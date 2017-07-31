Срочно к хирургу! Как не пропустить неотложное состояние у ребенка?
Если ребёнку первых лет жизни требуется экстренное хирургическое вмешательство, то в непростую ситуацию попадают и родители, и врачи. В чём же дело?
Имеются определённые сложности:
* Кроха слишком мал, чтобы рассказать о своём самочувствии.
* Хирургические заболевания умело «маскируются» под другие недуги и наоборот.
* Организм малыша несовершенен и чрезвычайно раним, а воспалительный процесс распространяется довольно быстро.
* Дети менее чувствительны к боли.
* Даже если кроха научился разговаривать, часто не может точно указать, где болит — например, ощущая боль в животе, говорит, что у него болит коленка или голова.
В силу именно этих обстоятельств может упускаться драгоценное время. Тогда как неоказание своевременной медицинской помощи приводит к быстрому развитию осложнений.
Мы поговорим не о самих заболеваниях, а о том, какие симптомы должны вас насторожить.
Аппендицит
Воспаляется червеобразный отросток слепой кишки (аппендикс).
Особенности и причины
До конца не выяснено, что приводит к развитию заболевания. Кроха до
Протекает аппендицит у детей первых лет жизни нетипично и напоминает многие заболевания, при которых могут возникать боли в животе: кишечную инфекцию, корь, скарлатину, ангину, менингит, пневмонию (особенно правостороннюю) и другие.
Подробнее:
* Корь: детская инфекция из медицинских учебников вернулась
* Менингит. Как распознать признаки болезни
Ситуация усугубляется ещё и тем, что любой воспалительный процесс у малышей может начинаться с повышения температуры тела до высоких цифр и рвоты.
Проявления
Первыми появляются сильные боли в животе, о которых ребёнок не всегда может рассказать в силу своего возраста.
Однако своим поведением кроха дает понять, что с ним не все в порядке: он становится вялым, отказывается от еды, плохо спит, капризничает или плачет.
Одновременно с болями в животе повышается температура тела. Появляется многократная рвота, нередко — жидкий стул.
Кроха старается меньше двигаться. Характерна вынужденная поза: малыш неподвижно лежит на спине или правом боку с согнутыми в коленях ногами — уменьшаются боли.
Если попробовать пощупать животик, ребёнок отталкивает руку и/или начинает плакать.
Кишечная инвагинация и заворот кишок
При инвагинации происходит внедрение/вхождение части одного отдела кишечника в другой — по типу вдевания одной трубочки в другую. Наиболее часто часть тонкого кишечника входит в толстый кишечник.
При завороте кишок частично перекручивается тонкий или толстый кишечник вместе с брыжейкой (мембраной, при помощи которой кишка прикреплена к задней стенке живота).
При обоих заболеваниях нарушается кровоснабжение всех слоев в ущемлённой части кишечника. Постепенно отмирают ткани (наступает некроз) и развивается кишечная непроходимость. Оба состояния крайне опасны для жизни.
Особенности и причины
В 80–90% случаев развивается у детей на первом году жизни: в основном — от 4 до 9 месяцев.
Самая частая причина — раннее или неправильное введение прикорма. Незрелый
Проявления
В большинстве случаев инвагинация или заворот кишок начинается внезапно с выраженной схваткообразной боли в животе. Ребёнок резко становится беспокойным, бледнеет, плачет или даже кричит от сильной боли — момент ущемления кишечника.
Приступ также внезапно прекращается, как и начался. Ребёнок успокаивается. Затишье длиться от 3 до 10–15 минут. Затем приступ вновь начинается.
Вскоре появляется рвота с остатками пищи, спустя
Стул в начале болезни нормальный, но через несколько часов из прямой кишки появляется слизь, окрашенная в красный цвет (примесь крови). Газы обычно не отходят (малыш не пукает).
Температура тела чаще всего нормальная, но может и повышаться.
Заворот желудка
Происходит поворот одной части желудка вокруг другой. Возможны два варианта ротации: частичная — до 180°, полная — достигает 180°.
