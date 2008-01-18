Начало истории (о том как скитались жаждущие встречи с морозным дедушкой целые сутки) читайте здесь!

Итак, пригласил всех нас Дед Мороз к себе в терем...все пять автобусов сразу... ну все пять и ломанулись А чО? Позвали-ж!

В общем тут был очередной просчёт организаторов... ну, или надежда на здравомыслие людское, которого в Рооссии отродясь не бывало

Там бы регулировщика с мегафоном поставить, который объявлял бы: "Заходит такой-то автобус, а номеру такому-то приготовиться!"

А в реальности было так. Наша экскурсовод взвизгнула: "14-ый автобус! Мы первые!" и ломанулась на лестницу, ведущую в терем. Экскурсовод 8-го автобуса зычно оповестила: "8-ой автобус за 14-ым" и ломанулась за нашим экскурсоводом, не пропустив и половины туристов из нашего автобуса. А в 8-ом автобусе были школьники, ну и они естественно рванули за своим экскурсоводом, распихивая мамочек с детьми.

В результате на лестницу влетело сразу 2 автобуса туристов вперемешку, при этом школьники отчаянно рвались вперёд. Образовался качественный такой затор, где все стояли плотнёхонько, при этом родители стрались, чтобы деток не подавили, а школьники упорно работали локтями и лезли вперёд.

Пришлось присутствующим папам отправить зарвавшихся школьников назад, предварительно рявкнув на них и встать стеной поперёк лестницы. И... всё. Мы снова стояли и ждали милости - зайти в терем. Там уже, оказалось, есть туристы, которые забили этот терем до отказа.

Простояли мы... ну минут 20 наверное... суммарно на морозе это уже получалось больше часа... и вот тут, в этой толкотне и теснотище, у детей стали сдавать нервы. За всех не скажу, но у моих реально испортилось настроение и младший взвыл, что хочет уйти оттуда. В душе я его полностью поддерживал, а словами говорил, что перед последней преградой отступать нельзя

Как бы то ни было, в терем наз запустили (злых и замёрзших). Первое что мы увидели, это была толпа желающих сфотографироваться с Дедом Морозом и верхушку ёлки, а первое, что услышали это: "Оплатите 30 рублей за право фотографировать в тереме и 25 рублей за каждый снимок с Дедом Морозом на ваш фотоаппарат!"

Ну и вот, наконец-то начался показ терема. Сначала нам показали комнату переговоров жутко волшебную, потому что там Дед Мороз реально встречался с Санта-Клаусом. Детям было скучно.





Далее шли комнаты с фотографиями событий, где присутствал Дед Мороз, кабинет деда Мороза и комнаты с подарками подаркам Деду Морозу. Конечно, из них самой интересной комнатой был кабинет Деда Мороза, т.к. на подарки и сувениры мы уже насмотрелись ещё на Почте и в городской резиденции, а вот в кабинете было присутсвие сказки из-за резной красивой мебели.

Дети были всё ещё не в духе, т.к. толкучка сохранялась - комнаты небольшие... меров по 12... Поэтому, чтобы сфотографировать хоть что-то и не толкаться с другими туристами мы стали постепенно отставть и не услышали большинство фактов из истории Деда Мороза и его терема. Ну и ладно. Сами догодались где чего



У Деда Мороза есть свой герб и флаг. В кабинете нам понравилось. Стали улыбаться.





В комнате с подарками Деду Морозу от организаций взрослым было забавно наблюдать подарки от Налоговой инспекции, например, от космодрома Плесецк, от города Москва. А детям просто хотелось сказки.

В комнате с подарками от детей Деду Морозу на день рождения было очень много сувениров и поделок, но времени разглядеть всю эту прелесть решительно не было - нас подгонял идущий за нами 8-ой автобус

Переходя из комнаты в комнату по балкончику, мы могли каждый раз убеждаЦЦа, что "Дед Мороз жиФФ!" и что "Он настоящий!" Вона! Как сидел в толпе туристов, так и сидит! ФоткаеЦЦа

Очень нам понравилось в гардеробной Деда Мороза. Оказалось к него есть не только зимние наряды (и не один!)... ...но и летние! И тоже не один! Ещё нам рассказали, что Дед Мороз в В.Устюге работает и летом. Приезжает к детям на различные фестивали и что в В.Устюге есть летние лагеря, где Дед Мороз также появляется. Хм, информация заинтересовала

Шапки и варежки Деда нас также не оставили равнодушными. Но когда мы захотели померять варежки - нас отругали: "Низзя!" ...но мы всё равно померяли! Раз уж попали в сказку - так значит всё чтобы по полной!

