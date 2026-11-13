Наше путешествие началось со случайной встречи при подъёме на гору Иремель. Прочитав вслух надпись «Заповедные железные дороги» на футболке одного из ребят, мы тем самым открыли для себя Русский север. Поняв, что мы – неутомимые путешественники, они пригласили нас провести вместе неделю в глубинке Вологодской области, захватив ещё затем и кусочек Костромской. Для себя мы открыли новый интересный маршрут, который может построите и вы.

Первой нашей остановкой стала Тотьма.

Тотьма

Город Тотьма расположен в 210 км от Вологды, на берегу реку Сухона. Это город, основанный в 1137 году и вошедший в историю как один из главных центров русской морской торговли.

«Где Тотьма и где море?» - спросите вы. Точно такой же вопрос возник и у нас. Но всё стало понятно после посещения музея мореходов, который сейчас находится в доме Ивана Кускова.

Музей мореходов

В XVII веке Тотьма процветала, так как через реку Сухону шёл водный путь, связывающий центр России с Архангельском - единственным на тот момент морским портом страны для торговли с Европой. Но в 1703 году Петр I основал Санкт-Петербург, тем самым фактически закрыв Архангельск для внешней торговли.

Тотемские купцы начали искать другие способы заработка, устремив свой взгляд в сторону Дальнего Востока. Объединившись, они начали снаряжать морские экспедиции от Камчатки к Алеутским, Андреяновским и Лисьим островам для добычи пушнины.

Суда строили в Охотске и на Камчатке, дальше отправляли их в устье реки Камчатки и ожидали попутного ветра.

С 1743 по 1799 год из России было снаряжено около 100 экспедиций, в 39 из которых упомянуты тотемские купцы и мещане. Основными объектами промысла были: морской бобёр (калан), голубые песцы, красная и чёрная лисицы.

В музее мореходов есть «Судовой журнал», куда занесены все подробности экспедиций – название судов, периоды промысла, фамилии купцов, распределение доходов (паёв).

На карте также можно увидеть названия судов и даты экспедиций.

За 56 лет судоходства (1734-1799 г.г.) на средства купцов, снаряжавших морские экспедиции, в Тотьме построено 19 каменных храмов.

В 1799 году по указу Павла 1 была создана Российско-Американская Компания и история мореходов из Тотьмы могла бы закончиться, если бы не тотьмич Иван Кусков, который оказался в этой компании в качестве служащего.

Родился он в 1765 году. В 22 года уехал в Иркутск на заработки, где за 2 года работы у Нератова задолжал ему большую сумму. Из-за долгов Кусков подписывает контракт с купцом Барановым и фактически становится его помощником по организации промыслов, обследованию и изучению новых земель, по ведению хозяйства российских поселений вначале на Аляске, а затем и на Калифорнийском побережье, где в 1812 году была основана крепость Росс.

С 1812-1821 г.г. И. А. Кусков был комендантом крепости Росс, самого южного русского поселения в США. За это время он выстроил дружеские отношения с испанцами, которые считали эту территорию своей, защитил местное население от испанцев и враждебных племён. Для нужд населения Русской Америки и снабжения Аляски на огородах выращивалась овощи и зерновые, было развито животноводство, был построен кожевенный и кирпичный заводы, судостроительная верфь.

После решения российских властей об отставке Баранова с поста правителя Российско-Американской Компании Иван Кусков в 1822 г. также ушел в отставку и возвратился из Калифорнии в Россию.

Сейчас в США, в штате Калифорния, на месте Форта Росс находится исторический парк. Из всех построек сохранился только дом последнего русского коменданта Ротчева, все остальные постройки реконструированы. А в Тотьму в 2012 году, в год 200-летия со дня основания крепости, приезжали самые настоящие индейцы племени кашайя, для которых Иван Кусков – почитаемая фигура.

В музее мореходов нет обилия экспонатов, это больше про историю, чем про артефакты. Эту историю стоит услышать из уст заведующего музеем мореходов Анатолия Пахнина.

В честь Ивана Кускова названа набережная реки Сухоны. Отличное место для прогулок.

Набережную Кускова завершает арка.

Сквозь арку виден Троицкий храм, который первым из закрытых в советское время церквей возобновил богослужения.

И только после посещения музея мореходов нам стало понятно, почему кафе в Тотьме называются «Калифорния» и «Аляска».

Парк «Соль Тотемская»

После музея мореходов мы отправились в место, где находится самая старая инженерно-археологическая реликвия Тотьмы. Увидеть её можно в парке «Соль Тотемская», музее в деревне Варница, расположенном в 3 км от центра Тотьмы.

Это очень молодой музей, который открылся 9 августа 2024 года на той самой территории, где в далёкие времена работали солеваренные предприятия.

Сейчас здесь реконструирована солеварня, рассолоподъёмная башня, колодец-журавль, амбар и градирня.

