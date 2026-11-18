В Солигалич мы ехали из Тотьмы. Казалось бы, между двумя небольшими городами всего около 130 километров. Но карта в таких местах может ввести в заблуждение.

Прямой путь проходит через Куземино и Гремячий, а значительная его часть - по грунтовым дорогам. Нормальной дороги там долгое время фактически не было, и состояние этого отрезка сильно зависит от погоды. Еще несколько лет назад его описывали как дорогу, которая большую часть года превращается в непролазное месиво. Но в этом году нам повезло.

Мы как раз ехали этим путем, поэтому дорога стала отдельной частью путешествия. После хороших трасс Вологодской области ты внезапно оказываешься среди лесов, ям и грунтовки и начинаешь понимать, насколько далеко забрался от привычной городской жизни.

По пути мы пересекали Монзенскую железную дорогу, которая от станции Вохтога уходит в местные глухие леса на пару сотен километров.

Если не хочется проверять машину и нервы на таком маршруте, есть более длинные варианты через хорошую дорогу от Костромы. Но тогда придется cделать большой крюк.

Солигалич находится на севере Костромской области, на реке Костроме. Сейчас это совсем небольшой город: здесь живет около шести тысяч человек.

Солигалич

Название города легко объясняет его прошлое. Раньше название города было Соль Галицкая — от расположенного рядом Галича. Когда-то здесь добывали соль настолько активно, что солеварение стало главным занятием местных жителей на несколько веков.

По берегам реки были устроены рассолоподъемные трубы и варницы, однако, в настоящее время о них практически ничего не напоминает. Поселение известно с XIV века, а датой основания Солигалича считается 1335 год.

На улицах мало людей. Местные смотрят на приезжих с заметной настороженностью — мы явно не выглядели как люди, которые приехали сюда по своим обычным делам. А дети на переменах вообще живут в каком-то другом современном мире: вместо телефонов бегают по улице и прыгают через канавы. Для большого города такие сцены выглядят почти сюрреалистично.

Центр

В центре Солигалича находится Красная площадь и сохранившиеся деревянные торговые ряды XIX века. Старые ряды построили в 1830-х годах.

Город хоть и торговал солью, но на момент строительства рядов уже не был столь богат — поэтому, в отличие от Костромы и соседнего Галича, ряды были построены из дерева. Уже в советское время из-за особенностей местных почв началась просадка части рядов, от чего жители стали называть их «танцующие». Один из корпусов рядов был отремонтирован в 90-е годы и сейчас выполняют свою функцию как магазин. Другие были вывезены на реставрацию.

Рядом с площадью находится и краеведческий музей, в общем — вся жизнь сосредоточена по соседству. Здесь же — светофор, который появился не так давно, ранее местные всегда рассказывали приезжим, что Солигалич — город без светофоров.

Вообще Солигалич хорошо подходит для прогулки без четкого маршрута. Здесь стоит просто идти по центру, рассматривать деревянные дома с необычными наличниками, старые каменные здания и храмы. Местные жители, кстати, в основном, как мы заметили, передвигаются на велосипедах.

Санаторий имени Бородина

Еще одна необычная часть истории Солигалича — местный санаторий имени А. П. Бородина.

Курорт здесь существует с XIX века. Его история связана с минеральными водами и лечебными грязями. Санаторий работает и сегодня. Несмотря на то, что выглядит он немного старомодно для наших дней, гости отзываются об этом месте исключительно хорошо.

Название санатория связано с Александром Бородиным — композитором и ученым, который занимался исследованием местных минеральных вод.

Солигаличские валенки

То, ради чего стоит действительно ехать в Солигалич, это мастерская по производство валенок. Компании уже почти сто лет. Экскурсию по нему нам провела Олеся — она много лет работает здесь и знает каждую машину и каждый этап производства.

Часть производства находится в бывшем храме Николая Чудотворца, построенном в 1898 году при местной тюрьме. Другая часть - в деревянном пристрое.

Производство валенок начинается с шерсти. Здесь используют шерсть романовских овец, которую закупают в Ярославле, а чтобы будущие валенки были мягче, добавляют шерсть овец-мериносов.

Шерсть стригут так виртуозно, что «снимают» весь покров одним полотном.

Производство здесь называют экологичным: никакой сложной химии, в основном шерсть, вода, тепло и работа женских рук.

Перед посещением цеха Олеся честно предупредила: пахнуть здесь будет не пирогами и не свежей выпечкой, а настоящим скотным двором.

