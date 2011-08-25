Детские врачи-инфекционисты в Екатеринбурге

На вопросы Ю-мамы сегодня отвечает Туринцева Екатерина Геннадьевна, врач-педиатр высшей категории, инфекционист, К.М.Н. Работала заведующей отделения инфекционной патологий детей первого года жизни. Защитила кандидатскую диссертацию по иммунологии инфекционных процессов у новорожденных. Имеет Грамоту Министерства здравоохранения Свердловской области, сертификаты по неонатологии и педиатрии. Является членом Союза педиатров России, членом состава авторского коллектива, который разработал «Протоколы выполнения медицинских манипуляций в отделениях новорожденных г. Екатеринбурга», авторскому коллективу была присуждена Премия де Генина.

- Что такое кишечная инфекция?

Е.Г.: Это заболевание, связанное с попаданием в желудочно-кишечный тракт патологических или опасных вирусов или бактерий, которые вызывают заболевание и воспалительные изменения стенки кишечника, поэтому диагноз на медицинском языке звучит так - энтероколит инфекционной этиологии.

- Каковы основные внешние признаки кишечной инфекции?

Е.Г.: Заболевание характеризуется болями в животе, рвотой и жидким стулом, может быть слизь, кровь, зелень в стуле. Наличие повышенной температуры не обязательный признак.

- Какие самые распространенные виды кишечной инфекции?

Е.Г.: Для каждого возраста свои инфекции. Это связано с особенностями роста ребенка. У младенцев чаще бывают энтероколиты, вызванные условно-патогенными микробами. Эти микробы опасны для младенцев, а у взрослых они не вызывают заболеваний.

Заболевание, вызванное инфекцией, у младенца течет вяло, постепенно, характеризуется постоянным вздутием живота, нарушением сна. Наиболее частое осложнение — появление прожилок крови в стуле. В больницу, как правило, дети попадают, если течение энтероколита осложнится присоединением ОРВИ.

Дети после года и до 3-4 лет чаще болеют вирусными диареями, которые начинаются с неукротимой рвоты, а затем переходят в обильный водянистый стул, на этом фоне быстро развивается обезвоживание, часто необходима госпитализация.

- Что такое условно-патогенная флора? Когда она опасна?

Е.Г.: Условно-патогенная флора - это флора, вызывающая заболевание при определённых условиях, чаще мы встречаемся с этим у детей первого года жизни. Опасна она, ели ребенку предстоит операция, даже самая небольшая, если ребенок часто болеет ОРВИ. При ОРВИ, когда поднимается температура, полезные микробы погибают, а условно-патогенные (они более устойчивые) начинают активно разрастаться.

- Когда, по Вашему мнению, назначение лакто- и бифидобактерий оправданно?

Е.Г.: Ребенок рождается со стерильным кишечником и кожей. Первая флора, которую получит новорожденный, это флора родовых путей матери, ее кожи и ее молока. Если роды благополучные, то ребенка положат на кожу матери или отца. Затем малыш будет приложен к соску и получит свою родную флору, которая в каждой семье имеет свои особенности. А если малыш не закричал в родах, и его первое дыхание произошло с помощью дыхательного аппарата, или мама после родов попадает в реанимацию, то малыш получит не ее флору. В таких случаях назначение биопрепаратов оправдано. Приживутся ли эти микробы у малыша — скорее всего, они транзитом пройдут через кишечник. Но они не дадут разрастись условно-патогенным микробам. Они создадут благоприятные условия для своих «малочисленных» полезных микробов.

- Какие бактерии лучше принимать, в каком виде?

Е.Г.: Подбор проходит индивидуально: у одного ребенка нет самостоятельного стула, у другого, наоборот, частый водянистый стул, у третьего стул не переваренный, у четвертого в стуле много слизи. В помощь лечащему врачу - маме желательно иметь результаты копрограммы.

- Является ли внешний вид (консистенция, запах, цвет) детских какашек признаком инфекции?

