Авиапассажиры бывают обычными, а бывают в особом положении. Для того чтобы стать особыми, им даже необязательно беременеть. Достаточно испытывать страх перед полетом, страдать от укачивания или боли в ушах. Все-таки, полет – не самое естественное состояние для человека, поэтому некомфортные ощущения посещают каждого второго пассажира. И они способны испортить начало летнего отпуска, которого мы ожидаем с таким нетерпением! Как же с ними побороться, особенно со страхами, ведь в этом случае придется бороться с самим собой?...

Когда самолет превращается в крылатые качели

Вестибулярный аппарат – это орган равновесия. Его рецепторы раздражаются при наклонах или движениях головы, с его помощью мы контролируем свое тело в пространстве и возвращаем его в нужное положение. Вестибулярный аппарат расположен во внутреннем ухе - такая крошечная, но весьма непросто устроенная система. Окончательное ее развитие завершается только к 15-ти годам. Вестибулярный аппарат необыкновенно чутко реагирует на силу земного притяжения. Благодаря ему, и с закрытыми глазами человек может достаточно точно определить свое местонахождение.

К сожалению, вестибулярный аппарат, как и любой другой орган, уязвим. Признаком неблагополучия в нем является синдром укачивания. Он может служить проявлением различных заболеваний. Но иногда укачивает и здоровых людей. Кого же укачивание посещает чаще других? Конечно, людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Спортсменов, да и просто тех, кто следит за своим здоровьем, питанием и физической формой укачивает намного реже.

Самая главная причина укачивания – это конфликт между тем, что видят глаза, и тем, что сообщает вестибулярный аппарат. Например, вы летите в самолете, и ваши рецепторы изо всех сил кричат: все движется! Глаза же ничего такого не замечают. Мозг начинает разрываться, а мы ощущаем его «метания» как головную боль, тошноту, вкус мыла во рту, раздражение от сильных запахов. Второй классический случай – когда глаза говорят, что мы движемся, а вестибулярный аппарат считает иначе. Происходит это, например, в автомобиле или поезде, когда мы смотрим в окно на быстро мелькающие деревья. Особо впечатлительных может начать укачивать даже при рассматривании картинок с иллюзией движения.

Простые советы от укачивания:

1. Подготовьтесь к перелету заранее: не садитесь в самолет с пустым желудком. Не приезжайте к концу регистрации, старайтесь не опаздывать, чтобы лишний раз не вводить себя в состояние стресса.

2. Если вы точно знаете, что вас укачивает – не смотрите в иллюминатор во время полета и вообще вертите головой как можно меньше. Возьмите с собой плеер и кассеты с музыкой, аудиокнигами.

3. В день вылета (и в самолете) налегайте на белковую пищу, а не на углеводную. Вам подходят и рекомендации от беременного токсикоза: если полет предстоит утром, сделайте на ночь «углеводный удар»: съешьте бутерброд с сыром, мюсли или кашу, макароны.

4. Перед полетом и во время его думайте не о том, что вас обязательно укачает – вспомните, куда и зачем вы летите. Не прекрасный ли отпуск вас ожидает впереди? Настрой определяет самочувствие: предайтесь фантазиям. Да-да, и этим тоже.

Если синдромы укачивания настолько сильны, что вы во время полета напоминаете себе сосуд с водой и постоянно боитесь себя расплескать, воспользуйтесь препаратами от укачивания. Идеально было бы получить консультацию врача перед поездкой. Ведь синдром укачивания официально считается недугом, который нужно лечить, если он посещает вас слишком часто.

Обзор средств от укачивания

Раньше популярными препаратами от укачивания были Бонин и Аэрон. Бонин нынче снят с российского рынка, Аэрон выдается строго по рецепту: серьезные побочные эффекты, вплоть до потери памяти и сознания, заставили убрать этот препарат из свободной продажи и назначать только по рецепту врача. Помните, что все препараты от укачивания имеют побочные эффекты, и принимать их как витаминки нельзя. Исключение – гомеопатия, которая как раз действует только по мере накопления, и начать прием нужно не перед самым полетом, а гораздо раньше. Если вы – беременная или кормящая мама, вам показана только гомеопатия или народные средства.

