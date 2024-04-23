Екатеринбургский зоопарк: внутренняя кухня. То, что ещё никто не видел

К зоопаркам каждый из нас сегодня относится по-разному. Кто-то, как и в своём детстве, водит туда уже подрастающее поколение, кто-то является категорическим противником содержания животных вне воли, а есть и такие кому, в общем-то, всё равно: есть и есть. Но, так или иначе, зоопарки продолжают существовать и развиваться во многих странах.

Сегодня мы кое-что узнали о внутренней кухне этого мира, причём кухне в прямом смысле этого слова.

Впервые Екатеринбургский зоопарк показал и рассказал всё о питании местных обитателей. Мы побывали на ферме сверчков и саранчи, в гидропонной теплице, виварии и на кормокухне.

В зоопарке Екатеринбурга представлено около 1200 особей различных видов, которым необходимо разнообразное и ежедневное (только крокодил ест 1 раз в 10 дней) питание. При этом строго по меню, которое мы представим ниже.

По словам директора зоопарка Светланы Прилепиной, «законодателем мод» (в плане кормления животных в России) является зоопарк в Москве, далее персонал в каждом городе подстраивает рацион под зверя, ориентируясь на его возраст и состояние здоровья.

Одно из самых спокойных и приятных мест - гидропонная теплица. Попросту место, где выращивают траву для животных: и травоядных, и хищных. Да, она неодинаковая.

Далее ферма сверчков и тараканов. Все они содержатся в стеклянных аквариумах. Что любопытно, насекомых подают практически всем животным. Например, одно из главных лакомств игрунков (маленьких обезьянок) - таракан в мёде или джеме!

Некоторые гурманы предпочитают, чтобы мёд и джем подсохли, видимо так тараканы становятся похожи на чипсы.

Следующий блок будет эмоционально сложным. Если вы особа впечатлительная, то лучше его пропустить.

Неотъемлемая часть рациона хищника - живой корм. Два раза в неделю животные получают на обед кур, мышей, кроликов и т.п. Их в зоопарке разводят и выращивают самостоятельно. За исключением суточных цыплят, которых привозят с птицефабрики.

Мы не будем вдаваться в некоторые подробности кормления из этических соображений. Но да, хищных животных и птиц кормят именно так. Как отметили в самом зоопарке, «живой корм» содержит в себе ряд незаменимых для животных веществ и витаминов. Также хищнику необходим элемент охоты.

После этого мы попадаем на кухню. Место, где для обитателей зоопарка готовят полноценные блюда. Здесь всё очень серьёзно. Животным нужно много разнообразной еды, к примеру только слониха Даша съедает в день около 100 кг пищи: растения, крупы, овощи и фрукты.

В морозильных комнатах хранятся туши мяса, курица, разнообразная рыба (горбуша, скумбрия, минтай, нерка), морепродукты (королевские креветки, кальмары). Далее холодильник с овощами и фруктами. Тут не без экзотики: авокадо, ананасы, хурма и манго входят в меню некоторых приматов. Склад с крупами и орехами также имеется.

Обрабатывают пищу по-разному. Большую часть продуктов звери употребляют в сыром виде, но некоторым видам подают, например, бульон из курицы или индейки. К слову, медведица Хатанга как раз любит полакомиться индюшкой.

Особая корректировка питания часто требуется пожилым приматам. Овощи и фрукты для них запекаются или протираются в пюре.

Уже готовая к употреблению пища развозится по зонам.

Для каждого животного в местном общепите есть меню.

Помимо этого, зоопарк заготавливает сено и веники из различных кустарников (малина, например).

По сути, питание в зоопарке циклично. Всё выращивается (в том числе и живой корм) и готовится в рамках закрытой территории зоопарка. Посторонним вход туда строго запрещён. Так удается избежать попадания опасных бактерий в пищу и, впоследствии, болезней.

Мы убедились, что в нашем зоопарке «тигру мясо докладывают» (с).