Е.Г.: Да. Нормальный стул ребенка на грудном вскармливании пахнет свернувшимся молоком или кефиром. Если стул имеет тухлый или гнилостный запах, то и процессы в животе происходят соответствующие.

Стул у ребенка может быть изменен, если ребенок получает расщепленную смесь, в таких случаях он может быть не желтого, а оливкового цвета. Слизь и кровь свидетельствуют о воспалительном процессе в животе.

- Как правильно сдавать анализы на кишечные инфекции?

Е.Г.: Анализы должны быть максимально свежими и доставленными при температуре человеческого тела. В холодное время стул доставляется «за пазухой».

- Что такое внутриутробная инфекция? Какие разновидности инфекций существуют? Насколько опасно для ребенка такое заражение?

Е.Г.: Их множество, объединяет подобные инфекции то, что они получены во время беременности и родов. Наиболее опасны бактериальные инфекции, проявляющиеся в первые часы жизни (например, сепсис, менингит, пневмония, инфекционные заболевания кожи, остеомиелиты костей, инфекции мочевыводящих путей, легче протекают бактериальные коньюнктивиты). Вирусные инфекции, при развитии в первом или втором триместре беременности, могут вызвать поражение внутренних органов. Например, при внутриутробном гепатите ребенок может родиться без желчных ходов и потому неуда оттекать желчи, может наблюдаться нарушение закладки органов, пороки их развития. Проблемы может вызвать и вирус гриппа, краснухи, вирус простого герпеса, вирус генитального герпеса, гепатита А, герпес ветряночный (зостер) паравирус, энтеровирусы. Проблема в том, что вирус-разрушитель потом не всегда находится, мы видим всего лишь его следы... Заражение послеродовое или в последние сроки беременности — менее опасно, так как органы младенца сформированы и начинают работать.

Внутриутробные инфекции могут приводить к увеличению печени, селезенки, желтухе, геморрагической сыпи, поражению центральной нервной системы, задержке внутриутробного развития. При благоприятном течении процесса — новорожденные могут носить внутриутробную инфекцию бессимптомно.

- Каким образом внешне можно понять, что ребенка мучают не простые колики, а что у него внутриутробная инфекция?

Е.Г.: Физиологичные колики обычно проходят к 1,5 мес., если по истечении этого времени ребенка беспокоит животик, то лучше обратиться к врачу, чтобы исключить воспалительный процесс в кишечнике.

- Как диагностируется внутриутробная инфекция? Какие анализы сдаются?

Е.Г.: Необходим комплексный и всесторонний подход при постановке диагноза:

- Собирают в целом данные о том, как протекала эта и предыдущие беременности.

- Смотрят анализы крови малыша при рождении и потом.

- Смотрят общий анализ крови, уровень гемоглобина, желтухи, активности трансаминаз.

- Обследуют кровь на иммунитет к внутриутробным инфекциям и обследуют кровь, мочу или соскобы с целью обнаружения «кусочков» вируса.

- Делают УЗИ.

- Желателен осмотр глазного дна, осмотр невролога.

- Может ли женщина заранее выявить инфекции у себя, чтобы предупредить заражение ребенка?

Е.Г.: Женщина должна обследоваться перед беременностью на инфекции, передаваемые половым путем, но часть инфекций «спит» в организме женщины и при обследовании, до наступления беременности, никак себя не проявляет. И вот — наступила беременность - маме необходимо вырастить за 9 месяцев чужеродный для себя организм. Это время с точки зрения иммунологии называется иммунологической супрессией - иммунитет «спит», ведь если он будет активен, то плод необходимо отторгнуть. В момент «спящего» иммунитета могут активизироваться инфекции, которые были неактивны до беременности. Понятно, что чем хуже протекает беременность, тем выше риск активации спящих инфекций.

- Если инфекция выявлена у женщины во время беременности – гарантированно ли заражен её малыш в утробе?

Е.Г.: Нет, не всегда, т.к. все зависит от инфекции. Так, женщина, зараженная ВИЧ- инфекцией, при первой беременности передаст свою болезнь только в 13-15% случаев. Практически не передается Гепатит С, шанс передать Гепатит В выше.