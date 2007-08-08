Хороша каша, да не наша… или Особенности летнего питания

Заканчивается Уральское лето, а летом на нашем столе – всевозможные летние вкусности: ягоды, фрукты, местные и «заморские», свежая и такая полезная зелень… Каждый родитель, стремясь впрок «навитаминить» своего ребенка, не жалеет финансов на эти сезонные радости. Все бы ничего, да только детские гастроэнтерологи хватаются за голову: заболевания органов желудочно-кишечного тракта у детей выходят на первое место. И летний сезон в этом тоже повинен. Почему? Давайте разберемся.

Гастроэнтерологи утверждают, что наступление лета – это уже проблема . Причин этому немало, и одна из них – при высоких температурах холодильные установки не всегда справляются со своими задачами. А ведь качество и свежесть продуктов имеет огромное значение в системе здорового питания, особенно детского.

Срок годности

Каждый продукт должен храниться определенный срок . К примеру, приготовили салат – тут же съели. Летом не допускается хранение салатов в холодильнике даже в течение нескольких часов.

Прежде, чем приобрести продукты в супермаркете, обязательно проверьте срок годности. Помните, что молочные продукты должны храниться в холодильных установках – даже йогурты со сроком в один месяц. Кстати, часты отравления как раз из-за продуктов, купленных в магазинах. Поэтому, открыв дома коробочку с йогуртом, присмотритесь: если сыворотка отделилась от сгустка, либо продукт превратился в комковатую массу – лучше его не есть.

Фрукты – мыть!

Все знают, что продукты, употребляемые в пищу, должны быть хорошо вымыты. Только все ли так делают? Многие горожане летом отдыхают на дачах, где все изобилие растет на кустах. Ну как тут уследишь за трехлетним малышом, который без труда может съесть клубничку прямо с грядки? И все-таки, старайтесь не допускать такого, а детям не помешает внушить, что ягоды нужно есть только после того, как их хорошенько вымоют.

Как раз в таких условиях и происходит заражение не только инфекционными заболеваниями, но и глистно-паразитарными. При поливке плодоносящих растений часто используются органические удобрения, да и в земле могут находиться яйца глистов, цисты лямблий.

Сегодня даже ребенок знает, что качество воды, бегущей из крана, оставляет желать лучшего. Поэтому, помыв фрукты проточной водой, сполосните их кипяченой. Кроме того, те продукты, что росли в теплицах, гельминтологи (специалисты по глистно-паразитарным инфекциям) советуют некоторое время подержать в воде, чуть подкисленной уксусом. А все потому, что тепличные овощи и фрукты чаще всего подвергаются обработке органическими веществами.

Не говорим уже и о том, что фрукты, которые мы покупаем в магазинах и на рынках, должны подвергаться обработке обязательно. Некоторые из них лучше не только мыть, но и срезать кожицу – «красивые» блестящие яблочки скорее всего были обработаны веществами, содержащими воск или парафин (поэтому при мытье они жирноваты на ощупь).

«Выход в свет»

Жаркие деньки на Урале бывают нечасто, а уж когда выпадают, так отчего ж не погулять всей семьей по городу: пообщаться, подышать относительно свежим воздухом, получить свою порцию витамина D, а как одолеет голод – зайти в кафе? Только вот кафе стоит выбрать то, где есть специальное «детское меню» . В состав его входят блюда, специально адаптированные для детского стола. Единственное, блюда эти, скорее всего, будут готовиться с не слишком полезными для здоровья добавками, во фритюре или же на масле, в котором содержатся насыщенные жирные кислоты.

Вот что уж действительно не стоит, так это отдавать предпочтение системе быстрого питания, – это различные жареные пирожки, горячие бутерброды, растворимые супы, жареный картофель, газированные напитки, мягкое мороженое и другое. Мясо в подобных заведениях готовится на очень горячем масле – а ведь его длительное нагревание способствует образованию в нем токсических веществ и канцерогенов, которые провоцируют онкологические заболевания. Любые блюда, приготовленные во фритюре, содержат много жира и вызывают резкий выброс желчи и ферментов, что может привести к спазму кишечника. Лимонады состоят из ароматизаторов, вкусовых эссенций, красителей и большого количества сжатого углекислого газа, что тоже малополезно для детского организма.

