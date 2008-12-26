Как не впасть в зимнюю спячку. Часть IV: Что приготовить зимой детям? И новогоднее меню

Зимой ответственные родители стараются давать детям больше салатов, фруктов и витаминных напитков. У детей образ жизни в эту холодную пору не слишком-то меняется – это взрослые поневоле сидят больше, лежат дольше и нападают на сладкое чаще. Тем не менее, со сменой сезонов у детей тоже происходят перемены в рационе, в организмах и мировосприятии, и в силах родителей сделать не все, но многое для того, чтобы вся семья пережила зиму в добром здравии.

Чем холоднее, тем больше хочется чего? – правильно, горячего супа. Зимой мы чаще варим борщи, рассольники и супы-пюре, они согревают и насыщают, и выручают, в конце-то концов. В прошлых статьях мы уже ознакомились с «зимними» продуктами и полезными напитками, все они подходят для детского меню, а королем блюд остается суп. С него и начнем.

«Супчик из цветной капусты мы варили – было вкусно!» (ностальгия молодого Розенбаума)

Многие еще не знают, что варить супы густые, чтобы ложка стояла – это чисто русская народная традиция. Наш отечественный суп заменяет первое и второе блюдо. Детей можно условно поделить на два лагеря: одни любят, чтобы суп был как вода, это европейский вариант. Другие предпочитают суп-пюре. Редкий ребенок не любит суп, ведь многие дети воспринимают овощные блюда как «слишком сухие». И мамам приходится постоянно разбавлять овощи водой, молоком, бульоном… в итоге получается тот же суп. Ничего страшного, знаете ли. Известно, что в супе ингредиенты сохраняют больше полезных свойств. Кроме того, благодаря водной основе суп является одним из самых легкоусваиваемых блюд. Главное – это не переварить, и не давать детям позавчерашний суп, превратившийся во вредный балласт. Да, настоявшийся суп бывает вкуснее, но полезных веществ в нем нет.

Многие считают, что готовить супы лучше на мясном бульоне - блюдо получается и вкуснее, и питательнее. Однако это не так. До трех лет педиатры рекомендуют давать ребенку супы только на овощном бульоне, чтобы пищеварительная система малыша не подвергалась лишней нагрузке. Не нужно уповать на крепкость мясного бульона – с ним суп для ребенка вреднее, а не сытнее. Суп-пюре – это лучший вариант для детей любого возраста, благодаря своей консистенции он обладает мягким обволакивающим эффектом и прекрасно насыщает. Некоторые мамы переживают, что ребенок слишком долго предпочитает пюреобразную форму овощей в супе. И зря. При варке овощи отдают все ценное в воду, превращаясь в пресные кусочки. Детям они не нравятся – невкусно! Зато бульон – очень даже. Находясь на отдыхе, вы наверняка замечали, что в отелях многих стран подают только жиденький суп-пюре разных видов. Множество людей во всем мире предпочитают такую форму супа – и ничего. Полезно, приятно, вкусно.

Совет №1: Чтобы сделать правильный бульон, нужно опустить мясо или курицу в холодную воду, довести до кипения, слить первый бульон, еще раз залить в кастрюлю горячую воду и уже варить до готовности.

Совет№2: Овощи закладываем только в кипящий бульон, далее суп готовим на самом маленьком огне, чтобы он томился, а не кипел.

Совет №3: Если в доме есть дети, не злоупотребляйте бульонными кубиками, супами и обжарками из пакетов. Усилители вкуса (гидрогенизированный растительный жир, мясные и дрожжевые экстракты, ароматизаторы) не имеют ничего общего с натуральными продуктами. Сухие овощи из пакета не идентичны овощам, которые вам показывают в рекламе. Чудесное лоснящееся мясо тоже специально приготовили для рекламного ролика, а не для кубика. Если вам некогда и нужно сварить суп «по-быстрому» - сварите лучше молочный с добавлением тертой моркови или брокколи, суп-пюре из картофеля с зелеными овощами и сыром… да мало ли, что можно придумать с использованием блендера на скорую руку.

