Интервью с детским неврологом. Алексеем Сулимовым

Досье: Алексей Сулимов, 1962 г.р. В 1986 г. окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия», в 1987 г. получил специализацию невролога. С 1996 г. - главный детский невролог г. Екатеринбурга. С 1998 г. – заведующий отделением неврологии ДГКБ №9. В 2006 г. получил степень кандидата медицинских наук (диссертация по проблемам детской эпилепсии). Воспитывает 17-летнего сына.

Сон, засыпание и возбудимость

U-mama: Перейдем к вопросам с форума, которые я объединила в несколько блоков. Все они заданы на грани между вопросом к неврологу и вопросом к психиатру или психотерапевту. Начнем с детского сна. Есть ли грань, после которой плохой сон и проблемы с засыпанием свидетельствуют о том, что необходима консультация и лечение у невролога?

А.С.: Да, такая грань есть. Но слово «плохой» должно уйти. Давайте будем говорить, например, «измененный». Чем меньше у нас будет таких четких определений, тем нам легче будет жить. Новорожденный ребенок сам по себе много спит. Во время сна ребенок растет. И в то же время, сон 12-летнего ребенка по своей сути отличается от сна новорожденного. Сон новорожденного менее глубокий и менее продолжительный, это обусловлено физиологическими особенностями. И когда по ночам мы начинаем кормить малыша, исходя из принципов свободного вскармливания, мы закладываем эндокринные механизмы нарушения сна. Допустим, в два месяца мы кормим ребенка ночью, но в более взрослом возрасте ночью он просыпается уже не от голода. Его будит не голод, а колебание уровня инсулина, падение глюкозы – то, что мы ему заложили, когда кормили ночью. И в два-три года, когда ребенок ночью уже не ест, эти колебания уровня глюкозы, которые были заложены ранее, фактически делают сон беспокойным. Поэтому здесь слишком много механизмов, которые закладываем мы сами, толкая к развитию патологии. Следующее. Качество сна может не зависеть от самого ребенка, если есть изъяны со стороны органов и систем, которые вызывают беспокойство. Да, нормы сна существуют, но, прежде всего, если ребенок во время сна начинает вскрикивать, дергаться, просыпаться необоснованно с позиции мамы, нужно лечить не сон, а искать причину (например, больного с аллергодерматозом будит зуд).

U-mama: Иными словами, причина может лежать совсем не в сфере неврологии?

А.С.: Абсолютно правильно. Отвлечемся от нервной системы. Мы ходим к стоматологу, хотя можем прекрасно снять боль анальгином. Но мы идем лечить зуб, так? Вот и в случае со сном, сама природа кричит: что-то неблагополучно. И если какие-то вещи беспокоят, усыплять силой не нужно. Нужно искать причину. А причина, чаще всего, лежит сверху. Уровень влажности в комнате, еда, шум и так далее. Эти моменты порой до такой степени на поверхности, что нет необходимости идти с проблемой сна к неврологу.

U-mama: Если ребенок спит хорошо, но долго засыпает, возбудим, особенно перед сном, до каких пор это не неврологическая проблема?

А.С.: Ребенок всегда говорит то, что думает, и верит в то, что говорит. В отличие от взрослого: мы можем говорить одно, думать о другом, а верить в третье. Весь мозг у ребенка всегда охватывается одной идеей, так что само по себе перевозбуждение перед сном охватывает весь мозг. И если мы потихонечку попытаемся лишить ребенка двигательной активности («Положи ручки под щечку»), фактически зона лба уже работать не будет. «Закрой глазки и послушай сказку» - этой фразой мы автоматически «выключаем» зону затылка. И таким образом, «гася свет», как в театре, мы можем спровоцировать ребенка на то, что он уснет. Само по себе длительное засыпание не является поводом для беспокойства. Это специфика детского организма: он может бороться со сном до тех пор, пока уже совсем не истощится. Поэтому первое правило: нужно принять, что ребенок – не такой, как мы. Второе. Качество засыпания определяется тем, что ребенок испытывает. Есть такая фраза, что для 4-5-летнего ребенка сон – это маленькая смерть. И в этом отношении ребенок действительно прощается на время сна с этим миром, у него слишком богатые эмоции; в отличие от нас, принимающих мир таким, какой он есть, ребенок каждый день видит в нем что-то новое, фантазирует, дорисовывает. И здесь нужно четко для себя определить грань. Если мы соблюли все условия – у ребенка есть отдельная кроватка, ночник, за два часа до сна мы перестаем с ним прыгать, бегать, прогулялись перед сном, на балконе постояли, ворон посчитали, - то есть если мы все делаем, как положено, но не видим результата, то, конечно, нужно вмешиваться, и вмешиваться профессионально. Чтобы вам была понятна позиция невролога: мы делаем энцефалограмму – запись активности мозга. И, скажем, может выясниться, что у пятилетнего ребенка энцефалограмма трехлетнего ребенка. И в этом случае нашей тактикой будет не успокаивать его, а помогать ему ноотропными и сосудистыми средствами догнать своих сверстников именно в смысле формирования биоритмов мозга. И если мы такого малыша будем усыплять, он еще больше будет отставать. Так что тактика здесь слишком неординарная, требующая постоянного участия специалиста и дополнительных методов исследования.

