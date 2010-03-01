Между Ревдой и Мариинском, в районе горы Шунут (это, кстати, самая высокая гора в окрестностях Екатеринбурга) расположен памятник природы, целебный радоновый источник, слава о котором распространилась далеко за пределы нашей области и даже страны.

О том, как появилось это место, согласно различным данным, существует множество легенд. Но практически все они сводятся к тому, что источник открылся молитвами отшельницы Платониды, убиенной за свою веру. Так она приняла мученичество за Христа. Могила, расположенная там же, по-прежнему почитается староверами, которые уверены, что в этом месте случаются чудеса.

Рядом с могилой установлен деревянный поклонный крест, принесенным на святое место крёстным ходом.

В этом месте действительно возникает ощущение некоего очарования, хочется просто постоять и помолчать. Даже дети около могилы становятся необычно притихшими и задумчивыми.

Недалеко от могилы Святой стоят еще три безымянных креста. Есть две версии о том, кто там похоронен: 1. ее последователи-староверы; 2. ее подруги монахини, которые завещали, чтоб их захоронили рядом с ней – но подтверждения у этих версий нет.

Теперь вернемся к самому источнику.

Он вытекает из куполообразной как бы беседки с православным крестом. В этом году «напор воды» из него становился все меньше, пока совсем не исчез (видимо, это связано с атакующими Урал морозами). Но источник не иссяк – воду по-прежнему можно набрать – чуть ниже, там, где образуются озерца. На вкус ледяная вода очень приятная, никаких примесей не ощущается.

Польза радона для организма доказана научно. Радонотерапия применяется для лечения и профилактики многих болезней (от сахарного диабета до бесплодия).

Видимо именно радон, вкупе с самовнушением и верой делает эту воду столь полезной. Говорят, можно набирать ее на год вперед – она не портится.

Чуть ниже места, где набирают воду, образуется небольшая речушка.

Существует еще одно поверье: если искупаться в ней и оставить какую-либо вещь, в которой ты входил в воду, недалеко от источника – можно чудесным образом исцелиться от всех болезней. Примета, конечно, хорошая… Но, честно говоря, нижнее белье, развешанное по близлежащим кустам, смотрится не очень эстетично… особенно для святого места.

Также считается, что даже если просто умыться этой водой, на жизненном пути Вас будут сопровождать красота и молодость.

Как все, наверное, уже заметили, это место овеяно кучей легенд. Еще одна из них связана с обустройством святого места. На табличке написано следующее: Каждый пришедший к роднику инокини Платониды может внести свою лепту в обустройство святого места. Посильный камень. Пусть это будет Ваш камень покаяния. Народная молва несколько перефразировала это высказывание – считается, что если оставить на этом месте камень, то человека ожидает прощение, очищение от всех грехов.

Добраться до источника довольно непросто – дорога сложная. В дожди и грязь просто непроходимая. Соответственно весной, осенью и мокрым летом только пешком (кстати, еще одна легенда гласит, что староверы, живущие в Мариинске и окрестностях, имеют свою тайную короткую дорогу). Зимой же дорогу надо проверять – в прошлом году она была разбита грузовиками лесников, в этом же – то ли замерзла раньше, то ли они забыли про источник, - добраться можно практически на любой машине.

В связи с этим народу этой зимой очень немало: автолюбители всех классов, пешеходы, конные туристы, снегоходчики… Но стоит заметить, что места там на всех хватает, единственный минус – приходится стоять в очереди, чтобы набрать воду.

Ну и не стоит ездить на святое место в один из староверских праздников (дата у него, если я не ошибаюсь, «гуляющая»), когда они совершают к источнику массовое паломничество.

Данное путешествие позволит Вам окунуться в историю, погрузиться в легенды, омолодиться душой и телом (если рискнете искупаться). А также извлечь для себя много новых впечатлений – ведь уральский край можно изучать бесконечно.

А в качестве «бонуса» Вы получите «отравление кислородом», радующую глаз красоту природы, настоящего нетронутого леса – и просто отдых от городских каменных джунглей.