Как сделать правильную обжарку овощей

Это процесс называют пассеровкой. Текстовой редактор предложит вам исправить на «пассировку», но пассировать – это значит «страховать». Пассируют в цирке акробатов, а овощи в суп пассеруют. Часто возникают споры: полезна ли обжарка в супах для ребенка. После обжаривания каротин из моркови лучше усваивается. Но только в том случае, если вы не зажариваете ее до корочки. Правильная пассеровка выглядит так: морковь (лук, сельдерей) нужно очистить и нарезать кубиками. Если вы добавляете чеснок, из него надо вынуть внутренний зеленый росточек. Содержащиеся в нем вещества полезны, но могут испортить вкус блюда. При чистке лука отрезаем часть луковицы с корешками – она иногда сильно горчит. Сколько чего нужно, сказать сложно. Приблизительное соотношение такое – один объем масла к трем объемам подготовленных овощей. Обжаривать лучше на чугунной сковороде. Ее сначала надо как следует разогреть на сильном огне, затем убавить его до среднего и тогда добавить масло. Ввести овощи, быстро их перемешать с маслом и убавить огонь до минимума. Главное, чего быть не должно, – так это корочки. Более того, даже цвет не должен изменяться. Лук должен просто стать прозрачным, а все овощи – мягкими. Во время обжаривания овощную смесь надо аккуратно и часто помешивать. Так как овощи нарезаны довольно мелко, процесс идет очень быстро и требует неотрывного внимания.

Как правильно приготовить вкусный суп для всей семьи с учетом детей, чтобы не было заманчивой идеи кинуть в него кубик и получить «хоть какой-то» вкус? Советуемся с Похлебкиным.

Имеется несколько чисто кулинарных правил, которые также необходимо учитывать. Вот шесть этих правил, шесть заповедей по порядку:

Первое. Для супов необходима высокая свежесть всех продуктов и тщательная их обработка, удаление всех дефектов путем чистки, обрезки, скобления. Продукты для супа следует отмывать не только от внешней грязи, но и от постороннего запаха, что далеко не все умеют и желают делать. Разделку надо вести настолько тщательно, что каждый из кусочков мяса, рыбы, овощей, положенных для супа, должен быть предварительно полностью вычищен, промыт и обсушен, только затем все компоненты заливают водой. Второе. При разделке продуктов должна строго соблюдаться форма нарезки, характерная для данного супа, ибо она влияет на его вкус. Это значит, что в один вид супа надо класть, скажем, луковицу целиком, а в другой измельчать ее; в один суп морковь надо класть целой, в другой — кубиками, в третий — соломкой и т. д. и т. п. Это не внешние украшательские, декоративные отличия, а требования, диктуемые вкусом и назначением блюда (супа). Третье. Закладка продуктов в суп должна вестись в определенном порядке, так, чтобы ни один из компонентов не переваривался и чтобы весь суп не кипел слишком долго, а поспевал бы как раз тогда, когда сварились все его компоненты. Для этого повар должен хорошо знать и помнить время варки каждого продукта, каждого компонента. Четвертое. Солить суп надо всегда в конце приготовления, но не слишком поздно, в тот момент, когда основные продукты в нем только что сварились, но еще не переварились, не перепрели, а способны впитать соль равномерно. Если суп бывает посолен слишком рано, когда продукты еще твердые, то он дольше варится и бывает пересолен, так как соль в основном остается в жидкости, а если суп посолен слишком поздно, то делается одновременно и солоноватым (жидкость) и безвкусным (гуща). Пятое. При варке супа необходимо непрестанно наблюдать за ним, не давать ему перекипать, часто пробовать, вовремя исправляя допущенные ошибки, следя за изменением вкуса отвара, за консистенцией мяса, рыбы, овощей. Именно поэтому суп считается неудобным блюдом у поваров, ибо он не отпускает от себя ни на минуту. В домашней, да и в ресторанной практике нередко этим пренебрегают, бросая суп на произвол судьбы. Хороший же повар не считается со временем, готовя суп, зная, что эти «потери» окупятся с лихвой отличным качеством. Шестое. Самый ответственный момент наступает после того, как суп в основном сварен, посолен и остается буквально несколько минут — от 3 до 7 — до его полной готовности. За это время надо, как говорят повара-практики, «довести суп до вкуса» — придать ему аромат, запах, пикантность в зависимости от его типа и требований рецепта, а также от индивидуального мастерства повара, от его личного вкуса и желания. Обычно именно эта заключительная операция удается немногим, и как раз на этом этапе суп можно основательно испортить. Между тем повар с тонким вкусом именно в этот завершающий момент, внося разнообразные приправы, пряности, способен превратить, казалось бы, заурядное суповое блюдо в шедевр.

