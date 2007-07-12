История о пользе хлеба для взрослых и детей

Все знают, что в современном мире у людей весьма интенсивная жизнь. Сейчас не существует милого сердцу понятия «сижу и ничего не делаю» - человек в мнимом бездействии сидит перед компьютером, телевизором. То есть тратит энергию. Переходя от занятия к занятию, мы редко следим за тем, что едим, и еще реже задумываемся над истиной «мы – то, что мы едим». В советское время люди поневоле питались более правильно. Они знали, что на завтрак нужно есть белый хлеб, за обедом – черный, а на ночь пить кефир. Ученые до сих пор не могут разгадать, как люди раньше жили без чипсов и кириешек. И как они умудрялись не жевать-жевать-жевать постоянно?

К примеру, хлеб. Кстати, он ценен как раз тем, что заставляет нас жевать. Хлеб богат клетчаткой – пищевыми волокнами. Клетчатка выходит из организма в неизменном виде, она не усваивается. Клетчатку называют «метлой», она выметает вместе с собой все лишнее, очищает организм. Пока мы жуем хлеб – клетчатка чистит зубы, к тому же, образуется химическая среда, убивающая вредные бактерии.

Хлеб для всех

Замешивание теста и выпечка хлеба - это, пожалуй, самые древние химические процессы, известные человеку. В муке содержится 10% белков, 1,5% жиров, 70% углеводов (сахаров, крахмала, клетчатки), а так же магний, железо, калий и витамины В1, В2, РР. Кроме муки для приготовления теста и выпечки хлеба необходимы вода (или молоко) и дрожжи (или иные разрыхлители), а также соль, сахар, жиры.

Вы знаете, что утренняя еда определяет ваше душевное состояние на весь день? Завтрак – это заряд бодрости, витаминный удар, необходимая энергия. Завтракать нужно обязательно. Неправильный завтрак влияет на эмоциональный настрой: если через 2-3 часа после просыпа у вас портится настроение, это означает, что вы съели что-то не то. Или ничего не съели. Все видели, как выглядит классический завтрак американца или англичанина: подсушенный хлеб с тонким слоем масла и стакан свежевыжатого апельсинового сока. Наверняка кто-то подсмеивался над этим шаблоном. Этот завтрак – идеальное начало дня, полноценный заряд витаминами группы В. Витамин В – самый хитрый. Если его в организме будет мало, вы будете все больше впадать в апатию и вялость. К тому же витамины группы В дружески поддерживают и другие витамины, без них придет в упадок весь витаминный ассортимент. Итак: с утра едим хлеб. Подсушенный хлеб легче усваивается. Плюс – масло, плюс – апельсиновый сок, и суточная норма витамина В у вас в кармане.

Хлеб бывает белый и черный (ржаной). Белый хлеб пекут из очищенной муки, в процессе ее изготовления от зерен отделяются оболочки и зародыши (отруби). Поэтому белый хлеб хранится дольше (отруби быстро окисляются и портят муку) и имеет более однородный вкус. Считается, что он менее полезен, чем ржаной, ведь клетчатки в нем очень мало, как и прочих ценных веществ. К примеру, железа в ржаном хлебе в 4 раза больше, чем в белом. Еще такой неаппетитный факт: муку отбеливают хлоркой. Исследователи утверждают, что черный хлеб благотворно влияет на репродуктивную функцию, в народе бытовала поговорка «Ешь хлеб ржаной – не уснешь с женой». Тем не менее, не стоит преувеличивать ценность ржаных «кирпичей»: если у вас повышенная кислотность, гастрит или язва - употребляйте белый хлеб или сухари. Кстати, съедая 500 граммов белого хлеба в день, вы обеспечиваете себе суточную норму кальция на 17%, фосфора на 61, магния на 48 и железа на 70%.

Любой хлеб содержит аминокислоты – строители белков. Жира в хлебе очень мало (0,5-1,5%), в основном, он состоит из углеводов. Бывает, что хлеб обогащают добавками – семечками, сухофруктами, соей, все это очень полезно, но совсем не обязательно выбирать именно такой хлеб. Содержание оных семечек может быть невелико – чистая декорация.

Мы искренне можем гордиться: только в Екатеринбурге по особой технологии выпускают известный всем бездрожжевой и цельнозерновой хлеб «Тибет» с различными полезными добавками.