"Вертигохель" (Германия) - гомеопатическое средство, не являющееся непосредственно противоукачивающим. Помимо морской и воздушной болезни его часто назначают при довольно серьезных заболеваниях, сопровождающихся головокружением, тошнотой и рвотой. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания. Как и любую гомеопатию, рекомендуется принимать задолго "до".

«Nux Vomica» – гомеопатическое средство. Стандартная дозировка для взрослых — 10 капель или 3-5 крупинок, которые нужно принять до посадки. Купить Nux Vomica можно в любой гомеопатической аптеке. Этот компонент входит и в состав комплексных препаратов — российского «Авиа-море» или немецкого Nux Vomica-Homaccord.

"Авиа-Море" (Россия) - гомеопатическое средство, ослабляющее реакцию организма на раздражение вестибулярного аппарата. Рекомендуется при тошноте, рвоте, головокружении и других проявлениях, связанных с поездкой на транспорте. Выпускается в гранулах и карамельках. Карамельная форма лекарства явно говорит о том, что препарат предназначен не только для взрослых, но и для малолетних страдальцев. Желательно принять задолго до перелета. Эффект поддерживается приемом препарата через каждые полчаса. Возможностей передозировки не выявлено.

"Драмина" (Хорватия) - препарат, применяемый для предотвращения головокружения, тошноты и рвоты различного происхождения. Хотя чаще всего эти таблетки (50 мг) используют для профилактики укачивания в различных видах транспорта. Лекарство можно давать детям с одного года. А взрослым следует помнить, что "Драмина" усиливает действие снотворных препаратов, антидепрессантов и алкоголя. Перечень нежелательных реакций довольно длинный: сонливость с общей слабостью, головная боль, сухость во рту и тошнота. Список торжественно завершается сообщением о возможной затуманенности зрения и замедлении двигательных реакций. Несмотря на это, фармацевты утверждают, что препарат довольно популярен и пользуется постоянным спросом.

«Сиэль» (Польша) - обладает противорвотным действием. Оказывает также седативное, антигистаминное действие. Огромный список побочных эффектов, вплоть до летального исхода при передозировке (у детей). Доброе такое лекарство. Возможно, все проще – инструкция более честная, чем у других средств.

"Имбирь в капсулах" (Россия) - это средство было обнаружено в одной из аптек на витрине, посвященной многочисленным БАДам. Однако в описании черным по белому было написано: БАД - предупреждение симптомов морской и воздушной болезни. "Закинуться" тремя-четырьмя капсулами производители рекомендуют минут за 15 до отправки, а потом дозу можно поддерживать каждые четыре часа. Противопоказаний нет.

Имбирный корень. В древние времена азиатские моряки имели привычку жевать имбирь во время долгих морских походов. В начале 90-х годов учёные из американской Научно-исследовательской лаборатории фитотерапии в Солт-Лейк-Сити решили проверить действенность этого старинного обычая и провели эксперимент с 36 добровольцами, страдавшими от укачивания. Оказалось, что по эффективности порошок имбирного корня превосходит известные фармакологические препараты от укачивания. Чтобы избавиться от морской болезни, примите один грамм порошка из высушенного имбирного корня до начала путешествия.

Эфирные масла от укачивания: имбирь, ромашка, мята перечная.

Подручные средства: рекомендация жевать или сосать при укачивании что-нибудь кисленькое остается актуальной. Как же кислый вкус карамельки влияет на вестибулярный аппарат? Оказывается, никак. Посасывание леденцов или, например, дольки лимона просто-напросто отвлекает несчастного пассажира от своих ощущений. В связи с этим совет: возьмите с собой домашние цукаты (высушенные корочки лимона или апельсина). И жуйте на здоровье.

