Стой! Высокое напряжение!

Каждый знает, что электричество окружает нас буквально повсюду, без него существование современного человека абсолютно немыслимо. Всем известно и то, что электроприборы - источник повышенной опасности. А вот готовы ли вы реально оказать помощь, если рядом с вами кого-то, как говорят в народе, «ударит током»? Я рад за вас, если да, но, увы, практика врачей «скорой помощи» показывает, что подавляющее большинство людей в этой ситуации теряются, результаты же такой растерянности могут быть самыми трагическими.

У вас маленький ребенок? В таком случае вы просто обязаны знать азы оказания первой помощи при электротравме! Меры профилактики исключительно важны, о них мы поговорим чуть ниже, но не менее важно знать, что делать, если беда с малышом все же случилась!

Электротравма - это повреждение, обусловленное прохождением электрического тока через участки тела при контакте с открытыми токонесущими предметами (неисправные электробытовые приборы, электропроводка, елочные гирлянды и т.п.). Степень тяжести электротравмы зависит от целого комплекса причин: напряжения электрического тока; электрического сопротивления человеческого тела, в значительной степени определяемого особенностями и влажностью кожи; заземления пострадавшего и т.д. При прохождении через организм электрический ток оказывает на него непосредственное воздействие и может вызвать:

ожоги, в том числе появление так называемых «знаков тока» у места входа и выхода электрического тока;

расстройства центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем; спектр реакций - от испуга до потери сознания с нарушением сердечной и дыхательной деятельности;

функционирования других органов и систем.

Основную опасность при электротравме представляет не ожог, а физиологические нарушения, связанные с прохождением тока через жизненно важные органы.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

(ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ) Положите ребенка на спину, слегка запрокинув ему голову назад, выдвиньте его подбородок кверху и, прижавшись к его лицу так, чтобы его нос и рот оказались под вашими губами, дважды с силой выдохните в него воздух. Учтите, что объем легких у ребенка значительно меньше, чем у взрослого, поэтому набирать полную грудь воздуха не следует. Частота вдохов должна составлять 30-35 в минуту. Если грудь ребенка поднимается и он начинает розоветь, значит, воздух попадает в легкие. После появления самостоятельного регулярного дыхания искусственную вентиляцию легких можно прекратить. Внимание: если вы не можете понять, дышит ребенок или нет, не теряйте драгоценных секунд на выяснение этого вопроса - начинайте «дышать за него»!

Первая помощь при электротравме должна быть оказана незамедлительно, непосредственно на месте происшествия.

Во-первых, следует немедленно прекратить воздействие на ребенка электрического тока: выдернуть вилку из розетки, отбросить оголенный провод и т.п. Будьте очень осторожны, помните: пока напряжение не снято, вы также можете пострадать при прикосновении к ребенку. Воспользуйтесь изолирующим материалом: сухими резиновыми перчатками, чтобы оттащить ребенка в сторону, или деревянной палкой, чтобы отшвырнуть оголенный провод.

После этого отправьте кого-нибудь вызвать «скорую помощь», а сами оцените состояние ребенка. Если тяжелых повреждений с потерей сознания нет, малыша следует тепло укрыть и до прихода врача дать ему успокаивающее и обезболивающее средства (5-10 капель настойки валерианы или корвалола, 0,1 г анальгина), теплый чай.

При тяжелых повреждениях с потерей сознания необходимо постоянно контролировать дыхание и сердцебиение ребенка. В случае остановки сердца нужно не медля ни секунды начинать искусственное дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца. Иногда сердечную деятельность удается восстановить резким ударом ладонью по грудине (так называемый прекардиальный удар).

По прибытии «скорой помощи» ребенок под наблюдением отправляется в стационар.

Очень хотелось бы, чтобы вышесказанное вам никогда не пригодилось! Для этого необходимо соблюдать, в общем-то, простейшие меры предосторожности.

Категорически недопустимо использование неисправных электробытовых приборов, наличие в доме плохо изолированных проводов, находящихся под напряжением контактов и т.п.

Приобретите безопасные для детей розетки с поворотным механизмом или используйте специальные заглушки, которые можно приобрести в магазинах, торгующих детскими товарами, чтобы ваш любознательный малыш не имел ни малейшей, даже теоретической, возможности сунуть в розетку столовую вилку или проделать еще какой-нибудь электротехнический эксперимент.

Ни в коем случае не пользуйтесь электрическими приборами, находясь с ребенком в ванной: повышенная влажность и заземленные трубы во много раз увеличивают опасность. Никаких обогревателей, осветительных приборов, кипятильников! Если отсутствует подача горячей воды, грейте воду на кухонной плите, а не кипятильником в ванной комнате. Кстати, напомню, хотя это и не относится напрямую к профилактике электротравмы, что ребенок и кипяток ни при каких обстоятельствах не должны находиться в ванной комнате одновременно. К сожалению, мой опыт показывает, что это правило далеко не всегда соблюдается, а его нарушение влечет за собой очень тяжкие последствия.

Как только ребенок становится хотя бы мало-мальски сознательным и начинает самостоятельно перемещаться по квартире (неважно, ходить или ползать), неустанно объясняйте ему, что розетки, провода и прочая электротехника - вещи абсолютно запретные.

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №1 2002 г.