Загадки Старой Линзы

Поговаривают, будто давным-давно на Урале жил фотограф, который очень любил красивые пейзажи. Однажды он отправился в поселок Шабры и в поисках необычной картинки, набрел на живописную скалистую местность. Но не успел он сделать и одного кадра, как обронил линзу. Вот и ищет ее до сих пор, все больше и больше углубляясь под землю. А место то с тех пор получило название – Старая Линза.

Конечно, это всего лишь легенда. На самом деле история карьера намного прозаичнее – когда-то здесь добывали тальк, вырывая в монолитной глыбе отверстие, которое становилось все глубже и глубже. Причем, вся работа велась вручную. Но это ничуть не умаляет тех впечатлений, которые испытываешь, лично увидев одно из самых необычных мест, находящихся неподалеку от Екатеринбурга, своими глазами.

Прежде чем отправиться в поход, детально изучаем кратчайшие пути подъезда. Нам важно оставить машину как можно ближе к интересующей нас точке, так как наш двухлетний турист вряд ли выдержит долгое путешествие пешком. Взяв с собой фотоаппарат и вбив в навигатор координаты, мы отправляемся в путь.

Дорога лежит по трассе на Полевской. Выезжаем из города через незнакомые до этого момента улицы – раньше никогда не доводилось бывать здесь. Вскоре сворачиваем на поселок Шабры и оказываемся в окружении зеленых лесов. Вдоль дороги проложены железнодорожные пути, по которым изредка проходят небольшие составы. Прибыв в место назначения, оставляем машину возле проходной до сих пор действующего завода.

Дабы не вызывать лишних вопросов охранников, решаем не заходить через центральные ворота, а держим путь вдоль ж.д. путей, пока не видим протоптанную дорожку и отверстие в заборе. Здесь мы далеко не первые. Это ощущение подтверждается, когда навстречу нам то и дело попадаются небольшие группки туристов с фотоаппаратами и даже несколько семей с совсем крошечными детками.

Спуск в карьер спрятан между зарослями кустов, но пройти мимо сложно, так как дорога выводит именно туда, куда нужно. Устав от непривычно долгой дороги, наш сын скоро просится на руки и практически уже не слазит с них до окончания экскурсии. По выражению лица ребенка видно, как ему здесь все интересно, но все же немного страшно. Признаться, если бы мы оказались тут совершенно одни, то и я испытала бы ощущение некоторой опасности и чувства дискомфорта. Но карьер оказывается густо заполненным гомоном любопытных туристов.

Глубина карьера достигает порядка 100 метров. Чтобы спуститься вниз, нужно миновать несколько довольно крутых деревянных лесенок. С моим страхом высоты на некоторых из них начинает кружиться голова, но великолепные и необычные виды внизу карьера влекут, несмотря ни на что.

Глядя сверху на заброшенную промышленную зону, понимаешь, откуда возникло такое название. Карьер имеет линзовидную форму. Но, согласитесь, куда приятнее ассоциировать место именно с загадочной легендой.

Природа облюбовала многоступенчатые стены карьера, покрыв их зеленым мхом и дав деревьям прорасти сквозь тальковые породы. Дожди отметили ржавчиной оставшуюся здесь технику, превратив ее в подобие интересных музейных экспонатов. Есть здесь и несколько водопадов, небольшими потоками сбегающих сверху. Покосившиеся ветхие домики напоминают о былой жизни карьера. Сегодня здесь находится насосная станция, которая откачивает воду, чтобы не дать ей затопить карьер, подобно тому, что находится неподалеку.

Несмотря на заброшенность и ветхость, чувствуется, что в карьере до сих пор поддерживается жизнь. Мусор собран в аккуратные кучки, слышны звуки работающих аппаратов, видно, что старые лестницы не так давно заменили новыми.

Свою работу «Старая линза» прекратила в 1974 году, когда было открыто другое место и более простые способы добычи талька. С того времени у карьера началась вторая жизнь и новые роли – тут часто бывают туристы, отсюда уносят великолепные фотографии, здесь снимают фильмы.

Много написано про энергетику данного места. Уверена, многие уфологи и любители всего таинственного, побывав здесь однажды, написали бы множество интересных историй. Что ж, возможно, они и имеют право на жизнь. Вот только, к сожалению, мы не почувствовали обещанной атмосферы. Может дело в том, что ее просто разобрали на сувениры многочисленные туристы, так же, как и образцы змеевика и других камней, которые, если хорошо постараться, можно найти здесь в большом количестве.

Но побывать здесь хотя бы один раз все-таки стоит. Что касается нас, то мы планируем вернуться сюда в осеннюю и зимнюю пору. Если верить многочисленным фотоотчетам, каждое время года карьер обретает новое лицо, превращаясь в красивые декорации для фото и просто необычное место для прогулок в выходной день.

Путь назад оказался немного сложнее. Подниматься по крутым лестницам и нести на руках еще больше уставшего от впечатлений ребенка, было непросто. Так что, выйдя снова на солнечный свет, миновав железнодорожные пути и найдя уютную полянку, мы устроили небольшой семейный привал…

