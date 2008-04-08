Весенние слабости: спасут ли нас витамины и БАДы?

Весной мы по плану должны влюбляться или хотя бы стремиться к прекрасному. А что делать, если постоянно хочется спать? Весной не отговоришься депрессией, когда все вокруг взывает к новой жизни (хотя, как сказать – обилие грязи наоборот призывает быстрее привыкать к земле). Поддаваться сплину - негламурно. И тут на помощь приходит волшебное слово «авитаминоз». Ах, да, у меня же авитаминоз! – хлопает себя по лбу человек скучающий и с законным умиротворением на челе залегает на диванчик.

Что такое авитаминоз?

Его у вас быть не может! Он может быть у народов крайнего севера или жителя острова по фамилии Робинзон. Авитаминоз – это полное отсутствие каких-либо витаминов в организме, вплоть до угрозы жизни Оно вам надо? Лучше примерьте к себе гиповитаминоз – это легкая форма витаминной недостаточности. Если вы курите и частенько попиваете (пиво тоже считается), переносите микро-стрессы каждый день, питаетесь позавчерашней едой – вашему организму приходится трудиться, изгоняя токсины, пустые углеводы, химию, пытаясь восстановить нормальный обмен веществ… и в борьбе он теряет свои личные витамины, накопленные непосильным трудом.

И вот тогда наступает гиповитаминоз!

Наши повседневные действия, вплоть до моргания, требуют сложных химических реакций. Каждое шевеление – это энергозатрата. Мы были бы поражены до глубины души, увидев подробный фильм о том, что происходит внутри нас каждую минуту. Жаль, что нельзя установить внутрь себя миллионы видеокамер. Впечатляющее реалити-шоу. Но мы привыкаем к тому, что все «как-то само». И мало думаем о том, что все это нуждается в отзывчивости: организм помогает нам, а мы должны помогать ему. Чтобы рано не стареть, не болеть. Многие витамины не синтезируются в организме, они должны поступать из пищи. Их историю мы уже вкратце освещали в нашей статье Летняя корзинка: фрукты, соки и витамины

А сейчас несколько простых правил:

* Свет, воздух, тепло, очистка от кожуры, нарезание — всё это сопровождается потерей витаминов. Готовьте и заправляйте салаты непосредственно перед употреблением.

* Замороженные овощи кидайте в кипящую воду, не размораживая.

* Не ешьте пищу, простоявшую в холодильнике более суток, не разогревайте одно блюдо несколько раз целиком (грейте порционно). Пятидневные супы уходят в прошлое. Когда люди подолгу работали в поле или на заводе, они могли позволить себе съесть тяжелый балласт вроде недельного борща. И не болеть от него. Их энергозатраты составляли в среднем 4000 ккал в сутки! Современному человеку нужно потреблять не более 2000-2500 ккал. Научно-технический прогресс подарил нам более спокойную жизнь. Среднестатистическому работнику офиса трехдневный суп не в пользу. И уж тем более не давайте вчерашнюю еду детям.

* Дополнительно можно «добирать» витамины и минералы из поливитаминных комплексов. Курс приёма 2–6 недель. Поливитамины принимайте только с едой, лучшее время – первая половина дня. Подберите себе поливитаминный комплекс по самочувствию, ориентируясь на состав и форму выпуска. У некоторых людей бывает непереносимость шипучих витаминов, у других неадекватная реакция на таблетки, которые нужно запивать водой – в этом случае помогут жевательные витамины. И покупайте витамины в аптеке, а не у распространителей БАДов.

* Старайтесь избегать низкокалорийных диет, особенно тех, которые рекомендуют ограничить продукты, содержащие незаменимые вещества: черный хлеб, растительное масло, картофель.

* Потребности курильщиков в витамине С в пять раз выше, чем у тех, кто не курит.

Если вы насчитали у себя более двух факторов, угнетающих полезные вещества в организме (курение, алкоголь, стрессы, недосып, хронические болезни, «мерзлявость», частые простуды, сидячий образ жизни) – принимайте витаминные комплексы и обязательно пересмотрите свое питание.

Могут ли витамины быть вредными?