Что можно добавить для богатства вкуса в самом конце…

в овощной суп: яйцо, плавленый сырок, помидоры (разрезанные пополам), половинку сырой луковицы, пару целых долек чеснока.

в борщ: чернослив, выжать сок половинки лимона.

в обжарку: добавьте любимые специи (кориандр, смесь перцев, куркума) и подождите до образования пенки, затем сразу выключайте.

в любой суп: отвар шиповника, щепотку тертого имбиря.

Что используем вместо тарелки: можно получить необычное блюдо, выложив гущу из супа в хлебную корку. Берем маленькую буханку черного хлеба, срезаем верхушку, вынимаем мякиш, чтобы получилась «миска» с бортиками. Ставим ее в фарфоровую тарелку и наполняем гущей из супа. Перед самой подачей заливаем бульоном. Стенки «миски» можно промазать маслом и даже подсушить в духовке. В такой хлебной таре суп подавали еще в древней Руси, это блюдо может понравиться не только маленькому ребенку, но и школьнику.

Рецепты детских супов

Суп-пюре из овощей

Лук репчатый, картофель, капуста, морковь, петрушка, зеленый горошек, рис, яичный желток, сливки, соль, сливочное масло.

Лук репчатый очистить, нарезать и подвергнуть пассерованию на сливочном масле. Овощи очистить, нарезать, соединить с пассерованным луком, добавить немного бульона или воды и тушить под крышкой до готовности. Рис варить в небольшом количестве бульона или воды, соединить с овощами, все протереть через сито, развести бульоном, добавить соль и вскипятить. Яичный желток растереть с теплыми сливками и остальной частью сливочного масла, заправить суп.

Суп-пюре из цветной капусты с медом

1 небольшая головка цветной капусты, 2 головки лука, 1-2 яблока, 3 столовые ложки оливкового масла, 0,5 л овощного бульона, 1 ч.л. карри, молотый черный перец, соль, мед.

Капусту промыть и разделить на соцветия, потушить в сковороде. Добавить мелко нарезанный лук, карри и кубиками нарезанные яблоки, тушить еще 1-2 минуты, затем залить кипящим бульоном (чтобы только покрыл капусту) и варить 5-7 минут, до готовности. Остудить и пропустить все через блендер. При подаче полить медом.

Суп гречневый

1/2 стакана гречневой крупы, 2 картошки, 1 головку репчатого лука, 1 морковку и совсем немного капусты.

Спассеруйте в небольшом количестве растительного или сливочного масла мелко нарезанную луковицу. Добавьте к ней натертую на терке морковь, еще немного потушите и положите капусту. Отварите нарезанную соломкой или кубиками картошку. Когда картошка закипит, добавьте гречневую крупу и спассерованные овощи и варите до готовности. Посолите и поперчите по вкусу. Готовый суп приправьте мелко нарезанной зеленью петрушки.

«Кус-кус» – что еще за зверь?

Совсем недавно в наших магазинах появился кус-кус, национальное африканское блюдо. Кус-кус состоит из манной крупы и пшеничной муки крупного помола. Удобен в использовании тем, что в него просто добавляют кипяток и несколько ложек масла, далее кус-кус разбухает – и все, можно фантазировать над добавками. Выглядит кус-кус как крупа, а по вкусу ближе к макаронам. Если разобраться, это и есть макароны, только круглые и маленькие.

Кус-кус поможет разнообразить зимний рацион, он сочетается со всеми продуктами, какие только есть на планете. Его подают в холодном виде, смешивая с сухофруктами или свежими фруктами, его добавляют в суп, используют как гарнир, перемешивают с овощами. Классический простой рецепт – это кус-кус с оливковым маслом, сбрызнутый лимоном и украшенный листиками мяты.

Детям кус-кус предлагают после трех лет в виде разнообразия в крупяном рационе. Все-таки, кус-кус – это крупа обработанная и пропаренная, а для детей полезнее будут крупы цельные или хлопья. Но разнообразие тоже идет на пользу, когда вместе с кус-кусом ребенок радостно съедает сухофрукты или овощи. Это блюдо можно давать на завтрак или ужин.

