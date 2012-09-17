Дети в деревне

Детей у меня двое. Младшему (мальчику) на момент поездки в деревню был 1 год и 2 месяца. Старшей - Василисе - 5, 5 лет.

О том, как хорошо в деревне детям? можно писать и говорить бесконечно. Им там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо. Это мы привыкли к благам цивилизации, отсутствие которых первое время напрягает. А детям все равно. Для них здесь воздух... Они жить готовы в огороде.

Младший только просыпался - бежал к дверям - "все, мол, - я пошел гулять". И очень расстраивался, что его планы нарушаются утренним туалетом и завтраком. Старшенькая просыпалась раньше любимой бабушки и начинала бесцеремонно расталкивать ее в бок (дома такого отношения к спящим за ней не наблюдалось) со словами " Эй, я проснулась!" Далее следовала целая эпопея с заплетаниями, умываниями, кормлениями детей, моими криками - "Подождите меня!" и допиванием на ходу чашки кофе.

И к 11.30 все, наконец, были на улице. Комаров в это время еще не очень много. Только у задней части дома, где росла любимая Севой ирга и стояла обожаемая Василиссой качель - они (комары) не переводились. В это время суток там страшно пекло солнце, да еще жгла ноги крапива, и потому дети туда свой нос практически не совали. Зато совали его и остальные части тела в огород - где росли клубника, помидоры, капуста, ползали червячки, жучки и летали мухи...

Но сначала нас ждала клубника! Сева уже понял процедуру сбора ягод - ложился животом на грядку (видимо, чтобы было лучше видно), заглядывал под листья (ах, как жаль, что фотоаппарата никогда не было под рукой) и рвал. Сначала рвал все подряд, но потом, проанализировав, что зеленые ягоды сильно отличаются вкусовыми качествами, стал избирательно подходить к этому вопросу. Очень старался.

Василисса же каждый день с энтузиазмом хватала ковшик, заглядывала под первый попавшийся куст, и, положив пару ягод, теряла к этому занятию всякий интерес. Но, поскольку мы ее не отпускали, ей приходилось таскаться за нами и зорко следить, чтобы уже собранные ягоды Сева не решил прирастить обратно к кустам. Потом мы клубнику ополаскивали (некоторые скажут "Фи, мыть клубнику... какая безвкусица") и ели. Сева брал по ягоде в каждую руку, да еще умудрялся покушАть открытый рот на Василиссины и мои.

Сначала кормил только себя, потом окружающих... Потом брал ягоду, сжимал ее в руке, превращая в кашицу и все это заталкивал себе в рот. Далее, пронаблюдав, что мама и Василисса отрывают что-то от клубники и выбрасывают, решил тоже так делать. Брал пригорошнями ягоды и выбрасывал... Куда придется. Увидев, что бабушка посмеялась над этой выходкой, решил что это ужасно весело... Не буду рассказывать, как потом прятали от него ковшик и как я ползала в поисках красивых больших сочных выброшенных ягод (Жалко же!).

Потом дружной толпой все выходили за ворота - удивлять соседей своей необузданностью, излишней эмоциональностью и мощными голосовыми связками. Потому что детям НАДО бегать и прыгать. И, видимо, кричать. Убеждала я соседей. А заодним и себя. По периметру метра 3 на 3 дети начинали не просто бегать, а носиться друг за другом с истошными криками "аааааааааа" (кто громче). Бедная бабушка, или мама (в зависимости от того, чье терпение и барабанные перепонки лопались раньше) отчаянно пытались увлечь хотя бы одного из них рисованием, цветочками, жучками... Помогало на пару минут, а потом опять "ааааааааааа".

Потом выяснялось, что Севу надо переодевать, по причине его пописов в штаны. Пинаясь, вырываясь, крича, наверное, что мы редиски (его ж не разберешь, что он кричит), он иногда достигал своей цели и убегал. Но не всегда...

