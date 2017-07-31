Срочно к хирургу! Как не пропустить неотложное состояние у ребенка?

Если ребёнку первых лет жизни требуется экстренное хирургическое вмешательство, то в непростую ситуацию попадают и родители, и врачи. В чём же дело?

Имеются определённые сложности:

* Кроха слишком мал, чтобы рассказать о своём самочувствии.

* Хирургические заболевания умело «маскируются» под другие недуги и наоборот.

* Организм малыша несовершенен и чрезвычайно раним, а воспалительный процесс распространяется довольно быстро.

* Дети менее чувствительны к боли.

* Даже если кроха научился разговаривать, часто не может точно указать, где болит — например, ощущая боль в животе, говорит, что у него болит коленка или голова.

В силу именно этих обстоятельств может упускаться драгоценное время. Тогда как неоказание своевременной медицинской помощи приводит к быстрому развитию осложнений.

Мы поговорим не о самих заболеваниях, а о том, какие симптомы должны вас насторожить.

Аппендицит

Воспаляется червеобразный отросток слепой кишки (аппендикс).

Особенности и причины

До конца не выяснено, что приводит к развитию заболевания. Кроха до двух-трёх лет менее подвержен недугу, нежели малыш старшего возраста.

Протекает аппендицит у детей первых лет жизни нетипично и напоминает многие заболевания, при которых могут возникать боли в животе: кишечную инфекцию, корь, скарлатину, ангину, менингит, пневмонию (особенно правостороннюю) и другие.

Подробнее:

* Корь: детская инфекция из медицинских учебников вернулась

* Менингит. Как распознать признаки болезни

Ситуация усугубляется ещё и тем, что любой воспалительный процесс у малышей может начинаться с повышения температуры тела до высоких цифр и рвоты.

Проявления

Первыми появляются сильные боли в животе, о которых ребёнок не всегда может рассказать в силу своего возраста.

Однако своим поведением кроха дает понять, что с ним не все в порядке: он становится вялым, отказывается от еды, плохо спит, капризничает или плачет.

Одновременно с болями в животе повышается температура тела. Появляется многократная рвота, нередко — жидкий стул.

Кроха старается меньше двигаться. Характерна вынужденная поза: малыш неподвижно лежит на спине или правом боку с согнутыми в коленях ногами — уменьшаются боли.

Если попробовать пощупать животик, ребёнок отталкивает руку и/или начинает плакать.

Кишечная инвагинация и заворот кишок

При инвагинации происходит внедрение/вхождение части одного отдела кишечника в другой — по типу вдевания одной трубочки в другую. Наиболее часто часть тонкого кишечника входит в толстый кишечник.

При завороте кишок частично перекручивается тонкий или толстый кишечник вместе с брыжейкой (мембраной, при помощи которой кишка прикреплена к задней стенке живота).

При обоих заболеваниях нарушается кровоснабжение всех слоев в ущемлённой части кишечника. Постепенно отмирают ткани (наступает некроз) и развивается кишечная непроходимость. Оба состояния крайне опасны для жизни.

Особенности и причины

В 80–90% случаев развивается у детей на первом году жизни: в основном — от 4 до 9 месяцев.

Самая частая причина — раннее или неправильное введение прикорма. Незрелый желудочно-кишечный тракт крохи не готов к перегрузкам. Возникает сбой в сокращении мышц кишечной стенки, что ведёт к нарушению отлаженных движений кишечника (перистальтики).

Проявления

В большинстве случаев инвагинация или заворот кишок начинается внезапно с выраженной схваткообразной боли в животе. Ребёнок резко становится беспокойным, бледнеет, плачет или даже кричит от сильной боли — момент ущемления кишечника.

Приступ также внезапно прекращается, как и начался. Ребёнок успокаивается. Затишье длиться от 3 до 10–15 минут. Затем приступ вновь начинается.

Вскоре появляется рвота с остатками пищи, спустя какое-то время — примесью желчи и/или кала.

Стул в начале болезни нормальный, но через несколько часов из прямой кишки появляется слизь, окрашенная в красный цвет (примесь крови). Газы обычно не отходят (малыш не пукает).

Температура тела чаще всего нормальная, но может и повышаться.

Заворот желудка

Происходит поворот одной части желудка вокруг другой. Возможны два варианта ротации: частичная — до 180°, полная — достигает 180°.

