок может и «выплыть», а может и надолго забуксовать, упираясь в груду проблем, которые кажутся ему неразрешимыми. При таком подходе родителями порой руководит сильная занятость, и очень часто – внушающая ужас идея, что «если я буду с ним нянчиться, он не научится организовывать себя сам НИКОГДА!»

Другая крайность – контролировать ребенка во всем, помогать ему просыпаться, завтракать, вести в школу, неотступно учить с ним уроки и отслеживать школьные задания, переживать за двойки и тройки больше самого ученика. Родители действуют «из лучших побуждений», но здесь есть риск, что ребенок настолько привыкнет к поддержке и постоянному понуканию, что ему сложно будет брать ответственность за свою учебу (а в перспективе – и жизнь) на себя и осуществлять именно сознательный САМОконтроль.

И, наверное, где-то между этими крайностям лежит подходящая именно вашей семье золотая середина.

Подарите ребенку красивый и удобный ОБРАЗЕЦ

В когнитивной психологии существует наглядный расклад: чтобы ребенок научился самоконтролю, ему просто необходим эталон. Такой образец желательного и поощряемого поведения, на который он будет равняться. Ребенок будет сверяться с этим образцом и постепенно разовьет свой самоконтроль: научится планировать свою работу для достижения образца, а потом проверять самого себя, хорошо ли он воспроизвел образец и как в следующий раз сделать лучше. И мы, родители, вместе с учителями должны этот эталон ребенку предоставить, потому что иначе он возьмет образец на улице, в телевизоре или Вконтакте. Как же это сделать?

* Родители сами должны быть достаточно организованными людьми. Важно, чтобы ребенок видел и знал, что в родительской жизни есть место порядку и дисциплине: мама-папа умеют делать над собой усилие и выполнять свою работу и другие обязанности (готовить ужины семье, содержать дом в чистоте – все это тоже плюсы в пользу самоконтроля).

* У ребенка должно быть упорядоченное пространство для учебных маневров: стол или парта для уроков, полки и ящики для книжек и тетрадок, место в шкафу для школьной одежды, будильник, телефон, продукты к завтраку и обед в холодильнике.

* Родителям вслед за учителями нужно регулярно подсказывать ребенку: что, когда и как удобно делать, чтобы с учебой у него все было хорошо .

* И нужно не просто рассказывать и подсказывать, «что такое хорошо и что такое плохо», но и помогать ребенку придерживаться «хорошей» линии, напоминать о необходимых действиях, стимулировать и подбадривать. И, конечно, хвалить.

* И даже не только помогать, напоминать и хвалить, а еще и обращать внимание на последствия хороших действий: «Смотри, ты выучил уроки пораньше – весь вечер был свободен, здорово? Ты хорошо подготовился по английскому – и на уроке тебе было все понятно, приятно же? Ты перестал забывать пенал – и больше не приходится просить ручки и карандаши у ребят, удобно, да?»

Едим слона по частям

Ребенок пытается контролировать себя, а мы все это время контролируем ребенка. И контролируем то, как он себя контролирует! – и чтобы совсем не запутаться, можно применить один удобный метод, психологи рекомендуют. Итак:очень сложно наладить все, сразу и навсегда, психика просто пасует перед такой непосильной задачей. Гораздо проще и реальнее меняться по частям.

* Составьте для себя список «проблемных зон» в учебной жизни вашего ребенка, чтобы с особенным вниманием их исправлять. Скажем: детка не умеет вставать по будильнику, забывает записывать домашние задания и слишком поздно садится за уроки. Прекрасно, принимаемся за дело.

* В общем потоке привычной жизни вы начинаете особенно внимательно стимулировать ребенка именно по этим трем направлениям, чтобы хотя бы под вашим контролем эти проблемы исчезали. На установление ВАШЕЙ привычки контролировать может уйти 2-3 недели. А ребенок тем временем почувствует, что его жизнь упорядочивается.

* После этого выбираете одну, самую простую задачу из списка и обсуждаете с ребенком, а как бы он мог делать это сам? Например, вставать и собираться утром самостоятельно. Может быть, нужен будильник погромче? Или перевести его на 10 минут пораньше? Или закупить для завтраков особые йогурты, фрукты, сыр, кефир, чтобы чадо с удовольствием хозяйничало на кухне? Сказано – сделано, стараетесь честно отдать ребенку ответственность за это конкретное дело и наблюдаете: получается ли у него эту ответственность взять? Наблюдаете пристально, подруливаете и совсем немного помогаете, чтобы контроль за этой сферой на самом деле перешел к ребенку. На вашей совести теперь будут не сами утренние сборы в школу, а поставки в холодильник сыра и кефира. Если в этой сфере в будущем случатся промахи и недочеты – а такое бывает, будьте готовы! – вам нужно будет просто поддержать ребенка и помочь ему снова восстановить ЕГО самоконтроль по этой линии. Ну, может быть, сменить фрукты на мюсли. И хвалить, хвалить.

* Как только вы увидели, что одно направление полностью отработано, и ответственность за него перешла в руки ребенка, вычеркиваете розовым фломастером этот пункт из своего списка и вносите туда что-нибудь новенькое, актуальное, например: «Вечно забывает зарядить телефон».

* Даете детке небольшую передышку и время для адаптации, а затем вкрадчиво подходите к нему с новым креативным предложением из списка: «А что бы помогло тебе всегда записывать домашнее задание?..» Цикл повторяется. Только не стоит слишком торопиться, тише едешь – дальше будешь, а капля по капле и камень точит.

Организационный виш-лист

И напоследок давайте перечислим процессы, которые важны для успешной учебной жизни ребенка. Ваш ученик может выполнять их на автопилоте, а может забывать о них постоянно, но хотя бы классу к седьмому-восьмому стоит их проработать. Хотя бы затем, чтобы через несколько лет вам не пришлось говорить друзьям и знакомым: «Я не могу принять это чертовски привлекательное приглашение, слишком занята: мы с ребенком сдаем сессию».

Подъем по будильнику.

Самостоятельные утренние сборы в школу, хороший завтрак.

Умение запирать, отпирать квартиру и не забывать ключи.

Самостоятельный поход в школу и обратно.

Обеспечение связи (заряженный телефон, все время с собой).

Контроль количества денег на проезд и школьные завтраки.

Заполнение дневника и запись домашнего задания в дневник.

Умение следить за временем по часам.

Прогнозы о том, сколько времени займет выполнение уроков.

Самостоятельное и своевременное выполнение уроков.

Поиск учебного материала в домашней/школьной библиотеке и Интернете.

Собирание рюкзака в соответствии с расписанием на следующий день.

Поддержание в порядке всех школьных принадлежностей (ручки, линейки, циркуль и пр.).

Уборка на рабочем месте (чтобы не страшно было подходить к нему на следующий день).

Уборка школьной формы в положенное место.

Обеды и полдники вовремя.

Наверняка вам захочется чем-то дополнить наш список. Это простая «техническая база» учебного процесса, но она, правда, важна. И похоже, виш-лист не так уж огромен, за несколько лет можно помочь ребенку отточить все эти навыки, облегчить ему путь к самостоятельности и успеху, а себе – обеспечить покой и уверенность человека, который знает, что его отпрыск – научен нужным вещам.