Красиво и в спальной у Деда Мороза ( только кровать односпалка, почему-то ) Каверзный вопрос был задан экскурсоводом: "А на какой перине спит Дедушка?" Дети кричали, что на снежной, взрослые - что на пуховой. Лично я был за холофайбер Не угадал никто! Перина - из сена, хотя, по-моему, тогда она должна называться тюфяк Ещё в спальне есть волшебное зеркало, в котором отлично отображается толпа туристов ... а, ну да... ещё можно в него посмотреться и загадать желание, ...если увидишь себя в толпе туристов

В следующих двух комнатах была почему-то выставка льна и других рукоделий... видимо, чтобы Снегурочке было не скучно

И, наконец, комната Снегурочки, со столом и стулом... но, почему-то, без кровати. Видимо, девушка спит стоя Или её каждый раз отправляют в домик с киберпочтой, который остался у нас по левому борту, когда мы на всех порах неслись к терему Деда Мороза Нарядов в этой комнате у девушки тоже было маловато (один, прибитый к стенке ) То ли Дед Мороз жаден, то ли девушка без претензий Хотя... девушка-то родом из Костромы (если не вру). Но точно не местная! И, надеюсь, там у неё с нарядами всё в порядке Но вообще хочется сказать, что здесь "тема Снегурки на раскрыта!"

В комнате с Йолочками (некоторые из них именно на это и похожи) мы ждали своей очереди, чтобы торжественно посетить финал сего действа - сфотографироваться с Дедом Морозом!

Среди йолочек была обнаружена ёлка молодожёнов - вся в белых сердечках - и был сделан однозначный вывод: в В.Устюге Дед Мороз ещё и по свадьбам ходит

Т.к. желающих сфоткаться было много, а Дед Мороз один, то снова пришлось ждать. И, как вы понимаете, не 5 минут... В процессе ожидания внезапно в тереме появились тележурналисты с центрального телевидения. Они очень технично просочились сквозь толпу поближе к Деду Морозу и стали снимать и брать интервью у Деда и у окружающих. На возмущённый вопль: "Какого...?" прошёл быстрый шёпот: "Путина ждут. ГотовяЦЦа."

В голове пронеслось: "Если приедет Путин, то мы отсюда не выйдем даже к ужину" Конечно, прикольно посмотреть на президента не по телевизору, но ведь кипишь будет недеЦЦкий, всё и вся блокируют и хрен знает сколько ждать придёЦЦа... стоя причём... В общем, решив, что у Путина администраторы посмышлённее, чем на Вотчине, я стал надеяЦЦа, что президент в такую толпу не приедет (и оказался прав. Президент скромно приехал на Вотчину часов в девять вечера, когда туристов уже всех увезли в гостинницы и поезда).

За этими мыслями подошла наша очередь фотографироваться. Мы были быстро усажены на трон рядом с Дедом Морозом: сначала младший, который технично всучил Деду конверт с требованием подарить ему волшебную палочку, "чтобы колдовать и нехороших дядек снегом засыпать" (чё-каво-откуда взялось? ) потом старший и папо, которому басом было сказано "И тебя с Новым годом, боярин!" (в теме Дед Из образа не выходит ) (Толпа желающих стояла так близко, что в кадр не попала рука Деда с посохом.)