А вот в ресторанах с русской кухней вы можете заказать кашу, домашние пельмени, тушеное мясо в горшочке, только попросите повара не класть туда специй. В итальянском закажите рыбу, обязательно приготовленную на пару.

Универсальные варианты – вареная картошка, пюре, рис, овощи на пару . Можно даже заказать для ребенка блюдо, «сочиненное» из нескольких видов гарниров.

Летом – к морю

Отправляясь в отпуск, и дети, и родители попадают в условия, совершенно для них не привычные: другой климат, другая еда, другая вода… Если ребенок маленький, специалисты советуют часть еды брать с собой . Это могут быть сухие адаптированные смеси, каши для детского питания – можно готовить в любых условиях, достаточно залить кипятком или молоком. Для детишек старше года подойдут мясные и рыбные консервы, баночки с фруктовым и овощным пюре, соки. В отелях вам на помощь придет «шведский стол». А к ужину можно попросить повара приготовить что-то, подходящее именно для детского организма.

Часто родители приобретают для своих малышей свежевыжатые соки. Педиатры советуют родителям вообще не давать детям такие напитки . Потому что яблочная, молочная, уксусная кислоты являются серьезным раздражителем для поджелудочной железы. Для того, чтобы сок хорошо усваивался детским организмом, его нужно разводить водой один к одному. К тому же питьевой режим ребенка должен состоять не из одного только сока, который вообще-то нужно давать столько, сколько положено по возрасту. Трехлетний карапуз может выпить лишь 200 мл сока в день, полуторагодовалый – 100 – 120 мл, а если ребенку семь месяцев – давайте 80 мл. А у нас как бывает? Родители совершенно не ограничивают ребенка – он может и литр выпить. И часто поджелудочная железа маленького человечка не справляется с работой, что проявляется в периодических болях, вздутии живота, тошноте, рвоте.

На отдыхе также не стоит экспериментировать, пробуя неизвестные фрукты.

Детское пищеварение – тонкая система

Уровень материального достатка многих семей позволяет родителям потакать детским капризам и, в особенности, пищевым пристрастиям. Глаза разбегаются от продуктового изобилия в супермаркетах. Но не зря болезни пищеварения называют «болезнями цивилизации» . Поэтому даже хорошего и вкусного должно быть в меру. Ведь продукты, которые мы употребляем, содержат большое количество консервантов и синтетических добавок. Организм ребенка порой не справляется с подобной токсической нагрузкой.

Для маленького человека очень важно, чтобы состав пищи и ее кулинарная обработка соответствовали возможностям организма малыша переработать и усвоить все полезные вещества. А вот прием любых агрессивных, не соответствующих возрасту ребенка продуктов, может вызвать серьезные функциональные нарушения в работе пищеварительной системы.

Сегодня даже маленькие дети имеют серьезные нарушения в органах пищеварения . Правда, чаще всего это функциональные отклонения, нежели какие-то серьезные заболевания – нарушение ферментативной активности органов либо моторной функции. Однако, если вовремя не устранить причины подобных «неполадок», может начать формироваться органическая патология.

У детей школьного возраста проявляются хронические заболевания: гастриты, нарушения работы поджелудочной железы, поражения тонкой и толстой кишки. Чем старше ребенок, тем чаще у него вовлекаются верхние отделы желудочно-кишечного тракта: поражение пищевода, и даже язвенная болезнь.

Любовь Малямова, главный детский гастроэнтеролог г. Екатеринбурга,

заместитель главного врача ДГКБ №9 по поликлинической и научной работе

Журнал "Baby-Land"