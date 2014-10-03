Эпилепсия. Признаки и причины
Почему мы говорим о детях? Потому что чаще всего эпилепсия проявляется как раз в детском и подростковом возрасте. Эпилепсия – это не отдельная болезнь, а целая группа неврологических заболеваний (всего их более 40), объединяет которые их общее видимое проявление – повторяющиеся спонтанные эпилептические приступы. При этом 80% из них успешно лечатся и никоим образом не влияют на интеллектуальные способности ребенка.
Причины эпилепсии
Наследственность – раньше было принято считать, что она играет чуть ли не основную роль в «передаче» эпилепсии. Современные неврологи говорят, что при эпилепсии значение наследственных факторов, конечно же, никто не отменял, но и не нужно преувеличивать их значение. Часть из тех сорока заболеваний, которые вызывают эпилептические приступы, действительно, передаются по наследству. Но это только очень небольшая часть и, как утверждают медики, в большинстве случаев для того, чтобы предрасположенность к заболеванию проявила себя, все равно ещё потребуется дополнительный повреждающий фактор. Причем эти же самые повреждающие факторы могут вызвать эпилепсию и у детей, родившихся в семье, в которой никогда не было больных эпилепсией.
Такими факторами являются:
Врожденные аномалии развития нервной системы. Чаще всего это - дисгенезии головного мозга, выявление которых стало доступно только последнее время с применением магниторезонансной томографии.
Внутриутробные инфекции, вызывающие повреждение нервной системы – в том числе, и распространенные герпетические, цитомегаловирусные, токсоплазменные инфекции.
Хромосомные синдромы с различными внешними проявлениями и трудноопределяемыми нарушениями обмена веществ.
Повреждения ЦНС во время беременности и родов, в том числе гипоксия (хроническая, острая) и кровоизлияния в головной мозг.
Черепно-мозговые травмы, полученные ребенком в различные возрастные периоды (эпилептические припадки могут появиться через значительное время после перенесенной травмы).
Инфекции нервной системы - перенесенные менингиты, энцефалиты (например, возможно развитие эпилепсии после перенесенного менингита на фоне тяжелого гриппа).
Опухоли нервной системы – здесь комментарии излишни, однако при возникновении приступов, напоминающие эпилепсию, на фоне предшествующего благополучия данный неприятный момент нужно обязательно исключить – и у ребенка, и у взрослого человека.
Таким образом, эпилепсия – это не всегда врожденное заболевание, не психиатрическая болезнь и не проявление умственной неполноценности человека. Это общее проявление сразу нескольких болезней, потому и препараты, которые помогают предотвратить развитие характерных приступов у одного человека, другому могут не помочь.
Почему появляются эпилептические приступы?
При эпилепсии в головном мозге под воздействием любого из перечисленных выше неблагоприятных факторов появляется очаг, в котором образуется избыток нервных импульсов. Эти импульсы изменяют работу других отделов нервной системы, переводя их в состояние перевозбуждения и, достигая мышечных волокон, вызывают нефизиологичное судорожное сокращение.
Таких очагов в нервной системе может быть один или несколько, они могут изменять свое расположение в отделах мозга (поэтому у больного приступы могут протекать со временем по-разному). А при неправильном или нерегулярном лечении эпилептические очаги могут увеличиваться в размерах, и каждый новый приступ будет захватывать все большее количество нервных клеток. Поэтому эпилепсию, даже если приступы нечасты и они не вызывают большого дискомфорта для человека и окружающих, обязательно нужно лечить.
Судороги у ребенка – эпилепсия или нет?
Не все судороги у детей являются проявлением эпилепсии. Кстати, именно у детей судороги в принципе встречаются значительно чаще, чем у взрослых. Вызвано это тем, что у ребенка правильная система проведения нервного импульса ещё не сформирована полностью, и готовность клеток к судорожной активности на раздражитель извне выше.