Особенности и причины

В 50% случаев встречается у детей на первом году жизни.

Часто связано с врожденными аномалиями развития диафрагмы (грыжами) — мышцы, разделяющей брюшную и грудную полости. Нередко причина кроется в слабости связочного аппарата желудка.

Наиболее частый пусковой фактор — повышение давления внутри живота. Например, после обильной еды или на фоне сильного и мучительного кашля.

Однако заболевание может развиваться без видимой причины и провоцирующих факторов.

Проявления

Выраженность и продолжительность симптомов зависит вида заворота: частичного или полного.

Заболевание начинается внезапно с резкой коликообразной боли в животе. Малыш становится беспокойным, плачет, отказывается от еды.

Почти сразу же появляется тошнота и/или рвота, живот в верхней части вздувается.

Нарушается кровоснабжение стенки желудка, поэтому его ткани отмирают (развивается некроз), что может проявляться желудочным кровотечением. При этом в рвотных массах появляется примесь крови.

В первые часы болезни стул и газы отходят, но спустя какое-то время они уже отсутствуют.

Пилоростеноз

Сужается выходное отверстие желудка — привратник. Поэтому пища из желудка с трудом или вовсе не попадает в двенадцатиперстную кишку.

Особенности и причины

Это врожденное состояние, встречающееся у детей первых недель жизни. Наиболее подвержены мальчики.

Причины не изучены до конца. Считается, что к развитию заболевания приводят неблагоприятные обстоятельства во время беременности: перенесенные мамой инфекции или приём некоторых лекарственных препаратов, тяжёлый токсикоз, эндокринные заболевания матери.

Проявления

Первые симптомы обычно возникают на второй-третьей неделе жизни:

* Появляется многократная рвота, которая «бьет фонтаном». Высота может достигать одного метра. Интенсивность и частота рвоты постепенно нарастает.

* Количество рвотных масс не меньше или даже больше съеденной пищи, имеют кислый запах. Примеси желчи нет.

* Кроха вялый, плохо кушает и спит, часто плачет из-за болей в животе.

* Малыш практически не получает питательных веществ и жидкости, поэтому буквально на глазах худеет и обезвоживается. Кожа становится сухой.

* Мочи мало, имеет ярко-желтый цвет и сильный запах.

* Стул скудный и сухой. Частые запоры.

Паховая грыжа

Не ущемлённая паховая грыжа проявляется безболезненным выпячиванием в паху, содержащим части внутренних органов: сальника, петли кишечника, яичник (у девочек).

При ходьбе или плаче грыжевое выпячивание увеличивается, в покое или положении лёжа — уменьшается или исчезает.

Особенности и причины

Недуг в 8 раз чаще встречается у мальчиков, нежели у девочек.

Образование грыжевого мешка закладывается ещё во время внутриутробного развития ребёнка. Причина — незаращение тканей пахового канала после опущения яичка в мошонку или слабость тканей брюшной стенки.

Обычно родители знают о наличии паховой грыжи у малыша и планируют проведение операции.

Грыжевое выпячивание не доставляет неудобств и не вызывает боль до момента ущемления. Осложнение наиболее часто развивается у грудничков и детей до двух лет жизни.

Содержимое грыжевого мешка сдавливается, что ведёт нарушению местного кровоснабжения и нарастанию отёка. При этом развивается некроз тканей частей органов, находящихся в грыжевом мешке.

Проявления

Внезапно возникает резкая выраженная боль, ребёнок беспокойный и плачет. Появляется рвота. Живот вздувается. Грыжевое выпячивание не вправляется, становится резко болезненным и напряжённым.

Что делать родителям?

Чутко реагировать на любое изменение в состоянии крохи и в кратчайшие сроки обратиться к врачу или вызвать «скорую». Ведь все острые хирургические состояния опасны для жизни ребёнка, поэтому дорога каждая минута.

Помните: важна ваша наблюдательность. Обращать внимание нужно на все, даже на, казалось бы, мелкие подробности: положение ребёнка в постели, дыхание, поведение, окраску кожи, высыпания, время появления и выраженность тех или иных симптомов.

Ваш детальный рассказ поможет врачу своевременно выставить правильный диагноз и оказать необходимую медицинскую помощь.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/