Доброкачественный хлеб имеет чистую поверхность, без грубых трещин, корка его отстает от мякиша. Помните, в детстве мы покупали кирпичик хлеба, отрезали кусок для бутерброда и были недовольны, когда корка отставала. А ведь это был самый лучший хлеб. Немецкие исследователи выяснили, что хлебная корка является богатым источником антиоксидантов и дает гораздо больше пользы здоровью, чем остальная часть хлеба. Особенно полезны мелкие пресные булочки, их часто подают в столовых, в них много корки – и она хорошо пропекается.

Вернемся к теме завтрака. Кроме хлеба, существуют еще хлебобулочные изделия (сухари, сушки) и кондитерские. Так вот кондитерские изделия – печенье, пирожные и пр., оставьте для полдника. В большинстве кондитерских изделий с низким содержанием жира, приготовленных на кукурузном масле, присутствуют вредные кислоты и жиры, некоторые из которых могут сделать вас вялыми и раздражительными. Если уж очень хочется – употребите их, когда желудок уже более-менее привык к еде, а не только что проснулся и требует идеальной пищи. На обед вместе с горячим блюдом съешьте кусочек ржаного хлеба, он поможет пище усвоиться.

Хлеб должен быть:

ровный, без трещин, надрывов;

естественного цвета: для ржаных сортов – темно-коричневый, для булочных изделий – золотистый. Красная пузыристая или белесая корка получается при нарушении срока приготовления теста;

без посторонних включений (особенно опасны черный нагар, окалины, которые содержат канцерогены и могут быть причиной онкологических заболеваний);

без деформаций.

На этикетке обязательно указываются производитель и срок реализации продукции. У большинства хлебобулочных изделий это 24 часа, в упаковке – 48 часов.

Совет: выберите фирму, продукция которой вас в целом устраивает, старайтесь не покупать хлеб в сомнительных ларьках, принадлежащих неким ИП. К сожалению, производители, особенно мелкие, вовсю играют на популярности хлеба – это продукт, который всегда купят. В изготовлении используется некачественная мука, закупленная на выгодных условиях, тесто начиняют разрыхлителями, ароматизаторами, искусственной закваской и пр.

Хлеб и диета

Говорят, что из десяти человек, собирающихся садиться на диету, девять вычеркнут из рациона хлеб. И будут неправы. От хлеба невозможно потолстеть, если употреблять его в меру. Зато вы лишаете себя искомого запаса витаминов В – все слышали, что у худеющих часто портится настроение на второй день… Витамин В отвечает за образование в организме гормона серотонина – гормона «счастья».

Толстеют не от хлеба, толстеют от добавок: слишком много бутербродов с маслом, сыром, колбасой, многослойные бутерброды, горячие (чистый незамутненный холестерин). От свежих булочек, сдобы с добавками, пирожных и печенья. Это не продукты нас портят, это мы их портим, украшая хлеб добавками, способствующими появлению лишнего веса. Между тем, качественный ржаной хлеб помогает худеть. Вспомним про клетчатку: она выведет из организма лишний балласт, заберет лишний жир, находившийся в пище, и снизит холестерин. Если вы едите хлеб в первой половине дня, лишний вес гарантированно не пристанет, все углеводы «сожгутся» дневной активностью. Кстати, углеводы распадаются только при дневном свете. Поэтому углеводную пищу вкушаем часов до четырех. А потом – белковую. Холодная пища менее способствует накоплению жира, на ее усвоение организмом тратится больше калорий.

Всем худеющим категорически показано включать в рацион хлеб грубого помола. Как его определить? Поверхность такого хлеба покрыта бугорками, а мякиш рябится желто-коричневыми крапинками. Учеными доказано, что чувство насыщения от хлеба происходит вовсе не из-за калорий, а от содержащейся в белковых веществах глютаминовой кислоты, играющей важную роль в процессах обмена. Отруби — великолепный диетический продукт, который содержит необходимую организму человека клетчатку и витамины. Однако, несмотря на свою полезность, не рекомендуется включать в диету для похудения отруби в чистом виде. Дело в том, что фитиновая кислота, которая содержится в сырых отрубях, мешает усвоению минеральных веществ — мы слишком быстро их теряем.

Хлеб как прикорм

В очередной раз послушаем специалиста: педиатра, сотрудника кафедры питания детей и подростков Российской медицинской академии последипломного образования, Ларису Титову (информация с сайта журнала «Мама и малыш).

