В Берёзовском появилось новое, очень уютное место для семейного отдыха. Расположено оно на Шиловском пруду.

Здесь можно загорать, заниматься спортом или отдыхать на воде.

На первом пирсе работает аренда плавсредств. Можно взять в прокат сап, катамаран или лодку.

Цены на прокат оборудования:

Сап семейный. 1 час - 1100 руб., далее каждый час по 900 руб. (пн-чт), 1 час - 1200 руб., далее каждый час 1000 руб. (пт-вс). Сап на весь день 2100 руб. (пн-чт), 2300 руб. (пт-вс).

1 час - 1100 руб., далее каждый час по 900 руб. (пн-чт), 1 час - 1200 руб., далее каждый час 1000 руб. (пт-вс). Сап на весь день 2100 руб. (пн-чт), 2300 руб. (пт-вс). Сап обычный. 1 час - 900 руб., далее каждый час по 700 руб. (пн-чт), 1 час - 1000 руб., далее каждый час 800 руб. (пт-вс). Сап на весь день 1700 руб. (пн-чт),1900 руб. (пт-вс).

1 час - 900 руб., далее каждый час по 700 руб. (пн-чт), 1 час - 1000 руб., далее каждый час 800 руб. (пт-вс). Сап на весь день 1700 руб. (пн-чт),1900 руб. (пт-вс). Катамаран 2 (+1). 1 час - 1400 руб., 30 минут - 1200 руб.

1 час - 1400 руб., 30 минут - 1200 руб. Катамаран 4 (+1) .1 час - 1500 руб., 30 минут - 1300 руб.

.1 час - 1500 руб., 30 минут - 1300 руб. Лодка (3 человека) . 1 час - 1200 руб., 30 минут - 1000 руб.

. 1 час - 1200 руб., 30 минут - 1000 руб. Лодка (5 человек). 1 час - 1400 руб., 30 минут - 1200 руб.

Для детей есть отдельная площадка активностей и на территории тоже есть качели и «лазалки».

Для загорающих установлены стационарные шезлонги, небольшое количество беседок и «грибки».

С берега в воду уходят понтоны, купаться с них не очень удобно. Если купаться с берега,то заход короткий, глубина начинается почти сразу, вода прохладная.

На территории есть смотровая площадка и площадка для игры в волейбол с белым песком и сеткой.

На входе можно купить напитки.

Мохито, ягодный пунш, молочный коктейль – 250 руб./400 мл, вода 100 руб./500 мл, кофе 150-200 руб., детский хот-доги 200-250 руб., мороженое.

Туалеты на территории пляжа оборудованы и они чистые.

Вся территория пляжа практически не защищена от солнца, поэтому в жаркий день зонтики лучше брать с собой.

Добраться сюда из Екатеринбурга можно на автомобиле. Едем в Березовский до перекрёстка, где улица Шиловская переходит в улицу Ленина, на этом перекрёстке сворачиваем в сторону «Брусницын парка». В Яндекс.Навигаторе указан ещё один пляж на Шиловском пруду. Это необорудованное место, где купаются и загорают местные жители, заезд сюда со стороны Старопышминского тракта.

До самого пляжа на машине не доехать, дорога перекрыта шлагбаумом. До воды идти пешком около 500 метров.

Можно скомбинировать с прогулкой по тропе здоровья в Берёзовском.

Фото Дмитрий Часовитин.