Перед поездкой можно аккуратно, но достаточно плотно перетянуть запястья эластичными бинтами, которые продаются в любой аптеке. Эта простая мера создаст перепад давления, что избавит вас от неприятных ощущений во время путешествия. Кроме того, бинты будут постоянно воздействовать на особую точку в области запястий, что поможет преодолеть тошноту.

Если вас всё-таки укачало, несколько минут ритмично нажимайте ногтем или спичкой на точку, находящуюся под мочкой уха.

Что можно дать от укачивания ребенку?

Как правило, все средства имеют возрастные ограничения до 12-ти лет, исключая «Драмину» и гомеопатические препараты. Если у ребенка во время перелетов всегда сильная тошнота, слабость, сухость во рту и прочие симптомы укачивания, перед полетом обязательно посетите врача, и не покупайте препараты самостоятельно по рекомендации «с форума», в том числе и по рекомендациям, данным в этой статье. Оценить состояние ребенка и выписать правильный препарат может только врач.

Если болят уши – значит, вы скоро будете дома

Из-за перепадов давления у некоторых пассажиров немилосердно болят уши. Чаще всего, во время посадки – при взлете гораздо реже. Это происходит, когда появляется дисбаланс между давлением в среднем ухе и давлением в салоне. Если у вас имеются какие-либо лор-заболевания, заложен нос – неприятные ощущения в ушах почти гарантированы из-за отеков слизистой оболочки и, как следствие, непосильной нагрузки на барабанную перепонку.

Специалисты авиакомпании Люфтганза дают такой совет: самый надежный способ обеспечения баланса давления - это так называемый метод Вальсальвы. Сделайте глубокий вздох, зажмите нос и с закрытым ртом выдохните, проталкивая воздух вдоль задней стенки горла. Это позволит раскрыть евстахиевы трубы и сбалансировать давление.

В качестве профилактики можно использовать капли или спрей для носа, снимающий отёчность. Закапайте средство в обе ноздри примерно за полчаса до начала снижения самолёта. Это поможет открыть проходы между носовыми пазухами и средним ухом, а также обеспечить баланс между давлением в среднем ухе и внешним давлением.

Можно поступить проще: зевать, сосать карамельку или жевачку, то есть держать рот открытым и совершать при этом жевательные движения.

Боязнь самолетов – любимый вид спорта для впечатлительных

Говорят, что нервозность во время полета испытывают 80% пассажиров, при этом настоящая аэрофобия случается не у всех. Человек с аэрофобией просто не сядет в самолет, он даже близко не подойдет к аэропорту, тем аэрофобия и отличается от обычных страхов, которые бывают у всех нормальных людей. Ваш страх – это всего лишь реакция на ненормальные условия обитания, ведь мы с вами – не птицы. Редкие люди чувствуют себя в самолете комфортно на все сто.

Специалисты считают, что боязнь самолетов - это не столько страх перед самим перелетом, сколько убеждение того, что что-то обязательно должно случиться. Такое состояние называется “тревогой ожидания” и диктуется мозгу исключительно нашим подсознанием, поскольку сознание в этот момент спит. Ваше сознание как раз очень хорошо понимает, что от случайного кирпича по голове погибают чаще.

Как преодолеть страх:

* Страх разрушает разум. Пока вы разумно мыслите – вы не боитесь. Возьмите с собой в полет книгу, журналы, чтобы не концентрироваться на своих фантазиях.

* Чтобы расслабиться, начните глубоко и медленно дышать, помедитируйте на свое дыхание – и через несколько минут придете в нормальное состояние.

* Тем, кто нормально переносит спиртное, можно немного выпить. Не напивайтесь до зеленых коз, иначе эффект будет прямо противоположным, ведь с ясной головой контролировать ситуацию легче. Если же тревога и беспокойство выражены значительно, можно принимать успокоительные препараты: от самых простых - валерьянки, пустырника до транквилизаторов, имеющих чёткое противотревожное действие.

* Садитесь ближе к носу самолета. Бронируя билет, попросите себе место, расположенное в передней части салона. Здесь ниже уровень шума, который также способен вызвать раздражение.

