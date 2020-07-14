Где отдохнуть от жары на озере Балтым. Обзор балтымских пляжей

Наш тур по побережью озера Балтым Свердловской области. Купаться здесь официально запрещено и практически на каждом пляже имеется соответствующий знак. Но это нисколько не смущает отдыхающих, тем более, что вода в Балтыме теплая.

С мая 2019 года отобрано девять проб воды, ее качество по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям законодательства. Однако в озере Балтым обнаружены яйца гельминтов, а в Исетском высокое содержание органических примесей. То и другое свидетельствует о хозфекальных стоках с мест береговой застройки, нарушениях правил пользования водоемами. Результаты анализов, увы, остаются стабильными пятый год подряд.

Пляж "Огонь"

Современный комфортный комплекс для пляжного отдыха на озере Балтым в поселке Санаторный. Пляж с чистым, мелким песком, шезлонгами (в аренду от 200 руб.), душем, пирсом и открытой детской площадкой с песком. Хотя на сайте пляжа мы фото детской площадки не нашли. На сайте есть ценник на детские развлечения типа батутов и аквазорба. Цены средние.

Очень много развлечений для любителей активного отдыха на воде - от катамаранов до катеров, от банана до водных лыж. Есть площадка для пляжного волейбола. Работает коктейль-бар и ресторан.

По отзывам наших пользователей, со своей едой на территорию пройти нельзя.

Администраторы утверждают, что купаться можно. Хотя запреты на купание в принципе никого не останавливают... На пляже работают спасатели. Вход в воду пологий, дно каменистое.

Пляж в жаркие дни и выходные принимает посетителей с 10.00. Вход бесплатный. Народу - тьма.

Как добраться до пляжа на машине (есть большая парковка) - проехать из Екатеринбурга по Серовском тракту, свернуть в поселок Санаторный.

На общественном транспорте: автобус №161 от остановки «Педуниверситет» около метро «Машиностроителей» до конечной. Дальше пешком по улице Набережной (около 1 км).

Адрес: п. Санаторный, ул. Набережная, 2д, подъезд – с ЕКАД и из Верхней Пышмы

Телефон: +7 (912) 637-93-19

Стоимость: вход бесплатный. Парковка платная –300 руб. в будни, 500 руб. в выходной.

Пляж GreenPark

Как добраться транспортом: Маршрут №161 «Екатеринбург – пос. Санаторный»

Тел.: 8 (343) 344-88-70, 8 (967) 639-18-70

Аренда беседок: от 1500 руб./день

Аренда летней кухни: от 4500 руб./день

Стоянка: 200 руб.

Удобное расположение, комфортная и уютная обстановка, живописный вид местной природы, прекрасный пляж с песком возле озера, адекватный и приветливый персонал делают парк лучшим.

Турбаза стала излюбленным местом для многих гостей, потому что удобное размещение парка в Свердловской области позволяет людям добираться без труда, пробок и других неприятных моментов. Загородная база отдыха от Грин Парка – это комплекс развлечений под самый разнообразный вкус гостя, это широкие возможности для максимального вашего комфорта.

Водолазы почистили дно - теперь оно чистое и безопасное, вы можете наслаждаться приятным отдыхом.

Места много, есть большая стоянка, туалеты, кафе с вкусными шашлыками, огромная площадка с травой, в лесу много места, все чисто достаточно, но на пятачке с песком и в воде много людей.

Есть волейбольная площадка, прокат беседок, шезлонгов. В тени в лесу очень хорошо и никто не нарушает границы разумного соседства, достаточно свободно можно расположиться и прохладно.

Пляж «Ключи Урала»

Общая информация

Телефон администрации: +7-961-769-84-50

Время работы: ежедневно 10:00-22:00, без перерыва.

Территория обрабатывается от клещей.

Платная парковка 100 руб., больше не нужно доплачивать.

Есть детская площадка и платный батут.

Услуги и цены

Аренда открытой беседки - 1000-2000 руб./сут.

Аренда крытой беседки - 2500-3000 руб./сут.

Аренда больших крытых беседок - от 4000 руб./сут

Аренда мангала - 150 руб.

Кафе работает ежедневно с 10.00 утра до последнего клиента. В меню есть горячие блюда и закуска, а также алкоголь, соки, вода.