Некоторые воздерживаются от употребления поливитаминов, опасаясь их “химичности”. Аллергии на витамины, как правило, не бывает, поскольку они жизненно необходимы человеку. Аллергия может возникнуть на добавки, особенно если витамины вводятся в виде инъекций. Также в витаминных комплексах содержатся ароматизаторы, красители – читайте состав, чтобы себя не «перехимичить», о судьбе любой вкусовой добавки можно найти информацию в Интернете.

Если вы употребляете витамины горстями, имейте в виду, что большие дозы некоторых витаминов приводит к выведению не только их, но и других тоже. Поэтому, съев зараз десяток витаминок, вы рискуете только усугубить гиповитаминоз. Когда ребенок переедает фруктов и ягод, он тоже не получает витамины и минералы «про запас» - излишки просто выведутся.

Если с пищей поступает мало белка, витамины плохо усваиваются организмом. Если же белка много, на него активно тратится витамин В6. При употреблении жирной пищи у вас снижается витамин В2. Для усвоения углеводной пищи необходимо большое количество витамина В1. Витамины должны быть в оптимальном сочетании. Например, если у вас мало витамина А, то в организме будет недостаток не только этого витамина, но и витаминов Е, С, В12 и фолиевой кислоты.

Нужны ли детям дополнительные витамины?

Простое правило: витамины не могут быть выписаны рекламой. Равно как и чужими советами. Ребенок на грудном вскармливании получает достаточно витаминов из грудного молока. Грудное молоко всегда богато ими, а вот кормящая мама, из которой витамины «тянут», может испытывать гиповитаминоз. Ребенку на искусственном вскармливании синтетические витамины могут принести конкретный вред: состав смесей не сбалансирован и не адаптирован (как грудное молоко) под нужды конкретного ребенка. Можно возникнуть избыток того или иного витамина. Тем более в период, когда ребенку уже дают прикорм: витаминизированные каши, пюре. Дети постарше, особенно подростки редко придерживаются здорового рациона в наше смутное время. Это зависит от их родителей – хотят они видеть здоровых детей у себя в доме или им плевать, что за упаковки поглощает ребенок за компьютером или весь вечер вместо ужина. Существует много различных витаминных комплексов для разного возраста.

Стоит призадуматься и сделать собственные выводы, если врач выписывает вашему ребенку витамины «с рекламы». К сожалению, многие медработники получают свой процент от распространения препаратов. А вам с ними жить – с витаминами, которые кроме пользы могу подарить и аллергию. К примеру, пищевой краситель Е129 официально признан Минздравом вредным для детского организма, он входит в реестр самых опасных добавок. Тем не менее, его содержат некоторые детские витаминные комплексы.

Опасаться переизбытка водорастворимых витаминов (С, В) не стоит, потому что они хорошо перерабатываются организмом и их излишки выводятся почками. Неблагоприятное влияние на организм может оказать излишек жирорастворимых витаминов А, D и Е. Вы должны четко понимать, зачем ваш ребенок принимает те или иные витамины: он ослаблен, у него имеются заболевания костной системы, и т.д. Как правило, ребенок до года получает самое идеальное питание, какое только можно выдумать, и дополнительные витамины ему не нужны.

Отдельной строкой выделим препараты кальция. Их выписывают детям, судя по темам в форуме, направо и налево. Кроме аптечного кальция (например, Кальций D3 Никомед, разработанный для женщин в период климакса) детям вталкивают кальций Тяньши и прочие БАДы, рекомендованные распространителями этих добавок. В состав "высокотехнологичной" добавки Тяньши входит костная мука (из свиных костей), яичный и молочный порошок, крахмал (мальтодекстрин), маргарин (гидрогенезированное соевое масло), песок или стекло (двуокись кремния). В Федеральном реестре БАДов указано, что детский кальций Тяньши не рекомендуется детям до 5 лет. Многие фирмы, продвигающие БАДы, предлагают и коралловый кальций (карбонат кальция) - он очень плохо растворяется, требуется интенсивная кислая среда в желудке чтобы он усвоился.

