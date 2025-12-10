Однодневные путешествия из Екатеринбурга на поезде

Совсем скоро нас ждут длинные зимние каникулы. За эти 12 дней можно не только выспаться, накататься на коньках и лыжах, сходить в кино или театр, но ещё и совершить небольшое путешествие в города Свердловской области. Вот несколько идей, куда съездить на один день из Екатеринбурга на поезде.

Ирбит

Одному из старейших городов Свердловской области в 2031 году исполнится 400 лет.

Дорога в одну сторону на «Ласточке» займёт 4 часа. Из Екатеринбурга «Ласточка» отправляется в 07:58, прибывает в Ирбит в 11:52. Обратно электропоезд отправляется из Ирбита в 16:13, а прибывает в столицу Урала в 20:02. Стоимость взрослого билета в одну сторону 564 руб., для школьников и студентов – 282 руб.

Что посмотреть за 4 часа в Ирбите?

Совсем недалеко друг от друга расположились 2 музея.

Ирбитский музей народного быта

Это частный музей, основой которого стала коллекция предметов народного быта конца XIX-первой половины XX века, собранная ирбитским предпринимателем и общественным деятелем Михалом Ивановичем Смердовым.

Здесь же одна из самых больших коллекций самоваров в России, около 300 штук. А во дворе стоит тот самый самовар, который путешествует по области – самовар объемом 415 литров.

г. Ирбит, ул. Революции, 25

+7 (34355) 6-20-20

График работы: 5,6, 8-11 января 2026 года, с 10:00 до 16:00.

Стоимость билетов – 200 руб. взрослый, 100 руб. школьники и студенты.

Музей гравюры и рисунка

Музей гравюры и рисунка в Ирбите часто называют вторым Эрмитажем. И неспроста. Данный музей вполне бы мог стать одним из отделов Эрмитажа, ведь здесь собрана огромная коллекция западно-европейской графики, начиная со второй половины ХV века и до наших дней.

Главные живописные шедевры музейного собрания - «Кающаяся Мария Магдалина» Питера Пауля Рубенса (при участии Антониса ван Дейка и Якоба Йорданса) и «Портрет инфанты Изабеллы» кисти Антониса ван Дейка.

г. Ирбит, ул. Карл Маркса, 47

тел. 8 (34355) 6−31−63

График работы: 3-6, 8-11 января 2026 года, с 10:00 до 16:00.

Стоимость билетов – 200 руб. взрослый, 100 руб. школьники и студенты.

Ирбитский государственный музей мотоциклов

Добраться от предыдущих музеев до этого музея можно на общественном транспорте, это 5-6 остановок.

Основой для создания музея послужила коллекция мототехники Ирбитского мотоциклетного завода.

Сейчас в коллекции музея насчитывается более 120 транспортных единиц. Конечно же, далеко не всё представлено в залах, но самые интересные, культовые модели увидеть можно.

Например, модель М73, год выпуска 1980. Всего было выпущено восемь машин.

Или один из трех мотоциклов, созданных для циркового номера. Заказ на создание хромированного красавца оставил сам Юрий Никулин. Два мотоцикла уехало в цирк, а один до сих пор хранится в музее.

г. Ирбит, ул. Советская, 100 а

+7 (34355) 4-53-32

График работы: 3-11 января 2026 года, с 10:00 до 16:00.

Стоимость билетов – 400 руб. взрослый (основной зал + фонды), 300 руб. учащиеся.

А ещё в Ирбите можно посмотреть на отреставрированный Пассаж или прогуляться по подвесному мостику через реку Ирбит.

Нижний Тагил

Дорога в одну сторону на «Ласточке» займёт 2 часа. Из Екатеринбурга «Ласточка» отправляется в 08:36, прибывает в Тагил в 10:32. Обратно можно уехать в 16:57 и оказаться на вокзале Екатеринбурга в 18:52. Стоимость взрослого билета в одну сторону 386 руб., для школьников и студентов – 193 руб.

Что посмотреть в Нижнем Тагиле?

Музей-заповедник «Горнозаводской урал»

В Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской урал» входит 11 музеев. Мы настоятельно рекомендуем к посещению старый Демидовский завод. В зимний период экскурсии проводятся в 11:00 и 13:00 !При неблагоприятных условиях (метель, сильный снегопад и температура ниже – 10°С) экскурсии не проводятся.