Аренда лежаков, беседок.

Прокат гидроциклов.

Территория

Очень большая, ухоженная территория. Особенно порадовал пляж. Сложилось такое впечатление, что песок здесь ежедневно просеивают, настолько он мелок и чист. На пляже стоит большое количество невысоких столиков и мусорных корзин. Поставив современный, удобный лежак на таком пляже, можно представить себе, что ты как минимум на Бали. (лежаки можно взять в аренду).

Парковка организована за пределами входа и до самого пляжа нужно пройти метров 100, но эта прогулка будет приятной. Справа находятся мангальные зоны, где можно обустроиться со своим мангалом или взять его в аренду.

Далее находится зона с беседками и уютные, огороженные плетнями, места для отдыха.

Есть детская площадка.

Следующим местом отдыха, встретившимся нам на пути, был пляж «Ромашка». Хозяев мы так и не нашли, а посему решили, что пляж дикий. На вывеске была нарисована очень яркая пчела на пляже с пивом и шашлыком, такую вывеску будет не проехать мимо.

Дикий пляж "Ромашка"

Общая информация

Пляж дикий, въезд свободный. Находится со стороны Старотагильского тракта.

Территория

Как и подобает дикому пляжу, местность запущенная. Нет ни туалетов, ни кафе, ни кабинок для переодевания. Хотя, нам удалось обнаружить несколько больших мешков с мусором, т.е., все-таки, здесь ведутся уборочные работы.

Есть некое подобие пирса. Пляж травяной, вход каменистый. Рыбак, которого мы встретили на берегу, сообщил, что клев есть.

Как доехать: автобус № 161, который идет от пединститута до пос. Санаторный. А также от кинотеатра «Заря» (ст. метро «Уралмаш») автобус №103 (Екатеринбург — Кедровка), №104 (Екатеринбург — Красное). Остановка - база отдыха «Звездочка».

База отдыха «Забава»

Общая информация

Телефон администрации: +7-912-222-09-22.

Своего пляжа нет, но можно бесплатно посещать близлежащие пляжи (до озера примерно 300 метров).

Территория обработана от клещей.

Услуги и цены

Парковка для проживающих – бесплатно.

Номера - 2000 руб. в будни, 2400 руб. в выходные.

Коттедж - от 7000 руб.

Аренда маленькой беседки 350 руб./3 часа. (в пандемию временно недоступна услуга)

Аренда большой беседки 5000 руб./6 часов. (в пандемию временно недоступна услуга)

Мангал 100 руб./6 часов.

Баня (6 человек) не менее 2х часов – 650 руб./час, посещение бани свыше 6 человек – 200 руб./чел.

Территория

База отдыха расположена в лесу, среди высоченных сосен. Воздух здесь просто изумительный. На сравнительно небольшой территории стоит один отреставрированный корпус.

В гостинице 17 уютных номеров. Кафе узбекской кухни работает с 9.00 до 23.00. Также здесь можно купить алкоголь, сигареты, соки, воду. На территории три небольших беседки и одна большая на 100 человек.

Загородный клуб "Лесная сказка"

Уникальное и эксклюзивное место отдыха среди пляжей Свердловской области.

Здесь чистый белый песок (привозной), беседки, раздевалки, шезлонги в аренду (от 200 руб.), пирс на сваях. Заход в воду удобный, пологий, дно хорошее.

Можно взять в прокат лодки или катамараны, гидромотоциклы или покататься на «бубликах» и «бананах», есть волейбольная площадка, спортивная площадка для workout - фитнесс на природе, построен деревянный детский городок и площадка для малышей. Холодная вода из скважины в общем доступе.

Общая информация

Телефон администрации: +7 343 361-07-15, +7 922 15-15-715

Территория 18 га из них 10 га – благоустроенная территория.

Территория обработана от клещей, грызунов и комаров.

Услуги и цены

Страйкбол (привода АК-47, полная экипировка, проведение боев).

Прокат плавсредств: лодки, катамараны, гидроцикл, катер, моторка, водные лыжи, вейкборд, банан, бублики.

Аренда коттеджей от 6000 руб. в сутки (за человека).

Аренда беседки от 650 руб./чел (минимум 3 часа)

Въезд на территорю платный от 200 до 400 руб.

