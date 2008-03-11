U-интервью с иммунологом. Светлана Комлева: Не закусывайте прививку апельсинами

Первую часть интервью читайте здесь !

О прививках против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита

U-mama: Следующие по календарю прививки – от коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Целый «букет», которые в поликлинике ставят в один день, – разве это не большая нагрузка на организм трехмесячного малыша?

С.К.: Мы боимся не столько реакции на прививки, сколько поствакцинальных периодов, то есть периодов, когда ребенок может заболеть. Потому что в этом случае родители считают, что виновата прививка и что нужно делать что-то особенное. На самом деле, прививка в этом, конечно, не виновата. На наш иммунитет в организме работает большое количество клеток, и лишь малая их часть приходится на каждый антиген, содержащийся в вакцине. Все остальные клетки свободны и готовы реагировать. Поэтому, когда мы вводим несколько антигенов в одной вакцине, это не нагрузка на иммунитет ребенка. Напротив, благодаря этому ребенок меньше раз придет в поликлинику, получит меньше инъекций, будет меньше поствакцинальных периодов, и, в конечном итоге, он будет меньше болеть.

U-mama: Иными словами, наличие нескольких антигенов в вакцине не оказывает отрицательного влияния на ребенка?

С.К.: В настоящее время количество антигенов в одной вакцине ограничено не иммунитетом ребенка, а нашими технологическими возможностями. На сегодняшний день в мире существует несколько вакцин, куда входят 6 компонентов: коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гепатит В и ХИБ. Но эта вакцина у нас не зарегистрирована, она используется только за рубежом. К большому моему сожалению. Потому что сейчас, по новому календарю прививок и по Национальному проекту «Здоровье», в 3 месяца ребенок будет получать три укола: АКДС, прививку от гепатита В и Имовакс Полио, французскую инактивированную вакцину от полиомиелита, которая по нацпроекту будет ставиться всем бесплатно (после поступления вакцины). У нас есть российская вакцина, где АКДС соединена с гепатитом В, но ее недостаточное количество, чтобы хватило на всех. Кроме того, сейчас многие предпочитают импортные вакцины, в частности, Инфанрикс (импортный аналог АКДС), а ее нет в одном шприце с гепатитом В.

U-mama: Почему по полиомиелиту перешли с российских капель в рот на Имовакс Полио?

С.К.: Этот переход на импортную вакцину сделан из-за побочных действий, они очень редки, но даже один случай на Свердловскую область заставил нас закупать вакцину Имовакс Полио раньше других областей. Вообще наша область очень продвинута в плане вакцинации. Вакцин больше, и они лучше; у нас очень грамотные специалисты и организаторы вакцинации, постоянно проводится обучение, конференции. Импортные вакцины у нас используют более широко, чем в других регионах и даже в Москве. Вакциной Приорикс, например, мы начали работать и закупать эту вакцину для всех детей раньше Москвы.

U-mama: Есть информация, что все имеющиеся случаи заболевания полиомиелитом – вакцинассоциированные. Так ли это?

С.К.: У нас могут быть случаи завозного полиомиелита. Совсем недавно «дикий» вирус обнаруживался в ближнем зарубежье. Своих случаев полиомиелита благодаря вакцинопрофилактике у нас нет. Но всегда есть путешественники, который могут его привезти. Поэтому от полиомиелита прививать надо. Переболеть полиомиелитом непривитому на 99% означает инвалидизацию.

U-mama: Опасны ли привитые полиомиелитом дети для непривитых?

С.К.: Да. Если ребенок получил капли в рот, а сосед у него не имел ни одной дозы прививки от полиомиелита, то в течение 60 дней у этого соседа может развиться вакциноспровоцированный полиомиелит, если есть проблемы с иммунитетом. Поэтому, кстати, в детских домах запретили прививать живой полиомиелитной вакциной.

U-mama: Есть ли еще подобные вакцины, после которых привитые могут заразить непривитых?

