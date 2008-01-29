Вредности. Часть 2: Чем же плохи обезжиренные продукты?

Первая статья из цикла про вредности - здесь !

Сейчас стало известно, что вредно есть обезжиренные продукты. Одно время в Америке все с ума сходили и ели только обезжиренные продукты 0%, 0,5%. А нация толстая. Оказалось, что оттого, что люди ели обезжиренные продукты, они становились еще толще. Потому что в жирных продуктах находятся специальные кислоты для регуляции обмена веществ. Нельзя есть обезжиренное.

врач-терапевт, член Международной Гомеопатической лиги Белла Штерншис

Я бы уточнила: не «нельзя есть обезжиренное», а нельзя есть ТОЛЬКО обезжиренное. В список самых вредных продуктов часто попадают обезжиренные продукты. Чем же они страшны, ведь они выдуманы исключительно для здоровья? У потребителя должен быть выбор – и производители стараются, расширяют ассортимент. Придумывают даже «нулевую» жирность, хотя известно, что нулевая может быть только у воды. Ну, все для вас. Только покупайте. Производителю выгодно, чтобы его продукты заняли прочное место в ежедневной потребительской корзинке. И он выпускает маленькие яркие бутылочки, которые непременно поднимут иммунитет, если употреблять их содержимое каждый день – ключевое слово «каждый». Покупателю нравится форма бутылочек, их легко спрятать в холодильнике целыми легионами и легко думать, что они и правда помогут как чудодейственная таблетка. Никого не смущает месячный срок хранения и вкусовые добавки, зато привлекательно выглядит цифра «1,5% жирности» и волшебное слово «БИО». Нельзя сказать, что не «био». Парочка специально обученных бифидобактерий там несомненно плавает, умирая от скуки.

Итак, чем же все-таки плохи? Своим количеством. Все видели по телевизору, к чему иногда приводят диеты, прочно вошедшие в моду. Люди натурально сходят с ума, ограничивая себя в еде, питаясь исключительно обезжиренными продуктами. Слово «жир» стало синонимом чего-то ненужного, и его обязательно следует избегать...

Что такое жир, и надо ли с ним бороться

Жиры важны для правильного обмена веществ. Главная часть тела человека - мозг состоит из жироподобных веществ. Жир обеспечивает механическую защиту и теплоизоляцию. Жирные кислоты оказывают нормализующее действие на стенки кровеносных сосудов, повышая эластичность и снижая их проницаемость. Жироподобное вещество лецитин (а его можно найти в яйцах, печени, жирной сельди, растительном масле) в соединении с белком образует клеточные мембраны. Клетки, образующие отложения гиноидного типа (обычно это жировые отложения в области бедер у женщин), способны накапливать и синтезировать женские гормоны, которые поддерживают женскую сексуальность в постклимактерическом периоде, поэтому жировая прослойка в области бедер просто необходима. Следовательно, нельзя совсем исключить жиры из своего рациона. Регулярное применение продуктов с «нулевым» содержанием жиров может вызвать сбой обмена веществ, и уровень жиров от этого только повышается.

Так в каком же виде жиры можно потреблять в пищу? Сегодня научно обосновано, что около 30% (от общего числа калорий) пищи должно состоять из жиров. То есть можно потреблять ежедневно 15-30 г растительного масла и 20-25 г сливочного, притом, что калорийность рациона должна колебаться между 1600-2000 калориями.

Типы жиров:

1. Мононенасыщенные жиры приносят пользу при умеренном употреблении. Содержатся в оливковом масле, самих оливках, арахисовом масле, авокадо и большинстве орехов. Мононенасыщенные жиры уменьшают уровень плохого холестерина и увеличивают уровень хорошего. Снижают риск возникновения рака груди и сердечно сосудистых заболеваний. Не менее 15% ежедневного количества калорий должно потребляться из мононенасыщенных жиров.

2. Полиненасыщенные жиры также приносят пользу при умеренном употреблении. Сам организм их не вырабатывает. Их много в жирной рыбе - лососе, тунце, сардинах, сельди и др., и икре, а также в зеленых овощах и зелени, грецких орехах, и тофу. У некоторых народов мира, в чьем рационе много рыбы, например у японцев и эскимосов, практически не существует сердечно-сосудистых заболеваний. Полиненасыщенные жиры могут также облегчать другие симптомы, от маниакальных депрессий до предменструального синдрома. Для того, чтобы поддерживать нормальный уровень холестерина, достаточно есть рыбу жирных сортов 2-4 раза в неделю или 10-15 грамм в день.

