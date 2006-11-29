Больной с тяжелым характером

Родители обычно винят себя за тяжелую болезнь ребенка, даже если в этом нет их вины. И всячески потакают больному, не замечая, что долгая болезнь меняет характер. И часто не в лучшую сторону. Хотя не допустить развития неприятных черт можно было в самом начале, считает кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной психологии АПК и ПРО Ольга КАРДАШИНА.

Гарцующие манипуляторы

Астматики активны, охотно общаются с людьми и часто меняют увлечения. Они любят обратить на себя внимание, артистичны и умеют работать на публику. Один мальчик в минуту откровенности сказал психологу: «Если приступ случается дома, я смотрю на себя в зеркало. Мне интересно, как я в этот момент выгляжу». Инфантильны, в обществе ведут себя как маленькие. Их психологический возраст обычно бывает моложе биологического на 2–3 года. Подростки, страдающие астмой, не любят задумываться, что будет завтра, они живут сегодняшним днем. Они эмоциональны и тревожны: «Только подумаю об уроке немецкого, сразу начинаю задыхаться». Но быстро понимают, что болезнь дает им некоторую власть над людьми. «Я знаю, как надо дышать, чтобы остановить приступ, на какие точки нажимать, но я не всегда хочу его останавливать. Если я попрошу сейчас у родителей велосипед, они мне его не купят. Но после приступа, когда родители готовы на все, чтобы мне помочь, самое время попросить у них велосипед», — откровенничал с психологом один маленький манипулятор. А другой, перейдя в новую школу, в первый же день объявил одноклассникам: «Со мной надо быть поосторожнее, у меня может случиться приступ».

Многие астматики пережили в раннем детстве сильный стресс, запустивший болезнь. У кого-то развелись родители, кто-то потерял любимую бабушку… Немало детей, страдающих астмой, имеют очень религиозных родителей, самых различных конфессий, которые предъявляют им чрезмерно жесткие требования. Причем желудок у таких детей из-за постов не болит, а страдает именно дыхание.

Астма может развиться и у того, кто стал заложником родительских амбиций: слабенький, часто болеющий ребенок, тем не менее, был сильно загружен интеллектуальными занятиями в дошкольном детстве.

Тактика родителей:

Разглядев в своем ребенке эти черты, подумайте, не уходит ли он в болезнь от чрезмерных нагрузок? Надо ли мальчика со слабым здоровьем отдавать в гимназию или школу с углубленным изучением языков? Надо ли подростка, который из-за болезни был несколько лет на домашнем обучении, жестко нагружать учебой в старших классах, чтобы подготовить для поступления в вуз? Сейчас есть гибкие подходы к образованию и можно найти тот, который устроит вас и будет по силам вашему ребенку.

Вместе с ребенком проанализируйте, что провоцирует приступ. Прокрутите все его детали, как в замедленной съемке. Расскажите, как приступ видится со стороны. Это важно. Ребенок почувствует ваше внимание, значит, не надо привлекать это внимание болезнью. К тому же, приглядевшись к его приступам, вы теперь сможете отличить настоящий от тех, которые он симулирует, когда хочет получить поблажку или желанную вещь. Не позволяйте манипулировать вами!

Постепенно перекладывайте на ребенка долю ответственности за состояние собственного здоровья. Нельзя, чтобы его хорошее самочувствие зависело только от одного взрослого, мамы, например. Когда он был маленьким, за него отвечала мама. Теперь он сам должен знать, как справиться с приступом, сам должен класть лекарство в рюкзак. И не рисковать, уметь отказываться от опасных действий, которые могут обострить болезнь.

Не позволяйте ребенку прикрываться от всех проблем болезнью. Иначе может оказаться, что с астмой жить проще, чем без нее. Нельзя, чтобы, столкнувшись с малейшей трудностью, он тут же начал задыхаться.

