Катки Екатеринбурга 2025. Полный список

Рассказываем, где можно покататься на коньках в Екатеринбурге зимой 2025! В нашем обзоре - катки под открытым небом для массового катания детей и взрослых. В этом сезоне не будет работать каток на Екатеринбург Арене и около ЭКСПО.

1. Каток на площади 1905 года

Заснеженные ели, тысячи огней и километры гирлянд - впервые вместо парковки на площади 1905 года залили каток!

Прокат коньков, тёплые павильоны, фудкорт и новогодняя музыка в самом центре Екатеринбурга.

Сеансы длятся 1,5 часа, в перерывах заливается лёд. Расписание сеансов:

09:00–10:30, 11:30–13:00, 14:00–15:30, 16:30–18:00, 19:00–20:30, 21:30–23:00.

Стоимость:

Вход со своими коньками:

будни с 09:00 до 15:30 – бесплатно;

будни с 16:30 до 23:00 – 200 руб./дети, 400 руб./взрослые;

выходные и праздники – 300 руб./дети, 600 руб./взрослые.

Вход+коньки:

будни с 09:00 до 15:30 – 350 руб./дети, 500 руб./взрослые,

будни с 16:30 до 23:00 – 500 руб./дети, 700 руб./взрослые;

выходные и праздники –600 руб./дети, 900 руб./взрослые.

Для детей до 6 лет вход бесплатный.

Ассистент фигуриста – 400 руб., заточка коньков - от 500 руб.

2. Спортивный комплекс «Юность». Каток «Снежинка»

Каток открылся 13 декабря 2024 года! В декабре посетить каток можно только со своими коньками. Тёплые раздевалки и санузлы откроются в январе, после сдачи здания в эксплуатацию. Переодеться и переобуться в декабре гости катка смогут на скамейках, установленных по периметру ледового поля, а также в двух тёплых вагончиках (как сообщают наши читатели, в них очень мало места). Для посетителей будет работать биотуалет. Прокат коньков также откроется только в январе.

Адрес: Куйбышева, 32а

Телефон: +7 (343) 257-47-78

Время работы:

ПН-ПТ 19:00 — 22:00

СБ 17:00 — 22:00

ВС 15:00 — 22:00

Стоимость входного билета на лед со своими коньками:

бесплатно для участников СВО*;

50 рублей – для детей до 7 лет включительно;

100 рублей – для детей из многодетных малообеспеченных семей*;

200 рублей/будни, 250 рублей/выходные и праздники – для студентов*, школьников с 8 лет и пенсионеров*;

300 рублей – для взрослых.

Прокат коньков возможет только с января 2025 года.

В продаже есть абонемент на 5 посещений для взрослых — 1400 руб., дети до 18 лет — 1000 руб.

3. Каток «Северное сияние» в ЦПКиО им. Маяковского

Каток открылся 14 декабря 2024 года.

Адрес: Мичурина, 230

Телефон: +7 (343) 344-89-86

Время работы:

ПН 17:00 — 22:00

ВТ-ЧТ 10:00 — 22:00

ПТ 10:00 — 23:00

СБ-ВС 10:00 — 23:00 (перерыв 14:00 — 15:00)

На катке есть теплая раздевалка, островки отдыха, кафе, а также прокат коньков.

В центре есть тёплая станция с камином.

Карта на вход — 75 руб. (приобретается обязательно).

До 13:00 в будние дни выход на лёд БЕСПЛАТНЫЙ!

Стоимость входа на лёд со своими коньками (безлимит):

Взрослые. Будний день – 300 руб. (с 13:00 до 18:00), 350 руб. (18:00). Выходные – 300 руб. (до 13:00), 350 руб. (с 13:00 до 16:00), 500 руб. (после 16:00).

Дети до 12 лет. Будний день – 200 руб. (с 13:00 до 18:00), 250 руб. (после 18:00). Выходные – 200 руб. (до 13:00), 250 руб. ( с 13:00 до 16:00), 350 руб. (после 16:00).

Стоимость выхода с инвентарем катка (стоимость за 1 час):

Взрослые. Будний день – 400 руб. (до 13:00), 700 руб. (с 13:00 до 18:00), 750 руб. (после 18:00). Выходные – 700 руб. (до 13:00), 750 руб. (с 13:00 до 16:00), 1000 руб. (после 16:00).

Дети до 12 лет. Будний день – 400 руб. (до 13:00), 600 руб. (с 13:00 до 18:00), 650 руб. (после 18:00). Выходные – 600 руб. (до 13:00), 650 руб. ( с 13:00 до 16:00), 800 руб. (после 16:00).

За каждый последующий час будни 400 руб., праздничные и выходные – 500 руб.

Заточка коньков от 400 руб.

4. Каток «Ледок» у VEER MALL

Адрес: пр. Космонавтов, 108Д

Телефон: +7 (343) 344-74-74

Время работы:

ПН-ВС 12:00 — 22:00

Каток открылся и работает уже с ноября 2024 года. Здесь есть горячий чай и коньки напрокат р-р 26-47, а также аренда защиты и поддержки и даже стелек-грелок.

Отдыхающие отмечают, что каток не очень большой, но его хорошо чистят. Коньки напрокат довольно жесткие и не очень удобные.

Карта на вход — 50 руб. (приобретается обязательно).

Стоимость входа на лёд со своими коньками:

Дети до 5 лет бесплатно.

Взрослые: 199 руб. (будни до 18:00), 249 руб. (будни после 18:00); 249 руб. (выходные до 18:00), 299 руб. (выходные после 18:00)

Дети от 12 лет: 149 руб. (будни до 18:00), 199 руб. (будни после 18:00), 199 руб. (выходные до 18:00), 249 руб. (выходные после 18:00).

