«Как приручить дракона». Рецензия на ремейк культового мультфильма

Спустя 15 лет с момента выхода оригинального мультфильма «Как приручить дракона» студия DreamWorks Animation решила перезапустить свой проект. Причём сделать из мультика лайв-экшен. Но получилось ли сделать картину достаточно реалистичной? Как-никак в кадре живые актёры соседствуют с нарисованными драконами… Пожалуй, у создателей ремейка получилось даже лучше, чем у недавнего фильма «Лило и Стич».

Для начала стоит обозначить, что перед нами в большей степени не ремейк, а ремастер. Этот термин пришёл из игровой индустрии, подразумевает он под собой не полноценное переосмысление оригинала, а всего лишь техническую доработку исходника.

Здесь почти в неизменном состоянии остался сценарий, персонажи и диалоги, но теперь перед нами не мультфильм, а полноценный художественный фильм с живыми актёрами, которые привнесли пару интересных деталей, но сначала всё же кратко коснёмся общего сюжета.

На острове Олух живут викинги, и большую часть своей жизни они бьются насмерть с кровожадными драконами, неустанно терроризирующими их дома. Но не все викинги одинаковы. Например, сын местного вождя Стоика (Джерард Батлер) Иккинг (Мэйсон Темз) не очень любит насилие и битвы, а потому старается сначала смастерить хитроумный механизм для поимки Ночной Фурии.

И это, к удивлению самого же Иккинга, у него получается. Вот только убивать драконов он всё равно не способен. Но оказалось, что и драконы не такие уж демоны, какими их себе представляли викинги.

Итак, ремейк чуть ли не покадрово копирует оригинал, так стоит ли вообще тратить на него своё время? Однозначно, стоит!

Во-первых, визуал здесь выглядит по-настоящему шикарно. При относительно небольшом по современным меркам бюджете (150 миллинов долларов) CGI-драконы рядом с живыми людьми не выглядят игрушками. Конечно, зачастую летающие ящерицы по-мультяшному эмоциональны, но это всё же детский фильм, для которого это нормально. К тому же в серьёзных баталиях всё выглядит вполне реалистично (насколько это возможно в картине, в которой подросток летает верхом на драконе).

Во-вторых, актёры здесь подобраны превосходно. К отлично загримированному Батлеру, играющего роль сильнейшего викинга, а по совместительству тревожника-отца, никаких вопросов быть в целом не может. Темз также шикарно справляется с амплуа подростка-изгоя. Некоторые критики усмотрели в нём излишнюю мягкость, но это странное замечание, особенно в сравнении с мультипликационной версией Иккинга — да они же даже внешне похожи.

Особенным недобрым вниманием зрители окружили исполнительницу роли Астрид (Нико Паркер) — сверстницу Иккинга и его возлюбленную. Однако более тёмный цвет кожи исполнительницы конкретно в этом случае не рушит общее погружение в атмосферу фильма. К тому же, Нико Паркер по темпераменту подходит под типаж мультяшной Астрид — амазонки, превосходящей по силам большинство мужчин.

Стоит также отметить, что викинги в этой картине, по задумке сценаристов, уже не являются яркими представителями нордической расы, о чём прямо говорят во время завязки: «Мы прибыли сюда из разных уголков мира: с Южного континента, с Востока, Запада и Севера». Но никто и не претендует на историческую достоверность в подобном проекте.

Ремейк «Как приручить дракона» получился одновременно как очень динамичным в плане развития сюжета, так и весьма размеренным в смысле подачи исходного материала — никаких сюрпризов уже знакомым с оригиналом ждать не стоит, однако отсутствие чего-то неожиданного точно не станет причиной, из-за которой вы разочаруетесь в этом фильме.

9 из 10