U-mama: Если ребенок, по мнению родителей, мало спит: скажем, засыпает в 11 вечера и просыпается в 6 утра, или не спит днем, - требует ли это лечения у невролога, или мы имеем дело с индивидуальными особенностями ребенка?

А.С.: Прежде всего, ближе к школе мы должны навязывать ребенку определенный режим, ведь потом он будет вставать утром в четко обозначенный час, так что элемент социализации должен присутствовать. А то, что каждый ребенок индивидуален, – в этом вы правы. И если он отличен в школе или садике, у него не находят никаких отклонений, а спит он, допустим, действительно немного, то это индивидуальная особенность человека. Но к этому выводу мы должны прийти только тогда, когда уберем факторы, которые могут мешать ребенку спать, чтобы не получилось так, что мы чего-то лишаем ребенка. Категория малоспящих детей может иметь место, но мы должны знать, что за этим не стоит ничего более серьезного – ни с эндокринной системой, ни со стороны других систем и органов.

U-mama: Имеют ли смысл, в таком случае, жесткие нормы сна, приводимые в разных источниках?

А.С.: А как бы мы тогда узнали, что ребенок малоспящий? Для того чтобы знать, что ребенок спит достаточное количество времени, мы должны от чего-то отталкиваться. На сегодняшний день никто не отменял дневной сон у детей до 5 лет включительно и ночной сон, начиная с 9 вечера и заканчивая 8 утра. Есть физиологические нормы, выработанные еще в советское время. Мы также должны всегда помнить, что есть и возрастозависимые режимы, нарушая которые, мы нарушаем что-то важное, выверенное годами. Если ребенок высыпается, значит, он веселый и бодрый. Если ребенок капризный и вялый, а мы видим нарушенный режим, то сам по себе ввод режимности является одним из самых важных моментов помощи. И, наконец, если мы не видим нарушенного режима, но видим проблему, мы можем предположить какое-то неблагополучие не только со стороны мозга, но и со стороны органов и систем.

Гиперактивность

U-mama: Аналогичная серия вопросов про гиперактивность. Где грань между темпераментом ребенка и неврологической проблемой?

А.С.: Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ – прим. автора) во всей Европе лечится только у психиатров. Но менталитет нашего человека не позволяет всем идти к психиатру, поэтому мы придумали аналог: гипердинамические расстройства детства (ГРД – прим. автора). Диагноз наш, региональный, под него попадают наиболее легкие формы СДВГ, и он позволяет применять современные виды лечения тех или иных состояний современными препаратами. Есть очень четкий критерий, по которому можно определить, здоров ли ребенок. Если дома он деспот, а в школе нравится всем, то это здоровый ребенок. Если он дома лапочка, а в школе он всех на уши ставит – это здоровый ребенок. И только если и дома, и в школе этот ребенок – «исчадие ада», то это ребенок с СДВГ (по классификации психиатров), или ГРД (по неврологической классификации). Доказано, что это хроническое заболевание, требующее лечения.

U-mama: А если не лечить?