Далее, мы были отправлены на улицу гулять по Тропе сказок, на которой все жутко замёрзли уже в начале пути почему-то. Скоморох вела нас от аниматора к аниматору. Были там: и Леший со своей избушкой, и Волшебный колодец, и мостик (с перетягиванием каната - хоть согрелись немного взрослые), и зайчик с шишкоболом (шишки в корзинку кидали), и лисичка в избушке с печкой (дети ручки погрели немного), и сова возле дуба (загадки загадывала), и 12 месяцев (точнее 4-ро из 12-ти ), у которых был реальный костёр и тут уж погрелись все оттолкав месяцев назад Но месяцам это было пофигу, потому что они к этому времени скомороха уже называли скоРОМОхом

и Емеля был и... тут тропа, слава тебе Господи, закончилась и нас повели в оранжерею Деда Мороза.

Как сказал бы Галыгин, "оранжерея, сука, тёплая, но влажная" Оптика тут же запотела и не хотела отпотевать, потому есть один кадр и тот мутный, как взгляд алкоголика Да ладно, чего, вы оранжерей не видели? У нас в городе есть - сходите Оранжерея дала нам возможность поднабрать тепла и посетить заветную горку, где катают на надувных матрасах по пять человек сразу Естественно не за так, а по билетам, и не сразу, а через 30 минут в очереди! Горка, как видите, хоть и невзрачная, но понравилась (только при спуске надо орать что-нибудь типа: "Ветер в харю, а я шпарю!" и тогда всё будет пучком ) После этого можно посетить зоопарк с волками (которые при виде туристов начинают жутко выть на три голоса - сочувствуют замерзшим, видимо ), лисой (медитирующей, но тем не менее милой), медведем (который спит и ему всё по...), оленем (зачем-то бодающим забор).

После всего этого у нас осталось 40 минут до автобуса, которые мы поратили на безуспешные поиски свободной и тёплой кафешки. Но, конечно, это было утопией

Автобус мы встречали так, как встречали бы Юрия Гагарина благодарные земляне, если бы он совершал пилотируемый спуск на шаттле на Красную площадь: бурной радостью и слезами на глазах!

Вы думаете сказка на этом заканчивается? Нет, просто начинается обед , на котором вся взрослая часть автобуса страшно хотела выпить, а дали компот Потом нас ждал один приятный сюрприз: нас снова повезли в городскую резиденцию Деда Мороза, но мы уже не сопротивлялись, потому что компот компотом, а щи и второе были вкусные

А в резиденции нас ждала... хм,... ну, видимо, снегурочка на пенсии... Не важно, оч.милая тётя, оказалось. Она радостно толкнула небольшую речь про то как круто, что мы выжили и предложила детям "...написать название города, из которого вы приехали!" (Раз! Вырос лес детских рук!) ..."Но не простой ручкой, а пером гусиным!" (Два! И из леса осталось 3 хворостинки, одна из которых принадлежала нашему младшему кексу) Он и был выбран в качестве писца

Бабуля старательно стала подсказывать 5-летнему монстру "Е-е-е К-а-а-Т-е-е-е-Р-е-е-е-е..." , но была остановлена детским возгласом: "Бабушко! ЕкатерИнбург! Я сам напишу! Я знаю как!"

Послышался странный звук... Это упало тело папы, который не выдержал нахлынувшей гордости за чадо





После приведения папы ф чуфство, заветная бумажка была торжественно водружена на ель, специально для этого предназначенную! И гордо красовалась там весь вечер!

А дальше добрая бабушко-Снегурочко стала вручать грамоты и коробки с конфетами ВСЕМ участникам проекта "Выжить в В.Устюге и радоваЦЦа!" Всем без разбору, и в перемежку. И детям, и мамам, и папам и каждый был назван уменьшительно-ласкательно Юлечкой, Ванечкой и такдальше-чкой и это было, мороз мне под пуховик, чертовски приятно! Всё-таки все мы немножко дети!

Дальше были народно-хозяйственные будни: пробежка по магазинам с целью закупа "чего-бы-поесть", "чего-бы-попить", "сувениров-да-побольше"; погрузка в поезд; гуляние всем составом, то ли от радости, что едем домой, то ли от того, что "Сочельник ваще-та и Рождество заффтра!"; пиво "Чепецкое" на станции Балезино; прибытие в 4-20 в родной и, как оказалось, тёплый Екатеринбург (всего-то -15! ) Уф! А чувство сказки осталось

Занавес

Комментарии аффтара и форумчан в этой теме





