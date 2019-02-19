Первые шаги босиком или в ортопедической обуви? Мнение детского массажиста

Разберемся, что такое вальгусная и варусная установка стоп, нужна ли обувь малышу дома, с какого возраста ее надевать или лучше ходить босиком. Мнение детского массажиста об ортопедической и профилактической обуви.

Когда на приеме у педиатра я сказала, что мой 11 месячный малыш начал делать первые шаги, нас сразу отправили к ортопеду, чтоб он посоветовал профилактическо-ортопедическую обувь, так как у моего сына «предрасположенность к вальгусной постановке стоп».

Ортопед посоветовал сандалики с высоким задником, супинаторами и застежками, которая плотно фиксирует ножку в обуви. Эти сандалики, по его словам, нужно носить дома 50% времени бодрствования ребенка…

Интуитивно я против того, чтобы дома ребенок ходил в формирующей обуви, поэтому начала искать альтернативную информацию. И, как я поняла, не зря, так как диагноз «вальгусная или варусная установка стоп» ставят очень многим малышам в возрасте, когда они только начинают ходить.

Вот что по этому поводу рассказывает детский массажист, ИГОРЬ НОВОКРИНИЦКИЙ, в своем блоге:

«Стопа грудничка абсолютно плоская.

Там, где у взрослого выемка — арочный свод стопы — у ребенка мягкая подушечка с жирком.

Те супинаторы, которые есть в ортопедической обуви, немилосердно ее наминают. Арки у карапуза нет — поддерживать пока нечего!

— При первых шагах ребёнок опирается больше на наружные своды стопы. Это называется „варусная установка стоп“. Она бывает у деток примерно до 1,5 лет.

— Постепенно ваш карапуз учится ходить и, пытаясь удержать равновесие, широко расставляя ножки.

В сохранении равновесия ему помогает как раз та самая жировая подушечка, о которой мы говорили выше, и на которую он начинает опираться. В этот момент случается некоторый завал стоп внутрь. Это называется уже „вальгусной установкой стоп“. Стандартно это происходит в 2–4 года.

— По мере укрепления мышечно-связочного аппарата стоп, форма ножек обычно выравнивается: голень, колени и бедро выстраиваются по одной линии. И если в норме угол вальгусного отклонения пяточной кости в 3 года составляет 5–10 °, то к 7 годам он равен 0–2 °.

Итак:

— Плоскостопие есть у всех детей до 5 лет.

— Вальгусная установка стоп до 4–5 летнего возраста — это вариант нормы.

— Если с первых шагов ходить по ровной жесткой поверхности, да к тому же заковать стопу в обувь, мышцы стопы не укрепляются, обувь с виду ногу ровняет, но ничего не исправляет: ни поджатые пальцы, ни носочки. Это актуально для раннего возраста.

— Ортообувь может быть актуальна для более старших детей с диагнозом плоскостопие — после 5–7 лет»

Какие ежедневные меры для профилактики принять, чтобы помочь ребенку сформировать правильный свод стопы:

1. Проводить массаж стопы: вращать ступни по и против часовой стрелки, массировать всю стопу, рисовать на ней «семерки» и «восьмерки», сгибать/разгибать. Можно использовать массажные мячики, прокатывая их по ступне.

2. С учетом жизни в городе и долгой зимы, без круглогодичной возможности ходить по травке/песочку и камушкам, в квартире можно без проблем использовать ортоковрики с разными поверхностями.

Лайфхак: чтобы ребенок гарантированно по ним пробегал, кладите коврики в проемы между комнатами, таким образом ребенок, бегая из комнаты в комнату, точно будет массировать себе ножки.

3. Давать возможность и всячески поощрять лазания по шведской стенке каждый день.

