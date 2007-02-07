«Встреча утренней зари в солнечной Болгарии» от Saksonia

«Sunrise» -в переводе с английского: восход солнца; утренняя заря. Болгария. Золотые Пески. «Примасол Санрайз 3*+» 28.08. 2006-11.09.2006 . Турфирма: Solvex Travel



ПРЕДИСТОРИЯ К ОТЗЫВУ.

Все повторяется…….

Та же фирма, тот же курорт, тот же отель.

Сначала вкратце о подготовке к отпуску.

Перебрали просто КУЧУ вариантов, начиная от частного сектора Несебра и Поморья, заканчивая отелями Солнечного берега (Хелиос Палас 4*. Корона 3* и Котва 3*) и Золотых Песков (Одесос 4* и Атлас 4*).

Подготовкой начала заниматься еще, где-то в феврале. Но все, почему ни как не могло сложиться, так как мне было нужно. Либо, если это был частный сектор, не получалось с визами и билетами, так как это был не орг. туризм, если выбор падал на отели, то не устраивала либо цена

(она поднялась по сравнению с прошлым годом),либо отзывы на отели.

В данном случае это получалось с Короной и Котвой.

В общем, в нашем случае получилось так,- «Новое, это не совсем забытое старое» Хотя свой первый болгарский отдых в 2004 году мы не забудем никогда.

Была куча переживаний по поводу перелета, как раз и Иркутская трагедия, вынужденные аварийные посадки самолетов и все это, а/компания «Сибирь». Нам ведь тоже предстояло лететь данной, а/компанией. Плюс к этому переживания были по поводу кишечной инфекции, имевшей место быть в тот момент в Болгарии. Поначитавшись отзывов и темы про кишечную инфекцию в Болгарии на сайте «www.otzyv.ru», собрали внушительную аптечку, которая в последствии не пригодилась вовсе.

Хотя ребенок, все же заболел (ангина), но все - и осмотр доктора и все препараты были бесплатно предоставлены в мед.кабинете отеля Синигер.

Медстраховка предоставлена от «Ингостраха»

Туроператор:

Вопрос по выбору туроператора не стоял. «Солвекс» и только он. Выбор, был сделан на основании ценового каталога (цены в большинстве предложений ниже, чем у других т/о и т/а) и отсутствием отрицательных отзывов по работе данного т/о. Хотя выбирать нам не приходилось, в нашем городе турфирмы предлагают на выбор…- 2-х туроператоров-это Солвекс и Ориент.

Бронируя и оплачивая тур у Солвекса, в отель «Примасол Санрайз» при раннем бронировании - предусматривалась, в этом году, 15% скидка (на все остальные отели скидка была 10%) на проживание и питание, которую дает непосредственно отель.

Плюс к тому дети в этот отель идут по «детским» ценам не до 12 лет, как во всех остальных отелях, а до 14.Для нас это было актуально, так как с нами ехала 13-летняя дочь.

Но недолго была наша радость о 15% скидке, оказывается, она распространялась только на стандартные номера. Такова оферта, как мне объяснили в «Солвексе». Мы же бронировали апартамент. Хорошо, пусть будет так. Мы были и так довольны, первый ребенок как всегда идет бесплатно (только перелет). Второй ребенок у нас шел с 50% скидкой. Предваряя вопрос о цене, скажу, что стоимость тура со скидкой 3%(которую предоставила наша Омская турфирма «Валентина»), составила чуть более 2200 евро на четверых (маму, папу и 2-х деток 13 и 3 лет). Плюс к этому дорога до Москвы, ни много не мало - 50тыс. руб.



ПЕРЕЛЕТ И ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ:



Вариантов вылета в Болгарию из Омска на данный момент уже не было (в Омске в этом году чартеры летали в Варну и Бургас до 23 августа), и нам естественно ни чего не оставалось, как совершить большой вояж…..

Итак, наш маршрут был таков Омск-Москва-Варна-Москва-Омск. В общем 4 самолета. До Москвы и обратно ,перелет нашей Омской, а/компанией «Омскавиа». Перелет Москва-Варна-Москва – «доблестной» а/компанией «Сибирь». Сами понимаете, в свете последних событий, было немного не по себе, паника, имела быть место. Но все прошло как нельзя лучше. Все вылеты и прилеты, обеих, а/компаний, оказались без задержек. С обедами-газетами-соками и вежливыми бортпроводницами. А самое главное опытными авиапилотами. Еще в самолете, бортпроводницы раздали бланки миграционных карточек, поэтому, паспортный контроль прошли довольно быстро. Багаж, так же получили быстро.