Салаты: время овощей

Мы в добровольно-принудительной форме корректируем свой овощной рацион под сезонность. С ноября заканчивается сезон здоровых огурцов, помидоров, кабачков. Эти овощи до поздней весны будут поступать к нам из дальних стран, безвкусные и сдобренные химией для сохранности. Поэтому зимой мы делаем салаты из свеклы, моркови, картофеля и консервов. Как правило. А какое правило применимо к детскому столу? – минус консервы, минус соусы. Дети редко ценят сложные рецепты – если уж они едят салаты, то довольствуются малым. Для приготовления салата для ребенка берем 1-2 базовых овоща и украшаем их «фишкой». Например, свекла и морковь, эти два овоща наиболее любимы детьми из-за сладости. Свеклу всегда нужно отваривать, а морковь можно давать в сыром виде.

Какие еще ингредиенты используем: сладкий салатный лук, порезанный тонкими колечками, красный перец, редис, зеленые яблоки, перепелиные яйца, рисовая лапша, замороженные овощи: кукуруза, горошек, брокколи, спаржа, стручковая фасоль. В качестве «фишек» выступают: чернослив, курага, финики, изюм, ягоды (заморозка).

Вместо белокочанной капусты в салатах детям после трех лет можно предлагать квашеную. Если вы все-таки делаете салаты из белокочанной, помните, что для желудка она очень жесткая, и ее нужно хорошо измельчить, а затем размять руками.

Легкие заправки для салатов: оливковое масло с зеленью, натуральный йогурт без добавок, детский кефир с измельченной в блендере зеленью.

Рецепты детских салатов

“Белые кораблики”

1-2 веточки сельдерея, 1 пачка творога, 1 пучок укропа, 2-3 редиски.

Веточки сельдерея промыть и нарезать на 2-3 части, зависит от длины. Творог, размешать с измельченным укропом и слегка присолить. Выложить на стебли сельдерея и украсить редиской.

Салат из цветной капусты

0,5 кг цветной капусты -разделить на соцветия и отварить в течении 7 минут в подсоленной воде, охладить, 100 г брынзы - нарезать мелкими кубиками, 1/2 стакана орехов - мелко нарубить, 1/2 пучка зеленого лука - мелко нарезать, 1/2 стакана кефира - смешать с 2 столовыми ложками сметаны, добавить соль, Все ингредиенты перемешать и полить кефирным соусом.

Салат «Хрустящий»

Ингредиенты на 4-6 порций: 1/2 красной луковицы, нашинкованной; 5 редисок, порезанных, 2 моркови, порезанных, 1/2 огурца, порезанных, 2 помидора, порезанных крупно, зеленый салат, 3 ст.л. оливкового масла, 2 ст. л подсолнечных или тыквенных семечек, поджаренных на сковороде без масла, 1 яблоко, тертое.

Положить лук, редис, морковь, огурец и помидоры на большую доску и нарезать на примерно одинаковые кусочки. Нашинковать мелко салат, переложить в салатницу и перемешать. Приправить солью и оливковым маслом. Перемешать с семечками и тертым яблоком.

Полуфабрикаты в детском питании: вынужденный вред

Так уж получается, что зимой мы чаще покупаем полуфабрикаты, и эти продукты перепадают детям. Обратимся к мнению врача: чем грозит употребление полуфабрикатов, и как это отражается на детском организме.