Но истинно историческую ценность представляют рассолоподъемные трубы на реке Ковда, уникальные инженерные конструкции, при помощи которых добывали соляной раствор.

Исследование древесины, из которой сделаны рассолоподъемные трубы, показало, что деревья вырублены в Вятской губернии в первой половине XVI века. Глубина самих рассолоподъемных труб могла достигать 200 метров.

В русле реки также найден соляной колодец. Археологам ещё только предстоит узнать, для чего его использовали.

За время экскурсии вы не только прикоснетесь к трубам, которым больше 500 лет, но и узнаете, из каких пород изготовлены рассолоподъемные трубы, сколько лет бурили скважину под трубу, что такое црен

и для чего на входе «домик с вениками».

А ещё вы сможете поднять из колодца-журавля ведро воды и убедиться, что она до сих пор солёная.

В амбаре много наглядной информации, которая позволит узнать, сколько нужно вырубить леса, чтобы получить 1 кг соли, как находили места для бурения скважин, чем занимался столболаз и с кем торговала солью Тотьма.

Не знаем как вы, но мы не смогли ответить на вопрос: «Какой продукт питания никогда не будет солёным, хоть вари его в 10 кг соли?»

Тотемское барокко

Тотемское барокко – это уникальный архитектурный стиль, которые отличает храмы в Тотьме от всех других.

Вытянутые барабаны (барабан - это цилиндр или многогранник, завершающий объем здания и обычно увенчанный главками), небольшие главки, встроенные колокольни и картуши – основные особенности этого стиля.

Что же такое картуши? Картуш, в переводе с французского, это украшение в виде щита или полуразвернутого свитка для помещения надписей, имен и гербов.

Картуши в Тотьме - это не лепнина, это часть кладки стены, которая выполнена кирпичом, выступающим на 1/3.

Самым богатым по разнообразию картушей в Тотьме считается фасадный декор Входоиерусалимской церкви. На картушах можно рассмотреть цветы, трилистники, кресты.

В храме на протяжении 36 лет работал винный завод, с 1995 по 2025 года там находился музей мореходов, а сейчас храм закрыт на реставрацию.

Зайти можно в соседствующую рядом церковь Рождества Христова. Её фасад тоже украшают картуши.

Обратите внимание, что 1 этаж выполнен в стиле московского барокко. Второй этаж, выполненный уже в стиле тотемского барокко, освящен в честь Николая Чудотворца, покровителя путешественников и мореходов.

Это, пожалуй, главные достопримечательности Тотьмы. Но если вы приехали сюда на пару дней, обязательно посетите музей церковной старины, краеведческий музей и фонды хранения, где хранятся, например, 600 прялок.

Музей церковной старины

Расположен он в церкви Успения Пресвятой Богородицы (в народе - Успенская церковь). Церковь была построена в 1808 году, в советские времена в ней находился кондитерский цех хлебокомбината, а с 1995 года здесь работает музей.

При музее есть колокольня, высота которой 52 метра, и это единственная в Тотьме колокольня, куда можно подняться туристам.

На первом этаже музея-церкви находится коллекция икон и деревянной скульптуры, но она не такая богатая, как в Пермской художественной галерее.

Но здесь есть витрина вотивных предметов - вещей, приносимых в дар божеству ради исцеления или исполнения желаний.

Около музея расположено несколько объектов, обращающих на себя внимание.

К дереву прислонился велосипед с табличкой, на которой вырезаны слова из стихотворения местного поэта Николая Рубцова, которые всем знакомы по песне Александра Барыкина «Букет».

На берегу Сухоны, за музеем, установлено «окно для фотографий», изготовленное умельцами Петровской детской художественной школы.

Тут же вы увидите скульптуру чёрной лисицы – зверька, который никогда не водился в Тотьме, но добывался мореходами из Тотьмы на Алеутских островах. Именно чёрная лисица изображена на гербе Тотьмы. А поместить этот символ на герб города распорядилась Екатерина II после того, как тотемские купцы преподнесли ей шкурки чёрной лисицы.

Нам не хватило времени подробно осмотреть все экспонаты краеведческого музея, но мы увидели игрушки и предметы мебели, которые сделаны руками детей Тотемской Петровской Ремесленной школы. Кстати, коллекция игрушек в 1905 году в бельгийском Льеже на Всемирной выставке получила гран-при.

Тотьмичи гордятся своим земляком, поэтом Николаем Рубцовым. В Тотьме ему установлен памятник, музей Николая Рубцова находится в селе Никольское, в музее мореходов тоже есть экспозиция, посвященная поэту.

Ещё рекомендуем посетить дом традиций и ремёсел «Морошка». Здесь можно приобрести сувенирную продукцию.

По дороге из Вологды в Тотьму мы заехали в аэропорт Вологды. Если вам захочется очутиться в атмосфере советского времени – это то самое место.

Мы не прощаемся, впереди у нас ещё три волшебных места.

Фото Дмитрий Часовитин, Маша Десятова.