С.К.: Нет.

U-mama: На какой срок формируется иммунитет к полиомиелиту после прививки?

С.К.: Полиомиелит – живая вакцина, в нее входит три типа вирусов. К одному из них иммунитет вырабатывается хорошо, ко второму – чуть хуже, к третьему – еще чуть хуже, поэтому для полного пожизненного иммунитета нужно иметь пять прививок.

U-mama: Вопрос с форума по коклюшу: почему все-таки есть случаи заболевания коклюшем у привитых детей?

С.К. Пожизненный иммунитет дают только живые вакцины. Вакцина от коклюша – убитая. Иммунитета от такой вакцины хватает на несколько лет.

U-mama: А от других компонентов АКДС?

С.К.: Для столбняка достаточно одной прививки, для дифтерии – двух, но с ревакцинацией каждые 10 лет, а по коклюшу иммунитет будет только после четвертой и хватит его на пять лет. У некоторых детей этот срок будет меньше, потому что не все дают хорошую выработку иммунитета на убитую вакцину, и по коклюшу мы имеем всего лишь 80-85% иммунитета. Инфанрикс дает столько же, сколько российская АКДС вакцина, просто он идет с меньшим количеством побочных эффектов. Так что 15% остаются непривитые, а годам к четырем, когда выборочно проводятся серологические обследования в группах детских садов, мы имеем такую картину: по гепатиту В, например, иммунитета не имеет 1 ребенок, по дифтерии у 1 ребенка иммунитет слабый, остальные имеют, а по коклюшу только 3-4 ребенка из группы имеют иммунитет.

U-mama: Зачем же тогда ставить эту прививку?

С.К.: За рубежом коклюш начинают ставить в 2 месяца. Иначе это заболевание называют «стодневный кашель», когда случаются репризы с остановкой дыхания. Кому он опасен? Детям первого года жизни, когда может быть остановка дыхания, судороги, потеря сознания, а если это тяжелый случай, то гибель коры головного мозга от гипоксии. Поэтому прививка от коклюша нужна на первом году жизни. Таких маленьких детей мы должны защищать, потому что такие детки, заболевшие коклюшем, иногда доходят до реанимации. В более старшем возрасте коклюш имеет менее тяжелое течение, но кому понравится кашлять 3 месяца подряд, причем кашель этот может оказаться мучительным.

U-mama: От чего защищает прививка от дифтерии, ведь опасна не сама палочка?

С.К.: Прививка от дифтерии дает антитоксический иммунитет. Сама палочка чувствительна к антибиотикам, но ведь надо успеть эти антибиотики назначить. Если бы это было просто красное горло, небольшие налеты (которые, кстати, еще надо вовремя увидеть), это было бы не страшно. Но страшна токсическая форма дифтерии, когда страдает нервная система, сердце, перестают работать почки, и в этих случаях человеку без прививки нужна сыворотка. Сыворотка – лошадиная, гетерогенная, и на нее могут быть серьезные аллергические реакции. Ее вводят по специальной методике под строгим контролем.

U-mama: То есть она намного опаснее, чем вакцина.

С.К.: Естественно! Эта сыворотка ставится в таких условиях, что с больным приходится сидеть сутками, наблюдая за его реакциями. Я снова повторюсь: в вопросах вакцинации нужно всегда из двух зол выбирать меньшее. Когда ты знаешь, из чего ты выбираешь, ты можешь делать адекватный, рациональный выбор. А когда люди наслышались плохого о прививках и ничего не знают об инфекциях, им трудно выбрать. Они выбирают только из того, о чем они знают.

U-mama: Прививка от столбняка тоже дает антитоксический иммунитет? И противостолбнячная сыворотка тоже опасней прививки?

