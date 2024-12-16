Катки Екатеринбурга 2025. Полный список
Рассказываем, где можно покататься на коньках в Екатеринбурге зимой 2025! В нашем обзоре - катки под открытым небом для массового катания детей и взрослых. В этом сезоне не будет работать каток на Екатеринбург Арене и около ЭКСПО.
1. Каток на площади 1905 года
Заснеженные ели, тысячи огней и километры гирлянд - впервые вместо парковки на площади 1905 года залили каток!
Прокат коньков, тёплые павильоны, фудкорт и новогодняя музыка в самом центре Екатеринбурга.
Сеансы длятся 1,5 часа, в перерывах заливается лёд. Расписание сеансов:
09:00–10:30, 11:30–13:00, 14:00–15:30, 16:30–18:00, 19:00–20:30, 21:30–23:00.
Стоимость:
Вход со своими коньками:
- будни с 09:00 до 15:30 – бесплатно;
- будни с 16:30 до 23:00 – 200 руб./дети, 400 руб./взрослые;
- выходные и праздники – 300 руб./дети, 600 руб./взрослые.
Вход+коньки:
- будни с 09:00 до 15:30 – 350 руб./дети, 500 руб./взрослые,
- будни с 16:30 до 23:00 – 500 руб./дети, 700 руб./взрослые;
- выходные и праздники –600 руб./дети, 900 руб./взрослые.
Для детей до 6 лет вход бесплатный.
Ассистент фигуриста – 400 руб., заточка коньков - от 500 руб.
2. Спортивный комплекс «Юность». Каток «Снежинка»
Каток открылся 13 декабря 2024 года! В декабре посетить каток можно только со своими коньками. Тёплые раздевалки и санузлы откроются в январе, после сдачи здания в эксплуатацию. Переодеться и переобуться в декабре гости катка смогут на скамейках, установленных по периметру ледового поля, а также в двух тёплых вагончиках (как сообщают наши читатели, в них очень мало места). Для посетителей будет работать биотуалет. Прокат коньков также откроется только в январе.
Адрес: Куйбышева, 32а
Телефон: +7 (343) 257-47-78
Время работы:
ПН-ПТ 19:00 — 22:00
СБ 17:00 — 22:00
ВС 15:00 — 22:00
Стоимость входного билета на лед со своими коньками:
- бесплатно для участников СВО*;
- 50 рублей – для детей до 7 лет включительно;
- 100 рублей – для детей из многодетных малообеспеченных семей*;
- 200 рублей/будни, 250 рублей/выходные и праздники – для студентов*, школьников с 8 лет и пенсионеров*;
- 300 рублей – для взрослых.
Прокат коньков возможет только с января 2025 года.
В продаже есть абонемент на 5 посещений для взрослых — 1400 руб., дети до 18 лет — 1000 руб.
3. Каток «Северное сияние» в ЦПКиО им. Маяковского
Каток открылся 14 декабря 2024 года.
Адрес: Мичурина, 230
Телефон: +7 (343) 344-89-86
Время работы:
ПН 17:00 — 22:00
ВТ-ЧТ 10:00 — 22:00
ПТ 10:00 — 23:00
СБ-ВС 10:00 — 23:00 (перерыв 14:00 — 15:00)
На катке есть теплая раздевалка, островки отдыха, кафе, а также прокат коньков.
В центре есть тёплая станция с камином.
Карта на вход — 75 руб. (приобретается обязательно).
До 13:00 в будние дни выход на лёд БЕСПЛАТНЫЙ!
Стоимость входа на лёд со своими коньками (безлимит):
- Взрослые. Будний день – 300 руб. (с 13:00 до 18:00), 350 руб. (18:00). Выходные – 300 руб. (до 13:00), 350 руб. (с 13:00 до 16:00), 500 руб. (после 16:00).
- Дети до 12 лет. Будний день – 200 руб. (с 13:00 до 18:00), 250 руб. (после 18:00). Выходные – 200 руб. (до 13:00), 250 руб. ( с 13:00 до 16:00), 350 руб. (после 16:00).
Стоимость выхода с инвентарем катка (стоимость за 1 час):
- Взрослые. Будний день – 400 руб. (до 13:00), 700 руб. (с 13:00 до 18:00), 750 руб. (после 18:00). Выходные – 700 руб. (до 13:00), 750 руб. (с 13:00 до 16:00), 1000 руб. (после 16:00).
- Дети до 12 лет. Будний день – 400 руб. (до 13:00), 600 руб. (с 13:00 до 18:00), 650 руб. (после 18:00). Выходные – 600 руб. (до 13:00), 650 руб. ( с 13:00 до 16:00), 800 руб. (после 16:00).
За каждый последующий час будни 400 руб., праздничные и выходные – 500 руб.
Заточка коньков от 400 руб.
4. Каток «Ледок» у VEER MALL
Адрес: пр. Космонавтов, 108Д
Телефон: +7 (343) 344-74-74
Время работы:
ПН-ВС 12:00 — 22:00
Каток открылся и работает уже с ноября 2024 года. Здесь есть горячий чай и коньки напрокат р-р 26-47, а также аренда защиты и поддержки и даже стелек-грелок.
Отдыхающие отмечают, что каток не очень большой, но его хорошо чистят. Коньки напрокат довольно жесткие и не очень удобные.
Карта на вход — 50 руб. (приобретается обязательно).
Стоимость входа на лёд со своими коньками:
- Дети до 5 лет бесплатно.
- Взрослые: 199 руб. (будни до 18:00), 249 руб. (будни после 18:00); 249 руб. (выходные до 18:00), 299 руб. (выходные после 18:00)
- Дети от 12 лет: 149 руб. (будни до 18:00), 199 руб. (будни после 18:00), 199 руб. (выходные до 18:00), 249 руб. (выходные после 18:00).