Вот цитата из U-интервью с главным травматологом Екатеринбурга Евгением Кожевниковым:

Вопрос: Существуют ли какие-то лабораторные исследования для определения качества костной ткани, т.е. достаточно ли кальция в организме, фосфора и т.д. А то все озабочены кальцием, во всех продуктах искусственные добавки, так и перекормить недолго, или перекормить невозможно?

Ответ: Во-первых, к рекламе нужно относиться как к рекламе. Во-вторых, просто так бесконтрольно давать препараты кальция нельзя. В-третьих, не только кальций имеет значение в строении костной ткани: кроме него, это и фосфор, и магний, чуть ли не вся таблица Менделеева, витамин D3. В-четвертых, значение имеют не только витамины и микроэлементы, но и движение, кровообращение. Определить качественный состав костной ткани можно, но не всегда это бывает достоверно. Даже при определенных сложных формах заболеваниях скелета измерение содержания кальция или фосфора иногда дают значения в пределах нормы. Более достоверные методы есть, но они не применимы в раннем детском возрасте. «Перекормить» кальцием из различных творожков и других продуктов с добавками невозможно. Главное – не давать ребенку биодобавки и таблетки.

Как известно, самое большое количество кальция содержится в молочных продуктах. До года ребенок получает кальций из грудного молока (усваивает до 80% от суточной нормы) или смеси (усваивает до 50%).

Примерный суточный объем молочных продуктов для детей старше 1 года (в граммах),

нормы указаны по верхней границе.

Продукты 1-3 года 4-6 лет 7-10 лет 11-14 лет Молоко, кисломол. продукты 600 550 500 500 Творог 50 50 60 70 Сметана 8 10 10 11 Сыр 10 10 12 12

Если ребенок не любит молочные продукты, хорошим источником кальция могут служить овсянка, бобовые, сухофрукты, орехи, яйца и рыба. Полезна и яичная скорлупа, ее добавляют в суп (измельчить ступкой – кофемолка не рекомендуется – суточная норма 1/4 ч.л.), после трех лет - тыквенные семечки (1-2 ст.л.), масло кунжута вместо обычного подсолнечного в салаты (т.е. немного).

Проверьте свои таблетки!

!!! Чтобы убедиться в том, что минеральные добавки кальция доброкачественные, а это значит, что кальций биоактивен, проверьте свои таблетки следующим образом. Положите одну таблетку в баночку и залейте ее белым очищенным уксусом. Взбалтывайте каждые 5 минут. Через полчаса она должна раствориться или раскрошиться. Если по истечении получаса таблетка по-прежнему останется целой, вам стоит поискать другое средство.

Вот несколько оговорок по поводу приема кальциевых добавок:

* Не давайте ребенку дозу выше рекомендуемой, если вы не делаете этого под наблюдением врача. Избыток кальция вызывает запоры и влияет на способность организма усваивать железо и цинк.

* Кальций не пьют на голодный желудок и с пищей, содержащей волокна, потому что волокна мешают усвоению минерала.

* Не принимайте кальций одновременно с добавками, содержащими железо, так как кальций препятствует усвоению железа.

* Если ребенок принимает кальций в таблетках, он должен весь день пить побольше жидкости.

* Кальций – это вечерний препарат, он усваивается ночью. Поэтому его лучше принимать после ужина. И бессмысленно принимать его в первой половине дня.

Что такое БАДы?

История БАДов (биологически активных добавок) началась давным-давно. Из корней и стеблей растений древние врачеватели изготавливали настои и порошки используя белену, льняное семя, дурман, корень солодки, подорожник, можжевельник, а то и мышиные хвостики… В последние годы популярность БАДов в нашей стране выросла необычайно. Оно и понятно: многочисленные неудобства от бесплатной медицины (очереди, невнимательные врачи) – раз. Дороговизна лекарств – два. Массированная реклама в СМИ – три. Все эти факторы гонят людей к «уникальным средствам, вылечивающим все на свете, чего нет – тоже найдут и вылечат».