А.С.: Аффективное поведение при нулевой продуктивности – то, что мы можем получить. И это состояние может перетекать, например, в инфантилизм тридцатилетних людей – моменты псевдозадач и псевдомероприятий, вытекающих в пустое топтание на месте. В каждом возрасте есть свои признаки СДВГ или ГРД, и в каждом случае это по-своему ведется – где психотерапевтами, где психиатрами, где неврологическими вмешательствами.

U-mama: Как часто встречаются дети с таким диагнозом?

А.С.: Эта проблема есть, но она не столь значима. Самые «продвинутые» в этой области американцы, потом идут французы, австрийцы и испанцы. У нас под этот диагноз попадают 15-20% детей.

Развитие речи

U-mama: Блок вопросов по развитию речи: как отличить вариант нормы от ситуации, требующей коррекции у невролога?

А.С.: Речь – это высшая сигнальная система, сама по себе она – сложный механизм. Мысль рождается, потом обрекается в определенную систему знаков, потом лоб как двигательная зона заставляет говорить, стимулируя речевую функцию, движение речевых мышц, языка и носоглотки, речь становится внятной, без картавости, без каши во рту. И такая стройная система выстраивается не сразу и не вдруг, а ломается – очень легко. И в развитии этой хрупкой и тонкой системы мы должны действительно учитывать все: когда заговорил папа, когда заговорила мама, какие есть зоны страдания (например, киста в проекции лба, и в этом случае у ребенка уже заложена пострадавшая речевая зона). Замечено, что у больных после инсульта отнимается рука и отнимается речь из-за совместной локализации этих двух зон. Поэтому мы смотрим и на физическое развитие ребенка. И если мы видим, что речь не является проблемой маленькой, а охватывает другие состояния, в таких случаях участие врачей вполне оправдано. А если проблема только в речи, но при этом мы знаем, что в этой семье по жизни все финно-угорского происхождения [смеется], то сравнивать этого ребенка с кавказцами за стеной нет смысла. Совокупность всех этих моментов и позволяет нам оценивать состояние развития речи.

U-mama: То есть количество слов, которое ребенок должен говорить к определенному возрасту, - это лишь один из факторов оценки, зачастую не самый важный?

А.С.: Есть четкая шкала развития речевых навыков. Если их нет, мы это допускаем. Например, недавно на обходе мы решали, ставить ли задержку развития речи трехъязычному ребенку, который говорит по-русски, по-азербайджански и еще на каком-то своем наречии, от каждого по пять слов. И здесь мы решили речь пока не трогать. Почему логопеды не будут заниматься ребенком до трех лет? Потому что они считают, что если эта длительная цепочка развития центров сенсорной, моторной речи, речевой функции со стороны носоглотки не замкнулась, то не с чем работать. Но, тем не менее, определенные упражнения существуют. Поэтому надо знать ориентиры и советоваться, не считается ли этот ориентир уже пройденным. Зачем себя обманывать? Конечно, свой ребенок любимый и лучший. Но ведь в три года ребенок пойдет в садик, а в 7 лет – в школу, и нет смысла рапортовать всем, что у него все хорошо, в то время как сам ребенок не может двух слов связать. Вмешательство невролога необходимо, если проблема больше, чем просто речь.

Приучение к горшку, ночные мочеиспускания и энурез

U-mama: Ряд вопросов по приучению к горшку, особенно по ночам. До какого возраста ребенку позволительно не проситься ночью на горшок, и когда ставится диагноз «энурез»? И правильно ли адресовать эти вопросы неврологу?

А.С.: Начнем с того, что с введением памперсов ребенку не объяснить, зачем нужен горшок. Когда мокрые трусы и колготки, тогда присутствует элемент дискомфорта. А если в памперсе сухо, то ребенку не понять, зачем садиться на горшок. Поэтому с введением памперсов мы уже закладываем несколько нарушенную культуру опорожнения. Проблема энуреза – это не неврологическая и не психиатрическая проблема. Это урологическая проблема. Корней у нее может быть очень много, начиная от неправильной закладки мочевого пузыря и заканчивая многим другим. Например, мочевой пузырь у пятилетнего малыша соответствует трехлетнему возрасту и не может за ночь пропустить через себя весь объем мочи, поэтому ему проще опорожниться. Почему такое может иметь место? В садике ему могут не давать пить, чтобы он не нарушал распорядок дня, в школе – чтобы, скажем, не срывал уроки своим «можно выйти». И в результате в мочевом пузыре заложен гипертонус. На сегодняшний день доказано, что если у ребенка есть проблемы с ночным мочеиспусканием, нужно резко увеличить объем жидкости, потребляемой в первой половине дня. Таким образом, мы увеличим потенциальный резерв. Визит к нефрологу позволяет исключить какой-то очевидный нефрологический дефицит, который может потребовать специфического лечения. Только после того как нефролог исключит патологию, имеет смысл подключать невролога, и на сегодняшний день неврологическая составляющая проблем с мочеиспусканием составляет очень маленький процент.

