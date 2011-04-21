Форум
Ирина Сусенкова,
Здоровье

Повышенное внутричерепное давление у детей

Повышенное внутричерепное давление (ПВД, внутричерепная гипертензия) может быть симптомом множества различных заболеваний. Внутричерепное давление (ВЧД) повышается при гидроцефалии, опухолях головного мозга, нейроинфекциях (энцефалитах, менингитах), тяжелых черепно-мозговых травмах, внутричерепных кровоизлияниях, некоторых редких наследственных болезнях и т.д. Выявить эти тяжелые заболевания на ранних стадиях или в раннем возрасте ребенка очень сложно. А один из их возможных симптомов — повышенное внутричерепное давление — нередко ошибочно устанавливают по косвенным признакам у совершенно здоровых детей.

На вопросы отвечает Эксперт — Ирина Сусенкова, Педиатр, невролог.

Что делать, если врач ставит диагноз ПВД на основании УЗИ?

Только на основе результатов нейросонограммы вывод о ПВД обычно сделать нельзя. Чтобы принять решение о необходимости медикаментозного лечения, требуется более детально исследовать ребенка, в том числе и получить от мамы информацию о течении беременности и родов, выяснить, не было ли родовой травмы, гипоксии, внутриутробных инфекций. В случае, если подобный “диагноз” поставлен на основании только одного исследования, родителям лучше проконсультироваться с несколькими специалистами.

Почему диагноз "повышенное ВЧД" ставят так часто?

Важно отметить, что повышенное внутричерепное давление (ПВД) не является самостоятельным заболеванием, но оно может быть признаком целого ряда весьма тяжелых и опасных болезней. Именно поэтому врач во время осмотра ребенка не может обойти вниманием признаки, даже косвенно указывающие на ПВД - существует риск пропустить, например, ранние проявления гидроцефалии. При этом симптомов, которые в комплексе могут свидетельствовать о ПВД, достаточно много (например, тремор новорожденного, или медленнее обычного зарастающий родничок), а вот возможности немедленно подтвердить свои подозрения у врача может не быть - оценить уровень внутричерепного давления можно только в результате сложных исследований. Ребенок может получить диагноз "ПВД", если педиатр отметил признаки возможного повышения внутричерепного давления: важно проконтролировать, не появятся ли в ближайшие месяцы другие симптомы одного из тяжелых расстройств, связанных с ПВД. Обычно к концу первого года жизни либо удается выявить и подтвердить такое заболевание, вызвавшее ПВД, либо все признаки ПВД проходят, и все связанные с ним подозрения педиатра рассеиваются.

Как можно диагностировать повышенное внутричерепное давление?

Большинство исследований дает косвенную информацию о внутречерпнм давлении. Врач сопоставляет их результаты, оценивает симптомы в комплексе и делает вывод о состоянии ребенка. Для начальной диагностики может применяться исследование глазного дна: характерные изменения вен - один из признаков ПВД. УЗИ мозга (нейросонография), ЭхоЭГ (эхоэнцефалография), КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография) могут назначаться при подозрении на ПВД, но все они дают неполную картину нарушений.

Важно не только провести исследование, но и правильно интерпретировать полученные данные, а значит, и поставить окончательный диагноз и назначить лечение. Считается, что объективно выявить и оценить ПВД можно только при внутричерепной операции, а также оценив средние показатели давления спинно-мозговой жидкости (ликвора). Измерить давление ликвора можно только путем проведения спинномозговой пункции, которая проводится в условиях стационара.

Что является признаками ПВД?

Симптомами повышения внутричерепного давления могут быть спастичность (повышенный мышечный тонус) ног, высокая возбудимость и беспокойство ребенка, выбухание родничков и расхождения швов костей черепа, тремор, тошнота, рвота или регулярные срыгивания, в некоторых случаях - горизонтальный нистагм (непроизвольные колебательные движения глазных яблок), сходящееся косоглазие. Важно помнить, что перечисленные симптомы должны рассматриваться только в комплексе.

Какие симптомы можно ошибочно принять за ПВД?

По результатам нейросонограммы (НСГ) у ребенка могут быть обнаружены расширение желудочков или межполушарной щели мозга, но эти признаки в отдельности, без общей клинической картины не указывают на ПВД. Нарушения сна, медленное зарастание родничка, косоглазие, несоответствие объема головы средним нормам, тремор и другие неврологические симптомы, срыгивания, гиперактивность, у более старших детей - головные боли, нарушения психического, речевого и моторного развития - многие из симптомов характерны и для других нарушений, например, повышенной нервно-рефлекторной возбудимости или ПЭП (перинатальная энцефалопатия — нарушения в работе центральной нервной системы ребенка). Встречается также макроцефалия, когда генетически у ребенка крупная голова, но череп в этом случае растет равномерно.

Как лечить ПВД?

В зависимости от обрануженной причины повышения внутричерепного давления и после тщательного обследования ребенка врач назначит лечение. Если причина ПВД в опухоли или других образованиях в мозге, понадобится нейрохирургическое вмешательство. При гидроцефалии лечение направлено на снижение давления, для этого применяют как медикаменты, так и оперативное вмешательство. Для лечения гипертензии также используются мочегонные препараты (диакарб), способствующие оттоку ликвора, но их применение часто не оправдано и нарушает процесс обмена веществ, ухудшая состояние ребенка.

Можно ли решить проблему немедикаментозно?

Нет, это серьезная проблема, требующая точного установления диагноза и выяснения, что явилось причиной повышенного ПВД; и лечение может и должно проводиться только в больнице под врачебным контролем. Для лечения в домашних условиях не должны использоваться ни ноотропные препараты, ни лекарства, действующие на состояние сосудов, например, кавинтон. Витамины, физиотерапия, массаж могут применяться только как вспомогательные методы в период реабилитации.

Источник: http://mama.ru/