Читаем этикетку! На ней должно быть написано:

– наименование продукта и его вид;

– область применения;

– название организации, завода–изготовителя и ее юридический адрес, для импортных БАД — страна происхождения и наименование фирмы–изготовителя;

– вес и объем продукта;

– наименование всех входящих в состав ингредиентов;

– пищевая ценность (калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы);

– условия хранения;

– дата изготовления и срок годности;

– способ применения;

– рекомендации по применению, дозировка;

– противопоказания к использованию и побочные действия.

Спросите у продавца БАД, имеется ли санитарно–эпидемиологическое заключение департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России или свидетельство о государственной регистрации продукции Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Не верьте энергичным кивкам в ответ: вам не могут продать БАД без предоставления этих документов, это противозаконно.

БАДы – это не лекарства. Они не могут лечить. Лекарственные средства лицензирует Росздравнадзор, а БАДы - Роспотребнадзор. Отсюда и разный набор требований. Лекарству для того, чтобы пройти сертификацию, следует доказать, что оно полезно, а БАДу (де-факто приравненному к еде) - что он не вреден. Из массы экспертиз, которым подвергают лекарства, БАДу обязательно нужно пройти лишь одну - токсикологическую.

Продавцы, настойчиво продвигающие волшебные коробки, часто используют фразы: представьте, сколько денег вы выбросите на нужные лекарства или/и на полноценное питание! А тут – всего лишь одна коробочка. Вот только полноценное питание гораздо полезнее, оно лучше усваивается. И человеку совсем не нужно восполнять недостаток витаминов, съедая в день по 4 кг яблок или выпивая 3 литра сока. Это миф, успешно используемый в продажах. Обычно БАДы пестрят немеряными похвалами в свой адрес, но состав почти мошеннический. Добавят морской соли и пишут про волшебные невыразимые и недостижимые никому ионы таких-то солей с эпитетами этих йонов, какие не ведает наука. Как вы понимаете, уникальность и стоимость неочищенной морской соли за тонну меньше, чем за курс волшебного БАДа, куда ее досыпали.

С июля прошлого года в рекламе БАДов запрещено использовать слова «лечит», «вылечивает» и тому подобные. Правда, не всегда это соблюдается. Покупайте БАДы только в аптеках. Они закупаются у крупных поставщиков, у которых есть санитарно-эпидемиологическое заключение из Института питания, удостоверение качества на партию и свидетельство о регистрации в Федеральном реестре БАДов. К сожалению, даже это не гарантирует, что вам не продадут плацебо – как показывает список в конце статьи.

БАДы: правда и вымысел

"Наш БАД рекомендован Минздравом РФ!" Минздрав ничего и никому не рекомендует. Рекомендовать какое-либо снадобье может только лечащий врач. Кроме того, Минздрав не занимается БАДами вовсе, так как они не относятся к лекарственным средствам.

"Наш БАД имеет все необходимые сертификаты!" Никакой БАД не имеет вообще никакого сертификата, т. к. это законодательно не предусмотрено. БАД может иметь только лишь "Регистрационное удостоверение".

"Наш БАД прошел клинические испытания!" Международные требования к проведению клинических испытаний - GCP - включают в себя множество обязательных условий, занимают от 10 до 15 лет и стоят сотни тысяч и миллионы долларов. БАДы не относятся к лекарствам, производителям БАДов нет смысла тратить огромные средства на проведение клинических испытаний.

«Наш БАД помогает в излечении многих болезней, таких как рак, СПИД…» БАДы являются только добавками к пище. НЕ лицензируются как лекарства, проверяются только на отсутствие ядовитых веществ, не более того. Они даже не проверяются на правильность состава. Таким образом, говорить о том, что БАДы что-то лечат - неправильно, и это считается недобросовестной рекламой.

«Наш БАД содержит уникальные витамины…» Хорошо, если состав действительно такой, как написано на упаковке. Конечно, давно существующие и неплохо себя зарекомендовавшие компании не будут пихать вместо витаминов что-нибудь другое. Однако обычные витамины не стоят по 30 у.е. за упаковку. А различий никаких.