* Не впадайте в панику по малейшему поводу. Нет никакой причины нервничать, едва заслышав подозрительные звуки. Отсутствие улыбки на лице стюардессы тоже не значит, что она уже в курсе о незавидной судьбе самолета, и при этом она не просто идет, а крадется между рядов с парашютом за спиной.

Страх обостряет мнительность: не выдумывайте. С вами все будет хорошо!

Чтобы окончательно убедить аудиторию в бессмысленности страхов, связанных с перелетами, предлагаю качественное исследование на эту тему от психотерапевта Андрея Курпатова (выдержки из интервью с сайта kurpatov.ru). Который хоть и заслуженный болтолог страны, но лучше не скажешь.

- Назови мне хотя бы одну ситуацию, которую можно контролировать полностью, в которой все зависит от тебя?

- Ну, скажем, если человек сидит дома, закрыв дверь на замок...

- А взрыв бытового газа у соседей, когда он уснет? А короткое замыкание, когда он пользуется электроприборами? А теракт? А смерть от внезапного сердечного приступа — дверь-то на замке? А инфекционные заболевания — они дома не развиваются? Отравление, опять же. А грабитель в окно влезет, например? Или придет под видом сантехника? Я всего лишь прошу назвать ситуацию, в которой человек абсолютно все контролирует. Потому что, если есть такая ситуация, в которой ты все контролируешь, тогда ладно, тогда понятно, почему мы боимся самолетов и лифтов. Но если такой ситуации нет в принципе, то какие у нас основания думать, что самолет чем-то ужаснее, чем любой другой предмет? Какая бездна несчастных случаев случается с людьми в совершенно обычной для них, повседневной обстановке! Какой-нибудь ерундой поцарапался в собственной квартире, гвоздем обычным, а потом умер от сепсиса. Боже мой, ты знаешь, сколько таких историй? Самолет на этом фоне — вообще невинное создание! Просто о гвоздях в новостях не рассказывают, это как-то не впечатляет... А вот самолет! Это - да! Летел, падал... Художественно.

Успех возможен, только если мы начнем рассуждать здраво. Прежде всего, признаем, что наш страх глупый, иррациональный, бестолковый и бессмысленный. А это так. Мы сами должны максимально критически отнестись к своему страху. Когда же мы выходим на борьбу с ним, нашими действиями должно руководить желание вытравить из себя этот страх, а всякие эти заигрывания — в пользу бедных. Иначе же получается как у курильщиков. Как те думают? «Я знаю, что могу бросить в любой момент, поэтому и курю спокойно». И не бросают, разумеется.

- Просто, если самолет падает, то погибает сразу очень много людей. Жутко как-то...

— Про что я и говорю — тут «картинка» пугает, а не объективность угрозы. Знаешь, это вообще специфика такая у страхов. Мы всегда «выбираем» себе какую-нибудь «красивую» смерть, чтобы ее бояться: в катастрофе какой-нибудь или от теракта, а если болезнь, то обязательно «разрыв сердца», или от страшной врачебной ошибки, ну или ВИЧ, на худой конец. Но что-нибудь такое — «романтичное». Причем если уж мы придумали себе помирать, то обязательно — или при огромном скоплении людей (на площади, в толпе), или, напротив, в абсолютном одиночестве (в запертой квартире, в глухом лесу). В общем, чтобы трагизм был. Чтоб художественно... А то, что подавляющее большинство из нас умрет тихо и банально, от какой-нибудь долгой, ничем не выдающейся хронической болезни, в окружении родственников и друзей, это мы в расчет не берем. «Разрыв сердца», который, честно говоря, редкость чрезвычайная и даже казуистическая, разве что после четвертого инфаркта может произойти, — об этом мы думаем на полном серьезе, а вот, например, разрыв кишечника — этого мы не боимся, это нас как-то не воодушевляет. Умереть в престарелом возрасте во время акта дефекации, а это, на самом деле, не редкость, — об этом мы почему-то совсем не думаем. Картинка не впечатляет, «некрасиво».