Лариса Титова, педиатр, врач-диетолог кафедры питания детей и подростков РМАПО, из статьи для журнала «Мама и малыш». Во многих рубленых полуфабрикатах используются пищевые добавки, оказывающие негативное действие на процессы пищеварения. Так, например, в покупных котлетах и пельменях содержится большое количество соли, всевозможных специй и наполнителей в виде грибов, острых сыров. А излишнее количество соли в пище – это дополнительная нагрузка на почки, не нужная организму. Соль и специи оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что может способствовать возникновению воспалительных процессов. Кроме того, для улучшения качества полуфабрикатов используются ингредиенты (например, крахмалы), которые не всегда полноценно перевариваются в кишечнике, вызывая тем самым функциональные расстройства в виде метеоризма (вздутия живота) и учащения стула. Что касается термической обработки, то большинство полуфабрикатов доводится до готовности при помощи обжаривания. А для приготовления детской пищи должны использоваться способы приготовления, в результате которых оказывается щадящее действие на слизистую оболочку пищеварительного тракта: отваривание, тушение, запекание, приготовление на пару. Следует также обратить внимание, что в бледном фарше может оказаться большое количество соединительных тканей и жира, а жидкий - наверняка содержит жир и кожу птиц. Поэтому не стоит давать ребенку до 7 лет продукты из фарша промышленного производства, лучше готовить его самостоятельно из натурального мяса. Пельмени, как известно, состоят из фарша и теста. Фарш для «покупных» пельменей готовится из говядины, свинины, репчатого лука, черного или белого перца, соли. Для приготовления теста используется мука высшего сорта, яйцепродукты, сыворотка или плазма крови животных. По технологии производства допускается 20% мясного сырья заменять мясом птицы механической обвалки или соевыми белковыми препаратами. В рецептуру некоторых пельменей входят субпродукты, капуста или картофель. В результате в них содержится небольшое количество качественного животного белка, зато высоко содержание жиров и специй. По этой причине потребление пельменей промышленного производства детьми младше 7 лет следует ограничить. Сейчас в продаже можно найти мясорубленные полуфабрикаты, специально приготовленные для детского питания (на упаковке имеется соответствующая маркировка). Эти продукты представлены котлетами, биточками, фрикадельками для детей раннего возраста, и ромштексами, шницелями, зразами, пельменями для ребят дошкольного и раннего школьного возраста. В этих продуктах строго контролируется качество и процентное содержание питательных веществ, предъявляются строгие требования по показателям безопасности мясного сырья. А в изготовлении используют мясо скота, выращенного в экологически чистых зонах, без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормовых антибиотиков и других нетрадиционных кормовых добавок. Самым распространенным рыбным порционным полуфабрикатом является филе. Благодаря нежной структуре, высоким пищевым качествам и отсутствию костных структур его можно использовать в питании дошкольников, конечно, с учетом индивидуальной переносимости подобного рода продуктов. Среди формованных рыбных полуфабрикатов выделяют палочки, котлеты, тефтели, биточки, которые изготовляют из фарша или филе. Однако прежде чем предлагать их ребенку, следует знать, что рыбный фарш нередко получают путем переработки малоценных видов морских и пресноводных рыб, которые из-за относительно низкого качества мяса и небольших размеров имеют малую технологическую пригодность. В основном, это сайра, минтай, карась, речной окунь, путассу. Проконтролировать качество фарша для рыбных биточков или котлет могут только специалисты в процессе производства, потребители же довольствуются информацией на этикетке. Поэтому для детского питания рыбный фарш лучше готовить самостоятельно. Желательно использовать при этом полуфабрикаты нежирных морских сортов рыб (минтай, треска, пикша). Колбасные изделия (практически весь ассортимент) не предназначены для детского питания, поскольку в различных количествах содержат соль, пряности, нитрит натрия (пищевой консервант, стабилизатор цвета мясного фарша), пищевые фосфаты и камеди (нужны для стабилизации консистенции), аскорбиновую кислоту, лимонную кислоту и усилитель вкуса - глутамат натрия. Перечисленные компоненты могут негативно повлиять на здоровье ребенка, в зависимости от их концентрации и его возраста. Поэтому маленьких детей лучше оградить от «взрослой» пищи, но можно угостить специализированными детскими сосисками, к производству которых предъявляются строгие требования. Они изготовлены из фарша высокого качества, не содержат вредных веществ, прошли необходимые экспертизы и имеют соответствующую маркировку. Как же определить, что сосиски специально изготовлены для детей, ведь иногда и на «взрослые» могут называться «Детские» или «Золушка»? Информация о том, что продукт рекомендован для питания детей, вместе с указанием, в каком возрасте его можно употреблять, должна быть на упаковке или этикетке. Если подобных надписей нет, колбасное изделие не имеет никакого отношения к детскому ассортименту.

Новогоднее меню: украшаем стол и… ёлку!

Печенье «Ёлочная игрушка»

Нужна карамель: цветная, прозрачная (красная, зеленая и т.д.). Делается тесто для привычного, любимого печенья. Раскатывается тесто толщиной 5 мм. Вырезается квадрат, в нем еще квадрат, получается рамочка из теста. Делается дырочка для ленточки, за которую мы повесим это на елку. Карамель размалывается. Духовка разогревается до 180. Берем противень для выпечки. Стелим пергаментную бумагу или бумагу для выпечки. Укладывает на бумагу рамочки из теста. Выпекаем 10 минут. Достаем и насыпем в середину каждой рамочки размолотую карамель одного цвета. Отправляем назад в духовку. Печем еще 5 минут, пока карамель не расплавится, а печенье не станет золотистым и готовым. Вынимаем форму и отправляем ее в холодное место, чтобы карамель застыла. Получается очень красивое печенье с цветным почти прозрачным окошком. На елке оно будет великолепным.

