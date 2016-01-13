8 правил погружения ребенка в прорубь

Традиционно в Крещение ныряют в прорубь не только взрослые, но и дети. Врачи 11-й детской больницы отвечают на вопрос, можно ли купать детей в проруби, и раскрывают основные правила для тех, кто решился.

Ольга Кожевникова, заведующая педиатрическим отделением №2 поликлиники №1 при ДГКБ №11, увлекается закаливанием и ныряет в крещенскую прорубь уже 10 лет. Последние 5 из них окунается вместе со своим сыном Федором. Ольга Владимировна поделилась советами, как правильно нырять в прорубь с детьми.

Детям первых трех лет жизни и в целом дошкольникам купание в проруби противопоказано. Без подготовки, то есть закаливания, ребенку нельзя окунаться в прорубь. И даже если в семье практикуется активное закаливание, возможно, даже моржевание, разрешено погружение лишь для детей старше 3-4 лет. «Такой возрастной ценз объясним незрелостью иммунной системы, - поясняет Ольга Кожевникова. - Обморожение может произойти очень быстро, и родители просто не успеют этого заметить. Иммунное «истощение», вызванное холодовым стрессом, может привести к «срыву» иммунитета и возникновению воспалительных заболеваний. Вообще, лишь к 7-летнему возрасту иммунный ответ ребенка будет адекватен внешнему агрессивному воздействию».

Однократное купание в проруби не имеет ничего общего с закаливанием и пользы ребенку не принесет. Закаливание холодом - весьма эффективный метод, но только при соблюдении основных законов: регулярность и постепенное увеличение воздействия фактора холода по продолжительности и силе воздействия. «Начинайте подготовку к крещенскому нырянию как минимум с сентября. Используйте контрастный душ, обтирания и обливания холодной водой. Так, даже с дальнейшим моржеванием, вы, несомненно, получите результат – организм будет более устойчив к сезонным заболеваниям гриппом и ОРЗ», - поясняет Ольга Владимировна.

Моржевание как система закаливания противопоказана для детей. Ребенок при этом получает гормональный «холодовой» стресс, приводящий к истощению иммунной системы, переохлаждению. «Однако для подготовленного ребенка, с возраста 6-7 лет, ныряние в прорубь как однократный элемент в системе закаливания разрешено. Главное, что следует помнить - у ребенка должен быть соответствующий настрой, моральная подготовка, и совершенно не должно быть страха. И, конечно же, не должно быть хронических и острых инфекционных заболеваний. Лучше перед купанием в проруби проконсультироваться со своим лечащим врачом».

Несколько простых советов, как правильно нырять в прорубь с ребенком:

• Перед купанием важно быть сытым. Плотно покормите ребенка, желательно пищей с преобладанием жиров и белков.

• Важно, чтобы детские одежда и обувь легко снимались и надевались. Дойти до купели и не поскользнуться ребенку помогут резиновые сланцы.

• Возьмите коврик, на котором ребенок будет стоять, пока его вытирают и переодевают.

• Для купания ребенка лучше выбрать прорубь с шатром, чтобы исключить воздействие ветра. Также важно не стоять долго в очереди, чтобы не переохладиться.

• Заходить в воду можно только через 1-2 минуты. На подошвах стоп у человека расположены рефлексогенные зоны, которые охлаждаются и дают всему организму сигнал готовиться к охлаждению.

• В саму воду заходить нужно медленно. В ледяной воде можно оставаться не дольше 1 минуты.

• После выхода быстро растереться полотенцем, переодеться в сухую одежду, надеть шапку, шерстяные носки. Выпить горячий чай или настой трав в теплом помещении.