U-mama: С какого возраста уже нужно обращаться с этой проблемой к специалистам, а не ждать взросления ребенка?

А.С.: Есть четкая грань – это пять лет. Формально получается, что к этому возрасту мы должны ответить на все вопросы. Чтоб речь была, чтоб мыл руки, чтоб все понимал, чтоб не писался ночью. Если проблемы есть, то у нас остается два года до школы, чтобы помочь ребенку. И в пять лет вы уже приходите к специалистам, чтобы лечить энурез. Но если в 2,5-3 года ребенок писает 3-4 раза за ночь, то есть чуть больше, чем другой ребенок, то лучше не ждать пяти лет, а сходить к нефрологу раньше, чтобы узнать, не его ли это патология. Если специалист не увидит проблем, тогда действительно нужно подождать.

Сосание пальцев и другие навязчивые движения

U-mama: Ряд вопросов по детским «вредным привычкам», как я их назвала: ребенок теребит или грызет ногти, карандаши, сосет палец. Это неврологическая проблема?

А.С.: До трех лет формально это проблема невролога: именно до этого возраста нам доверена оценка работы мозга и с неврологических, и с психиатрических позиций. Всем тем явлениям, о которых вы сказали, придуманы названия: онихофагия (привычка грызть ногти), хейломания (привычка сосать палец) и так далее. Сюда же мы можем отнести и ранний детский онанизм, и еще массу всего – проще не называть, чем называть. И до трех лет это может допускаться, но ребенка нужно отвлекать. С трех лет наши исследования должны быть более жесткого характера. Если мы видим, что обычные формы убеждения и воспитания не помогают, то это уже болезнь: ребенок не отвлекается, значит, присутствует очаг перевозбуждения. Поэтому когда мы видим, что какое-то движение становится стереотипным, навязчивым, необходимо обращаться к врачу. Само по себе это не пройдет. Пусть сначала это будет педиатр, который может убрать очевидные причины (скажем, дерматит как причину постоянного перебирания ножками), а следующим будет невролог.

U-mama: Что делать в случае, если ребенок соглашается с доводами родителей, перестает, скажем, грызть ногти, но в периоды волнения напрочь забывает об этом?

А.С.: А у всех нас это так. В периоды волнения у всех нас появляется огромное количество разных посторонних движений. Почему? Возбуждение с одного участка начинает охватывать весь мозг. Отвлечемся от проблемы. Когда мы долго учим, скажем, стихотворение, что мы делаем, когда уже не остается сил? Мы начинаем раскачиваться, мы включаем другие зоны, чтобы они помогали той зоне, которая уже истощилась. Здесь то же самое. Возбуждение начинает «перебегать» на другие зоны, и возникают все эти движения. Это физиология, и мы с ней миримся до тех пор, пока не увидим, что это повторяется из раза в раз: тогда такое состояние возбуждения будет считаться патологией.

Другие вопросы с форума

Вопрос: Так ли нужен всем детям невролог или достаточно грамотного педиатра, а к неврологу следует обращаться только с реальными проблемами? И с какими?

Ответ: На сегодняшний день в нашей стране нормативными документами предусмотрено, что на каждые 10 000 детского населения приходится один невролог, а на каждые 800 детей – один педиатр. И сама жизнь расставляет все так, что неврологи делегируют часть своей сферы компетенции педиатрам – это физическое развитие и другие вопросы. Нервная система присутствует всюду, и ее нарушения может отметить либо сама мама, сравнивая своего ребенка с другими детьми, либо педиатр, выявляя какие-то особенности, на которых нужно заострить внимание мамы. И тогда он может направить ребенка к неврологу. Есть состояния, которые выбиваются из нормы. Это любые стереотипные движения, припадки, судороги, потери сознания – в этих случаях невролог является первым человеком, который будет участвовать в проблеме ребенка и здесь он абсолютно нужен.