С.К.: Да. Вообще по столбняку хороший иммунитет вырабатывается вскоре после введения одной дозы вакцины. Это самый мощный анатоксин. Вы знаете, что столбняк не лечится. Но если ребенок получил хотя бы одну прививку, иммунитет у него будет. Столбнячный анатоксин, кстати, входит и в прививку Акт-ХИБ от гемофильной палочки, он служит там адьювантом – помогает выработке иммунитета на менее активные антигены.

О прививке против кори, краснухи и паротита

U-mama: Следующей по календарю идет прививка от кори, краснухи и паротита, которая лично у меня вызывает наибольшие сомнения в своей необходимости. Вопрос с форума: нужно ли ставить мальчикам прививки от краснухи, а девочкам – от паротита?

С.К.: Да, нужно ставить. Вирус, попав в организм, останется там на всю жизнь. Если это вирус дикий, то при определенных условиях он может «поднять голову». Возьмем ту же ветрянку. Многие считают, что от нее не надо прививать. Но, попав в организм, этот вирус никуда не денется. Вы в детстве благополучно переболели ветрянкой. Но в 15, в 30 или в 40 лет может случиться опоясывающий герпес: жуткие боли, пузырьки по ходу нервов. Это как раз «проснувшийся» вирус ветрянки. И так будет каждый год, и ладно если год, а то и каждые три месяца. В вакцине любой вирус ослабленный. В нем убрана эта инфекционность, а иммунитет после введения ослабленного вируса вырабатывается, и дикий вирус в организм уже не «сядет». У нас в организме останется вакцинный вирус, который никогда уже не даст опоясывающего герпеса.

U-mama: Вирус краснухи тоже может «проснуться»? Все же зачем прививать от краснухи мальчиков?

С.К.: Допустим, вы не привили мальчика. Он вырос, женился, и тут кто-то на него чихнул, и 25-летний мужчина заболел краснухой. А жена беременна, тоже без прививки и иммунитета, заболевает следом, и ребенку гарантированы врожденные уродства. Поэтому данная прививка необходима, чтобы остановить циркуляцию вируса. У нас была вспышка краснухи в начале прошлого года, болели в основном мальчики, потому что девочек мы вовремя прививали. А почему вы боитесь этой вакцины? Там находится тот же вирус, только ослабленный, без каких-то «плохих» свойств. Дикий же вирус останется у нас на всю жизнь, и еще не известно, когда он проснется и что из этого будет.

U-mama: Девочек от паротита нужно прививать тоже с целью остановки циркуляции вируса?

С.К.: Вирус паротита редко, но при определенных условиях может вызвать менингиты. И эта прививка также необходима для того, чтобы обезопасить мужчин от этого вируса (вирус паротита может вызвать бесплодие у мужчин), чтобы девочки не были переносчиками инфекции.

U-mama: Болеют ли сейчас корью и чем опасно это заболевание?

С.К.: Корь на сегодня редкость. От кори у нас привиты практически все, сложно найти непривитого. Но корь может быть завозная. И существует приказ прививать всех до 30 лет. Цель таких мер – предотвратить циркуляцию вируса и в последующем отказаться от вакцинации, что и было сделано с натуральной оспой.

U-mama: Если мать привита, по каким инфекциям она передает иммунитет ребенку?

С.К.: По всем, но иммунитет кратковременный. По кори, паротиту и краснухе – где-то до 9-10 месяцев, и прививку от этих заболеваний не делают раньше года, потому что теоретически у части детей антитела могут остаться и в год. И поэтому если мы в этот период введем вакцину, она тут же инактивируется. За рубежом, если не ошибаюсь, в Арабских Эмиратах, есть календарь прививок, когда первую прививку ставят в 9 месяцев и повторяют в год и три месяца, то есть тех, у кого иммунитет кончился, защитят в 9 месяцев, а тех, у кого не кончился, защитят в год и три. То есть там дети получают две дозы прививки.

U-mama: На какой период хватает иммунитета после прививки?