Встречающих туристов от «Солвекса» было несколько, в зависимости от курорта. Наша гид Пламенна отметила нас в списке и назвала номер автобуса. Еще 15- 20 минут ожидания в автобусе, и все туристы в сборе. Пламена по дороге кратко рассказала о Болгарии, пожелала приятного отдыха, предупредила о мошенничестве (обмен валюты) и про карманичество.

До Золотых Песков ехать минут 30-35,время пролетело быстро, под рассказы Пламены… И вот мы уже входим в «наш» отель.

ОТЕЛЬ:

Итак, отель «Примасол Санрайз 3*+»,данный отель, входит в международную сеть отелей Примасол Санлайт.В Болгарии есть еще 3 таких отеля,которые входят в данную сеть. В Албене,это отель «Ралица»,в Св.Власе отели «Синева бич» «Синева парк». На Золотых Песках гостиничный комплекс данной международной гостиничной сети PrimaSol состоит из 2 отелей «Эксельсиор» и «Санрайз». Отели расположены рядом,по обе стороны от аллеи курорта. Так как оба отеля входят в одну гостиничную сеть, и у них один владелец, то можно было пользоваться инфраструктурой обоих отелей. Расположены отели в 350-400 метрах от моря, да скажете Вы, далековато будет. Вопрос решаем, есть бесплатный трансферт к пляжу: с 10-00 до 17-00(каждый час).

Сразу здесь же укажу достоинства и недостатки отеля.

Достоинства отеля:

1.Сравнительно удобное расположение к центру курорта и торговому променаду.

2.Отличное питание.

3.Наличие территории у отеля (что редко в Болгарии) и закрытого бассейна с минеральной водой.

При всем этом, главное достоинство отеля - недорогая стоимость проживания.

Недостатки:

1.Не скажу что это недостаток, потому как он решаем (см. ниже)- спуск и подъем на пляж (в гору или по ступенькам).

2.И самое главное, в данный отель, становиться попасть, все более проблематично, допустим, мы бронировали его, в конце марта.

Отель шестиэтажный. В отеле 2 лифта. На рецепшене есть сейф (стоит примерно 50 лев за 2 недели. Но мы им не пользовалась. Все ценные вещи и документы с денюжкой хранили в чемодане) , обмен валюты, интернет.

В отеле иметься 4 бассейна: 2 открытых бассейна, отдельно стоящий детский бассейн с водной горкой. Так же иметься закрытый обогреваемый бассейн (с минеральной водой) с детским сектором.

Еще можно было пользоваться бассейном (с джакузи) отеля «Эксельсиор». На территории отеля есть 2 фонтанчика, повсюду альпийские горки с цветочками. В общем, все очень зелено и ухожено. Тихо и незаметно за всем этим ухаживает персонал.

В отеле «Эксельсиор» есть волейбольная площадка и теннисный корт. Так же в отеле «Санрайз» в закрытом помещении было 2 стола для настольного тенниса.

Детский клуб» Прима кидс» для детей от 4 до 12 лет. Детская дискотека. Конечно же, иметься детская площадка с горками-качельками и такой деревянный уютный домик мини клуба «Прима кидс». С детишками в детской комнате играют в интересные игры. Составлена целая программа на каждый день и вечер. Мини клуб «Прима кидс» работает с 10 до 12 и с 15 до 17 часов. А вечером очень зажигательное мини-диско. Очень интересные были вечерние представления, которые готовили аниматоры и для взрослых. Вся анимация ежедневная, кроме понедельника.

В отеле есть основной ресторан с зоной для некурящих и террасой на открытом воздухе, с зоной для курящих.Имееться так же лобби-бар, бар у бассейна (там же вечером проходит анимация. Можно так же пользоваться рестораном и лобби-баром отеля «Эксельсиор». Рядом с бассейном отеля «Эксельсиор» находиться уютный ресторан «Старое дерево», где можно по предварительной резервации заказать один ужин а-ля-карт (входит в стоимость).

Питание в отеле организовано по системе «All inclusive» Болгарская кухня. Как я уже писала в своем предыдущем отзыве, болгарская кухня ну о-о-очень вкусная и сытная. Это же относилось и к нашему отелю. Вообще питание это очень сильная сторона, в отеле «Санрайз». Все всегда свежее, вкусное и разнообразное.