Для того чтобы разнообразить и обогатить пищевыми веществами рацион ребенка, с 7 месяцев можно давать малышу сухарики и обогащенное витаминами детское печенье. Хлеб рекомендуется вводить в пищевой рацион с 8- месячного возраста, начиная с 3 г в день, увеличивая его объем к году до 15 г (1/3 часть куска белого хлеба). До 3-летнего возраста детям не рекомендуется давать ржаной и белый свежевыпеченный хлеб, так как ферментная система ребенка в этом возрасте недостаточно сформирована и не способна расщеплять поступающие углеводы, а их поступление в организм неизбежно приведет к проблемам со здоровьем, в первую очередь – к проблемам работы желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется также без врачебных рекомендаций широко использовать в детском питании хлеб с отрубями. Хлеб с отрубями рекомендуют для улучшения перистальтики кишечника в случае запоров, а также детям старше 3-5 лет с избыточной массой тела, но каждый вариант должен рассматриваться индивидуально специалистами.

Детям первого–второго года жизни рекомендуются специализированные продукты, сбалансированные по пищевым веществам, соответственно возрасту, а также обогащенные минералами и витаминами. «Взрослые» сухарики и пресные печенья, сушки, баранки и прочее можно предложить деткам старше 1,5 лет, например, на полдник в количестве до 50-60 г. Но будьте внимательны, многие из этих продуктов могут содержать добавки, способные вызвать аллергические реакции, например арахис, фундук и пр. Не стоит также предлагать сухие и легко крошащиеся продукты ребенку, который еще недостаточно хорошо жует, есть вероятность того, что он может подавиться мелкими кусочками. Печенье, булочки, пряники занимают промежуточное положение между хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Кондитерские изделия представляют собой продукты достаточно высокой калорийности при относительно низкой биологической ценности, поэтому в детском питании их рекомендуется использовать в ограниченном количестве, чтобы не перегружать рацион ребенка углеводами и жирами. Поэтому лучше отложить знакомство со сладкими кондитерскими изделиями на более поздний срок, например, после 2,5-3 лет, и давать их в небольшом количестве, в качестве угощений.

С года до трех лет количество пшеничного хлеба и хлебобулочных изделий в рационе ребенка увеличивается до 60-80 г, при хорошей переносимости ближе к 3 годам возможно введение ржаного хлеба в количестве15-20 г в сутки. Дети от 3 до 6 лет могут получать пшеничный хлеб в количестве 100-120 г, включая выпечку, а ржаной – 50 г. Количество кондитерских изделий у этих двух возрастных групп не должно превышать 10-20 г.

В перерывах между приемами пищи дети могут «перехватывать» хлебобулочные изделия и сладости со стола, тем самым нарушая пищевой рацион, перебивая аппетит и не получая в достаточном количестве более ценные пищевые вещества с менее вкусными продуктами. Сделайте так, чтобы калорийные, сытные продукты были недоступны для ребенка без вашей помощи.

Заметьте: доктор советует вводить взрослые сухари и сушки не ранее 1,5 лет, а у нас их традиционно суют с полугода. И до трех лет указывается норма 60 г – судя по рассказам в форуме, детям, к сожалению, дают гораздо больше уже с года.

Итак, маленьких детей не надо излишне нагружать ржаным хлебом, потому что в нем есть фитиновая кислота, она мешает усвоению минералов. Хлеб грубого помола может слишком агрессивно воздействовать на ЖКТ, не стоит давать ржаной хлеб каждый день. Особенно – свежий. Взрослые кондитерские изделия и вовсе засоряют организм ребенка ненужной средой, они влияют на скачку гормонов, портят желудок. Бытует мнение, что ребенок должен выглядеть «крепким», так вот покрепче – это поздоровее, а здоровье – не в ожирении. Ребенок, рацион которого перегружен хлебом (особенно батоном, печеньем), возможно, будет толстым, как этого хочется родственникам. Но он вряд ли будет здоровым. Клетчатка в большом количестве способна мешать нормальному всасыванию кальция, железа, магния и прочих необходимых элементов.

Детское печенье

Печенье в рационе ребенка до года – чистое баловство. Оно не имеет биологической ценности, зато производители щедро добавляют в состав далеко не гипоаллергенные добавки. К примеру, сахар. Известно, что сахар мешает многим витаминам и минералам усваиваться. К чему добавлять в витаминизированное печенье сахар – загадка великая есть. Видимо, чтобы ребенок обязательно съел. Зачем-то. Так же имейте в виду, что любое печенье содержит глютен, на него может проявиться непереносимость.

