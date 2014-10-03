Эпилепсия. Признаки и причины

Почему мы говорим о детях? Потому что чаще всего эпилепсия проявляется как раз в детском и подростковом возрасте. Эпилепсия – это не отдельная болезнь, а целая группа неврологических заболеваний (всего их более 40), объединяет которые их общее видимое проявление – повторяющиеся спонтанные эпилептические приступы. При этом 80% из них успешно лечатся и никоим образом не влияют на интеллектуальные способности ребенка.

Причины эпилепсии

Наследственность – раньше было принято считать, что она играет чуть ли не основную роль в «передаче» эпилепсии. Современные неврологи говорят, что при эпилепсии значение наследственных факторов, конечно же, никто не отменял, но и не нужно преувеличивать их значение. Часть из тех сорока заболеваний, которые вызывают эпилептические приступы, действительно, передаются по наследству. Но это только очень небольшая часть и, как утверждают медики, в большинстве случаев для того, чтобы предрасположенность к заболеванию проявила себя, все равно ещё потребуется дополнительный повреждающий фактор. Причем эти же самые повреждающие факторы могут вызвать эпилепсию и у детей, родившихся в семье, в которой никогда не было больных эпилепсией.

Такими факторами являются:

Врожденные аномалии развития нервной системы. Чаще всего это - дисгенезии головного мозга, выявление которых стало доступно только последнее время с применением магниторезонансной томографии.

Внутриутробные инфекции, вызывающие повреждение нервной системы – в том числе, и распространенные герпетические, цитомегаловирусные, токсоплазменные инфекции.

Хромосомные синдромы с различными внешними проявлениями и трудноопределяемыми нарушениями обмена веществ.

Повреждения ЦНС во время беременности и родов, в том числе гипоксия (хроническая, острая) и кровоизлияния в головной мозг.

Черепно-мозговые травмы, полученные ребенком в различные возрастные периоды (эпилептические припадки могут появиться через значительное время после перенесенной травмы).

Инфекции нервной системы - перенесенные менингиты, энцефалиты (например, возможно развитие эпилепсии после перенесенного менингита на фоне тяжелого гриппа).

Опухоли нервной системы – здесь комментарии излишни, однако при возникновении приступов, напоминающие эпилепсию, на фоне предшествующего благополучия данный неприятный момент нужно обязательно исключить – и у ребенка, и у взрослого человека.

Таким образом, эпилепсия – это не всегда врожденное заболевание, не психиатрическая болезнь и не проявление умственной неполноценности человека. Это общее проявление сразу нескольких болезней, потому и препараты, которые помогают предотвратить развитие характерных приступов у одного человека, другому могут не помочь.

Почему появляются эпилептические приступы?

При эпилепсии в головном мозге под воздействием любого из перечисленных выше неблагоприятных факторов появляется очаг, в котором образуется избыток нервных импульсов. Эти импульсы изменяют работу других отделов нервной системы, переводя их в состояние перевозбуждения и, достигая мышечных волокон, вызывают нефизиологичное судорожное сокращение.

Таких очагов в нервной системе может быть один или несколько, они могут изменять свое расположение в отделах мозга (поэтому у больного приступы могут протекать со временем по-разному). А при неправильном или нерегулярном лечении эпилептические очаги могут увеличиваться в размерах, и каждый новый приступ будет захватывать все большее количество нервных клеток. Поэтому эпилепсию, даже если приступы нечасты и они не вызывают большого дискомфорта для человека и окружающих, обязательно нужно лечить.

Судороги у ребенка – эпилепсия или нет?

Не все судороги у детей являются проявлением эпилепсии. Кстати, именно у детей судороги в принципе встречаются значительно чаще, чем у взрослых. Вызвано это тем, что у ребенка правильная система проведения нервного импульса ещё не сформирована полностью, и готовность клеток к судорожной активности на раздражитель извне выше.