Прокат коньков — 250 руб./час.

Камера хранения — 50 руб.

Заточка коньков – 300 руб.

5. Каток у ТРЦ «Радуга Парк»

Адрес: ул. Зоологическая, 9.

Время работы:

ПН-ВС 10:00 — 20:30.

Каток окружен деревьями, подсветка создает настроение романтики и праздника. Гости катка отмечают, что из-за деревьев не чувствуется ветер.

Возраст 5+. Вход на каток и аренда оплачиваются согласно прайсу. В случае неподходящей погоды (теплее -1, и холоднее -17) тренировка будет перенесена на другой день.

Фото: официальная группа ТРЦ «Радуга Парк» Вконтакте.

Стоимость входа на лёд со своими коньками:

Дети до 5 лет бесплатно.

Дети 5-14 лет: с 10:00 до 18:00 (будни) — 200 руб., с 18:00 до 20:30 (будни) и выходные — 250 руб.

Дети от 14 лет, взрослые — 10:00 до 18:00 (будни) — 250 руб., с 18:00 до 20:30 (будни) и выходные — 300 руб.

Аренда коньков — 300 руб./час (выход на лёд оплачивается отдельно) + залог 2000 руб. или документ.

Прокат опоры для катания — 250 руб/час.

6. Каток на стадионе «Динамо»

Адрес: ул. Василия Еремина, д. 12

Телефон: +7 (982) 726-77-06

Время работы:

ПН-ПТ 17:00 — 22:00

СБ, ВС 12:00 — 22:00

Стоимость:

Входной билет (взрослый) - 250 руб.

Входной билет (студенты) - 200 руб.

Входной билет (школьники) - 200 руб.

Входной билет (пенсионеры) СБ-ВС - 200 руб.

Вход для детей до 6 лет (включительно), пенсионерам ПН-ПТ и инвалидам - БЕСПЛАТНО!

Заточка коньков - 250 руб./пара. Прокат коньков - 200 руб./ 1,5 часа.

Залог за аренду коньков (один из вариантов): водительское удостоверение, ЕКАРТА, пенсионное удостоверение или 3000 руб./пара. Дети без взрослого - копия паспорта родителя + свид. о рождении.

7. Каток в Преображенском парке (Академический район)

Адрес: ул. Вильгельма Де Геннина, 60

Телефон: +7(922)207-65-73

Время работы:

ПН-ПТ 12:00 — 23:00;

СБ, ВС и праздничные дни 10:00 — 23:00.

Карточка для входа на лёд – 50 руб.

ПН-ПТ с 12:00 до 16:00 – 200 руб., после 16:00 250 руб./2 часа.

В выходные и праздничные дни – 300 руб./2 часа.

Дети до 5 лет бесплатно.

Прокат коньков — 250 руб. за первый час, каждый последующий 100 руб./час. Залог 2000 руб. или документ.

Заточка коньков 250 руб.

8. Каток «Локомотив Изумруд»

Адрес: ул. Стачек, 3

Телефон: +7(922)117-49-70

Время работы:

ПН-ПТ 15:00 — 22:00

СБ-ВС 12:00 — 22:00

Вход на каток со своими коньками:

Взрослые — 200 руб.

Дети до 16 лет и студенты, пенсионеры — 150 руб.

Дети до 7 лет — бесплатно.

Прокат коньков: 200 руб./час. Залог — водительское удостоверение или 3000 руб.

Заточка коньков — 250 руб./пара.

9. Каток стадиона «Локомотив»

Адрес: Расточная, 18

Телефон: +7 (343) 344-81-79

Пока нет информации.

10. Каток СОК «Калининец»

Адрес: Краснофлотцев, 48

Телефон: +7 (343) 331-37-79, доб.2030.

Основные плюсы — теплая раздевалка, большой каток. Есть прокат. Внимание! Выход на лёд с хоккейными клюшками запрещен.

Время работы

ПН 14:00 — 22:00

ВТ-ПТ 12:00- 22:00

СБ-ВС 10:00 — 22:00

Вход на каток платный после 14:00 и в выходные дни.

Выход на лед со своими коньками.

Дети до 14 лет и пенсионеры — 150 руб., взрослые - 250 руб.

Выход на лёд с прокатными коньками

Дети до 14 лет и пенсионеры — 400 руб., взрослые - 500 руб.

Прокат ассистента 100 руб.

Заточка коньков 200 руб.

11. Каток стадиона «Химмаш», ФОК «Чкаловский»

Адрес: ул. Дагестанская, 1а

Телефон: +7 (343) 227-99-17

Время работы

ПН-ПТ 19:00- 22:00

СБ 14:00 — 22:00

ВС 16:00 — 22:00

Стоимость:

Входной билет (взрослый) - 150 руб.

Школьники, студенты, пенсионеры - 120 руб.

Дети участников СВО и владельца карт ЕСК - 75 руб.

Дети до 7 лет бесплатно.

Проката коньков и заточки нет.

12. Ледовая арена детского стадиона СДЮСШОР 19

Адрес: ул. Кировградская, 30 А/2

Телефон: +7 (343) 286-81-17

Время работы:

ПН-ПТ 18:00 — 22:00

СБ, ВС 12:00 — 22:00



Расписание массового катания публикуется на официальном сайте.

Стоимость:

Массовое катание для фигуристов и хоккеистов – 450 руб./человек.

Желаем вам приятной погоды и гладкого льда!

Если в нашем обзоре не хватает какой-то информации, пишите в комментариях!

Список всех катков ( в том числе и дворовые) на территории Екатеринбурга в сезон 2024-2025