«Наш БАД содержит уникальные травы, не вызывающие побочных эффектов!» Существует множество трав, применение которых может довести до тяжелых состояний организма. Чтобы обычное лекарство стало применимым, оно проходит огромный путь от биохимических и физических исследований, исследований на животных, здоровых добровольцах, до клинических исследований, которые определяют эффективность и безопасность лекарства. "Травки", используемые в БАДах ничего такого не проходят. Достаточно просто написать, что великий Сянь-Цинь ещё во втором веке излечился этой травой от страшного недуга, написать кучу рекламных лозунгов - и этому верят. Хотя применение трав может и навредить больному человеку. И опять же, никто не сможет точно сказать, что за трава и в каком количестве содержится в данной банке. Потому что никто не проверяет.

Черный список недобросовестных БАДов и их производителей

За выявленные санитарные нарушения в разное время были забракованы чай “Жуйдэмэн”, сироп “Зимняя редька”, “Лида” с L–карнитином, “Феминур с пастушьей сумкой”, “Фитограция с листьями сенны”.

Постоянно нарушают "Гигиенические требования к производству и обороту БАДов" предприятия ООО "Левит", ЗАО "Эвалар", ООО "Флора-фарм", ООО "Диод", ООО "Биокор".

Многие БАДы на основе экстрактов черники для улучшения зрения не содержат действующего вещества. Установлено, что содержание антоцианинов (основное действующее вещество экстракта черники) в большинстве препаратов не превышает 5% от суточной нормы, которая составляет 50 миллиграммов. "В результате исследований установлено, что содержание антоцианинов в образцах: БАДов: "Окулист", «Черника Форте", сироп гомеопатический "Миртикам", "Лютеин-комплекс" составляет от 0,005% до 5% от рекомендуемого адекватного уровня суточного потребления". Кроме того, в образцах БАДов: "Софья. Витамины для глаз", "Ключи жизни", комплекс номер 3, "Витамины для глаз" (производитель ООО "Леовит нутрио") - антоцианинов НЕ ОБНАРУЖЕНО", говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Консультируют специалисты:

Мнение о БАДах фирмы Арт-Лайф от Шаповаловой Л. М., старшего научного сотрудника лаборатории Всероссийского Научного Центра по Безопасности Биологически Активных Веществ. (doctor.03.ru):

«Не формулы - винегреты, да к тому же и дозировки ингредиентов просто смешные. За эти годы ничего не изменилось - дешевые формулы хорошо иллюстрируют народную мудрость - "лечится даром - даром лечится". Лучше купить комплекс лактобактерий, а эти препараты могут и навредить Вашей иммунной системе. И вообще я считаю, что Арт-Лайф - пустая трата денег, так как формулы составлены безграмотно».

Петр Дмитриевич Шабанов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии Военно-медицинской академии:

«БАДы не так просты, как некоторым кажется. Например, есть такое реликтовое дерево гингкобилоба. Вытяжки из его листьев входят в состав многих препаратов. Концентрация этого вещества должна быть не более 40 миллиграммов. Я встречал препараты, содержащие 100 и даже 200 миллиграммов этого вещества! И если такое средство примет пожилой человек, у него может произойти такое резкое расширение сосудов, вплоть до инсульта!»

Еще раз повторим: во всем мире БАДы – это не лекарства, а профилактические средства. Есть добавки, разработанные нашими научными институтами и лабораториями, их успешно используют при лечении многих заболеваний как вспомогательные средства, и они, что немаловажно, обязательно проходят клинические испытания. Но эти добавки, естественно, не распространяются по маркетинговым сетям «из рук в руки».

Ознакомиться с реестром добавок, прошедших регистрацию, а также с результатами экспертиз и «черным списком» можно:

на сайте Фармконтроля http://www.pharmcontrol.ru/

или на сайте Роспотребнадзора http://fp.crc.ru/gosregfr/?type=max.

Исключительное здоровье без всяких витаминов и бадов демонстрируют:

1. Злата (мама Мега ),

2. Алиса (мама Coalla ),

3. Алеша-Пушистик (мама Свердловчанка ),

4. Ксюша (мама GreenKa ),

5. Полина и Даша (мама Овечка ),

6. Миша (мама Эгоиста ),