Например, у детей судороги бывают на фоне повышенной температуры (чаще всего при ОРЗ) – это так называемые фебрильные судороги. Никто не говорит, что это абсолютная норма, но это и далеко не эпилепсия. У 5% детей в возрасте до 5 лет хотя бы раз при высокой температуре были судороги.
Здесь очень важно разобраться в том, какой именно это был приступ. Если у ребенка при повышении температуры судороги возникали однократно, длились не более 15 минут и были генерализованными, то есть в руках и ногах они были симметричны слева и справа – это простые фебрильные судороги.
Сложные фебрильные судороги, наоборот, неоднократно повторяются в течение суток, длятся больше 15 минут и имеют так называемый очаговый характер – то есть больше выражены с какой-то одной стороны тела. Как раз эти признаки при судорогах и говорят о том, что у ребенка в нервной системе формируется очаг, который может стать причиной эпилепсии.
Внимание! Дети, у которых хотя бы раз были сложные фебрильные судороги, до школьного возраста, а если это нужно – то и дольше, должны посещать врача-невролога. Это необходимо для того, чтобы не только предупредить развитие у них эпилепсии, но и вовремя выявить отклонение в работе нервной системы, которое вызвало судорожные приступы. Ведь никогда нельзя забывать о том, что причиной эпилепсии могут быть очень серьезные заболевания, в том числе и онкология.
Итак, родителям нужно немедленно обращаться к врачу, если у ребенка:
- эпилептический приступ повторялся более 1 раза
- непосредственно перед ним на ребенка не было воздействия какого-либо провоцирующего фактора (повышения температуры, травмы, стресса и т.д.) – не путать с так называемой «аурой» перед приступом!
Очень часто эпилептические приступы начинаются неожиданно - словно "гром среди ясного неба". Но у другой части больных эпилепсией за несколько часов перед приступом может быть нервозность, беспокойство, головокружение, головная боль.
Перед самим же эпилептическим приступом может появиться аура. Аура – это уже начальная часть приступа. После приступа большая часть больных эпилепсией даже могут описать свои ощущения во время ауры. Длится аура всего несколько секунд, и может быть очень разной по ощущениям. Это связано с тем, какие отделы в центральной нервной системе являются «ответственными» за начало эпилептического приступа – поэтому врачу необходимо знать о том, какую именно ауру испытывает пациент.
Ауры бывают:
• соматосенсорные – появляется ощущение онемения, покалываний,
• зрительные - происходит кратковременная потеря зрения, появляются вспышки света, различные фигуры и пятна, образы людей и животных, изменяется восприятие окружающих предметов,
• слуховые - появляются звон в ушах, скрежет, скрип, голоса, музыка,
• обонятельные – появляется ощущение запаха, причем чаще всего неприятного,
• вкусовые – во рту появляется вкус, в основном, один и тот же,
• эпигастральные - здесь в верхней части живота появляются новые ощущения – например, чувство "порхания бабочек"
• психические - появляется чувство страха, тревоги.
Когда появляется аура, больной эпилепсией обычно уже понимает, что вслед за ней придет и приступ, ведь аура чаще всего бывает одна и та же. В это время больному лучше всего сесть или лечь, чтобы предупредить падение и травмы во время приступа.
Типичный приступ при эпилепсии – какой он?
Типичную картину эпилептического приступа может описать только… не-специалист. И скажет он примерно так: «это когда у человека начинаются судороги и он падает без сознания». Недаром эту болезнь раньше называли «падучей».
На самом деле, разновидностей эпилептических приступов существует более десятка. Они бывают как с полной и частичной потерей сознания, так и при сохраненном сознании (так проявляются, например, парциальные эпилептические приступы, во время которых больной повторяет на автоматизме одни и те же движения). И вовлечены в приступ могут быть самые разные мышцы, вплоть до мышц глаза и языка. При этом нарушение речи и невозможность ответить на простейшие вопросы во время эпилептического приступа не является точным признаком нарушения сознания – здесь и при ясном сознании может произойти остановка речи. И, наоборот, автоматические действия (например, стереотипные движения рукой или ногой) не могут быть достоверным подтверждением присутствия сознания у ребенка.