3. Насыщенные жиры при избыточном потреблении в основном вредны. Содержатся в мясе, сливочном масле, молоке, сыре, мороженом, шоколаде, кокосовом и пальмовом масле. Увеличивают уровень холестерина, приводя к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

4. Гидрированные жиры - искусственно созданные жиры, содержащиеся в маргарине и «мягком» масле и в большинстве печений и конфет, хранящихся в упаковке. На упаковке обычно пишут: "hydrogenated" (продукты гидрирования) перед названием масла. По воздействию на организм человека сходны с насыщенными жирами, то есть вредны.

Все жиры, и полезные и вредные, содержат довольно много калорий - 9 калорий на грамм. Чтобы избежать лишнего веса, вредные насыщенные жиры в своем рационе следует заменять на полезные.

Холестерин (холестерол) - это производный липид (жироподобное вещество, входящее в состав клеток). Он находится только в жирах животного происхождения (например, в мясе и яйцах). Вот почему в рекламе растительных масел подчёркивается, что в них "холестерин отсутствует". Ещё бы, конечно, отсутствует! Он там и не жил никогда. Холестерина нам требуется в день от 500 до 2000 мг. Хотя холестерин получил недобрую славу из-за сердечных болезней, на самом деле виновник не он. Холестерин является основой для многих гормонов в нашем теле.

Зачем нужен жир в пище?

- Поддерживает чувство насыщенности. Некоторые люди действительно потеряют вес, если уменьшат потребление жира с пищей, сократив тем самым общее число калорий. Однако затем у многих сильно повышается чувство голода, особенно, если до того, как сесть на диету, они питались рафинированными углеводами. Поэтому, если оставить кол-во жира в еде на разумном уровне, то между приёмами пищи не возникнет острого голода и, как результат, не захочется постоянно перекусывать.

- Жир помогает контролировать инсулин.

- Если есть слишком мало жира, организм потеряет способность сжигать жир. Он сжигается тогда, когда калории в дефиците, а не только потому, что мы мало или много едим жира.

Вообще, по поводу лишнего веса существуют две теории. По одной принято считать, что полнеют от жиров, а согласно другой, в возникновении этой проблемы виноваты углеводы. На самом деле, набрать в весе можно как из-за жиров, так и из-за углеводов. Ведь, находясь в избытке, углеводы легко превращаются в жиры. Белки с куда большим трудом поддаются этой трансформации. Они начинают переходить в жиры, когда нет ни жиров, ни углеводов. Таким образом, люди, стремящиеся похудеть, должны обращать внимание не только на содержание жиров в продукте, но и на количество углеводов и общую калорийность. Углеводы в свою очередь должны быть не «пустыми», как те, что содержатся в сладостях, попкорне, чипсах и пр. Их задача – энергия. Например, правильные углеводы содержатся в сухофруктах, овощах, фруктах, орехах, меде.

Там, где отдыхает польза

Следует помнить одну простую истину. Там, где убавляют – всегда прибавляют что-то другое. «Другое» – это ароматизаторы, подсластители, транс-жиры, те самые пустые углеводы, крахмал и сахар. С понижением количества жиров в продукте его калорийность и количество углеводов зачастую не уменьшаются, а, наоборот, иногда даже возрастают. Например, в йогурте, имеющем 2,8% жирности, количество углеводов составляет 13,7 единиц (может и увеличиться в зависимости от содержащихся в йогурте фруктов). Такой же йогурт, только с жирностью 3,5% содержит в 2 раза меньше углеводов - 6,3. И если последний йогурт (т. е. 3,5%-й) содержит 75 ккал, то 2,8 %-й - 104 ккал. А в твороге 4% калорийность выше, чем в твороге 5,5%. Недостаток жиров компенсируют углеводами, чтобы продукт получился вкусным, и потребитель покупал его снова и снова. Тот же йогурт может содержать мало жира и много сахара и крахмала, а нашему организму, в общем-то, все равно, из чего откладывать жир.

Эта таблица иллюстрирует вышесказанное про содержание углеводов: заметно, что молоко 3,2%, например, содержит меньше углеводов, чем молоко 1,5%, а в обезжиренном молоке их столько же. А калорийность кефира жирного и легкого отличается ненамного.

