Профилактика ожогов у детей. Памятка для родителей

Ожоги у детей — разновидность травмы, возникающей при поражении тканей физическими и химическими факторами: тепловой энергией, электричеством, ионизирующим излучением, химикатами и др.

Среди общего числа лиц с ожоговой травмой каждый третий — ребенок; при этом почти половина из них — это дети до 3-х лет. Из-за ожогов около 35% детей ежегодно остаются инвалидами.

Кожа у детей тоньше и нежнее, чем у взрослых, имеет развитую кровеносную сеть и, следовательно, обладает большей теплопроводностью. При воздействии химического или физического агента, который у взрослого вызывает лишь легкое поверхностное поражение кожи, у ребенка развивается глубокий ожог. Беспомощность детей во время травмы обусловливает более длительное воздействие поражающего фактора, что также способствует глубине повреждения тканей. Таким образом, любые ожоги у детей протекают тяжелее, чем у взрослых, поскольку в детском возрасте быстрее наступают расстройства кровообращения, обмена, функционирования жизненно важных органов и систем.

Профилактика ожогов

Основные меры профилактики ожогов любого вида у детей — внимание взрослых и создание безопасных условий пребывания малышей в доме и на улице.

Профилактика лучевых ожогов

Готовясь к поездке с детьми в жаркие страны, возьмите специальные солнцезащитные средства с фактором защиты от солнца не менее 30 единиц. Старайтесь избегать пребывания на солнце в жаркую погоду в промежутке с 11 до 15 часов. Во избежание поражения кожи солнцем, надевайте на малыша головные уборы, рубашки с длинными рукавами, брюки светлых тонов вместо шорт. За полчаса до выхода на пляж обработайте детскую кожу солнцезащитным средством, обращая особое внимание на уши и плечи, подбородок, нос и щеки.

Профилактика термических ожогов

Ожоги кипятком чаще всего случаются в ванной и на кухне. Не оставляйте детей в этих помещениях одних! Объясняйте детям правила безопасности при обращении с горячими предметами: чайником, плитой, обогревателем, кранами и т. п.

Основные моменты, на которые нужно обращать особое внимание взрослым:

1. Не переносите из одного помещения в другое горячие блюда и жидкости, если ребенок у вас на руках.

2. Не употребляйте горячие напитки, первые блюда, если ребенок находится сидя за столом на ваших коленях. Вы можете нечаянно расплескать горячую жидкость. Проследите за тем, чтобы вся посуда с горячими продуктами была отодвинута от края стола.

3. Во время приготовления пищи ребенок не должен находиться у вас на руках во избежание термических ожогов, вызванных попаданием на кожу малыша капель раскаленного масла или пара от горячих блюд.

4. Кастрюли и сковороды должны быть размещены на задних горелках — так ребенок не сможет дотянуться до них или обжечься об открытый огонь. Не оставляйте емкости с горячей жидкостью на полу.

5. В ванной комнате нужно обязательно научить ребенка, в первую очередь, открывать кран с холодной водой, и лишь потом — с горячей.

6. Скатерти очень просто съезжают с поверхности стола, если их хорошенько потянуть. А за ней могут упасть и тарелки и чашки с горячим наполнением. Поэтому лучше приобретите специальные не скользкие подставки под тарелки или салфетки, края которых не свисают со стола.

7. Высокую опасность в себе таит электрочайник. Даже если вы уверены, что сам прибор расположен вне досягаемости ребенка, все же проверьте также и расположение его шнура — не сможет ли малыш потянуть за него и опрокинуть на себя чайник.

8. Учите малыша тому, что на кухне играть нельзя — это место для приготовления и употребления пищи. И никогда не оставляйте кроху без надзора на кухне.

9. Если у вас в доме есть источники открытого огня (камины, газовые плиты, печи), то категорически запрещено оставлять малыша одного без старших в таких потенциально опасных местах.

10. Обязательно убирайте в недоступные ребенку места опасные предметы: в частности, это касается спичек и зажигалок, а также горючих и горячих жидкостей.

11. Все предметы, которые имеют накаляющуюся поверхность (утюги, плойки, обогреватели любого вида и прочее) должны быть в недосягаемых для малыша местах. Вы также должны следить за исправностью бытовых электроприборов. Не размещайте обогреватели около детских спальных мест.

12. Во избежание термических ожогов рта у ребенка пробуйте разогретую еду и питье.

13. При купании ребенка, чтобы избежать парообразования, в ванну наливайте сначала прохладную, и только затем горячую воду. Перед погружением ребенка в ванну измерьте температуру воды термометром: оптимальная — 37 градусов.

14. Не следует при первых признаках простуды парить ножки ребёнка в горячей воде. Кожа малышей очень нежная и можно легко получить ожоги.

15. Не позволяйте ребенку играть с петардами, фейерверками, бенгальскими огнями. Не используйте их рядом с детьми.

16. Закрывайте доступные розетки специальными приспособлениями, чтобы ваш малыш ничего не смог засунуть в них. Электрические шнуры от приборов должны быть в зоне недосягаемости ребёнка — малыш может взять шнур в рот и попытаться перекусить его.

17. Химические ожоги не менее опасны. Они могут быть вызваны агрессивными химическими средствами, применяемыми в быту (чистящие порошки, стиральные порошки, растворители, очистители, жидкости для снятия лака и т. п. ), поэтому они должны быть под замком. Если же ребёнок употребил такое средство, то немедленно вызывайте скорую и обязательно сохраните этикетку с составом употреблённого химиката — это поможет в выборе средств помощи.

Профилактика ожогов у детей раннего возраста — это, прежде всего, забота и ответственность взрослых, находящихся рядом.

Уважаемые родители, будьте внимательны!

Иногда хватает несколько секунд, чтобы случилось непоправимое, поэтому ребёнок должен находиться под ПОСТОЯННЫМ наблюдением взрослых.

Источник: Информация предоставлена ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики»

Фото: http://www.globallookpress.com