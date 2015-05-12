Что взять с собой в больницу?

Фото: globallookpress.com

Госпитализация малыша или более взрослого ребенка – это достаточно серьезный стресс для него самого и для его родителей. Мы попробуем помочь им не растеряться и подготовиться к встрече с больничным стационаром.

Наверное, самое большое испытание для всей семьи – это

Экстренная госпитализация ребенка в хирургический стационар.

Главное правило – ребёнок должен быть голодным

Главное здесь – это не накормить ребенка перед поездкой в больницу (даже если врач на приеме или скорая помощь не уверены в том, что ребенок со 100-процентной вероятностью будет прооперирован) и не забыть дома полис обязательного медицинского страхования ребенка и паспорт на сопровождающего его взрослого.

Как отмечают хирурги ДГКБ № 9, очень часто детей дома кормят перед дорогой в больницу «как в последний путь». В результате чего ребенку перед операцией или диагностической лапароскопией приходится пережить ещё одно неприятное испытание – выведение пищи из желудка с помощью зонда. И в том случае, если будет выяснено, что операция необходима, она может быть отложена как раз по причине недавнего приема пищи. Так как любая пища в желудке, даже небольшой кусочек шоколада или печенья – это риск аспирации (попадания желудочного содержимого в дыхательные пути) и большой риск развития послеоперационных осложнений.

При экстренной госпитализации в хирургический стационар с собой, кроме документов и пустого желудка, также можно и нужно взять: сменную обувь, сменную удобную одежду для себя и ребенка, чашку и ложку (хотя не факт, что они пригодятся в ближайшие дни – особенно ребенку), влажные салфетки, средства гигиены, полотенце. Салфетки и полотенца могут потребоваться при проведении УЗИ (чтобы лечь на них, потом стереть остатки геля). Для маленьких детей лучше сразу взять с собой запас памперсов на пару суток.

Сегодня в больницах никто не запрещает пользоваться мобильными телефонами и компьютерами. А вот использование чайников и кипятильников в палатах ДГКБ № 9 запрещено – для этого в буфете отделения есть горячая вода. А розетки для зарядки мобильных устройств имеются только в коридорах. В части сервисных палат этой больницы есть СВЧ-печи.

Плановая госпитализация в хирургический стационар

Главное правило – ребёнок должен быть здоров

При плановой операции главные документы – это полис ОМС ребенка, паспорт родителя, направление и результаты обследования, проведенного перед операцией. В разных отделениях, в соответствии с их профилем, списки анализов разнятся очень сильно – поэтому приводить их все нет смысла.

Но сроки годности анализов помнить нелишне: общеклинические анализы крови и мочи годны в течение 7 дней, анализы на вирусные гепатиты – 6 месяцев, ЭКГ – 3 месяца. Всем детям до 2-х лет обычно назначают сдать баканализ кала. Родителей, если они ложатся в больницу вместе с ребенком, просят принести с собой результат флюорографии (годен в течение 6-ти месяцев) и результаты RW.

Желательно, чтобы ребенок поступил в стационар накануне дня операции – в первую половину дня (примерно в 10-11 часов). Это нужно для того, чтобы его успел осмотреть анестезиолог. И в том случае, если у врача возникнут вопросы по состоянию здоровья ребенка – успеть сразу показать его профильным специалистам. Перед операцией родителям дадут подписать лист информированного согласия на операцию. Советуем его внимательно прочитать и использовать возможность обсудить с врачом все интересующие вопросы до операции, так как этот лист не является юридической защитой медиков от ошибок (как многие думают), а является письменным свидетельством того, что врач объяснил родителям все возможные риски и исходы при оперативном лечении.

С 22-00 вечера накануне операции ребенка нельзя ни кормить, ни поить. Возможно, он будет капризничать, но врачи просят родителей прислушаться к этой рекомендации – в интересах самого же ребенка.

Особое внимание родителей детские хирурги просили обратить на то, что ребенок перед плановой операцией (хоть сложной, хоть не очень) – должен быть здоров. В первую очередь, «здоров» здесь понимается как отсутствие признаков ОРЗ (даже минимальных) и признаков кишечной инфекции. Даже небольшой насморк или отек дыхательных путей во время операции под наркозом и после неё могут привести к стенозу дыхательных путей, аспирации содержимого носоглотки и последующего развития пневмоний и других осложнений. По опыту, послеоперационный период у таких больных всегда протекает тяжелее. Причем, как нас уверили в 9-й больнице, при отмене плановой операции по причине ОРЗ у ребенка, время операции будет перенесено на максимально близкие сроки, а не отодвинуто в конец очереди.

Сменная обувь и одежда, средства гигиены, полотенце или салфетки, столовые принадлежности, интересная книга или планшет для ребенка не помешают и в этом случае. И, если ребенок ложится на операцию, не нужно брать с собой много скоропортящейся еды – потому что в день поступления питание будет ограниченным, на следующий день ребенку скорее всего ничего есть вообще будет нельзя, а начиная с третьего дня вся принесенная с собой еда уже будет пригодна для питания хирургического больного.

Педиатрический (терапевтический) стационар

Обязательные документы при неотложной и плановой госпитализации здесь: это полис ОМС ребенка и паспорт родителя. При плановой госпитализации в отделение ребенку потребуются результаты обследований или выписка из амбулаторной карты – например, у каждого отделения ДГКБ № 11 есть свой перечень обследований соответственно тому профилю, по которому будет лечиться ребенок.

И при неотложной, и при плановой госпитализации у взрослого, который ложится с ребенком в больницу, также как и в хирургии, попросят данные флюорографии и RW. Поэтому родителям маленьких детей, которые достаточно часто попадают к педиатрам с ОРЗ, врачи советуют держать под рукой эти исследования – во избежание лишних волнений и манипуляций в больнице. Годность RW – 1 год.

И в хирургических стационарах, и в педиатрических к передачам запрещены скоропортящиеся продукты, а то, что родители принесли с собой, хранится в общем холодильнике, который стоит в буфете отделения. Поэтому продукты должны быть упакованы в отдельный чистый пакет, на котором нужно будет написать номер палаты и фамилию пациента. В детских стационарах, где лежат дети раннего возраста, запрещено самостоятельное разведение молочных смесей в палатах – для этого в отделении должна быть специальная «молочная кухня», где администрация больницы должна обеспечить условия для стерилизации посуды и сосок.

Отдельно хочется обратить внимание на ещё два важных момента: это количество взятых с собой вещей, в том числе верхней одежды, и курение родителей. В большинстве больничных палат нет достаточно большого места для того, чтобы хранить в них по несколько пакетов вещей на каждого ребенка (чаще всего из мебели там присутствует тумбочка и небольшой шкафчик), тем более – если это верхняя одежда.

Что касается курения – территорией больницы, на которой курение запрещено, считается не только сам больничный корпус, но и прилегающая к нему территория. Поэтому во избежание конфликтных ситуаций во время курения лучше отойти подальше от здания стационара, а лучше всего – выйти за его ограду. Идеально – отказаться навсегда от этой пагубной привычки.