Например, у детей судороги бывают на фоне повышенной температуры (чаще всего при ОРЗ) – это так называемые фебрильные судороги. Никто не говорит, что это абсолютная норма, но это и далеко не эпилепсия. У 5% детей в возрасте до 5 лет хотя бы раз при высокой температуре были судороги.

Здесь очень важно разобраться в том, какой именно это был приступ. Если у ребенка при повышении температуры судороги возникали однократно, длились не более 15 минут и были генерализованными, то есть в руках и ногах они были симметричны слева и справа – это простые фебрильные судороги.

Сложные фебрильные судороги, наоборот, неоднократно повторяются в течение суток, длятся больше 15 минут и имеют так называемый очаговый характер – то есть больше выражены с какой-то одной стороны тела. Как раз эти признаки при судорогах и говорят о том, что у ребенка в нервной системе формируется очаг, который может стать причиной эпилепсии.

Внимание! Дети, у которых хотя бы раз были сложные фебрильные судороги, до школьного возраста, а если это нужно – то и дольше, должны посещать врача-невролога. Это необходимо для того, чтобы не только предупредить развитие у них эпилепсии, но и вовремя выявить отклонение в работе нервной системы, которое вызвало судорожные приступы. Ведь никогда нельзя забывать о том, что причиной эпилепсии могут быть очень серьезные заболевания, в том числе и онкология.

Итак, родителям нужно немедленно обращаться к врачу, если у ребенка:

- эпилептический приступ повторялся более 1 раза

- непосредственно перед ним на ребенка не было воздействия какого-либо провоцирующего фактора (повышения температуры, травмы, стресса и т.д.) – не путать с так называемой «аурой» перед приступом!

Очень часто эпилептические приступы начинаются неожиданно - словно "гром среди ясного неба". Но у другой части больных эпилепсией за несколько часов перед приступом может быть нервозность, беспокойство, головокружение, головная боль.

Перед самим же эпилептическим приступом может появиться аура. Аура – это уже начальная часть приступа. После приступа большая часть больных эпилепсией даже могут описать свои ощущения во время ауры. Длится аура всего несколько секунд, и может быть очень разной по ощущениям. Это связано с тем, какие отделы в центральной нервной системе являются «ответственными» за начало эпилептического приступа – поэтому врачу необходимо знать о том, какую именно ауру испытывает пациент.

Ауры бывают:

• соматосенсорные – появляется ощущение онемения, покалываний,

• зрительные - происходит кратковременная потеря зрения, появляются вспышки света, различные фигуры и пятна, образы людей и животных, изменяется восприятие окружающих предметов,

• слуховые - появляются звон в ушах, скрежет, скрип, голоса, музыка,

• обонятельные – появляется ощущение запаха, причем чаще всего неприятного,

• вкусовые – во рту появляется вкус, в основном, один и тот же,

• эпигастральные - здесь в верхней части живота появляются новые ощущения – например, чувство "порхания бабочек"

• психические - появляется чувство страха, тревоги.

Когда появляется аура, больной эпилепсией обычно уже понимает, что вслед за ней придет и приступ, ведь аура чаще всего бывает одна и та же. В это время больному лучше всего сесть или лечь, чтобы предупредить падение и травмы во время приступа.

Типичный приступ при эпилепсии – какой он?

Типичную картину эпилептического приступа может описать только… не-специалист. И скажет он примерно так: «это когда у человека начинаются судороги и он падает без сознания». Недаром эту болезнь раньше называли «падучей».

На самом деле, разновидностей эпилептических приступов существует более десятка. Они бывают как с полной и частичной потерей сознания, так и при сохраненном сознании (так проявляются, например, парциальные эпилептические приступы, во время которых больной повторяет на автоматизме одни и те же движения). И вовлечены в приступ могут быть самые разные мышцы, вплоть до мышц глаза и языка. При этом нарушение речи и невозможность ответить на простейшие вопросы во время эпилептического приступа не является точным признаком нарушения сознания – здесь и при ясном сознании может произойти остановка речи. И, наоборот, автоматические действия (например, стереотипные движения рукой или ногой) не могут быть достоверным подтверждением присутствия сознания у ребенка.