Мнительные нытики

Родители обычно описывают характер ребенка, страдающего постоянными обострениями гастрита или колита, так: очень капризный, обидчивый, часто плачет без причины, мнительный — неприятность еще не произошла, а он уже ее переживает, считает, что все — и учителя, и сверстники — к нему несправедливы. Внушаем, любит читать в медицинских справочниках про свою болезнь, и ждет самого печального развития событий. Свою обиду на мир такой ребенок обычно трансформирует в агрессию и выливает ее на самого близкого взрослого, на того члена семьи, кто ходит с ним по врачам, следит за соблюдением режима, дает лекарства…

«Желудочник» обычно инертен, неохотно соглашается на новые начинания: «Зачем мне учить еще и французский, если я уже учу английский…» И часто именно вслед за сопротивлением чему-то новому следует обострение заболевания. В болезненное состояние он входит медленно, не то, что астматик. Тот только подумал о неприятном — и сразу почувствовал удушье. А этот: «Я утром подумал о немецком, днем подумал, вечером подумал, что «немка» так и будет мучить меня до конца мая, и стало мне тошно и горько во рту…»

Тактика родителей:

Поддержите ребенка, постоянно вселяйте в него оптимизм: «Ты сильный, ты справишься, я знаю, что другим людям во время обострения помогает такая-то диета, а боль можно снять дыхательными упражнениями. Попробуй и ты».

Старайтесь не показывать своего беспокойства, не подпитывайте его мнительность. Жалея ребенка, обязательно подчерните, что боль пройдет и за обострением последует улучшение.

Неустанно повторяйте, что его история болезни может быть не такой, как у его родственника, и не похожей на тот тяжелый случай, который описан в медицинском учебнике. Нельзя все время думать о болезни и жалеть себя.

Замкнутые педанты

Диабетики — организованные ребята, регулярные инъекции их дисциплинируют. Вырастая, они часто становятся врачами или медсестрами. Но у них не редко нарушена связь с внешним миром, они закрыты для окружающих, ориентированы на мир своей семьи, своей родни. Склонны педантично анализировать свое состояние и погружаться в свои ощущения. Страдают эгоцентризмом. Например, подросток-диабетик может долго рассказывать, что он почувствовал, не дождавшись звонка друга: как у него от огорчения болела голова, как появилась сухость во рту, как перед глазами запрыгали точки, как голова стала болеть еще сильнее… Но в ответ на вопрос психолога, не думал ли он, что с другом могло что-то случиться, и поэтому он не позвонил во время — удивленное лицо. Диабетику трудно поставить себя на место другого человека и оценить ситуацию его глазами. Он искренне считает, что мир крутится вокруг него.

Ребенок, больной диабетом, может таить обиду на родителей: «Зачем вы меня таким родили? Знали, ведь, что у бабушки диабет, и не могли позаботиться, чтобы я родился здоровым». Очень редко шутит над своей болезнью.

Тактика родителей:

Как это ни печально, но есть болезни, которые очень трудно вылечить. Одна их них — диабет. Но оттого, что ты болен, ты не становишься менее — енным и нужным человеком для своей семьи, своих друзей, для всего общества. Это внушайте ребенку.

Не позволяйте подросткам перекладывать на вас всю ответственность за свое самочувствие. Родители могут помочь подобрать диету, которая бы позволила есть многое, почти все, но они не могут и не должны следить, как подросток эту диету соблюдает и сколько кусков хлеба он за день съел. За всем этим подросток должен следить сам.

Застенчивые пессимисты

Дети, которые имеют проблемы с кожей — нейродермиты или поражения, возникшие в результате псориаза, — бессознательно воспринимают свою кожу, как границу между собой, таким хорошим, и остальным миром, отнюдь не всегда дружелюбным. Как только мир кажется подростку несправедливым и жестоким к его достижениям или к его внешности, граница-кожа нарушается и болезнь входит в стадию обострения.

Такие дети внимательно читают литературу о своей болезни, знают, что говорит один врач, что — другой, что — нетрадиционная медицина. Но настроены пессимистично: «Медицина пока ничего не придумала…» Когда психолог предлагает ребенку с кожной болезнью закрасить контур человека разными красками, тот может создать яркую картинку из алого сердца, жемчужного мозга, бирюзовых легких, но кожу он всегда представит в виде черного жирного контура.

