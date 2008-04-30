По местам бажовских сказов, или В поисках Белого Камня

Давно ли вы читали сказы Бажова? ...Вот и я давно. А после нашей поездки на Белый Камень с непреодолимой силой потянуло меня перечитать «Синюшкин колодец»!

Но начинаем по порядку...

Открыли мы карту окрестностей нашего города, склонили над ней головы и давай рассматривать и выискивать разные интересные места, где еще не бывали. И натолкнулись на скалу Белый Камень, что под Зюзельским. И ехать недалеко, и места интересные.

А места интересны тем, что связаны они с одним из самых поэтичных сказов Бажова «Синюшкин колодец». Где-то здесь герой сказа Илья повстречал Синюшку, и открыла она ему свой таинственный колодец. И названия-то здесь все по-бажовскому сказочные: речка Гремиха, Толстушка, Северушка, ручей Церковник, Красная Горка, Белый Камень... Забегая вперед скажу, что не только названия у этих мест сказочные, но и сами они как из сказки вышли: болотца с травянистыми кочками, красивые сенокосы, роднички, небольшие лужицы, залитые болотной водой и похожие на голубые колодцы, белые березовые рощи и дремучие сосновые леса... Такая красота, душа поет!

Как добраться до этих красивых мест:

- автобусом

Сначала едем до Полевского, потом до Зюзельского. С Южного автовокзала каждый час ходит автобус до Полевского. Мы решили выехать пораньше, т.к. не знали наверняка, где находится Белый Камень, и как долго нам придется его искать. Выбрали время 7.48 местного. Билет до конечной остановки стоит 55 руб. Если бронировать заранее (что мы и сделали), то к этой сумме нужно прибавить еще 10 руб. Проехали Курганово, Северский, и вот мы уже на автостанции Полевского. Время в пути примерно 1 час 30 минут.

Нам здорово повезло, т.к. автобус до Зюзельского уже стоял на платформе, ожидая припоздавших пассажиров. Заплатив по 9 руб., двинулись дальше. Дорога до Зюзельского заняла примерно полчаса.

- автомобилем

Едем в сторону Полевского, потом на Зюзельский. Время в пути - один час. В отличие от автобуса, на машине можно подъехать гораздо ближе, прямо к речке Гремиха. Для этого необходимо проехать в Зюзельском площадь Бажова (конечная автобуса), магазин «Звездный», повернуть направо по направлению к кладбищу, дальше двигаться по грунтовке вплоть до реки. Здесь можно остановиться на пикник, а желающие могут сходить на Белый Камень. Можно просто погулять по дикому лесу на другом берегу реки.

Как найти Белый Камень

Конечно, нас выручила карта-километровка. Ну, куда ж мы без нее! По словам жителей Зюзельского, есть более короткий путь, но я, если честно, так его и не поняла.

Дорогу от конечной остановки, куда мы прибыли, в сторону Белого Камня нам показали местные жители. Идти по деревне пришлось около полутора километров. Пройдя деревню, кладбище слева, мы оказались на грунтовой дороге, которая вывела нас к речке Гремиха. Перебираться пришлось вброд, т.к. никакого мостика через реку нет. Летом речка мелеет, поэтому оказаться на другом берегу нет никаких проблем. А вот весной сложновато. Хорошо, что у одного из нас оказались с собой резиновые сапоги, которые нас и выручили!

Перебравшись на другой берег Гремихи, мы ушли влево по дороге, вдоль реки. Около будки, которая очень похожа на трансформаторную, дорога раздваивается - нам опять налево. Дорога лесная, по ней невозможно проехать, вся в кочках и ухабинах. Проходим большой покос. Потом неожиданно для нас появляются красные знаки на деревьях, которые также неожиданно пропадают. Доходим до просеки, идем вперед по дороге около километра, потом резко берем вправо и поднимаемся в гору около 500 метров. И вот перед нами скалы. Небольшое разочарование... мы думали, что они больше и интереснее. Залезаем на вершинку - ого! тут еще скала! Забираемся на нее. И видим еще скалы, а дальше - еще скалы...

Всё-таки Белый Камень не разочаровал! Поражает дикость мест и их красота! Вот тут-то и приходят на память бажовские рассказы про Огневушку-поскакушку, Синюшкин колодец, Серебряное Копытце.

Белый Камень - это целая гряда скал подковообразной формы, имеющих разную высоту. Мы лазали по ним больше часа, потом разожгли костер, пожарили сосиски, попили чай - и домой.

Время в пути пешком в одну сторону (Зюзельский - Белый Камень) в хорошем темпе - два часа.

В Зюзельский вернулись в шесть вечера. Долго ждали автобус, по глупости упустив его под самым носом. Из Полевского последний автобус уходит в 20.00. К счастью, мы успели на него! В Екатеринбурге были в 21.30. Уставшие, но очень довольные поездкой, впечатленные Белым Камнем, разбрелись по домам.

Сухой остаток

Выехали в 7.48 утра, прибыли в город в 21.30.

Общее время в пути на автобусе Екатеринбург-Полевской-Зюзельский и обратно - 3 часа 30 минут. Время в пути пешком Зюзельский - Белый Камень и обратно - 5 часов 30 минут или примерно 15 км.

Бюджет поездки: билеты на автобусы в оба направления - 138 руб. на одного человека. Плюс перекус и чай/кофе.

Советы:

- если вы собираетесь на Белый Камень в выходные, советую купить билеты заранее, чтобы не остаться «с носом»!

- будьте готовы к тому, что между автобусами может быть разрыв до одного часа;

- также будьте готовы к тому, что Камень придется поискать, поэтому планируйте время с запасом;

- хорошо бы взять запасную обувь, так как по пути частенько встречаются болотца)))

- с маленькими детками лучше ехать на пикник до поляны на речке Гремиха, можно совершить прогулку по дремучему лесу на другом берегу Гремихи!

- около Белого Камня нет воды, поэтому возьмите ее с собой, если собираетесь ехать с ночевкой

Вот, пожалуй, и всё!

Пусть красивейшие бажовские места Белого Камня дадут вам сказочно много впечатлений и энергии!