Что изменилось в ресторане по сравнению с 2004 годом? Появилось новых 2 автомата « чай-кофе-горячий шоколад-молоко », так же вино теперь можно наливать самим из импровизированного бочонка, а не обращаться постоянно в бар к бармену. Мне кажется стало немножко поразнообразнее меню. Особенно обеды и ужины. Очень много фруктов и сладостей. Мороженое в неограниченном количестве. Для мясоедов-рай, всегда 3-4 вида на выбор. Так же очень вкусно всегда была приготовлена рыба. На гарнир много овощей, а также рис и макароны. По напиткам в отеле…. Напитков тоже предлагается предостаточно и хорошего качества. По пятницам были вечера болгарской кухни, один раз при нас был вечер итальянской кухни. Ряженные офицанты, соответствующее меню…

Для детей стол очень подходящий. Всегда можно выбрать что-то диетическое и доступное для детского питания. В ресторане можно взять детские стульчики. По поводу питания вне отеля, сказать ничего не могу. В этот раз ни куда не ходили. Хотя, на «Золотых песках» куча пиццерий и других «фаст-фудов» на любой вкус и кошелек. Очень много кафе-ресторанов с разной кухней и развлекательной программой.

Персонал, включая и официантов с барменами и администраторов исключительно вежлив, дружелюбен, в общем, сервис, как в ресторане, так и по всему отелю оставил самое хорошее впечатление. Я не заметила никакого предвзятого отношения в отеле к русским туристам. Наоборот, к нам(русским) относились намного лучше чем к тем же немцам.

«ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА, РАДУШНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА» вот девиз всех сотрудников отеля «Примасол Санрайз».

В день приезда в отель, нам для нашей младшей дочи, поставили на ужин, на столик небольшой тортик и игрушку. У девочки был день рождения. Через три тоже самое повторилось и для мамы. Только уже без игрушки. В общем, такое внимание к нам, со стороны персонала отеля, было очень и очень приятно.

Апартаменты в отеле, где мы жили, состояли из 2- комнат. Типа гостиной, там стояли 2 раскладных кресла-кушетки, минибар (в тумбе), телевизор с 2-мя русскими каналами. Туда же нам поставили детскую кроватку для младшей дочери. И спальня с 2 кроватями,2 тумбочки, туалетный столик. В каждой комнате своя ванная комната-санузел с душевой кабиной (не дыркой в полу, как часто в болгарских отелях) и 2 балкона. На балконе пластиковый стол и 2 кресла. Кондиционер (индивидуальный) работал отлично.

Полотенца меняли каждый день, постельное бельё через день. Наши впечатления о горничной, только положительные. Чистоту и порядок наводила…Оставляли ей несколько раз чаевые по 2 лева. Чего она только деткам не лепила на постельках. И цветочки и лебеди…. Некоторые все это тащили к себе в кроватку и не давали разбирать, так и спали со всей этой красотой.

КУРОРТ И ПЛЯЖ.

За 2 прошедших года, что нас там не было, курорт видоизменился. В лучшую сторону. Появилось много красивых отелей и аппартаментов. Также открылось много новых магазинчиков и развлекательных заведений. По курорту « бегают» 2 паровозика. Синий и зеленый. Маршруты у них разные, мимо нашего отеля курсировал зеленый паровозик. Цена 1-2 лева.

На каждом шагу кафе и рестораны, и другие точки общепита. Куча развлекательных заведений. По этому сказать ничего не могу, так как с нашими детками много в такие места не походишь. Вернее не походишь совсем.

На торговом променаде художники рисуют портреты. А фотографы делаю ретро-фото.

Портрет мы конечно не заказали, но вот ретро-фото….Сфоткались и в этот раз. Детки наши девочки, ну просто такие барышни получились. А Сашенька как маленькая принцесса. Ну и папа с мамой им под стать. В общем вот такая память. Приятная.

Пляж песчаный. Вход бесплатный. Погода в Болгарии очень комфортная, нет изнуряющей жары,

а вечером так вообще красота, воздух свежий и дышится легко. Море чистое, достаточно теплое, но не всегда спокойное, иногда штормило. Даже при небольшом шторме по берегу ходят спасатели со свистками и контролируют, чтобы никто далеко не заплывал, а то и вовсе не разрешают заходить в море. Пляжи все муниципальные, но если быть не очень привередливым, то можно сказать что чистые. Но за все «пляжные прибамбасы»- за пользование лежаком с матрасом и зонтиком нужно платить. Лежак – 6 левов, матрас – 3 лева, зонтик – 7 левов. Итого – 16 левов. Но чуть ближе или дальше от моря на пляже есть «бесплатная зона» (вдоль всего пляжа), где можно расположиться на своем полотенце и установить свой зонтик. Что мы и делали, купив свой зонт, а пляжные полотенца привезли с собой.

