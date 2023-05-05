Где покататься на велосипедах с детьми в Екатеринбурге и окрестностях

Этот обзор посвящен местам в Екатеринбурге и близлежащих городах-спутниках, где можно покататься на велосипедах, роликах и самокатах с детьми.

Все места мы не только посетили, но и прокатились по дорожкам на велосипеде.

Велодорожка в Берёзовском

Велодорожка находится в лесопарке «Тропа здоровья» г.Берёзовский. Появилась она ещё в сентябре 2019 года и является самой длинной велодорожкой в Свердловской области.

Велодорожка находится в идеальном состоянии. Рельеф местности такой, что на дорожке нет заметных перепадов высот. Нам даже показалось, что мест «под горку» больше, чем «в горку». Крутой подъём встретился только однажды, но он достаточно короткий, поэтому, если детям не хватит сил, можно преодолеть его пешком.

На протяжении велодорожки есть скамейки для отдыха. Одна в районе скульптуры «Медведь».

По краям дорожки чистый сосновый лес. Мусора нет.

Велодорожка подойдет также для передвижения на электросамокатах и роликах. Кстати, на углу у входа в парк есть прокат самокатов Юрент. Можете заранее установить приложение. Обязательно проверьте зарядку. Мы в этом не убедились и полдороги прошли пешком.

На площадке перед началом велодорожки расположена детская площадка с горками и «лазилками». Тут же киоск с напитками (нам понравился лимонад с цитрусовыми и базиликом).

Рядом (на остановке Спортивная) расположен велопрокат «Время катать».

Тут есть велосипеды и для взрослых, и для самых маленьких. Можно взять велосипед с багажником для малышей, которые пока не доросли до самостоятельных поездок.

Также в прокате есть беговелы, электросамокаты и средства защиты (каски).

Справка. Расстояние от центра Екатеринбурга до Тропы здоровья в Берёзовском - 19,5 км. Дорога на автомобиле займёт около часа. Этот вариант подходит для владельцев автомобилей. Добираться сюда на общественном транспорте весьма затруднительно.

Нам понравилось очень!

Велодорожка на Шарташе

Несомненно, плюс велодорожки в Шарташском лесопарке в том, что она расположена в черте города, сюда можно добраться на велосипеде, на общественном транспорте, на собственном автомобиле.

Ближе всего начало велодорожки расположено к остановке Высоцкого. Если добираетесь на автомобиле, то можно проехать чуть дальше остановки и запарковаться перед железнодорожными путями.

Здесь же находится велопрокат «Рыжий город» (ул. Большой Шарташский карьер, 8). В прокате есть как велосипеды, так и электросамокаты.

Велодорожка проходит по ул. Отдыха, заканчивается около д.32. Протяженность дорожки - 2,8 км.

Дорожка в хорошем состоянии, кататься можно на велосипедах, роликах, самокатах.

Скажем честно, что лес на Шарташе не такой приятный, как в Берёзовском.

На пути вам встретится Кузня. Здесь можно остановиться и поразглядывать героев сказок.

Нам повезло, мы встретились с хозяином - колоритным кузнецом Александром Лысяковым. Сейчас ему 77 лет и выглядит он, как сказочный персонаж.

На дорожке есть скамейки, можно отдохнуть, а ещё можно свернуть с дорожки и посидеть на берегу озера.

Рядом с велодорожкой расположен верёвочный парк «Эльф», где также можно спортивно провести время с детьми. Работает он только в выходные дни с 11:00 до 19:00

Мы же на этом не остановимся, прокатимся на нашем маленьком красном велосипеде в Манином парке (Верхняя Пышма), в Юго-Западном районе, в парке Преображенский.

Спортивных выходных!

Фотограф - Дмитрий Часовитин.