Иногда случалось, что к воротам приходили козы. Мы с Севой как-то бежали половину улицы, чтобы дать им травки, которую, как оказалось, они не едят. И вообще, смотрели они на нас как-то диковато. Но дите было довольно (что догнали). Набегавшись вволю, наползавшись по грядкам, под крики Василиссы "Мама, мама, Сева огород ест", я таки уводила детей домой. Там мало-мальски отмывала (чего воду тратить, если через пару часов их все равно будет не узнать), кормила и укладывала спать младшего. Старшей включала мультик, или давала книгу. И все. Тишина.

Даже не передать словами волшебство этих минут. Я наслаждалась не спеша вкусом клубники с молоком, вприкуску с шоколадными конфетами. До тех пор, пока Севе для дальнейшего сна не требовалась переносная молочная мамина ферма. В эти минуты я могла поспать. Где-то аж с полчаса. Или просто подумать. О насущном. Пока окончательно не просыпался Сева, или не кончался мультик, или не приходила с работы бабушка... И по новой. Только уже по-другому.

Перекусив и сев на пороге, дети начинали кричать "давай, давай, давай..." (это так торопили меня на улицу). Если мы не шли встречать с работы бабушку, то нас опять ждал огород. С уже набранными и чуть согретыми на солнце двумя ведрами воды, ковшиком, лейкой и новомодным изобретением - брызгалкой. И начиналось...

Грязными, мокрыми, до ужаса счасливыми в 9 вечера мы пытались загнать детей мыться. Потом ужинали, чуточку танцевали под мелодии маминого Самсунга (а именно - под Стаса Михайлова и Ирину Аллегрову, 2 песни которых, наверное, выучили наизусть) и отправляли детей спать. Бабушка с внучкой перешептывались, делились секретами, Сева причмокивал титей, потом дети засыпали. Я, наконец, могла выйти на улицу и, танцуя между комарами, чтобы не успели съесть, рассказывала по телефону супругу о прожитом дне, о том, как я его люблю. Потом мы пили чай с бабушкой (то бишь с моей мамой). Смородиновый. Чистили ягоды, разговаривали. До тех пор, пока Севе не понадобится мамино присутствие, чтобы спать дальше. И, наконец, все спали.

Ночи, как правило, проходили достаточно спокойно. За некоторым исключением. Севу один раз ОЧЕНЬ сильно искусали комары. На одной ноге было больше 30 укусов, на другой больше 50. Не считая других частей тела. От укусов даже ушки оттопырились. Эта ночь прошла в слезах. И у Севы, и у меня (жалко было очень его). Горячий, опухший, измученный, под утро уснул наконец на руках. Так и спали. Сидя.

Еще был случай. Я, несмотря на свой уже не юный возраст, страшно боюсь насекомых. Почти всех. Ночью увидела ползущее по моему одеялу что-то черное. Своими криками разбудила детей и бабушку. Бабушка спросонья сунула мне в руки салфетку - "разбирайся сама", наворчала и забрала укачивать Севу. Это был мотылек...

Разнообразие в садово-огородную жизнь вносилось, когда мы ходили встречать с работы бабушку. Это тоже было радостно. Потому что, во-первых, это заход в магазин за чем-нибудь вкусненьким, а во-вторых - заглядывание на минутку в гости к тете. У которой были и злющая, страшно лающая собака, и куры, и красивущий задиристый петух. Сева там научился говорить ко-ко-ко, и до сих пор показыаает на двери при слове курица.

Еще были в нашей отпускной жизни божьи коровки. В больших количествах. Мы с Василиссой то их спасали от утопания в садовой ванне, то от цепких пальчиков Севы, который так и норовил ущипнуть ползающее что-нибудь за бок, то от неудачного кувырка на спину...

Был еще дождь. После которого детей оказалось невозможно оттащить из луж. И не отмыть от грязи. И баня. С веничком и травками. Как положено. И еще много позитивных моментов. А потом мы уехали. Оставив бабушке разрисованные ворота, нарушенный слух, сломанный телефон, немного грусти и много воспоминаний...