Соломенные подстилки и зонты везде продаются (цена от 4-х до 10 левов, в зависимости от ширины подстилок) и зонтики (по 8-10 левов). На пляже куча всяких всякие водных развлечений: бананы, катамараны и т.п. Есть детские площадки и аттракционы(паровозик, гусеница, аккумуляторные машинки, батуты, горки ) . В общем, на любой вкус и кошелек. Еще в этом году открыли замечательный аттракцион, - колесо обозрения. Расположено он почти напротив отеля «Адмирал». Советую прокатиться,-весь курорт как на ладони.У детей был неописуемый восторг.

Да, помимо пляжа Золотых Песков, ходили еще на пляж Ривьеры, хочу сказать честно, понравилось, конечно, там больше. Как то там поуютнее, камерное что ли. Плюс, горячие источники (сероводородные) из душиков. И детские «развлекалки» неплохие напротив отеля «Империал» и «Лотос», (детская площадка «Чикко» )что и облюбовала наша Саша. Есть души и туалеты, кабинки для переодевания. Очень чисто и ухожено. Пройти туда можно, только через центральный вход.



Где лучше всего менять валюту.

Рядом с полицейским участком напротив шлагбаума при въезде на Золотые Пески находится «Си Банк», курс был 1,95 левов за Евро. Так что ехать в Варну, ради того, чтобы поменять валюту не стоит. То же самое. Другие отели на курорте, то, что я могла бы порекомендовать и что мне понравилось. Конечно, в первую очередь мои рекомендации будут родителям с детишками. Итак, это «Парк – отель Одессос 4*»,мне он нравиться больше всех. Атлас 4*, отели сети Риу Арабелла 4* и Болеро4*.Отели сети Иберстар Обзор и Изгрев. Из 3* еще хвалят «Мадару», работает по системе «All inclusive» Для экономного отдыха с детьми можно смело порекомендовать «Славей» 2+,в этом отеле неплохие завтраки,есть своя небольшая территория с детским отделением в бассейне , и детская площадка.

НЕМНОГО ОБ ЭКСКУРСИЯХ.

Конечно, посещали все достопримечательности с Тео-Тодор Ворошилов. О нем писали многие в своих отзывах. И мы тоже воспользовались его услугами.Мы выбрали для себя 2 экскурсии, которые мог выдержать наш 3-х летний ребенок.

Первый наш маршрут был такой:

Монастырь Аладжа-гончарная мастерская-Балчик (ботанический сад, резиденция румынской королевы, дегустация в винном погребе) - мыс Калиакра- -пикник Бивака (ресторан). По пути заезжали и осматривали достопримечательности Кранево и Албены.

Ужин для нас в ресторане заказал Тео. После ужина были песни-танцы, конкурсы, а потом, гвоздь программы танец на углях (его исполняют специально подготовленные люди-нестинары). Этот танец на углях когда-то был особым ритуалом, поэтому он сопровождается выносом иконы.

Самое интересное, что это представление бывает только в определенные дни. Объясняется это тем, что нестинары могут исполнять свои танцы только в эти дни. Когда они танцуют, такое ощущение, что они впадают в астрал. Или мне так показалось…..

Второй маршрут был такой:

Побитые камни-Камчия-Обзор-Солнечный берег-Несебр (старая и новая часть). Так же заезжали по пути в болгарские деревушки Бяла и Баня. В Камчии, на катере прокатились по речке, видели черепах, детки визжали от восторга. При въезде в Камчию, ведется активное строительство: бальнеологическая здравница. Руководит, вернее, инвестирует, данную стройку, ни кто иной, как уважаемый мэр г. Москвы Ю.М.Лужков. В свое время, как нам рассказал Тео, данный участок земли он приобрел буквально за копейки. На обратном пути поужинали в Несебре, в ресторане на берегу моря «Зорница»

Обе экскурсии стоили нам по 140 лев. Очень удобно, особенно с маленькими детьми, вот такие индивидуальные экскурсии, едешь себе спокойно, где захотел там остановился. У Тодора удобная хорошая машина (минивен, по-моему, Рено).

Если кому-то это понадобиться-пригодиться, вот его координаты:

1. e-mail: varshilov_teo@abv.bg

2. моб.тел : +359888266174

Дополнительно посещали, уже сами, аквапарк, дельфинарий, как такового, большого впечатления аквапарк не производит, ровно, как и дельфинарий. Но детишкам все равно было интерестно и здорово. Так же сами посетили археологический музей, там как раз шла выставка «Фракийские сокровища!