Общие признаки эпилептического приступа таковы – перед приступом часто бывает «аура», затем ребенок теряет сознание или не может четко ответить на простые вопросы, у него начинаются судороги, самопроизвольные движения глаз, отведение глазных яблок в сторону. При потере сознания может произойти прикус языка или самопроизвольное мочеиспускание. По окончании приступа, особенно если ребенок терял сознание, он может проспать несколько часов. Одна из разновидностей эпилепсии – так называемые абсансы (замирания), когда в течение нескольких секунд или 1-2-х минут ребенок не может продолжать начатые действия, не может говорить и перевести взгляд в сторону. Картина эпилепсии и «сценарий» приступов у разных пациентов может очень сильно варьировать.
Что родителям важно сообщить врачу, если у них есть подозрения на то, что у их ребенка начинаются эпилептические приступы?
- в каком возрасте судорожные приступы появились в первый раз,
- описать сам приступ – изменения положения головы, глаз, движений в руках и ногах, напряжение или расслабление всего тела, изменение цвета лица, величины зрачков, движения глаз (если возможно, сделать видеозапись приступа),
- как и когда начинается приступ (в какое время суток, до или после сна),
- сколько он продолжается,
- как ребенок ведет себя до и после приступа,
- что может провоцировать приступ судорог – например, повышение температуры, переутомление, стресс, длительный просмотр телевизора или компьютерные игры,
- что помогает ребенку при приступе.
Продолжительность эпилептических приступов, особенно в начале болезни, редко превышает 2-3 минуты.
В каких случаях нужно вызывать скорую?
- если приступ судорог у ребенка произошел впервые,
- если приступы следуют друг за другом, а в промежутке между ними ребенок не приходит в сознание. Такое состояние называется эпилептическим статусом – здесь ребенку уже нужна экстренная, иногда даже реанимационная помощь с последующим лечением в стационаре. К счастью, как отмечают детские неврологи, эпилептический статус сейчас можно встретить крайне редко – в первую очередь, из-за того, что большинство больных в настоящее время получают лечение при эпилепсии.
Есть ли последствия у приступов эпилепсии?
Если единичный или редкий приступ длится несколько секунд или 1-2 минуты, то повреждающего действия на головной мозг, скорее всего, не произойдет. Если же приступы повторяются, их длительность растет и тем более – все это приводит к развитию эпистатуса, то гибель нервных клеток – это уже неотвратимое явление. Ещё и ещё одна опасность для больных эпилепсией – это травмы, которые часто происходят во время приступа при падении.
Как помочь ребенку во время приступа эпилепсии?
- При появлении «ауры» нужно успокоить ребенка, положить его на кровать или на пол на спину, расстегнуть тесную одежду (в первую очередь, воротник).
- Убрать от ребенка все опасные предметы.
- Вести себя спокойно – не волноваться, не кричать. Внимательно наблюдать за течением приступа и постараться отметить его длительность.
- Во время приступа постоянно находиться рядом с ним.
- Повернуть голову ребенка набок, чтобы слюна и язык не попали в дыхательные пути.
- Если при приступе появится рвота – уложить ребенка на бок.
- Категорически нельзя насильно, особенно с помощью травмирующих металлических предметов, разжимать сжатые челюсти во время приступа.
- Нельзя во время приступа давать ребенку пить (в том числе медикаменты).
- После приступа не будить ребенка до того момента, когда он выспится.
Если есть подозрение на то, что судороги у ребёнка были вызваны повышенной температурой – то её нужно измерить.
При судорожных приступах, которые продолжаются более 3-5 минут – ребенку можно помочь противосудорожными средствами (но только обязательно назначенными врачом!). Но вводить их конечно не через рот, а, например, в иньекциях или ректально.
Читайте далее Эпилепсия. Диагностика и лечение