Вам какой отдых? Ленивый, познавательный или оздоровительный?

В дошкольном возрасте я была очень болезненным ребенком, кроме стандартного детского букета «all inclusive», я ежегодно и бывало не по одному разу болела пневмонией и тяжелыми бронхитами. Но благодаря папе в начальной школе я имела возможность неоднократно побывать в Крыму, в детском санатории, и принимать прекрасное грязелечение, кажущееся тогда жутко противным и вонючим. В любом случае, после четырех поездок в Крым, я совсем перестала болеть.

Позапрошлым летом, выбирая место проведения очередного летнего отпуска, я копалась в интернете. Мне очень хотелось на море, и еще больше хотелось в Крым.

В целом все предложения, удовлетворяющие финансовым возможностям среднего класса сводились к двум категориям: 1. Частный сектор (в т.ч. мини-гостиницы и квартиры посуточно) и 2. Санаторно-оздоровительный сектор (в основной массе затрапезно-совкового типа). Перед нами встал выбор, либо в частный сектор на Южном берегу Крыма (ЮБК), более живописном, с богатой флорой, с обилием культурно-исторических объектов, но галечным пляжем и самостоятельным питанием… Либо в оздоровительное учреждение на Западном берегу, в степной полосе, но с лечением, с питанием, и песчаным пляжем. Детей на тот момент у нас еще не было, и я решила, что не готова встать в отпуске к плите, это должен быть равноправный отпуск .

На наше счастье искомый объект нашелся! Это оздоровительно-лечебный центр (ОЛЦ) «Северный» в г. Евпатория, точнее в пгт Заозерное, принадлежащий кораблестроительному заводу г. Североморска (РФ). Дальше буду излагать по порядку с момента отъезда.

«Уральские авиалинии» предлагают прямой перелет в Симферополь и стоит это ровно в 2 раза дороже, чем с пересадкой в Москве (на двоих человек 32 или 16 тысяч рублей соответственно). Из аэропорта до Евпатории (примерно 70 км.) можно добраться на городском транспорте, маршрутке или на такси. Мы предпочли такси, заказывали через фирму, где приобрели путевку, обошлось 400 гривен (курс был 1 гр. = 6 руб.) По дороге мы заехали в саму турфирму, оплатили вторую половину путевки (часть денег мы переводили через СберБанк в качестве предоплаты), потом в местное отделение СберБанка, где купили гривны (муж не любит пользоваться непроверенными обменниками).

Путевка на двоих на 14 дней нам обошлась 56 тыс. руб. Кто-то наверное подумает, что гораздо круче было бы на эти деньги сгонять в Турцию. Но я уверяю вас, оно того стоило. У нас был номер люкс, чистенький, благоустроенный, с нормальной мебелью. В номере стояла большая двуспальная кровать, шкафчики, столики, мини-диван раскладной (про доплату за детей мы не узнавали, но это единственный из найденных мной санаториев, который принимал с детьми от полутора лет, все остальные, в лучшем случае, от 3-х. Я уже тогда обратила на это внимание), мини-кухня с посудой, холодильником, чайником, телевизор, утюг, и самое главное – кондиционер. Наш номер стоил 2 тыс.руб. с человека в сутки, были номера за 1,5 тыс.руб. без кондиционера. Но бедные их постояльцы вынуждены были спать с открытыми балконами и жаловались на окрестные дискотеки до полуночи. Мы же и не подозревали об их существовании, спокойно ложились в девять часов по местному времени и крепко спали. Телевизор мы почти не смотрели, поэтому я не вспомню, какие там есть каналы. Отдельно можно купить безлимитный интернет, за какие-то копейки, вроде 30 руб. в день. Меня это спасло от капризов мужа, у него были любимые форумы и удаленный выход на работу.

Немного о самом санатории. ОЛЦ «Северный» имеет прекрасную лечебно-оздоровительную базу. На его территории собственная скважина с минеральной водой, водолечебница (минеральный бассейн для взрослых, в том же помещении минеральный «лягушатник» для детей, ванны и т.д.), грязелечебница (Сакские грязи, в т.ч. гинекологический/урологический профиль), хорошо оснащенный физиокабинет, процедурный кабинет, массажи, лазеры, ингаляции, спелео-комната, фито-бар, спортзал, стоматолог (платный), и, наверное, есть что-нибудь еще, чего я не заметила. Санаторий широкого профиля: опорно-двигательная система, сердечно-сосудистая система, урология/гинекология, заболевания кожи.

Врачи очень хорошие (в том числе есть педиатры), да и вообще персонал очень приветливый и доброжелательный. Процедур назначают щедро, не приходится ничего выпрашивать. К тому же есть возможность докупить еще процедуры, допустим по сопутствующему заболеванию или просто, потому что хочется. Но нам, например, назначили очень много процедур и по основным и по сопутствующим заболеваниям, мы покупали только озоновые ванны (просто для удовольствия) и отдельно «налом» оплатили за массаж мужа. Для наглядности перечислю свое назначение: кислородные ванны с минералкой, грязи (позвоночник и горло), массаж, минеральный бассейн, ингаляции, лазер, физиопроцедуры, фито-бар (там еще можно покупать кислородные коктейли на яблочно-шиповниковой основе). Мужу назначили еще больше процедур, хотя я думала, что лечить приехали меня .

