«Летний» энтеровирусный менингит. Что это и где его лечат в Екатеринбурге

Летняя жара, купание в озере или речке, обилие свежих овощей и фруктов – как хочется, чтобы все это принесло ребенку только радость и здоровье. Но, к сожалению, именно эти факторы в жаркое время года способствуют распространению вирусных инфекций, в том числе – энтеровирусной инфекции, которая нередко приводит к развитию менингита.

Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Один из важнейших симптомов менингита – головная боль : сильнейшая, внезапная, не поддающаяся обычным обезболивающим препаратам. Причина этой головной боли – увеличение количества спинномозговой жидкости, которая находится между воспаленными оболочками мозга, и, вследствие этого, стремительный рост внутричерепного давления. Именно повышением внутричерепного давления объясняется и второй важнейший симптом развивающегося менингита – рвота, которая при менингите чаще всего бывает также внезапной, без тошноты и других неприятных проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта.

Летом причиной менингита у детей чаще всего бывает энтеровирусная инфекция. Причем энтеровирусы вызывают не только менингиты. Начаться эта инфекция может как обычное ОРЗ, с повышением температуры, болью в горле и мышцах.

Энтеровирус – что это такое и откуда он приходит

Во-первых, энтеровирусов достаточно много, все они похожи по своему строению. Главная их особенность – это то, что при попадании в организм человека они размножаются в органах желудочно-кишечного тракта, а далее поражают другие органы, в том числе и нервную систему.

В группу энтеровирусов входит несколько десятков мельчайших вирусов, в том числе вирус полиомиелита, а также вирусы Коксаки (названы так «в честь» города, в котором были открыты) и вирусы ECHO (названы по первым буквам английский аббревиатуры понятия «кишечные цитопатогенные вирусы-сироты человека» - как раз потому, что они могут вызывать различную клинику и нет типичных органов, которые поражают). Именно вирусам Коксаки и ECHO как раз и относится «авторство» летних серозных менингитов.

Во-вторых, это то, что энтеровирусы имеют очень большую устойчивость во внешней среде (в воде, на предметах и в продуктах). Например, в воде они могут сохраняться в течение нескольких месяцев. При этом есть и радостная новость - энтеровирусы быстро погибают при кипячении, обработке хлорсодержащими растворами, ультрафиолетовом облучении.

Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные бессимптомной формой инфекции. Учитывая высокую сохранность энтеровирусов в среде, попасть в организм ребенка они могут контактно-бытовым путем, с пищей или водой. Есть и воздушно-капельный путь (по крайней мере, в медицинских учебниках он упомянут в разделе этой инфекции). Но, учитывая, что энтеровирусы все-таки распространяются как типичная кишечная инфекция (с грязными руками, игрушками, некипяченой водой и плохо промытыми овощами и фруктами, и вирус должен попасть именно в кишечник), при кашле и просто разговоре заразиться энтеровирусной инфекцией значительно сложнее.

Проявления инфекции

Энтеровирусы проникают в организм через слизистую оболочку верхних отделов пищеварительного тракта или через слизистую органов дыхания. Поэтому первые болезненные проявления могут быть в том месте, где попал вирус. У ребенка появляются симптомы острого респираторного заболевания: температура, кашель, боль в горле. На месте внедрения вирусов может появиться фарингит или ангина. Ангина при энтеровирусной инфекции напоминает проявления герпеса – на миндалинах и на нёбе могут появиться пузырьки, которые затем лопаются, а на их месте образуются небольшие язвочки.

Затем вирус начинает размножаться, попадает в кровь и разносится по другим органам. Это так называемая «вторая волна инфекции», и детские врачи боятся её больше всего, ведь здесь тяжесть болезни будет зависеть только от количества попавшего вируса и иммунитета ребенка. Энтеровирусы чаще всего вызывают изменения в нервной ткани (серозный менингит) и мышцах - у больного на фоне высокой температуры могут появиться боли в мышцах, причем для энтеровирусной инфекции характерны боли в мышцах передней брюшной стенки и грудной клетки.

Менингит при энтеровирусной инфекции возникает на 5-6-й день болезни. Если до этого у ребенка на фоне «ОРЗ» была повышена температура тела, то при менингите она может повыситься до 39-40°С.

Хотя, как отмечают детские инфекционисты ГКБ № 40, менингит у детей может быть и при более низкой температуре. Поэтому ориентироваться здесь нужно на два других симптома – головную боль и рвоту.

Головная боль при менингите резкая, интенсивная, может усиливаться при перемене положения тела, разговоре, обычных звуках извне. Вместе с головной болью может появиться рвота. Рвота при менингите бывает без других проявлений кишечной инфекции (тошноты, болей в животе, жидкого стула).

Обращение к врачу

Когда нужно незамедлительно вызывать участкового педиатра или скорую?

- Если у ребенка появляется сильная головная боль, светобоязнь, рвота – все это может указывать на развитие менингита.