Звать на помощь, биться в конвульсиях, стенать и мучиться — это художественно, а тихо и спокойно, без всякого пафоса, бытовым, так сказать, образом отойти в мир иной — это нехудожественно, и мы в этом направлении не думаем, и таких страхов у нас не формируется. Причем стоит кому-нибудь по соседству бояться больше, чем мы, как мы тут же теряем всякий интерес к собственной пьесе. Но если бы угроза была действительной, разве бы мы стали бояться меньше? Нет. Но тут у нас отобрали «главную роль», и нам уже не хочется в это играть. Мы теряем драйв. Страх должен быть «красивым», «ярким», «драматичным». Это образ, художественный образ. И все бы ничего, если бы не последствия служения такому, с позволения сказать, «искусству».

Мы боимся летать на самолетах, но не боимся автомобилей. Между тем, у каждого восьмидесятого в справке о смерти будет записано — «умер в результате ДТП», а про самолет — это только у каждого четырехмиллионного. И при этом человек считает, что поступает вполне логично, когда из-за страха авиакатастрофы отказывается от перелетов, но при этом гоняет по дорогам как сумасшедший, себя не помня. А метро, по статистике, вообще самый безопасный вид транспорта! Но какое безумное количество людей категорически отказываются спускаться в метро, полагая, что их смерть уже притаилась в одном из перегонов и ждет не дождется, когда же там, наконец, остановится поезд с нашим героем.

- Да, мы чувствуем себя в большей безопасности там, где, как нам кажется, контролируем ситуацию. Например, за рулем автомобиля. И, соответственно, неуютно нам там, где к управлению нас не допускают: мы нервничаем оттого, что не в курсе, как обстоят дела в кабине пилота или машиниста, в капитанской рубке. И нам от этой безызвестности плохо. Но почему тогда там, где «все под контролем» — на дороге, на автотрассе, — столько страшных аварий? Андрей сказал, что на днях увидел на одном автомобиле надпись по-немецки: «Не веди машину быстрее, чем успевает лететь твой ангел». Но ведь и у ангелов бывают нелетные дни...

— Невротический страх напрочь лишен здравого смысла, хотя человек, который испытывает этот страх, находится в полной уверенности, что он — само здравомыслие. Но на самом деле, это совсем не сложно проверить. Ведь если ты адекватен и последователен в своем поведении, тебя нельзя заподозрить в алогичности. Но в том-то все и дело, что человек, страдающий от невротических страхов, ужасно непоследователен. Он боится самолета, почти уверен, что умрет, как только тот поднимется в воздух, но при этом садится на борт! Нормально?.. Очевидно, что в чем-то он себе здесь врет. Он или сильно сомневается в том, что самолет, действительно, разобьется (или что с ним там случится смертельный приступ), но пытается убедить всех в обратном, или хочет умереть и, соответственно, только делает вид, что боится, а на самом деле реализует этот свой коварный план. Если выбирать один из этих двух вариантов, то второй, надо думать, сразу отпадает, и остается только первый. То есть, по большому счету, это какое-то дуракаваляние.

И резюме от того же доктора Курпатова:

Страх — это попытка предупредить несчастье. Но проблема в том, что никто из нас не знает, откуда это несчастье придет. Случиться может все, что угодно, и ото всего на свете не застрахуешься, а попытка контролировать все вокруг — не более чем игра. Если вы хотите быть в абсолютной безопасности, то нужно нанять машину МЧС, «Скорую», отряд милиционеров — и пусть ездят рядом. Когда ты понимаешь, что застраховаться невозможно, твой страх оказывается безработным. Ты сам от него избавляешься, как от бессмысленного, ненужного тебе сотрудника. Если мы нигде не контролируем ситуацию, то почему нужно бояться именно самолетов или лифтов? Если уж бояться, то бояться нужно всего. Только вряд ли у кого-нибудь хватит на это силы духа. И это хорошая новость!