Баня от 1000 руб.

Кафе на вынос в выходные дни и бар на пляже ежедневно.

Веревочный парк 400 руб.

Во всех беседках проведено электричество и каждая из них имеет свой неповторимый внешний вид и веселое название («Домик Бобра», «Приозерье», «На опушке» и др.).

На пляже есть две огороженные беседки со своей независимой территорией и заходом в воду. Вообще, руководство Сказки постаралось с наличием мест для отдыха: вигвамы с камином, беседки на берегу, в лесу, с камином, со светом, с качелями, открытого и закрытого от непогоды типа – на любой вкус и цвет.

В «Лесной сказке» также есть банный комплекс и дом с баней на большую компанию, домики отдыха, кафе «Наутилус». Детский деревянный скалодром.

Загородный клуб «Шишки»

Временно закрыт, к сожалению.

Общая информация

Телефон администрации: +7-922-109-10-65

Площадь 1,5 Га.

Территория обработана от клещей.

Услуги и цены

Аренда коттеджа от 12 000 руб./сутки

Номер в гостинице: Стандарт 2500 руб., Премиум 3000 руб., Дюлюкс 3500 руб.

Сауна на этаже (на 4 человека) 400 руб./час (минимальное время 2 часа).

Баня (на 2 человека) 1250 руб./час (минимальное время 2 часа).

Прокат беседки с мангалом -1200 руб./2 часа

Прокат DVD, з/у для телефонов, мячи, дартс, теннис, бадминтон, шахматы, халаты.

Территория

Зона отдыха как бы поделена на части. Это территория вокруг корпуса, окруженная беседками, с детской площадкой и банями.

Отдельно огороженный коттедж (Vip дом на 8 человек), со своей парковкой, баней, мангальной зоной.

И сам пляж, который работает с 8.00 до 24.00.

Кафе работает с 9.00 до 2.00 (бар), кухня с 9.00 до 24.00. Для проживающих в гостинице действует ресторанная система заказа еды. С меню можно ознакомиться на официальном сайте.

Реальные отзывы ю-мам о клубе Шишки вы сможете прочитать здесь.

Пляжи, на которых мы не побывали в 2020 году

К сожалению, нам пока не удалось объехать лично все пляжи Балтыма. Ниже мы перечислили пляжи, до администрации которых не смогли дозвониться, поэтому информацию о них обновить не удалось. Может быть, это удастся вам?

Лукоморье

Администрация Лукоморья ответила отказом на наше предложение осветить их базу отдыха в нашем проекте. И мы даже боимся предположить, что же там скрывают. Телефоны, указанные на их сайте, не отвечают. Поэтому, к нашему великому сожалению, мы не можем предоставить вам никакой достоверной информации по данной базе отдыха.

Также многие пляжи отказались предоставить прайсы на свои услуги, ссылаясь на то, что цены следует уточнять по телефону, что мы впоследствии и сделали.

Звездочка

Едем по трассе к двухэтажному белому домику, поворачиваем налево и проезжаем пару километров, доезжаем до указателя «Звезда» и поворачиваем возле него налево. Метров через 500 доезжаем до небольшой площадки, на которой можно оставить машину. Налево отсюда идет дорога к аэроклубу, но пляж инфраструктуры там нет вообще никакой. О нем можно сказать лишь то, что к нему ведет совершенно разбитая дорога.

С упомянутой выше площадки вы проезжаете в правые ворота и примерно через 200 метров доезжаете до следующих ворот. Чтобы проехать за них вам уже придется заплатить, при этом далеко проехать на ней у вас не получится — стоянка находится сразу за воротами, и еще метров 150 до воды нужно идти пешком. Инфраструктура выгодно отличается от обычного пляжа.

Здесь есть площадки для футбола и волейбола, причем обе отсыпаны песком, пляж — тоже песочный, причем заход в воду и дно у берега также отсыпаны песком, никаких извращений с бетонными блоками замечено не было.

Телефоны, указанные на сайте, не отвечают. Сохранилися ли там пляж сейчас - нам пока не известно.

Яхт-клуб

Добираться по старому тагильскому тракту. Проезжаете Верхнюю Пышму по улице Петрова, потом на развязке уходите налево, а через три километра сворачиваете направо в лес, проезжаете еще около километра и упираетесь в парковку.