Белки в % Жиры в % Углеводы в % Калорийность, ккал Молоко цельное (3,2% жирности) 2,8 3,2 4,7 58 (1,5% жирности) 2,8 1,5 4,8 44 обезжиренное 3,0 0,05 4,7 31 Творог жирный 14,0 18,0 2,8 232 полужирный 16,7 9,0 2,0 159 нежирный 18,0 0,6 1,8 88 Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 56 2,5% жирности 2,9 2,5 3,9 53 нежирный 3,0 0,05 3,8 30 Сметана 30% жирности 2,6 30,0 2,8 293 20% жирности 2,8 20,0 3,2 206 10% жирности 3,0 10,0 2,9 116 Говядина жирная 25 16 Мало 254 постная 20 0,5 Мало 86

Полезной может быть только натуральная еда. Сейчас все чаще и чаще продают не еду, а брэнды. К примеру, вы берете продукт под названием «легкий». Хочется спросить: «легкий», извините, по сравнению с чем? По сравнению с мировой революцией, другими продуктами этой фирмы, со всеми похожими продуктами в мире? Фирма для наилучшего продвижения своего брэнда напишет для привлечения вашего внимания все, что угодно. «Легкий», «облегченный», «супер-легкий». Внимательно читайте состав! Но даже и это, увы, не поможет. «Правило 25 процентов» обязывает производителей подробно указывать только те ингредиенты, которые составляют не менее 25% от целого продукта. Так что, если в пицце всего 10% колбасы, вы не узнаете, из чего именно сделана эта колбаса.

Еда с нормальной жирностью быстрее насыщает. С утра лучше съесть бутерброд с маслом, чем обезжиренный хлебец, после которого чувство голода возникнет гораздо скорее. И вам через пару часов захочется съесть пачку этих хлебцев. И вы будете страдать о бутерброде, и съедите в итоге больше калорий, чем содержится в одном бутерброде. Диетологи называют диеты, заставляющие человека съедать очень мало жира и обезжиренных белков – инсулиновыми. Такие диеты обязательно приводят к повышению инсулина. Они нарушают обмен веществ, и человек, вместо увлекательного похудения неожиданно… начинает толстеть. Белковая/низко углеводная диеты могут стать причиной быстрой потери веса, но большая часть этого веса составляет вода и мышечная масса, а не жир. Вы теряете воду, так как ваши почки пытаются избавиться от продуктов распада белка и жира, называемых кетоновыми телами.

Ловушка обезжиренных продуктов в их количестве. Раз еда обезжирена, то ее можно съесть столько, сколько хочется. Так рассуждают многие люди, и в итоге потребляют в день примерно на двести пятьдесят калорий больше, чем собирались. А между тем, в обезжиренных продуктах обычно повышено содержание сахара и крахмала - для улучшения вкуса. А жиров, которые посылают в мозг сигнал "я сыт!" - нет.

Почему вы не сможете похудеть, сидя на обезжиренной диете? Потому что вы начнете недоедать, недополучать ценные вещества, и организм просто перестанет сжигать жир, панически спасая своего хозяина.

Что такое гидрогенизированные жиры?

Часто «обезжиренные» продукты (молочные, кондитерские изделия, «постные» мясные полуфабрикаты и пр.) содержат гидрированные жиры. Их еще называют «транс-жиры». Это разрушенные (в результате воздействия высокими температурами) жиры, обработанные водородом. После обработки жидкие жиры становятся твердыми. Их используют для увеличения срока хранения продуктов, ведь известно, что еда портится от прогоркания масла. Гидрированные масла поднимают уровень холестерина в крови сильнее, чем даже насыщенный жир, поэтому их следует есть как можно меньше. Вот почему большинство специалистов по питанию рекомендуют лучше есть обычное натуральное масло (т.е. насыщенный жир), нежели маргарин и прочие масляные смеси (спреды), содержащие гидрированные жиры. Если на упаковке указано оптимистичное обещание «не содержит жир» или «жирность 0%», или одинокое слово «жиры» - подозревайте в его составе наличие транс-жиров. Чем они неполезны – тем, что изготовлены искусственным образом в результате химического процесса. В процессе принимают участие металлы, такие как никель и алюминий.

Транс-жиры входят в состав шоколада, печенья и рулетов в вакуумных упаковках, низкокалорийных тортов, масляных спредов, смесей для выпечки. Они позволяют продукту оставаться твёрдым в упаковке и придают тесту рассыпчатость. Что хорошего можно сказать о низкокалорийном тортике, у которого срок годности – 6 месяцев? Есть ли в нем жизнь? Есть ли жизнь после него?..