Вопрос: Что вы думаете о применении методов доказательной медицины в нашей стране? Считаете ли вы себя приверженцем ЕВМ (англ. evidence-based medicine – прим. автора)?

Ответ: На сегодняшний день я категорически не признаю элементов доказательной медицины в нашей стране, особенно в педиатрии. Если мы пойдем по тем ступенькам, которые нам предлагают, нам лечить будет нечем. Поэтому, при всем уважении к нашим коллегам за рубежом, мы используем старый способ под названием «клинический опыт». Пока мы его нарабатываем под крышей медицинской академии, научно-исследовательских центров, мы лечим малыша. Если мы сейчас пойдем с позиции доказательной медицины, то фактически все родовые залы у нас будут пустыми, из лекарств будет только, в лучшем случае, какой-нибудь «навороченный» антибиотик. Кроме того, элемент доказательности споткнется об одну вещь. Неврологи очень широко используют ноотропы – препараты, которые влияют на мозговую ткань. Так вот в США их вообще нет. Мы «льем ведрами», Европа находится посередине. В то же время в США ту же гиперактивность лечат психостимуляторами, в Европу и в Россию их ввоз категорически запрещен. О каких стандартах может идти речь? Так что элемент доказательной медицины в условиях педиатрии – очень щекотливый момент. Когда перед тобой конкретный пациент, и ты знаешь, что где-то, скажем, в московской клинике это применяется, ты можешь взять эту схему, зная, что она эффективна, пусть она и не имеет под собой никаких доказательных сертификатов.

Вопрос: Как вы относитесь к длительному грудному вскармливанию и совместному сну с родителями?

Ответ: Совместный сон с родителями должен заканчиваться в два месяца. Во-первых, ребенок должен знать свое место. Во-вторых, многими доказано, что папа в конце концов начинает уставать от того, что кто-то занимает его место рядом с мамой, и у него появляется какая-то более значимая доминанта. Когда у ребенка есть свое место, это подразумевает свой мирок. Вы можете взять и передвинуть кроватку ребенка, если, допустим, очень жарко или очень холодно. Но свое место должно быть. Что касается грудного вскармливания, то мое глубокое убеждение, что если появляется психологическая зависимость, когда ребенок подходит просто приложиться к груди, и для него это уже не еда, а способ обратить на себя внимание, то нужно прекращать кормить ребенка. Потому что в противном случае может произойти следующее: мама дает ребенку грудь каждый раз, когда он просит, и не видит никаких проблем в этом, но однажды, например, приходит важный гость, ребенок тянется, просит грудь, а мама одергивает и не дает ребенку то, что он просит. Ребенок не понимает, почему всегда было можно, а сегодня нельзя. Молоко к году перестает иметь ту значимость, которая была в первые месяцы. Есть ситуации, когда нельзя прекращать кормить – при переезде, в жаркое время года, на фоне болезни, но ребенок не все время ездит больным по жарким странам? Всегда должен присутствовать здравый смысл.

Вопрос: Как вы относитесь к остеопатам, докторам БРТ и другим подобным специалистам?

Ответ: Список можно расширять, сюда можно отнести и разнообразное аппаратное обеспечение, и прочее, сейчас этого огромное количество. Моя позиция такова. Я не могу помочь всем детям с ДЦП. Если такой ребенок пойдет к подобным специалистам и получит какой-то позитив – пусть лечится. Принципы работы на биорезонансной терапии, на эффекте обратной связи, на различных видах диагностики (по точкам, по Фоллю и так далее), другие методики – все это нам известно. И я их принимаю. Главное, чтобы эти специалисты не мешали, не отменяли специфической терапии, назначенных препаратов. Поэтому – первое – пусть они будут. Не все же могут быть неврологами, кто-то и туман какой-то парамедицинский должен пускать. Второе, если такие специалисты есть, значит, они кем-то востребованы. Они имеют исторические корни, они закладывают дисциплину больного, ограничения, правильный образ жизни, дают взгляд на проблему с другой стороны, упрощенно рассказывают. И третье, уже давно замечено, что коммерческие больные более щепетильны в плане своего отношения к здоровью и к рекомендациям докторов, и это тоже нужно учитывать, говоря об эффективности того или иного специалиста.