Гипоаллергенного печенья не бывает. Аллергологи часто рекомендуют кормящим мамам и детям-аллергикам употреблять печенье типа «Зоологического» или «Марии». Эти два названия мелькают во всех списках гипоаллергенных продуктов. В отзывах о детском печенье в форумах встречается фраза: «мы даем «Зоологическое», в нем только мука и вода!» Почитаем состав.

Печенье «Зоологическое»: мука пшеничная высшего сорта, сахар-песок, инвертный сироп, маргарин, яичный порошок, соль, разрыхлители — натрий двууглекислый, пудра ванильная.

Печенье «Мария » : мука в/с, сахар-песок, маргарин, молоко сгущенное с сахаром, меланж, инвертный сироп, пудра ванильная, соль, разрыхлители (сода, углеаммонийная соль).

Как видим, мука и вода в этих печеньях существуют в виде призраков, забитых остальными, отнюдь не гипоаллергенными добавками.

Специальное детское печенье тоже, мягко говоря, не радует составом. Выбираем из всех зол:

* Hipp . Состав: пшеничная мука, пшеничный крахмал, тростниковый сахар, растительные масла и жиры, сухое обезжиренное молоко, соль, разрыхлитель теста, витамин В1.

Это еще самый щадящий состав без яиц и сладостей. Печенье Hipp имеет сдобный вкус и слегка отдает кокосом. В составе ароматизатор не указан, но аромат чувствуется. Ощутимый минус: высокая цена (около 70-80 руб. за 100 гр.).

* Heinz. Состав: пшеничная мука, сахар, обезжиренное сухое молоко, пальмовое масло, молочные белки, бикарбонат аммония, бикарбонат натрия, солод, минеральные соли (карбонат кальция, фумарат железа), оливковое масло, сливочное масло, соль, витамины, ванилин.

Ванилин может быть аллергеном.

* «Малышок» . Состав: Состав: мука пшеничная в/с, сахар-песок, сливочное масло, экстракт солодовый, молоко сухое цельное, молоко сгущенное, яичный порошок, мед натуральный, крахмал кукурузный, разрыхлитель, соль йодированная, витамины.

Чемпион среди аллергичных продуктов. Комментарии излишни.

* "Расти большой!". Состав: мука, сливочное масло, растительный жир, кукурузный крахмал, мед, сухое молоко, разрыхлитель, соль, ванилин, лактоза (молочный сахар), витамины, минералы.

Брат-близнец «Малышка».

* «Бегемотик Бонди». Состав: мука пшеничная в/с, сахар, масло коровье, экстракт солодовый, молоко сухое цельное, меланж, пищевые дабовки, крахмал кукурузный, разрыхлитель, сода пищевая, соль поваренная, концентрат пищевой, витамины С, РР, В1, В2.

Третий, потерянный в детстве брат «Малышка».

Ни одно печенье из перечисленных не подходит детям с 5-ти месяцев, (этот возраст указывают на упаковке). Все печенье содержит молоко (аллерген №1), глютен (аллерген №2), сахар. Максимум – с 8-ми месяцев, но многие современные педиатры предостерегают от употребления неполезного печенья до года-полутора. Производители детского печенья используют кокетливую формулировку: мол, печенье повышает энергетику питания. Но содержащиеся в нем ингредиенты по логике наоборот энергетику притупляют, а сахар еще и вызывает брожение в ЖКТ. Известные американские акушеры-гинекологи и педиатры Глэйд Кертис и Джудит Шулер в своей книге, посвященной питанию детей раннего возраста, утверждают: ребенок способен усвоить муку только после года. Так что, повышать энергетику лучше всего фруктами.

Интересные факты о хлебе

Рестораторы знают: посетители подсознательно оценивают ресторан по хлебу. Если хлеб подан черствым – посетитель сюда больше не придет.

На Руси белый хлеб был доступен только богатым людям, они использовали его, как посуду. Из запеченной буханки вынималась сердцевина, мякиш и туда накладывали еду. После трапезы эти «тарелки» раздавали нищим.

По результатам опросов в наше время наибольшей популярностью пользуется печенье «Юбилейное», впервые выпеченное в 1913 году ко дню 300-летия Дома Романовых.