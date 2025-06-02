«Лило и Стич» рецензия на новый мультфильм

Оригинальный мультфильм «Лило и Стич» вышел в далёком 2002 году, но его до сих пор помнят миллениалы, чьё детство пришлось на это время. У мультика хватало ярких маркеров: экзотичные Гавайи, синий милый монстрик, пара харизматичных пришельцев и две сестры, отчаянно пытающиеся начать жить с чистого листа. Disney решил, что хватит этой истории пылиться на далёких полках и отснял ремейк.

К большому удивлению, новый детский фильм оказался действительно отличным, в отличие от других попыток студии оживить классику (например, недавние «Белоснежка» и «Русалочка» лучше бы и не выходили на большие экраны).

В далёкой-далёкой галактике учёный Джамба Джукиба вывел генетически совершенное существо — экземпляр 626, который обладает превосходным интеллектом, огромной силой, практически ничто не может нанести ему вреда, и при этом он крайне милый. Однако оставлять его живым — значит ставит под угрозу существование жизни во Вселенной, а потому суд решает избавиться от него. Сделать это, конечно, не удаётся, и очаровательный монстрик прибывает на Землю, а если ещё точнее — на Гавайи.

В это время на гавайском острове Кауаи обитает крайне непоседливая шестилетняя Лило (Майя Кеолоха). Она очень отличается от других сверстниц своей излишней пронырливостью и любознательностью, что вовсе не нравится другим девочкам.

В аутсайдерах она оказывается, в том числе, из-за того, что у неё нет родителей — только 18-летняя сестра Нани (Сидни Агудонг), которой забота о младшей даётся немалым трудом.

Поскольку никаких других родственников у Лило и Нани нет, частым гостем у них становятся социальные работники, которые грозятся разлучить сестёр. В это непростое для девочек время к ним на голову, почти буквально, сваливается странный зверёк, который быстро получает здесь своё имя — Стич. Следом за ним Совет отправляет его создателя Джамбу и специалиста по Земле Венди Пликли.

Нужно отметить, что первые несколько минут показывают полностью анимированных пришельцев, а потому сначала даже забываешь, что вообще-то пришёл на фильм. И отдельно CGI-герои смотрятся отлично, но вот когда Джамба и Венди прибывают на Землю, они уже выглядят не так впечатляюще. Между прочим, это вообще не распространяется на самого Стича — возможно, дело в том, что эта парочка антропоморфна, в то время как синий монстр — это просто милый синий монстр.

Но сценаристы нашли выход: здесь спецагенты просто заимствуют внешность людей, а не используют неправдоподобную маскировку, как это было в мультфильме. Так на сцену выходят Зак Галифианакис, где-то потерявший свою шикарную бороду, и Билли Магнуссен. Правда, как-либо проявить себя у них не получается, слишком часто их все равно заменяют цифровые копии.

Далее, логично, учёные пытаются выследить и поймать образец 626, Стич пытается этого не допустить и отбивается всеми силами. Но всё это лишь мишура, прикрывающая главный посыл фильма — это поиск, обретение и принятие своей семьи.

Далеко не скромная девочка Лило пытается сдержать своё альтер эго — Стича, чтобы он вёл себя прилично: не крушил весь дом, не доставал окружающих, придерживался социальных норм, на которые и самой-то Лило в целом наплевать.

Жаль только, что обучение милого пришельца проходит уж очень грубо, без каких-то полутонов: нет тут никаких милых совместных танцев, почти нет по-детски наивных нравоучений, просто девочка в какой-то момент говорит своему новому другу: «Давай не сейчас», «Веди себя хорошо» — как-то очень уж искусственно.

Есть в фильме и другие изменения. Так, режиссёр решил ввести сюжетную линию Нани, которая в мультфильме в большей степени была фоновым персонажем. С одной стороны, это придало чуть больше глубины девушке и повлияло на концовку, но заметно снизило темп повествования. Дело в том, что из-за этого небольшого нововведения пришлось пожертвовать одним ярким антагонистом — капитаном Ганту, так что бороться Стичу приходится лишь со своим создателем.

Также значительно очеловечили социальных работников, которые здесь вообще делают всё, чтобы облегчить жизнь сирот. Тогда как в оригинале старались найти лишь изъяны в доме сестёр. Непонятно, почему Нани при этом всё равно испытывает неприязнь к представителю опеки.

Но несмотря на небольшие проблемы, ремейк «Лило и Стич» получился отличным семейным фильмом, который точно понравится и детям, и их родителям. Особенно стоит похвалить маленькую Майю Кеолоху, которая очень правдоподобно взаимодействует с воображаемым напарником.

В наше время далеко не каждый взрослый в состоянии изобразить требуемые эмоции, и когда это удаётся ребёнку, это вызывает особенное восхищение.

8 из 10