«Твое сердце будет разбито» Рецензия на экранизацию романа Анны Джейн

Анна Джейн — это автор-феномен, чьи книги продавались и ещё продаются в России огромными тиражами. Если хотите, это своего рода Дарья Донцова от мира янг-эдалт (от английского young adult). Это такой жанр в литературе, главными героями которого являются исключительно подростки, и пишутся такие книги тоже, преимущественно, для старшеклассников и студентов. Сейчас на экраны вышла экранизация её, пожалуй, самого известного романа «Твоё сердце будет разбито». Удивительно, но, кажется, на этот раз фильм удался.

Школьница Полина Туманова (Вероника Журавлёва) переезжает в Екатеринбург. Вот только школьные будни у Полины сразу не задаются: сначала её игнорируют, а потом делают всеобщим объектом для насмешек и издевательств. Внезапно девочке помогает местный хулиган Дима Барсов (Даниэль Вегас), а взамен предлагает притвориться парочкой, хотя и не особо понятно по какой причине. Оказывается, что Барс (так его все зовут) — сосед Полины, проживающий в соседней от него многоэтажке.

Естественно, ребята начинают встречаться уже по-настоящему, но тут появляется множество других проблем: на горизонте возникает родной отец Барса, который учит его кулаками; отчим Полины входит в стадию неадеквата и начинает поднимать руку то на её мать, то на неё саму; к Диме приходят бандиты и пытаются выбить деньги; к главной героине заявляется сводный брат и пытается сделать всё возможное, чтобы ещё больше усложнить и без того нелёгкую жизнь подростку.

Как можно увидеть из описания, страсти здесь не утихают ни на миг. С одной стороны, это действительно держит в динамике — расслабиться тут не получится, а вот с другой — невозможно отделаться от ощущения, что ты буквально читаешь какой-то фанфик. Все здесь слишком бурно и нереалистично реагируют на малейшие триггеры, будь то случайный ожог от костра или неуместная реплика. Что-то можно списать на юность, но вот некоторые моменты не могут вызвать ничего, кроме глубокого чувства стыда.

Сцена с качелями — это нам так хотели показать, как Барс переживает за Полину? Или Полина просто никогда не качалась на этом хитроумном устройстве, и поэтому чуть не померла? Первое знакомство с фразой про причёску — это Диму хотели показать таким загадочным бунтарем, а Полину — скромной, но боевой отличницей? Или они просто не умеют нормального разговаривать? Танцы под BTS в парке — это все подростки так реагируют? Или это всё же немного странно? Короче говоря, моментов, к которым имеются вопросы, здесь достаточно.

Но при всех своих странностях фильм всё же не разваливается на набор отдельных клише. Дело в том, что Дима и Полина — это глубоко травмированные ребята, которые и находят друг друга, благодаря проблемам в семье. Они, в отличие от Хардина и Тесс из другого популярного янг-эдалт «После», не катаются на эмоциональных качелях (только на обычных), и действительно, пусть и не сразу, принимают друг друга. К тому же, безучастный отец и неадекватный отчим — это в целом достаточно распространённые проблемы для российского социума, так что к героям испытываешь настоящее сочувствие.

К тому же, есть ощущение, что всё-таки некоторые разговоры решили адаптировать, потому что откровенный кринж активизируется лишь пару раз. В остальное время персонажи разговаривают, да и в целом играют, вполне естественно. Кстати, в фильме действительно отлично подобрана музыка, она практически всегда отражает общее настроение героев.

Ну, а для екатеринбуржцев приятно будет посмотреть на знакомые локации: Veer Mall, Ельцин-Центр, парк Маяковского и другие. В такие моменты понимаешь, как приятно бывает москвичам смотреть на привычные места на большом экране.

«Твое сердце будет разбито» — это фильм, безусловно, снятый исключительно для подростков. Из этого большинство проблем: эмоциональные перегрузы и глуповатые диалоги. Однако картина получилась искренней, авторам удалось привлечь талантливых молодых актёров, да ещё и проблематика здесь понятна не только подросткам. Вышло шероховато, но вполне достойно.

6,5 из 10