Обязательная ли госпитализация при менингите или подозрении на него?

- По мнению детских врачей, при подозрении на менингит лучше перестраховаться. И, хотя летний менингит чаще всего бывает серозным и не сопровождается гнойным воспалением мозговых оболочек, лечить его лучше в стационаре.

Где в Екатеринбурге лечатся дети с энтеровирусными менингитами?

- И скорая помощь, и участковый педиатр направят заболевшего ребенка (а скорая ещё и довезет) в отделение нейроинфекций инфекционного корпуса ГКБ № 40, (детское инфекционное отделение № 6). В этом отделении 30 коек, расположено оно на 2-м этаже корпуса. В нем лечатся дети в возрасте от 0 до 14 лет. Маму, безусловно, госпитализируют с ребенком до 3-х лет, и обеспечат её больничным питанием. По медицинским показаниям и при необходимости ухода за ребенком родители могут находиться в этом отделении и в случае, если их ребенку больше 3-х лет. При этом больничное питание родителям уже не предоставляется.

Палата с детскими кроватями.

Какие условия пребывания в этом отделении?

- Большинство палат отделения – 2-3-местные (не больше). При этом санитарные удобства (туалет и ванна с душем) расположены в каждой палате. Так как отделение находится на 2-м этаже здания, здесь нет классических «боксов» с выходом на улицу, но сделано все для максимальной изоляции пациентов – в том числе, соблюдается принцип одномоментного заполнения палат при поступлении. Есть в этом отделении и одноместные палаты повышенной комфортности, в которых дополнительно есть собственный холодильник, телевизор, электрочайник. Стоимость 1 дня пребывания в них составляет около 1,5 тысяч рублей. Необходимо отметить, что теперь ремонт закончен во всех отделениях инфекционного корпуса ГКБ № 40, это отделение было отремонтировано одним из первых летом 2012 года.

Санитарный блок в палате.

Обязательна ли спинномозговая пункция при поступлении ребенка с подозрением на менингит?

- По уверению детских врачей, пункция при подозрении на менингит все же обязательна и совершенно безопасна. Даже когда диагноз летнего, серозного, чаще всего благоприятно протекающего энтеровирусного менингита «налицо», и врач, и родители ребенка заинтересованы в том, чтобы все-таки исключить менингит гнойный (который значительно реже, но все-таки может быть). Но, что очень важно здесь уже для ребенка – это то, что при пункции врач выпускает достаточно большой объем «излишней» спинномозговой жидкости, и интенсивность головной боли, которую испытывает ребенок и не состоянии оценить его родители, резко уменьшается.

Коридор отделения.

Как долго лечится энтеровирусный менингит?

- В среднем при подтверждении этого диагноза ребенок находится в стационаре около 20 дней. В это время ему проводится дегидратационная терапия (направлена на уменьшение количества спинномозговой жидкости – то есть на уменьшение головной боли и предупреждение рвоты) и сосудистая терапия. В это время ребенку лучше соблюдать постельный режим и находиться под постоянным наблюдением врача для того, чтобы он видел изменения в состоянии пациента и смог вовремя вмешаться при необходимости.

Пост медицинской сестры.

Насколько опасен энтеровирусный менингит?

- В том случае, если лечение менингита проведено полностью, и ребенку обеспечена реабилитация после болезни, проявления менингита, как правило, проходят бесследно. Однако, как нам сообщил главный детский невролог Екатеринбурга Алексей Валентинович Сулимов, после перенесенного менингита ребенок ещё в течение 2-х лет должен находится под наблюдением у невролога (этим его должны обеспечить в поликлинике по месту жительства), так как после менингита у детей могут сохраняться периодические головные боли, нарушения памяти, работоспособности, внимания. Также могут быть нарушения сна, и даже развитие эпилепсии. Школьники после перенесенного ими менингита могут хуже учиться. В общем, забывать о болезни после выписки из стационара не нужно, хотя не нужно и паниковать. В том случае, если нежелательные проявления все же остаются – вместе с неврологом нужно наметить план лечения, в который обычно входят сосудистые препараты и придерживаться его. Но главное, как подчеркнул Алексей Валентинович, - это создание для ребенка спокойной обстановки дома.

Как уберечься от энтеровирусной инфекции?

Учитывая возможные пути передачи вируса, профилактика энтеровирусной инфекции не отличается от мер по предупреждению других кишечных инфекций – это соблюдение правил личной гигиены (в первую очередь, мытье рук), использование для питья только кипяченой воды, тщательное мытье, а лучше – с последующим ополаскиванием кипятком всех фруктов и овощей. Ни в коем случае нельзя допускать посещения заболевшим ребенком организованного детского коллектива (школа, детские дошкольные учреждения).

И при первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью – в детскую поликлинику (во многих из них сейчас появляются отделения неотложной помощи, когда врач приедет на дом значительно быстрее участкового врача), а при появлении таких грозных симптомов как сильная головная боль и рвота – в скорую помощь.