А ещё интересен совсем небольшой музей в наблюдательной башне на Лисьей горе. Кстати, с горы открываются красивые виды на город.

Музей изобразительных искусств

В музее собрана отличная коллекция живописи, в котороый представлены работы Айвазовского, Верещагина, Коровина, Кустодиева, Маковского, Поленова, Репина, Шишкина.

Настоящим брендом Нижнего Тагила является картина «Святое семейство», приписываемая кисти великого итальянского художника Рафаэля Санти и хранящаяся в отдельном зале.

г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 7

А ещё рекомендуем посетить Нижне-Тагильский цирк.

До 11 января 2026 года в цирке новогодняя премьера от династии Филатовых «Дед Мороз в стране медведей».

Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми и талантливыми артистами представят почтенной публике поистине невероятные номера:

премьера номера «иллюзионная трансформация» — мгновенная смена костюмов, а также масштабная иллюзионная постановка артистов-лауреатов Международного фестиваля в Китае; захватывающее «колесо смелости»;

силовые акробаты;

эквилибристы на «свободной проволоке»;

воздушные гимнасты без страховки;

редкие розовые пеликаны, верблюды, дикобразы и арктические лайки;

и конечно, Дед Мороз со Снегурочкой!

А ещё на манеж выйдут 15 хищников!

Стоимость билетов от 900 до 2 600 руб.

Обязательно прогуляйтесь по набережной через парк Бондина.

Путешествие на ретропоезде

Самый короткий маршрут «Вечерний Екатеринбург».

Ретропоезд «Вечерний Екатеринбург»

Отправляется он с железнодорожного вокзала в 19:05, а возвращается в 21:47.

Путешествие пройдет через улицу Восточную, станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни и Уралмаш, а также станцию Шувакиш.

На станции Шувакиш вы окажетесь в новом малом вокзале, выполненном в ретростиле. Вы сможете сфотографироваться в кабинете начальника вокзала и прогуляться по платформе, которая украшена старинными часами. Можно даже ударить в станционный колокол и погреться у костровой чаши.

В поезде есть вагон-ресторан и вагон-бар, где подают блюда уральской кухни.

Поезд в новогодние каникулы курсирует 3, 4, 8,9, 10,11 января 2026 года.

Стоимость билетов 2600 руб. Купить их можно на сайте РЖД выбрав маршрут Екатеринбург – Екатеринбург Тур.

Ретропоезд «Уральский экспресс»

Этот же поезд по субботам и воскресеньям курсирует в музей УГМК.

Отправление в 09:40, возвращение в 15:55. На осмотр музея дается 3,5 часа. Стоимость взрослого билета 2099 руб.

Алапаевск

Императорский маршрут

«Императорский маршрут» — это поездка в Алапаевск по железной дороге. Тур стартует с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в выходные и праздничные дни в 08:28 утра. Состав состоит всего из одного вагона, который вмещает 44 пассажира.

Всего экскурсия предполагает посещение 4 мест — Напольная школа Алапаевска, построенная в 1915 году, мужской монастырь Новомученников Российских и Елизаветинская часовня около Алапаевска, Свято-Троицкий собор и дом-музей Чайковского.

Сразу скажем, что интересно это будет старшеклассникам.

Стоимость поездки – 5100 руб. Более подробно в нашем материале

Каменск-Уральский

Для поездки в Каменск-Уральский нет удобной «Ласточки» из Екатеринбурга. Поэтому дорога в одну сторону займёт больше 2 часов.

Мы рекомендуем к посещению колокольный завод и пешую прогулку по льду Исети к Каменным воротам.

В декабре сборная экскурсия на завод колоколов пройдет 20 декабря 2025 года. Вы можете присоединиться к сборной группе или собрать свою (от 10 до 25 человек). Экскурсии не проводят для младших школьников. Попасть на завод могут дети старше 11 лет. Начало экскурсий в 14:00. Стоимость экскурсии 100 руб.

Расписания на январь 2026 будет после 15 декабря. Телефон для записи +7 (3439) 530-018.

От станции Соцгород или железнодорожного вокзала Каменска-Уральского пешком до Каменных ворот 6 км. Но можно воспользоваться общественным транспортом и доехать до остановки Санаторный переулок. Дальше навигатор поможет найти вам этот природный памятник.

Можно пройти через турбазу «Сосновый бор», где оборудована смотровая площадка, а затем спуститься к реке по живописной лестнице.

Желаем всем провести каникулы с пользой!