С.К.: Если ребенок привит корью, паротитом и краснухой, у него формируется пожизненный иммунитет, если он привит правильно. Я это подчеркиваю: привит правильно, то есть выработал иммунитет. В некоторых случаях он может не выработать иммунитет. Тогда нужна ревакцинация, которая проводится в 6 лет. В литературе это звучит как «исправление дефектов первичной иммунизации». Казалось бы, для чего тратить столько денег для исправления дефектов первичной иммунизации? Не проще ли сдать анализ? Нет, не проще. У ребенка надо взять кровь, сделать анализ, после чего выявить, что иммунитета нет, и поставить прививку. Конечный результат тот же, но несколько лишних этапов. Если мы сразу делаем прививку, а иммунитет от первой прививки уже есть, что у нас будет? Эта вакцина будет уничтожена в месте инъекции практически в момент введения или чуть позднее, в течение несколько часов. Ребенок ни коим образом не отреагирует. Поэтому безопасней, проще, дешевле поставить вторую прививку. Это касается кори, паротита и краснухи, то есть живых вакцин. Это касается и случаев, когда ребенок переболел краснухой. Диагноз краснухи ставится только тогда, когда он подтвержден лабораторно. В противном случае диагноз снимается. Если родители отказываются сдать кровь, но уверены, что ребенок переболел краснухой, мы такого ребенка будем дальше прививать, объясняя родителям, что это безопасно: если иммунитет есть, то после ввода вакцины она тут же уничтожается. Но зато у нас есть гарантия, что мы защитили этого ребенка.

U-mama: Но, может быть, есть смысл хотя бы подождать конкретно с этими прививками до более старшего возраста, ведь дети переносят эти инфекции довольно легко?

С.К. А зачем? Риск заразиться всеми этими инфекциями наиболее высок в период посещения детских дошкольных учреждения или начальной школы. Зачем ждать? Самая лучшая, самая очищенная импортная прививка стоит около 200 рублей. Лечение болезни обойдется, в лучшем случае, в 1000 рублей – жаропонижающие, антигистаминные и так далее.

U-mama: Дело, конечно, не в деньгах. Все же в случае естественной болезни иммунитет вырабатывается естественным образом, безо всяких уколов…

С.К.: То есть вам не нравится всего лишь инъекция?

U-mama: Нет, меня смущает неизученность долговременных последствий. Сколько лет прививке от кори, краснухи и паротита? Исторически не отслежено, что происходит с организмом с течением времени и насколько эти изменения связаны с вакцинацией.

С.К.: В прививке находится, по сути, тот же вирус, только ослабленный. И последствия вирусов неослабленных, наверное, все-таки изучены. Так вот последствия ослабленного вируса будут ничуть не тяжелее. Там ничего такого не добавляется с точки зрения иммунитета, там просто убираются нежелательные свойства. К примеру, за инфекционность отвечает один участок, за выработку иммунитета – другой, и эти части расщепляются, часть – вводится в организм, а часть – не вводится.

U-mama: Правильно ли я понимаю, что если мы знаем последствия от естественных инфекционных заболеваниях, то мы знаем и последствия от прививок с той разницей, что последствия от прививок меньше?

С.К.: Да, это так. Мы же не вводим что-то другое, мы вводим эти же вирусы. Что вам страшно? Ртуть, которую мы ежедневно вдыхаем? Следы белка, который мы ежедневно едим? Следы антибиотика, которые мы ежедневно можем употреблять с продуктами, с той же курицей? Нет, я – за вакцины. И мои дети привиты всем, чем можно.

Об индивидуальном подходе в вакцинации

U-mama: Большинство думающих родителей очень хотели бы, чтобы их детям в вопросах вакцинации был гарантирован индивидуальный подход. Давайте поговорим о том, как ставить прививки «с умом». Процитирую вопрос с форума: мне бы хотелось услышать конкретные рекомендации по последовательности действий родителей при постановке вакцин. Например, проверяется ли общее состояние здоровья ребенка?