Общие признаки эпилептического приступа таковы – перед приступом часто бывает «аура», затем ребенок теряет сознание или не может четко ответить на простые вопросы, у него начинаются судороги, самопроизвольные движения глаз, отведение глазных яблок в сторону. При потере сознания может произойти прикус языка или самопроизвольное мочеиспускание. По окончании приступа, особенно если ребенок терял сознание, он может проспать несколько часов. Одна из разновидностей эпилепсии – так называемые абсансы (замирания), когда в течение нескольких секунд или 1-2-х минут ребенок не может продолжать начатые действия, не может говорить и перевести взгляд в сторону. Картина эпилепсии и «сценарий» приступов у разных пациентов может очень сильно варьировать.

Что родителям важно сообщить врачу, если у них есть подозрения на то, что у их ребенка начинаются эпилептические приступы?

- в каком возрасте судорожные приступы появились в первый раз,

- описать сам приступ – изменения положения головы, глаз, движений в руках и ногах, напряжение или расслабление всего тела, изменение цвета лица, величины зрачков, движения глаз (если возможно, сделать видеозапись приступа),

- как и когда начинается приступ (в какое время суток, до или после сна),

- сколько он продолжается,

- как ребенок ведет себя до и после приступа,

- что может провоцировать приступ судорог – например, повышение температуры, переутомление, стресс, длительный просмотр телевизора или компьютерные игры,

- что помогает ребенку при приступе.

Продолжительность эпилептических приступов, особенно в начале болезни, редко превышает 2-3 минуты.

В каких случаях нужно вызывать скорую?

- если приступ судорог у ребенка произошел впервые,

- если приступы следуют друг за другом, а в промежутке между ними ребенок не приходит в сознание. Такое состояние называется эпилептическим статусом – здесь ребенку уже нужна экстренная, иногда даже реанимационная помощь с последующим лечением в стационаре. К счастью, как отмечают детские неврологи, эпилептический статус сейчас можно встретить крайне редко – в первую очередь, из-за того, что большинство больных в настоящее время получают лечение при эпилепсии.

Есть ли последствия у приступов эпилепсии?

Если единичный или редкий приступ длится несколько секунд или 1-2 минуты, то повреждающего действия на головной мозг, скорее всего, не произойдет. Если же приступы повторяются, их длительность растет и тем более – все это приводит к развитию эпистатуса, то гибель нервных клеток – это уже неотвратимое явление. Ещё и ещё одна опасность для больных эпилепсией – это травмы, которые часто происходят во время приступа при падении.

Как помочь ребенку во время приступа эпилепсии?

При появлении «ауры» нужно успокоить ребенка, положить его на кровать или на пол на спину, расстегнуть тесную одежду (в первую очередь, воротник). Убрать от ребенка все опасные предметы. Вести себя спокойно – не волноваться, не кричать. Внимательно наблюдать за течением приступа и постараться отметить его длительность. Во время приступа постоянно находиться рядом с ним. Повернуть голову ребенка набок, чтобы слюна и язык не попали в дыхательные пути. Если при приступе появится рвота – уложить ребенка на бок. Категорически нельзя насильно, особенно с помощью травмирующих металлических предметов, разжимать сжатые челюсти во время приступа. Нельзя во время приступа давать ребенку пить (в том числе медикаменты). После приступа не будить ребенка до того момента, когда он выспится.

Если есть подозрение на то, что судороги у ребёнка были вызваны повышенной температурой – то её нужно измерить.

При судорожных приступах, которые продолжаются более 3-5 минут – ребенку можно помочь противосудорожными средствами (но только обязательно назначенными врачом!). Но вводить их конечно не через рот, а, например, в иньекциях или ректально.