Особенности и причины
В 50% случаев встречается у детей на первом году жизни.
Часто связано с врожденными аномалиями развития диафрагмы (грыжами) — мышцы, разделяющей брюшную и грудную полости. Нередко причина кроется в слабости связочного аппарата желудка.
Наиболее частый пусковой фактор — повышение давления внутри живота. Например, после обильной еды или на фоне сильного и мучительного кашля.
Однако заболевание может развиваться без видимой причины и провоцирующих факторов.
Проявления
Выраженность и продолжительность симптомов зависит вида заворота: частичного или полного.
Заболевание начинается внезапно с резкой коликообразной боли в животе. Малыш становится беспокойным, плачет, отказывается от еды.
Почти сразу же появляется тошнота и/или рвота, живот в верхней части вздувается.
Нарушается кровоснабжение стенки желудка, поэтому его ткани отмирают (развивается некроз), что может проявляться желудочным кровотечением. При этом в рвотных массах появляется примесь крови.
В первые часы болезни стул и газы отходят, но спустя
Пилоростеноз
Сужается выходное отверстие желудка — привратник. Поэтому пища из желудка с трудом или вовсе не попадает в двенадцатиперстную кишку.
Особенности и причины
Это врожденное состояние, встречающееся у детей первых недель жизни. Наиболее подвержены мальчики.
Причины не изучены до конца. Считается, что к развитию заболевания приводят неблагоприятные обстоятельства во время беременности: перенесенные мамой инфекции или приём некоторых лекарственных препаратов, тяжёлый токсикоз, эндокринные заболевания матери.
Проявления
Первые симптомы обычно возникают на
* Появляется многократная рвота, которая «бьет фонтаном». Высота может достигать одного метра. Интенсивность и частота рвоты постепенно нарастает.
* Количество рвотных масс не меньше или даже больше съеденной пищи, имеют кислый запах. Примеси желчи нет.
* Кроха вялый, плохо кушает и спит, часто плачет
* Малыш практически не получает питательных веществ и жидкости, поэтому буквально на глазах худеет и обезвоживается. Кожа становится сухой.
* Мочи мало, имеет
* Стул скудный и сухой. Частые запоры.
Паховая грыжа
Не ущемлённая паховая грыжа проявляется безболезненным выпячиванием в паху, содержащим части внутренних органов: сальника, петли кишечника, яичник (у девочек).
При ходьбе или плаче грыжевое выпячивание увеличивается, в покое или положении лёжа — уменьшается или исчезает.
Особенности и причины
Недуг в 8 раз чаще встречается у мальчиков, нежели у девочек.
Образование грыжевого мешка закладывается ещё во время внутриутробного развития ребёнка. Причина — незаращение тканей пахового канала после опущения яичка в мошонку или слабость тканей брюшной стенки.
Обычно родители знают о наличии паховой грыжи у малыша и планируют проведение операции.
Грыжевое выпячивание не доставляет неудобств и не вызывает боль до момента ущемления. Осложнение наиболее часто развивается у грудничков и детей до двух лет жизни.
Содержимое грыжевого мешка сдавливается, что ведёт нарушению местного кровоснабжения и нарастанию отёка. При этом развивается некроз тканей частей органов, находящихся в грыжевом мешке.
Проявления
Внезапно возникает резкая выраженная боль, ребёнок беспокойный и плачет. Появляется рвота. Живот вздувается. Грыжевое выпячивание не вправляется, становится резко болезненным и напряжённым.
Что делать родителям?
Чутко реагировать на любое изменение в состоянии крохи и в кратчайшие сроки обратиться к врачу или вызвать «скорую». Ведь все острые хирургические состояния опасны для жизни ребёнка, поэтому дорога каждая минута.
Помните: важна ваша наблюдательность. Обращать внимание нужно на все, даже на, казалось бы, мелкие подробности: положение ребёнка в постели, дыхание, поведение, окраску кожи, высыпания, время появления и выраженность тех или иных симптомов.
Ваш детальный рассказ поможет врачу своевременно выставить правильный диагноз и оказать необходимую медицинскую помощь.
Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,