Вопрос: Каковы последствия компьютерных игр для психики ребенка?

Ответ: Огромное количество. Существует масса последствий, которые надо проговорить ребенку. Начнем с того, что специфической компьютерной зависимости не существует, это один из видов зависимостей, и лечат ее психиатры. Но дело не только в ней. Глаза напрягаются – значит, должна быть гигиена глаз. Поза одна и та же – значит, должна быть гигиена со стороны туловища. Постоянная работа с мышью снижает активность письма. И все эти моменты, как при работе с любым аппаратом, нужно объяснить, чтобы больше к ним не возвращаться.

Вопрос: Лечат ли неврологи бруксизм?

Ответ: Да, таких больных мы берем к себе. Бруксизм (скрежетание зубами во сне) – это одна из форм нарушения сна, вызванных повышенным тонусом определенных отделов мозга. Это неэпилептические пароксизмы, они лечатся. Если не искать причину и не лечить, то мы закладываем, что какая-то стадия сна будет провальной, и нам потом придется заниматься другими проблемами. Надо помнить, что часто под бруксизмами скрываются гельминтозы.

Вопрос: Существуют ли препараты, помогающие школьнику улучшить память? Действительно ли эффективен рекламируемый препарат Йод-актив?

Ответ: Йод-актив – это метаболический препарат, он действует опосредованно на мозг через эндокринную систему, косвенно влияя на эмоционально-волевые состояния нервной системы, но напрямую повышать мозговую активность не может. Помимо мультивитаминов с микроэлементами, память помогают улучшать все группы ноотропных препаратов растительного или животного происхождения.

Вопрос: Сын в 2 года сильно запрокидывает голову во сне, на УЗИ никаких аномалий. С чем это может быть связано?

Ответ: Начнем с того, что в два года у ребенка уже зарос родничок, поэтому УЗИ головы в этом возрасте сделать невозможно, а если и можно, то это уже не норма. Такое положение головы не физиологическое, но, тем не менее, оно может быть и не только неврологическим. Нужно искать причину запрокидывания головы у смежных специалистов – это стоматолог (специфическое формирование ротоглотки), ЛОР (аденоиды и другое), окулист.

Вопрос: Если в 7 месяцев у ребенка прощупываются швы на голове, норма ли это?

Ответ: Это норма. Когда родничок закрывается, швы выполняют функцию баланса между жесткими костями и мягким мозгом.

Вопрос: У ребенка с рождения миатония, до года регулярно делали массаж, ставили актовегин, пили глицин, нейромультивит. Что вы можете посоветовать делать сейчас?

Ответ: Миатония не является нормой, она является почвой для развития нарушений осанки и других патологий. Если ребенок отстает в развитии на фоне миатонии, то это патологическое состояние требует активного вмешательства невролога. Если ребенок не отстает в своем развитии, а миатония присутствует, необходимо смотреть на состояние суставных капсул, поскольку есть элемент диспластичной костной системы, который имитирует миатонию. Обращаться к специалистам нужно. Если после указанного курса лечения эффекта не наступило, значит, это не неврологическая проблема, и надо смотреть шире, идти к педиатрам и исключать дисплазию.

Вопрос: Ребенку 3,5 года, диагноз ППЦНС снят в 1,5 года, сейчас жалуется на головокружение. Невролог назначил вазобрал, эскузан и кортексин в уколах. Насколько необходимо такое лечение?

Ответ: В полтора года невролог констатировал факт, что ребенок соответствует норме. Появившиеся неврологические проблемы в три года никак не связаны с ППЦНС. Назначены препараты, влияющие на кровоток и метаболические процессы, в виде стандартного курса лечения. Если они сейчас не окажут должного эффекта, следующим шагом мы идем на более радикальное обследование.

Вопрос: Можно ли принимать детям препараты серебра?

Ответ: Из всех препаратов, которые у нас есть на серебре, я знаком только с одним – это протаргол. Больше я не знаю препаратов серебра, которые были бы разрешены или запрещены к использованию.

