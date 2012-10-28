Призраки старого Екатеринбурга. Усадьба Расторгуева-Харитонова. Особняк Алексея Железнова

Празднование Хэллоуина восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. До сих пор на севере этих стран принято проводить ритуалы успокоения мертвых и рассказывать в ночь с 31 октября на 1 ноября легенды о предках. День 1 ноября был пограничным днем между летом и зимой, жизнью и смертью. Считалось, что в это время стираются все грани между потусторонним и человеческим миром, и на одну ночь открываются ворота между ними. Души умерших возвращались к родным очагам вместе со своими нереализованными надеждами и мечтами.

Сегодня, в канун Дня всех святых мы решили совершить ночную прогулку в окутанную тайнами и легендами трагически-мистическую усадьбу Расторгуева-Харитонова, а также в единственный в Екатеринбурге дом с привидением, особняк купца второй гильдии Алексея Железнова, в надежде на встречу с духами предков.

Итак, 1814 год

Купец первой гильдии Лев Расторгуев начинает строительство своей усадьбы в 1814 году. По семейной легенде, в качестве архитектора для строительства особняка был выписан из тюрьмы француз-каторжник. В счет платы за работу ему была обещана свобода, но по окончании строительства архитектор вновь стал узником. Вернувшись к своим оковам, он повесился в тобольской тюрьме, прокляв и свое творение, и его хозяев.

С этого проклятия и начинаются леденящие душу легенды и предания. Говорят, что одна из дочерей Расторгуева, не смирившись с отцовским выбором жениха, утопилась в пруду. На этом смерти в семье Расторгуевых не закончились.

Вторая дочь была выдана замуж за Петра Яковлевича Харитонова в 1816 году. И это уже не легенда, а факт. Их первенцы (Лука, Татьяна, Марья, Лев, Александр) умирали друг за другом, не доживая до пятимесячного возраста. Первым ребенком, пережившим этот страшный рубеж, был Георгий, который родился сразу же после смерти своего деда Расторгуева. Казалось бы, проклятье с семьи Расторгуевых снято, но через год после Георгия рождается Антонина, которая не дожила до восьмимесячного возраста. Позже родились еще Александра и Ольга, которые были не тронуты страшным проклятием.

Но вернемся ко Льву Расторгуеву. Свою первую жену он уморил голодом и женился вновь на красавице-цыганке. Так гласит легенда. Но, узнав о том, что молодая жена ему изменяет, приказал убить любовников. В ту же ночь домочадцы нашли хозяина мертвым, Расторгуев выбросился из окна.

1823 год

Харитонов П. Я. Харитонова М.Л. (в девичестве Расторгуева)

После смерти Льва Расторгуева дворец перешел по наследству к его зятю – Петру Харитонову. О его жестокости и разнузданности шла дурная слава. Крестьян и рабочих с заводов часто пытали и морили голодом. Говорят, что мятежных и инакомыслящих мучили и гноили в подземельях усадьбы. По слухам, бывший садовник, живший при особняке Расторгуева-Харитонова, перед смертью покаялся в том, что по приказу своих хозяев загубил не одного человека в подземных казематах.

В 1837 году по указу Императора Харитонов был выслан в Кексгольм за зверское обращение с рабочими. Усадьба опустела, наследники не пожелали больше жить в этом проклятом месте. Жена Харитонова Мария Львовна после скорой смерти мужа в ссылке перебралась в Петербург вместе с тремя детьми и в своем родовом имении больше не появлялась: слишком много страшных воспоминаний было связано с этим домом. Так опустел особняк Расторгуева-Харитонова. Чуть позже некоторые помещения сдавались под квартиры и конторы, но по-настоящему здесь уже больше никто и никогда не жил.

Сад Харитоновых стал общественным местом, и уже с конца XIX века здесь устраивались праздничные народные гуляния. Уже тогда, по словам очевидцев, ночью здесь происходили непонятные вещи. Говорят, что в саду до сих пор можно встретить призраков. Люди, выгуливающие собак в парке, часто замечают необычное поведение своих питомцев. Животные, как будто видят кого-то, встают в стойку, могут начать рваться в пустоту с истошным лаем. К сожалению, нам встретиться с заблудшей душой так и не удалось.

Особняк Железнова

По мнению историков, датой постройки дома на бывшей Златоустовской улице (ныне Розы Люксембург, 56), следует считать 1895 год. По крайней мере, об этом свидетельствует гравировка на железном флюгере, венчающем бельведер здания.

А собственно сама история дома связана непосредственно с именем купца второй гильдии Алексеем Афигеновичем Железновым. Достоверно известно, что Железнов со своей женой Марией Ефимовной, тремя сыновьями и дочерью поселились в усадьбе не ранее 1905 года.

Купец Железнов нажил свое состояние золотодобычей и торговлей порохом и динамитом. Был известен, как щедрый меценат, любитель лошадей и просто широкой души человек. Но сегодня речь пойдет о его жене – Марии Ефимовне Железновой (ок.1861 – 07.11.1914), личности неоднозначной и таинственной.

По воспоминаниям современников, Железнова жила замкнутой и нелюдимой жизнью. Слыла натурой нервной, тонкой и странной. При этом обладала незаурядной внешностью и считалась красавицей.

Специально для любимой жены Железнов обустроил огромный сад, который спускался прямо к берегу Исети. Даже был установлен фонтан, возле которого хозяйка дома любила помечтать с книгой в руках. Кстати, остатки фонтана до сих пор можно видеть за домом.

Мария Ефимовна обожала природу. Все в доме было заставлено свежесрезанными цветами: на подоконниках цвели привезенные из-за границы необычные растения, сад благоухал ароматами роз, пионов, лилий, тюльпанов.

К странностям также можно отнести и то, что супруга Железнова слыла клептоманкой. Такая «слабость» жены обходилась Железнову недешево. Многие торговцы знали об этой особенности дамы из кирпичного особняка, поэтому закрывали на ее мелкое воровство глаза, зная, что господин Железнов не останется в долгу, лишь бы те молчали.

Семья прожила в доме до революции 1917 года. Правда, Мария Ефимовна умерла чуть раньше. Внезапная трагическая смерть от кровоизлияния в мозг на премьере балета Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» породила множество красивых легенд.

Похороны М.Е. Железновой состоялись 12.11.1914 г на Новотихвинском кладбище, могила, к сожалению, не сохранилась.

В 1917 году Железнов с детьми покидает Екатеринбург, он уходит вместе с Колчаком в Омск, где и теряются его следы. Известно, что один из сыновей позже возвращался в Екатеринбург, но был расстрелян в 1937 году по указу И.В. Сталина.

С тех пор, как семья покинула дом, по комнатам бродит белый призрак: говорят, что это хозяйка дома ищет своих родных. Является ли это красивой художественной выдумкой или воплощением страхов жильцов, оказавшихся в послереволюционные годы жителями удивительного дома, сказать трудно, но то, что легенда жива по сей день, остается фактом.

История пишет свои страницы, а артефактами становится неизведанное и забытое хронографом времени. Сегодня мы не ставили перед собой задачу исследовать вехи истории, сегодня мы вспоминали легенды и предания старого Екатеринбурга, а, как известно, людская молва может исказить любой исторический факт. Тем не менее, мы, живущие в XXI веке, смогли пройти сквозь завесу времени и очутиться в тех далеких временах.

P.S. Хочется выразить особую благодарность Надежде Валовой и ее песочной машине времени, которая переносила нас в прошлое (см. видеоиллюстрацию).

Песочное Шоу Надежды Валовой