Снежинки

Состав: 1/2 стакана сахарной пудры, белок яйца, несколько кристаллов лимонной кислоты (либо капля уксусной эссенции).

В сухую (внимание: это очень важно) кастрюлю разбейте белок и, энергично помешивая деревянной ложкой (но не взбивая), понемногу чайной ложечкой посыпайте сахарную пудру, потом добавьте лимонную кислоту или уксусную эссенцию и мешайте еще 2 минуты. Готовая масса должна быть кипенно-белой, эластичной и не очень густой. Возьмите кондитерский мешочек, шприц или воронку из плотной бумаги с отрезанным кончиком, наполните готовой массой и, медленно выдавливая ее, "рисуйте" снежинки на противне или раздаточной доске, чуть смазанной растительным маслом. Линии старайтесь делать толще, чтобы снежинки были прочнее. Укрепить эту конструкцию поможет большее число пересечений. Поставьте снежинки сушиться в теплое место, затем сделайте петельки из ниток. А потом смело вешайте ваше произведение на елку!

Творожные клецки для детей

1 пачка творога, 1 яйцо, 1 столовая ложка манной крупы, 1 столовая ложка муки, 1 ч.л. сахара, 3-4 кураги.

Кастрюлю с водой поставить на огонь. Курагу нарезать кубиками. Творог выложить в миску, добавить желток, сахар, манку, муку и хорошенько перемешать. Белок взбить до пены и ввести в творожную массу. Руки смочить в воде и сформировать маленькие орешки, в середину положить курагу и опустить их в кипящую воду. Варить 1 минуту, после всплытия. Долго варить не стоит, станут грубыми. Шумовкой выложить на тарелку и полить маслом или сметаной. Если творог жидковатый, муку положить с горкой, если он кисловатый, сахара положить побольше.

Новогоднее блюдо "Снеговик"

Картофель вареный, огурец свежий, варёная морковь, перец чёрный горошком, зелень.

Из картофелин разного размера "лепим снеговика". Для фиксации фигуры можно применить зубочистки. Колпак и нос делаем из моркови. Глаза и пуговицы из черного перца. Руки и рот - из стеблей зелени. На тарелку выкладываем картофелины, из кончика огурца делаем елку.

Торт «Еловые ветки»

2 стакана муки, 200 грамм сливочного масла, 2 стакана лимонной воды, 7 яиц, 300 грамм миндаля, ванилин. Для крема: 2 стакана сливок, 1,5 стакана сахара, 0,5 стакана сметаны, кокосовая стружка.

Лимонную воду подогрейте, высыпьте муку, добавьте масло и яйца, тщательно вымешайте. Готовое тесто кондитерским мешком или кулинарным шприцем кладите на противень, застеленный промасленной бумагой, небольшими колбасками. Выпекайте в хорошо разогретой духовке до готовности. Приготовьте крем: взбейте сметану, сливки и сахар, добавьте кокосовую стружку. Испеченные колбаски уложите на блюдо в форме еловых веток, обильно намажьте кремом. Украсьте «ветки» замороженными ягодами, цукатами, фруктами из компота, как игрушками.

Печенье "Новогодние пожелания"

Из расчета на 20 шт.: 250 г муки 1 щепотка соли 1 яйцо 2 ст. ложки растительного масла 125 г чернослива 150 г кешью 1 ч. ложка корицы 3 ст. ложки кленового сиропа 1 яичный желток 2 ст. ложки молока.

Смешать муку, масло, яйца, всё взбить миксером, добавляя воду, до получения мягкого и однородного теста. Скатать его в шар, завернуть во влажную ткань и оставить на ночь. На следующий день измельчить чернослив и орехи, добавить корицу, кленовый сироп. Бумагу нарезать листочками размером 3 на 2 см (на них можно написать новогодние пожелания).Тесто тонко раскатать, разрезать на прямоугольники размером 10 на 8 см. На 1/3 кусочка выложить немного начинки, слегка закрутить, чтобы её закрыть, а затем положить бумажное послание и полностью завернуть конфетку из теста. Печенье выложить на бумагу для выпечки, сверху помазать смесью желтка и молока. Выпекать в нагретой до 175 градусов духовке в течение 20 минут до золотистого цвета.