Вопрос: Насколько эффективен энцефабол при задержке речевого развития?

Ответ: Это один из препаратов, влияющих на развитие нервной системы. У каждого доктора свои предпочтения – кто-то использует и церебролизин, и ноотропил. Энцефабол – тестированный препарат, доказавший свою эффективность, но сказать, что я рекомендую заменять им все остальные, я не могу. Попробовать надо. Если эффекта не будет, значит, нужно будет использовать другие ноотропы.

Вопрос: Что вы можете посоветовать, если у ребенка имеется скованность мышц шейного отдела и языка?

Ответ: Однозначно нужна консультация невролога, чтобы понять, что это за скованность.

Вопрос: Насколько опасен рентген головы для ребенка (делали после травмы)?

Ответ: Достаточно безвреден с позиции своей информативности. Последствия недооцененной травмы еще страшнее. В то же время все аппараты титрованы в педиатрии, и дозировки, которые получает ребенок на фоне однократного снимка головы, гораздо ниже, чем когда мы облучаем ему живот, копчик или что-то еще.

Вопрос: Насколько серьезен диагноз тимомегалия? В каком возрасте можно делать УЗИ тимуса? Можно ли делать прививки по возрасту при таком диагнозе?

Ответ: При тимомегалии необходимы консультации с педиатром и иммунологом. Они посмотрят, почему увеличен тимус и нужна ли консультация других специалистов. УЗИ тимуса делается по потребности до 5 лет. Оно делается столько раз, сколько необходимо, чтобы снять опасность какого-то иммунодефицитного состояния. Что касается прививок, все вопросы по отсрочке от них решаются у иммунолога.

Вопрос: С 9 месяцев ребенок не спит по ночам. Принимали глицин, цитраль, циннаризин, курс массажа. Что делать?

Ответ: Если традиционный курс терапии, назначенный пациентке, не помог, надо с ней заниматься дальше. Если не разобраться с этим сейчас, то это может привести к более значимым нарушениям.

Вопрос: О чем говорит посинение носогубного треугольника у ребенка (в бане, ванной, на улице)?

Ответ: Данный вопрос следует переадресовать кардиологу.

Вопрос: Нуждаются ли в лечении аффективно-респираторные приступы?

Ответ: Аффективно-респираторные приступы – это не эпилепсия. Это возрастозависимые пароксизмы, имеющие место от 1 года до 5 лет. Они лечатся. Если их не лечить, то к пяти годам, когда эти приступы сами по себе пройдут, мы получим неуправляемого ребенка, который знает, что ему все можно, и «падает в припадке», чуть только что не так. Такие приступы еще называют «истерией детского возраста». Дополнительные обследования нужны для дифференцировки с эпилепсией. И в этом отношении и по обследованию, и по лечению стандарт полный.

Вопрос: Дочь в два года часто ходит на цыпочках, является ли это проблемой?

Ответ: Фраза в вопросе «часто ходит» - это уже критерий того, что девочка умеет ходить правильно, на всю ступню, поэтому неврологической проблемы здесь нет. То, что она ходит на цыпочках, может быть обусловлено особенностями постановки стопы, и тогда это сфера ортопеда, либо это может быть поведенческой особенностью.

Вопрос: Есть ли в городе адекватные неврологи для детей-инвалидов?

Ответ: Есть. Я считаю, и это будет вполне честный ответ, на сегодняшний день они все сосредоточены в «Особом ребенке».

Вопрос: Ребенку 3 месяца, боится купаться, во время купания на несколько секунд цепенеет, застывает в одном положении с паникой на лице, а потом сильно плачет. Что это может быть?

Ответ: То, что вы описываете, это не просто нежелание купаться, это эпилептический припадок – состояние, требующее глубокого обследования и лечения.

Вопрос: Дочь в 5,5 лет пишет буквы в зеркальном отражении, читает справа налево. Что делать?

Ответ: Это одна из особенностей развития навыков. В итоге все встанет на свои места. Формально это, конечно, отклонение. Здесь можно рекомендовать занятия с педагогом или с психологом, который постепенно подавит неправильно работающие участки мозга и научит ребенка, и консультацию с неврологом для исключения очевидных патологий со стороны организма.

Вопрос: Ребенок боится высоты и темноты. К кому обращаться?