Все хорошо в меру! И обезжиренные продукты тоже

Реклама обещает, что обезжиренные продукты содержат мало холестерина: когда их едим, то избегаем опасности развития многих серьезных заболевании, атеросклероза, инфаркта, инсульта и иных проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Хотя производителям обезжиренных продуктов действительно удается несколько снизить уровень холестерина, но происходит это за счет понижения уровня так называемого полезного холестерина, который как раз и предохраняет от сердечных приступов. Количество же вредного холестерина в обезжиренных творожках и кефирах остается таким же, как и в продуктах нормальной жирности. Регулярное употребление обезжиренных продуктов нарушает обмен веществ, так как, благодаря им, количество углеводов в крови поддерживается на неестественно высоком уровне.

Вывод прост: нельзя садится на диету, состоящую только из обезжиренных продуктов. Они могут – и будут помогать в разгрузочные дни. Или по вечерам, когда мучительно хочется кушать.

А что же делать тем, кому врачи рекомендуют кардинально уменьшить количество животных жиров в рационе? В таком случае, естественно, переходить на обезжиренные молочные продукты. Но обязательно выбирать те сорта, которые обогащены витаминами А, Д, Е, К - или принимать витаминно-минеральные добавки дополнительно. Диетологи советуют покупать продукты не полностью обезжиренные, а так называемые «облегченные»: молоко 1,5% жирности вместо 3,5%, молочный, а не сливочный йогурт, сметану 10% и 15% вместо 20%. По поводу сладостей: старайтесь покупать десерты, произведенные в вашем городе: торты, мармелад, зефир и кондитерские рулеты с небольшим сроком годности.

Многие, стремясь похудеть, заменяют хлеб на хлебцы, а кашу – на быстрые хлопья. Проверяйте состав: многие хлебцы при «нулевой» жирности содержат и сухое молоко, и сахар, и ароматизаторы-красители, и много соли. «Быстрые» завтраки по своему составу, чаще всего, не выдерживают никакой критики: похудеть с них невозможно точно. «Страшных» жиров в них обещано мало, зато остальных добавок будет достаточно для значительной потери пользы. Практически все сухие завтраки содержат много сахара, транс-жиры и пр. Таблица для примера:

ккал кукурузные хлопья (корнфлекс), 100 г 388 Пшеничный белый хлеб, из муки грубого помола, 1 кусок = 40 г 100 серый хлеб, 1 кусок = 40 г 113 сухой завтрак, 100 г 402 хлебцы хрустящие, 1шт. = 10 г 38 мюсли, 100 г 371 ржаной хлеб, 1 кусок = 40 г 99 белый хлеб, 1 кусок = 40 г 104

Изощряйтесь в кулинарных изысках - одной из причин неудачи с диетами является их однообразие. Подходите к делу творчески, и тогда маложирные продукты по праву займут свое место в вашем рационе.

Детям – обезжиренные продукты?..

..запрещены. Отказ от жиров приводит к опасному дефициту полезных жирных кислот в организме, которые детям жизненно необходимы для правильного развития. Ребенку можно выдавать обезжиренные продукты для разнообразия в рационе не раньше, чем он пойдет в школу. Да и зачем они ему? Просто не кормите ребенка, особенно в раннем возрасте 1-3 года жирным мясом или вторыми блюдами, обильно сдобренными маслом, или ежедневными сладостями. Как мы уже поняли, некоторые обезжиренные продукты содержат уйму других добавок (особенно быстрые завтраки), не всегда полезных. Многие родители ограничивают ребенка в жирах, борясь с его лишним весом.

"Детское ожирение - это одна из главных медицинских проблем не только в нашей стране, но и в мире, - говорит врач-гастроэнтеролог Анатолий Игнатьев - Но попытка решить ее с помощью обезжиренных продуктов с самого раннего детства, думаю, ошибочна."

Исследования американских ученых из Университета в Небраске показали, что такое питание приводит к дефициту витамина Е почти у 70% детей в возрасте от 2 до 5 лет.

И это вполне объяснимо. Главный источник витамина Е в нашем питании - это растительные жиры (подсолнечное, оливковое и прочие масла). Но в обезжиренных продуктах вы их не найдете, поскольку из них удаляются все жиры - и растительные, и животные. Кроме того, витамин Е, а так же витамины А, D и К - это витамины "жирорастворимые", то есть, они усваиваются организмом только в том случае, если уже растворились в жирах. Но если в кишечном содержимом жиров мало, или вообще нет, то все эти витамины пройдут через нашу пищеварительную систему транзитом.

Для профилактики ожирения у детей гораздо полезнее ограничить потребление ими любых сладких продуктов. Сахар - это такой же важный виновник набора лишнего веса, как и жиры. А поскольку детям нравится сладкий вкус, они едят продуктов с сахаром гораздо больше, чем взрослые и больше чем жирных продуктов. Так что именно сладости играют главную роль в развитии детского ожирения».