С.К.: В большинстве случаев достаточно осмотра, общих анализов крови и мочи, которые делаются всем детям в 3 месяца, и достаточно хорошо расспросить маму.

U-mama: Какие обследования необходимы в случае, если ребенок-аллергик?

С.К.: Если ребенок-аллергик, необходимо выяснить, на что у ребенка реакции, когда они бывают, через какое время, чем родители снимают приступы аллергии, всегда ли ребенку помогает данный препарат.

U-mama: Если у ребенка «лезут» зубы, является ли это противопоказанием к вакцинации?

С.К.: Нет. Вакцинацию можно отложить на день-два – в самый момент дискомфорта ребенка. Прорезывание зубов – это не патология. Может быть небольшая температура, дискомфорт, не более того.

U-mama: Я поясню, чем могут быть вызваны вопросы про обследование ребенка до вакцинации. У него может быть, скажем, ослабленный иммунитет, и прививка даст какие-то негативные последствия. Те же режущиеся зубы все равно ослабляют иммунитет…

С.К.: Даже с ослабленным иммунитетом ребенок все равно выработает иммунитет после прививки. А режущиеся зубы не ослабляют иммунитет, ни в коем случае! Это дискомфорт, это локальная боль, к иммунитету не имеющая никакого отношения. Прорезывание зубов – это боль и небольшой стресс, все остальное – мифы.

U-mama: Нужно ли делать анализ крови перед вакцинацией?

С.К.: Всем детям в роддоме берут анализ крови, в 3 месяца обязательно сдают кровь и мочу, и если там есть какие-то проблемы, никто вас не привьет на плохом анализе. Поверьте мне, ни один врач не желает плохого своему пациенту, и ни одному врачу не хочется получать какие-то осложнения после прививки. Другое дело, что это может быть по незнанию, по недосмотру. Для оценки состояния ребенка перед вакцинацией достаточно анализа крови, мочи, осмотра ребенка и беседы с мамой. Если мама скажет, что ребенок периодически теряет сознание, естественно, этому ребенку не сделают никаких прививок без лечения у невропатолога. Если я смотрю ребенка и вижу увеличенную селезенку, я прежде отправлю его обследоваться на инфекции. Если я увижу в крови нейтропению, я тоже не сделаю такому ребенку прививку.

U-mama: Как подготовить ребенка к вакцинации? Помню, моему сыну-аллергику рекомендовали в свое время профилактический прием супрастина до и после прививки.

С.К.: А зачем нам готовить ребенка к вакцинации? Готовить нужно только определенных детей. Например, в случае, если ребенок с неврологической симптоматикой получает неврологическое лечение, и оно у него через неделю кончится, самой большой ошибкой будет прививка на фоне отмены препарата. Ребенок среагирует на отмену препарата, плюс мы еще сделаем ему прививку, которая даст температуру. А если ребенку три недели дают препарат, у ребенка все благополучно, и делают прививку до отмены препарата, то он переносит ее абсолютно безболезненно. Если ребенок-аллергик, в таких случаях я всегда говорю: не надо ничем «закусывать» прививки – теми продуктами, которые могут дать аллергическую реакцию. Если ребенок ко мне пришел, и я вижу, что у него сухие щечки, трещинки за ушами, красные брови, то есть имеются признаки аллергии, такому ребенку есть смысл дать антигистаминный препарат, лактофильтрум или другой сорбент, чтобы снять то, что у него есть. Если у ребенка ничего нет, а мы даем супрастин, он не работает: ему нечего связывать, нет выброшенного гистамина. А зачем вводить препарат (кстати, у любого препарата есть побочное действие), если он не будет работать? Поэтому я и говорю: надо, прежде всего, осмотреть ребенка, только тогда рекомендовать ему что-то конкретное.

U-mama: Какой вакциной прививать ребенка – импортной или российской? На форуме даже просили озвучить список наименее реактогенных вакцин.

С.К.: Как это звучит ни непатриотично, к импортным вакцинам я отношусь лучше.