Здесь по ценам и режиму работы:

1. Аквапарк. Работает с 10.00 до 19.00. Стоимость входного билета (на взрослого) – 24 лева, если покупаете билет утром, до 16.00. После 16.00 билеты становятся дешевле – 14 лев.

2. Дельфинарий. Билет туда стоит 20 лев для взрослого. Работает он каждый день, кроме понедельника. Представления начинаются 3 раза в день: в 10:30, в 12:00 и в 15:30 , длятся примерно минут 40.

3. Археологический музей. Музей работает до 18:00, ежедневно, кроме понедельника. Вход в музей стоит – 10 лев.

Еще сами съездили и посмотрели курорты Солнечный День и Св.Константин и Елена, и некоторые отели на данных курортах.На следующий год выбрали для себя местом отдыха курорт Св.Константин и Елена.9будем выбирать между отелями Лебедь 4*,этот если конечно потянем по цене и отель Коралл 3*.Последний очень даже неплохая 3*. Еще очень понравился «парк-отель Эстрея»Но т/о « Солвекс» с данным отелем не работает.

ПОЕЗДКИ В ВАРНУ.

Билет от Золотых Песков до Варны стоил 1лев 80 стотинок. Поездка по времени занимает примерно 30-35 минут.

Номера автобусов: 9, 89 (заезжает в св. Константин и Елену, остановка на кольце у почты), 109, 209, 309, 409. Маршруты у данных автобусов немного разнятся, но неизменным остается то, что выезжают все они с Золотых Песков, и Вы всегда попадаете на них в Варну.

Автобус с номером 409 довезет Вас до аэропорта, если конечно Вам это будет необходимо. Мы, кстати 409 воспользовались, ездили в супермаркет «Пиккадили», в нем, в самом здании супермаркета есть неплохой детский магазин (одежда, обувь, игрушки и т.д.). Называется магазин «Хиппленд»

А так, если хотите немного «пошопить», то доезжаете до Кафедрального собора, оттуда и начинается пешеходно-торговая зона.

В пешеходной зоне много магазинов. Еще много магазинов на улице «Владислав Варненчек», которая, тоже начинается от Кафедрального собора. Во многих магазинах, в данный период, были распродажи. Чем мы и воспользовались.

РЕЗЮМЕ.

Отдыхом целиком и полностью мы все остались довольны. Все было здорово: Отель, условия в нем, питание, погода (хотя первые 3-4 дня было прохладно), культурно-экскурсионная программа (ну это конечно благодаря Тодору Ворошилову.) О своем выборе, курорта и отеля, и о том, что едем именно туда во второй раз, не пожалели ни на секунду. Еще раз повторюсь, - было замечательно и здорово.

Ну, вот вроде бы, как и все, что хотела написать. Прошу прощения, если получилось слишком много и длинно, и спасибо всем, кто осилил до конца мой опус. Может, кому-то, что-то и понадобиться из него, что-нибудь полезное для своей предстоящей поездки в Болгарию.

У каждого из нас остается след в сердце и душе вот после таких поездок. Для нас Болгария раз и навсегда останется доброй, замечательной и открытой страной со своими проблемами, которые существуют так же в любом другом государстве.

Тот же мусор, те же инфекции… Ведь переболев зимой гриппом, допустим в Москве, Вы же не говорите, все уезжаю раз и навсегда из этого города. Почему же тогда Вы пишите такие слова в отзывах после поездки в Болгарию. Это вирус, который, как та кошка «гуляет» сам по себе. Причем же, в целом вся страна. Да и мусора-грязи у нас тоже хватает, ровно, как и везде.

Собираясь на отдых в Болгарию руководствуйтесь данным высказыванием: «Главное в Болгарии - не иметь завышенных ожиданий, тогда Вам понравиться и радовать Вас будет ВСЕ! » И я думаю, мы еще не раз захотим туда вернуться в нашу Солнечную Болгарию. Будем встречать-проважать, и любоваться рассветами-закатами теплого болгарского солнышка.

P.S. И пусть меня простить моя любимая Болгария и болгары конечно тоже,но я очень не хочу, чтобы вас не приняли в Евросоюз в 2007 году,поймите меня правильно на следующий год, да и в последующие года тоже хочется отдохнуть не дорого и с качественным сервисом. Просто нашим российским курортам еще, Ох как далеко до данного уровня в Болгарии (отношение,сервис,ЦЕНЫ).