Прокат коньков — 250 руб./час.
Камера хранения — 50 руб.
Заточка коньков – 300 руб.
5. Каток у ТРЦ «Радуга Парк»
Адрес: ул. Зоологическая, 9.
Время работы:
ПН-ВС 10:00 — 20:30.
Каток окружен деревьями, подсветка создает настроение романтики и праздника. Гости катка отмечают, что из-за деревьев не чувствуется ветер.
Возраст 5+. Вход на каток и аренда оплачиваются согласно прайсу. В случае неподходящей погоды (теплее -1, и холоднее -17) тренировка будет перенесена на другой день.
Фото: официальная группа ТРЦ «Радуга Парк» Вконтакте.
Стоимость входа на лёд со своими коньками:
- Дети до 5 лет бесплатно.
- Дети 5-14 лет: с 10:00 до 18:00 (будни) — 200 руб., с 18:00 до 20:30 (будни) и выходные — 250 руб.
- Дети от 14 лет, взрослые — 10:00 до 18:00 (будни) — 250 руб., с 18:00 до 20:30 (будни) и выходные — 300 руб.
Аренда коньков — 300 руб./час (выход на лёд оплачивается отдельно) + залог 2000 руб. или документ.
Прокат опоры для катания — 250 руб/час.
6. Каток на стадионе «Динамо»
Адрес: ул. Василия Еремина, д. 12
Телефон: +7 (982) 726-77-06
Время работы:
ПН-ПТ 17:00 — 22:00
СБ, ВС 12:00 — 22:00
Стоимость:
- Входной билет (взрослый) - 250 руб.
- Входной билет (студенты) - 200 руб.
- Входной билет (школьники) - 200 руб.
- Входной билет (пенсионеры) СБ-ВС - 200 руб.
Вход для детей до 6 лет (включительно), пенсионерам ПН-ПТ и инвалидам - БЕСПЛАТНО!
Заточка коньков - 250 руб./пара. Прокат коньков - 200 руб./ 1,5 часа.
Залог за аренду коньков (один из вариантов): водительское удостоверение, ЕКАРТА, пенсионное удостоверение или 3000 руб./пара. Дети без взрослого - копия паспорта родителя + свид. о рождении.
7. Каток в Преображенском парке (Академический район)
Адрес: ул. Вильгельма Де Геннина, 60
Телефон: +7(922)207-65-73
Время работы:
ПН-ПТ 12:00 — 23:00;
СБ, ВС и праздничные дни 10:00 — 23:00.
- Карточка для входа на лёд – 50 руб.
- ПН-ПТ с 12:00 до 16:00 – 200 руб., после 16:00 250 руб./2 часа.
- В выходные и праздничные дни – 300 руб./2 часа.
- Дети до 5 лет бесплатно.
Прокат коньков — 250 руб. за первый час, каждый последующий 100 руб./час. Залог 2000 руб. или документ.
Заточка коньков 250 руб.
8. Каток «Локомотив Изумруд»
Адрес: ул. Стачек, 3
Телефон: +7(922)117-49-70
Время работы:
ПН-ПТ 15:00 — 22:00
СБ-ВС 12:00 — 22:00
Вход на каток со своими коньками:
- Взрослые — 200 руб.
- Дети до 16 лет и студенты, пенсионеры — 150 руб.
- Дети до 7 лет — бесплатно.
Прокат коньков: 200 руб./час. Залог — водительское удостоверение или 3000 руб.
Заточка коньков — 250 руб./пара.
9. Каток стадиона «Локомотив»
Адрес: Расточная, 18
Телефон: +7 (343) 344-81-79
Пока нет информации.
10. Каток СОК «Калининец»
Адрес: Краснофлотцев, 48
Телефон: +7 (343) 331-37-79, доб.2030.
Основные плюсы — теплая раздевалка, большой каток. Есть прокат. Внимание! Выход на лёд с хоккейными клюшками запрещен.
Время работы
ПН 14:00 — 22:00
ВТ-ПТ 12:00- 22:00
СБ-ВС 10:00 — 22:00
Вход на каток платный после 14:00 и в выходные дни.
Выход на лед со своими коньками.
- Дети до 14 лет и пенсионеры — 150 руб., взрослые - 250 руб.
Выход на лёд с прокатными коньками
- Дети до 14 лет и пенсионеры — 400 руб., взрослые - 500 руб.
Прокат ассистента 100 руб.
Заточка коньков 200 руб.
11. Каток стадиона «Химмаш», ФОК «Чкаловский»
Адрес: ул. Дагестанская, 1а
Телефон: +7 (343) 227-99-17
Время работы
ПН-ПТ 19:00- 22:00
СБ 14:00 — 22:00
ВС 16:00 — 22:00
Стоимость:
- Входной билет (взрослый) - 150 руб.
- Школьники, студенты, пенсионеры - 120 руб.
- Дети участников СВО и владельца карт ЕСК - 75 руб.
- Дети до 7 лет бесплатно.
Проката коньков и заточки нет.
12. Ледовая арена детского стадиона СДЮСШОР 19
Адрес: ул. Кировградская, 30 А/2
Телефон: +7 (343) 286-81-17
Время работы:
ПН-ПТ 18:00 — 22:00
СБ, ВС 12:00 — 22:00
Расписание массового катания публикуется на официальном сайте.
Стоимость:
- Массовое катание для фигуристов и хоккеистов – 450 руб./человек.
Желаем вам приятной погоды и гладкого льда!
Если в нашем обзоре не хватает какой-то информации, пишите в комментариях!
Список всех катков ( в том числе и дворовые) на территории Екатеринбурга в сезон 2024-2025