U-mama: Почему?

С.К.: К ним жестче подходы и требования при их лицензировании. Я участвовала в тестировании новой вакцины и столкнулась с теми требованиями, которые предъявляют к вакцинам бельгийцы. Конечно, это несопоставимые по сравнению с нами вещи. Условия доставки, в каких случаях можно использовать вакцину, какие клинические исследования необходимо провести до использования, какие получить сертификаты и так далее. Наши вакцины таких уровней проверки не проходят. Наши вакцины и меняются реже, чем импортные. У всех вакцин очень жесткие условия хранения. Что происходит с вакциной, если не соблюдаются условия хранения и транспортировки? Если это живая вакцина, она инактивируется, и после ее введения ничего не произойдет, иммунитет не сформируется. Поэтому будет нужна ревакцинация для исправления дефектов первичной иммунизации. Если вакцина инактивированная, то идет нарушение ее структуры, она быстрее всосется, и будет больше местных и температурных реакций. Импортные вакцины сейчас создаются с тем условием, чтобы сутки их можно было хранить при комнатной температуре. Но, с другой стороны, однозначно рекомендовать абсолютно всем ставить импортные вакцины я тоже не могу. Приведу конкретный пример. Есть российская вакцина от кори и паротита, в основу которой входят следы перепелиного белка, и есть импортная вакцина Приорикс, куда входят следы куриного белка. Ребенок-аллергик, причем «настоящий» аллергик с непереносимостью куриного белка. Врач из лучших побуждений предлагает маме этого ребенка поставить ему импортную вакцину, и мы получаем аллергическую реакцию на следы куриного белка. Если бы мы поставили российскую вакцину, никаких реакций не было бы. Поэтому в данном случае российская вакцина была бы лучше.

U-mama: А можно ли по другим прививкам дать конкретные рекомендации?

С.К.: Конкретные рекомендации зависят от конкретного ребенка, пример я только что привела. Да, Инфанрикс менее реактогенен, чем АКДС.

U-mama: Что делать после прививки? В частности, многие участковые педиатры рекомендуют давать для профилактики жаропонижающее.

С.К.: Смотря какой препарат давать. Если это парацетамол, то он работает, когда температура высокая, и снижает ее только до 37,7°С. Этот препарат хорош при вирусных инфекциях, когда нам не нужна нормальная температура, а необходимо лишь немного ее снизить, чтобы ребенку было не тяжело, но чтобы иммунитет работал, организм боролся. Нурофен снижает температуру до 36,6°С. Вообще вариантом нормы считается поствакцинальная температура до 38,5°С. Обязательно надо снижать температуру, если у ребенка есть какие-то судорожные подергивания, тремор. Можно дать жаропонижающее, если температура после прививки начала подниматься, но просто «для профилактики» это не имеет смысла.

U-mama: Вопрос с форума: если ребенок перенес прививку без температуры и капризов, означает ли это, что организм не боролся?

С.К.: Нет, это означает, что данный ребенок относится к тем 80% детей, у которых изменения в иммунитете произошли на уровне, не заметном для глаз. Отсутствие температуры говорит о том, что у этого ребенка, скорее всего, не будет сильного иммунитета, но сильный иммунитет нам и не нужен, нам нужен средний иммунитет.

U-mama: Как отследить, сформировался ли иммунитет к заболеванию?

С.К.: Только сдав кровь на антитела. Такой анализ делают во многих лабораториях – например, на Декабристов, 38, и в других. Кроме туберкулеза, посмотреть можно антитела ко всем инфекциям.

U-mama: Ну и напоследок, цитирую с форума: есть ли шанс выжить в нашем обществе непривитым людям?

С.К.: Да, если вокруг вас будут привитые люди. Есть понятие индивидуального иммунитета, а есть понятие коллективного иммунитета. И вот коллективный иммунитет формируется как раз благодаря нашей деятельности.