Сначала шерсть проходит первичную обработку. Один из старых агрегатов — теребаха или трепальная машина. По словам Олеси, когда в 1957 году производство переехало в это здание, машина уже была здесь. Сколько ей лет на самом деле, никто не знает.

Дальше шерсть отправляют на чесальную машину. Белая и серая шерсть соединяются, расправляются и превращаются в материал, из которого постепенно и появится будущий валенок.

На производстве работают почти одни женщины. Единственный мужчина, как нам рассказали, отвечает за слесарные работы и одновременно работает кочегаром.

На втором этаже женщины придают шерсти привычную нам форму валенка. Для этого вначале пласты шерсти закладывают в увлаженные куски материи, затем заворачивают в рулон и катают этот рулон 15-20 минут, уминая шерсть и получая войлочные пластины.

Затем на заготовку кладут выкройку валенка, мягкой шерстью прокладывают нижнюю часть заготовки, чтобы она была прочной, и отправляют в пресс, где валенок отбивают в специальной машине — в результате валенок становится ещё более плотным и без стыковочных швов.

Вот такой огромный валенок уменьшится в несколько раз.

Затем валенки стирают и отжимают. Последним этапом валенки кипятят, после чего при помощи деревянных правил и колодок ему придают окончательную форму.

После этого валенок сушат почти сутки в печи при 100°С, а затем обрабатывают и стригут, чтобы поверхность стала ровной и аккуратной.

Готовые изделия — от самых маленьких детских валенок до вполне привычных взрослых моделей — продаются в небольшом магазине в Солигаличе на проспекте Свободы.

https://vkvideo.ru/video-1167987_456240930

Музей скворечников

Есть в Солигаличе и совсем необычная достопримечательность — частный музей скворечников.

Здесь собрана коллекция самых разных домиков для птиц: от простых деревянных конструкций до настоящих маленьких произведений ручной работы. А принадлежит такой музей под открытым небом школьному учителю труда Павлу Кудряшову. Все скворечники он делал сам или его ученики.

Собор Рождества Богородицы

Главное впечатление от Собора Рождества Богородицы — его масштаб. Для маленького Солигалича он кажется просто огромным. Собор начали строить в 1668 году, а закончили только спустя примерно 130 лет. Из-за этого здание получилось довольно необычным: храм возводили в разные периоды, и разные мастера привносили в него что-то свое.

Реставрационные работы здесь продолжаются до сих пор. Крышу удалось восстановить в 2009 году, потом занялись фасадами. Но внутри сохранилось то, ради чего сюда особенно интересно зайти. Например, фрагменты старой росписи и фресок.

Еще одна особенность собора — старинный иконостас. Его не реставрировали, поэтому он сохранился практически первозданным.

Сейчас собор выглядит одновременно величественно и немного тревожно. Особенно когда начинаешь замечать трещины на стенах и узнаешь, сколько лет здание простояло без реставрации.

С колокольни храма открывается прекрасный вид на Солигалич.

Размеры храма сыграли с собором злую шутку — на местных почвах его огромные части стали просаживаться, создавая угрозу разрушению собора. В советское время здесь был краеведческий музей и спортивный зал школы, а о существовании закрытого храма рядом многие горожане не подозревали.

Свои автографы на стенах оставляли и в 19 веке.

Помимо этого в Солигаличе есть еще несколько красивых старых храмов, которые расположены на берегу реки Костромы: церковь Богоявления Господня и собор Воскресения Христова.

Тем, кто интересуется историей города, можно посетить местный краеведческий музей.

После культурной программы рекомендуем заглянуть в Солигаличе в пекарню «Белые слоны» за потрясающими эклерами.

Для чего еще стоит ехать в Солигалич? Все очень просто — почувствовать жизнь как в старые времена на границе деревни и города. Послушать тишину утра и увидеть, как медленно просыпается город. Вдохнуть резкий запах дров почти на каждой улице — в Солигаличе нет магистрального газа, поэтому многие по старинке топят печи дровами.

Пройти мимо ЗАГСа в деревянном доме с наличниками. Посмотреть на реку, представить барки с солью и сплав леса. Увидеть самодельные рукописные вывески магазинов и афиши. И понять, что в наш век прогресса, ИИ, бесконечных доставок есть еще места, где течет простая и понятная жизнь.

Раньше в Солигаличе в торговых рядах можно было купить продукцию местного сыроваренного завода, однако, пару лет назад завод закрылся. Но можно купить местную газированную воду, брендированную фотографиями города, и в некоторые дни недели — пряники, которые делают в Солигаличе.

Мы не прощаемся, впереди у нас ещё два волшебных места.

Фото Дмитрий Часовитин