Пляж возле яхт-клуба расположен на небольшом холме. С одной стороны, он хорошо прогревается солнцем, а с другой — спуск к воде просто ужасен, он очень крутой.

Беседок на пляже нет, но оборудованы довольно простые навесы — столики с крышами. Расположены они на площадке огороженной кустами и довольно далеко от воды, так что остальные отдыхающие тут вам мешать не станут.

С туалетами все плохо. Их просто нет. Судя по всему, для удовлетворения малой нужды используется кабинка для переодевания — она здесь выглядит вполне прилично — а для всех остальных нужд — близлежащий лес. О чистоте места делайте выводы сами.

Что касается аренды лодок, то яхт-клуб, судя по всему, единственное место на Балтыме, где это возможно. Правда, стоимость этой услуги нам выяснить так и не удалось.

Санаторный

Если вы вдруг проехали первый поворот направо, то ничего страшного: можно проехать еще один километр и доехать до поворота на поселок Санаторный. Наполовину этот населенный пункт состоит из покосившихся избушек, и на половину — из пафосных коттеджей.

Пока же в Санаторном есть пляж, на котором можно неплохо отдохнуть. Въезжаете в поселок, доезжаете до центральной площади с автобусной остановкой и буквально за ней будет въезд на сам пляж.

Подъехать можно практически прямо к воде. Нормальной дороги нет, к пляжу ведет грунтовка, так что в случае дождя машину придется отмывать.

Туалет здесь есть, правда это простая деревянная будка с дыркой в полу. Думается, для такой площади такого будет маловато, и возникает беспокойство за близлежащие кусты.

Здесь же оборудована детская площадка, причем заметно лучше, чем возле яхт-клуба.

Зато вход в воду здесь уже намного приятней, чем возле яхт-клуба: без камней, мелкий гравий, пологое дно. Здесь же оборудован и пирс, правда, лодок рядом с ним не замечено.

Пляж Зайково

Проезжаем село Балтым, едем еще примерно километр, доезжаем до двухэтажного белого дома, и перед ним уходим налево в лес. Проезжаем еще примерно метров 700 и встречаем блок-пост. Под блок-постом мы понимаем машину, которая собирает деньги за дальнейший проезд на пляж.

За деньги вам разрешат проехать еще метров 200 и встать на довольно небольшой площадке, которую, как мы поняли, никто не охраняет. Места на ней очень мало, и в погожий выходной встать на ней будет крайне непросто.

Сам пляж выглядит «на троечку». Кое-где сохранилась насыпь из довольно крупного песка, скорее похожего на отсев, очень много травы. Кабинки для переодевания, можно считать, отсутствуют — несколько штук стоят на удалении, густо заросшие травой и крапивой. Мы с трудом себе представляем, что кому-то придет в голову там переодеваться.

На довольно большом удалении, уже практически в лесу стоит детская площадка. Но на месте родителей мы бы туда детей не водили — все вокруг сильно поросло травой, а санитарная обработка тут под большим вопросом, так что после прогулки с ребенка, скорей всего, придется снимать клещей.

Зато вход в воду здесь выполнен довольно оригинально — берег усилен бетонными блоками. Видимо, таким образом администрация пляжа хотела защитить берег от размывания. Своей цели она, безусловно, добилась, но эти блоки уже давно поросли какими-то водорослями и стали очень скользкими. Так что при заходе или выходе из воды можно здорово поскользнуться. Кстати, дно в Балтыме довольно каменистое, так что падать крайне опасно.

Подводя итоги, можно сказать, что побережье озера Балтым остается излюбленным местом отдыха. Постепенно развивается инфраструктура, оставляя позади совковый уровень пляжных выходных. Наши потребности растут. Уже не хочется просто лежать на травке под солнцем и петь песни вокруг костра. Новый уровень сервиса постепенно приходит на смену старому, и это, безусловно, не может не радовать.

Пляжи и базы отдыха на Таватуе. Где искупаться и позагорать На берегах Таватуя множество баз отдыха разной степени благоустроенности, где можно поставить палатку, арендовать шезлонг, беседку или летний домик. Читать дальше

*Пишите ваши комментарии, на каких еще пляжах и базах отдыха недалеко от Балтыма можно провести выходные*