Обладатели нейродермитов и псориаза, несмотря на разное происхождение этих болезней, ведут себя в жизни похоже: они стеснительны и застенчивы, но при случае могут с миром и пободаться.

В раннем детстве и первых классах школы они подавали большие надежды, но не выдержали конкурентной гонки со сверстниками и давления родительских амбиций. Их послужной учебный список обычно бывает таким: гимназия или профильный класс с углубленным изучением каких-либо предметов, потом обычная школа, потом экстернат. Родители спохватываются и приводят таких детей к психологу, когда учителя уже вынесли диагноз: «Потеряна связь со школой». А частая смена школ таким детям только добавляет проблем: они-то думают, в новой школе их все полюбят, а в новой школе никто не бросается их любить. И от обманутых ожиданий болезнь с каждым переходом в другую школу только обостряется. А депрессия сменяется желанием совершить какой-нибудь противоправный поступок.

Тактика родителей:

Не стоит делать акцент на агрессивности внешнего мира, внушать ребенку, что все вокруг плохо: мир опасен, экология плоха, школа не дает надлежащих знаний, а ровесники жестоки. Такое отношение к миру только усугубит болезнь. Настраивайте ребенка на хорошее.

Не требуйте от него многого и сразу, особенно в раннем детстве. Умерьте свои амбиции.

Тревожные эгоцентристы

Дети с болезнями опорно-двигательного аппарата — обычно рефлектирующие люди, они постоянно сравнивают и анализируют, чем они отличаются от других, здоровых. У них высокая пространственная тревожность, которая вызвана особенностями их передвижения. Им трудно общаться с незнакомыми людьми, поэтому, когда к ним обращается незнакомый человек, они могут сделать вид, что не слышат его вопроса. Они могут быть очень любезными, они прекрасно знают, как надо себя вести, но контакты с незнакомыми людьми требуют от них слишком больших усилий, в этот момент они переживают речевой ступор, спазм, не могут говорить и прячут лицо. Этим детям часто трудно писать, информацию они воспринимают на слух, считают и решают задачки в уме, поэтому у них хорошо развита память. С появлением компьютеров им стало проще учиться и получить работу.

Иногда на таких детей накатывает злость, и они начинают обвинять весь мир — врачей, потому что те не могут их вылечить, родителей, потому что не обратились к врачам раньше… У них часто опускаются руки: «Все равно болезнь не победить». Агрессию они выливают на окружающих: «Я прочитал столько красивых и умных книг, а в жизни вижу только боль и больничные койки…» А когда их состояние улучшается, они этому не верят и часто бывают не готовыми к тем изменениям, которые происходят в их теле.

Они эгоцентристы, привыкнув общаться с миром через маму, начинают считать, что мама существует только для того, чтобы обслуживать их.

Тактика родителей:

Этих детей важно научить общаться с людьми из большого мира, со здоровыми сверстниками. Для родителей это сложная задача, лучше обратиться к психологам, проводящим такие тренинги.

Помогите ребенку овладеть компьютером, это в будущем позволит ему получить высшее образование, работу. А уже сейчас с помощью компьютера он может общаться с другими людьми в чатах, оказывать поддержку таким же, как он, и знакомиться с теми, кто не такой, как он.

Учите его иностранным языкам, письменному переводу, составлению компьютерных программ, внушайте, что у него есть будущее, его ждет хорошее образование и хорошая работа, он сможет принести пользу другим и обеспечить себя.

Постепенно отпускайте ребенка от себя, давайте ему больше самостоятельности, но и требуйте ответственности. На ранних этапах симбиоз мамы и малыша необходим и полезен: энергия мамы помогает больному ребенку. Но со временем нужно разделиться. Физическая немощь вашего ребенка не должна затмевать для вас его внутренний мир. Ваш ребенок не может ходить, но он многое знает, он самостоятельная личность, больше доверяйте ему. И требуйте. Вы можете показать его лучшим врачам, но не в состоянии делать за него упражнения. Очень многое для своего хорошего самочувствия он должен сделать сам.