В общем, скучать там совершенно некогда. Первая половина дня занята процедурами, потом обед, часок-другой на отдых, а потом бегом на море. «Северный» стоит не на первой береговой линии, и в интернете обещали 450 метров до пляжа. Наврали! Примерно 800-900 метров. Но меня это не расстроило, лишний повод подвигаться, а то бы мы растолстели от 4-х разового питания .

Пляж заслуживает отдельного описания. Собственный огороженный охраняемый пляж оснащен раздевалками, туалетами, душевыми, ногомойками, навесами, топчанами, медпунктом (с массажисткой за отдельную плату) и спасателями. Для детей пляж просто идеальный, мелкий, чистый песок и долгая коса, от 10 см глубиной до роста взрослого человека. Так что особо боязливым пловцам там тоже будет комфортно. А еще на мою радость, а также радость всех мамаш, на пляже запрещено курить! Так что никаких «бычков» в песке. И вообще пляж очень чистый, убирается ежедневно.

Море чистейшее и приветливо теплое. Вода прогревалась до 28-29 градусов. За две недели всего пару раз приносило водоросли и не было ни одного нашествия медуз. Нам очень повезло с погодой в августе. Даже по вечерам было тепло, ни разу не надели кофты. Мы спокойно просыпались в 6-7 часов утра (благо по-нашему времени это 9-10), муж шел на процедуры, а я бежала на море. Искупаться на рассвете в девственной тишине, разбивая пальчиками ног маленькие барханы, так старательно выточенные утренней волной… - Вот она сказка! Это очень приятно, немного по-детски, но чувствуешь себя первопроходцем. Утром море тоже было теплым, думаю, градусов 25-26, просто замеры температуры начинают писать чуть позже.

Распорядок дня. После утренних заплывов я шла на процедуры, потом завтрак в 9-10, потом снова процедуры, в 13-14 обед, еще процедуры или отдых, в 17-19 ужин. За ужином выдают дополнительное питание - кисломолочка с выпечкой. В целом, кормят вполне достойно. Конечно, это не ресторанная еда, но очень даже съедобно. Заказное сбалансированное меню, всегда есть на выбор мясо, рыба, птица, овощи или каши, фрукты или йогурты, запеканки, напитки и т.д. В обед на десерт всегда дают фрукты.

Инфраструктура. В ближайшем окружении санатория есть несколько магазинчиков (достаточно убогих), кафешки, две-три аптеки, два рыночка, где можно купить все, от фруктов/сувениров до бытовой химии, ближайший обменник на пляже. Все остальное – санатории, дома отдыха, немного частного сектора. Надо признаться, округа унылая. Но Евпатория всего в 20 минутах езды на маршрутке. Иногда после обеда мы гоняли туда прогуляться, прикупить на вечер настоящего Массандровского вина в фирменном магазине. Очень достойное вино, привезли домой целый чемодан, у него даже ручка оторвалась от такой тяжести, а украинские таможенники потребовали взятку за вывоз такого количества в одном чемодане, якобы по их правилам, в одной сумке больше двух бутылок провозить нельзя.

Западный берег Крыма – это преимущественно степь. Флора бедная. Но для меня это было компенсировано большой и хорошо озелененной территорией «Северного». Везде живые изгороди из туи, кедры, можжевельники, ели, всевозможные кустарники, клумбы с цветами. Очень приятно бродить по лабиринтам дорожек, утопающих в гуще свежеподстриженных туй, которые источают столько фитонцидов, что голова идет кругом. Периодически лабиринт выдает тебе какой-нибудь сюрприз, вроде скульптур сказочных героев, беседки, забытого всеми, но когда-то живого фонтана с дельфином, или детской площадки. Одним словом, детям есть где развлечься и побегать.

Для тех, кому этого покажется мало, рекомендую в выходные обязательно отправиться на экскурсию. Их предлагают как в санатории, так и на пляже. От 250 гривен с человека и выше, большинство с заездом в Ялту. Мы покупали экскурсию день на пляже, на весь, по 400 гр. с человека. Впечатлений очень много, для их изложения понадобится написать еще целую статью.

Кратко могу сказать, если вы поедете в Ялту, то обязательно!!! посетите Воронцовский дворец с его неповторимым парковым ансамблем и Никитский ботанический сад. Я в этом саду была уже несколько раз в разном возрасте, но в следующую поездку в Крым обязательно пойду снова. Это музей, собравший все шедевры мировой флоры. Я не знаю, как его назвать по-другому, он сам шедевр! Детей туда точно надо сводить. Столько растений со всего мира они больше нигде не увидят, им однозначно не будет скучно. К тому же там прекрасные экскурсоводы, очень интересно рассказывают, и так познавательно.

Я бы хотела описать еще много эмоций от нашей поездки, но знаю, что длинные статьи читаются тяжелее. Я и так размахнулась пером.

Желаю всем приятного отдыха наступающим летом и, конечно, крепкого здоровья!