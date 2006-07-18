Анапа 2006.

Дорога туда: С учетом короткого отпуска я выбрал авиа-перелет. Пусть изначально цена кажется очень высокой, но если учесть трехдневное турне в поезде, когда хочется купить и скушать то одно, то другое, если учесть качество услуг ЖД то можно прикинуть что стоимость трансферта туда-обратно самолетом будет не особо дороже ЖД билетов в купе. А скорость доставки ваших тел до моря и обратно – 3 часа в одну сторону – добьют сомнения в правильности выбора авиа-перелета. Возможно, если ехать большой семьей, цена может стать слишком высокой, но: надо знать что существуют не только Уральские авиалинии, но и другие авиакомпании, у которых цена билета существенно ниже, а сервис – такой же. Жаль что об этом я узнал слишком поздно. Можно было сэкономить, при чем значительно. 7200 и 5400 – разница ощутима, вы согласны? А если к сумме 3800 рублей за купе прибавить трехдневные расходы – результат очевиден. Прибытие: Предположим что изначально вы едете дикарями. Хотя именно это я вам и рекомендую, судя по отзывам тех, кто так или иначе пользовался услугами турфирм Екатеринбурга или других городов. Вы можете оказаться в такой дыре что мало не покажется и весь отпуск будет сопряжен с негативом.

Я получился полудикарем. Местная турфирма отправила меня и еще пару человек в Анапу, в один «распрекрасный» отель. Мне повезло в том что я не пошел на поводу этой фирмы, и по приезду мог спокойно отказаться от гостиницы. Что в итоге, через шесть дней отпуска, и было сделано. Постоянные перебои с горячей водой, удобства на этаже и довольно немалая цена проживания, как потом оказалось, сделали свое дело.

Итак. Вы прибыли.

Стандартная процедура – приземлились, вышли на площадку аэропорта, получили багаж, и … стали жертвами неугомонных местных жителей, старающихся совратить вас на жилье, которое они старательно расписывают и расхваливают. Это же касается и станции Тоннельной, и автовокзала в Анапе. Я не советую пользоваться услугами этих лиц. Лучше поймайте такси, предварительно заказав его в сервисном бюро, или дождитесь маршрутки или автобуса. Если ехать на «ожидающих» - цена вопроса может вырасти в полтора-два раза. Вам оно надо? Заселение: Приехали в город – постарайтесь где-нибудь оставить одного человека с багажом, и пройдитесь по улицам. Рекомендую центральные улицы и не ходите далее 10-15 минут медленного шага от парка развлечений и пляжа. Видите красивое двух-трех - этажное здание – не стесняйтесь, заходите и спрашивайте о ценах, смотрите номера, обстановку и прочее. За это вам никто по голове не стукнет. Если же хозяева изначально корчат лицо при вашем интересе – покиньте эту гостиницу без раздумий. При изучении жилья проверяйте буквально:

- состояние комнат, мебель и кровати, их чистоту. Вы приехали отдыхать и получать удовольствие от обстановки. Согласитесь что вечером после пляжа куда приятней отдыхать в уютной обстановке.

- наличие удобств на этаже или в номере. Вы же не хотите ждать пока соседи освободят туалет или душ…

- наличие холодильника, кондиционера, вентилятора, телевизора и прочих атрибутов современной жизни.

- обстановку в кухне, снабжение посудой и прочим инвентарем.

- зайдите в ванную и проверьте как быстро прогревается струя с горячей водой. При отдыхе с детьми это особенно важный вопрос, вы сами должны это понимать.

- наличие двойного стеклопакета и анти-москитных сеток на окнах. Иногда полезно проветривать номер, но можно опасаться разных кровососов. Правда я ни разу не видел их и не слышал…только зря брал средства защиты. И смотрите что бы окна вообще открывались.

- лесенки на второй и выше этажи. Как правило – они винтовые, и если у вас слишком малый пупс или вы сами не очень хорошо ходите по ступенькам – выбирайте или приятные вам лесенки или вообще не селитесь выше первого этажа. Хотя если ребенок под вашим чутким присмотром – полетов с лестницы можно не опасаться.

- наличие уютного дворика со всеми удобствами в нем – столики, мангал и прочее.

- наличие продуктовых магазинов рядом с вашим будущим жильем. Ходить далеко за продуктами – не очень.

Цена вопроса по жилью. Как я понял, цены начинаются от 100 рублей за комнату и до бесконечности. Если у вас много денег – можете заселяться в отель где отдыхал сам Путин В.В. Немало отелей с ценой в 1000-1400 рублей за двухместный номер, при чем бывают и лифты, и внутреннее питание и прочее. А можете просто жить в домике типа наших дачных сараев…

Общение с людьми и изучение цен и отелей показали что в среднем за жилье платится 250-300 рублей с человека, если это мини-гостиница или вы снимаете комнату в обычной квартире. Знаю немало людей которые снимали комнаты в далеких дырах на окраинах Анапы, в далеке от всех пляжей и развлечений. Они платили или столько же как я а иногда даже больше, а имели – ровным счетом ничего, по сравнению с тем что было у меня. По идее, чем дальше от пляжей тем жилье дешевле но на самом деле это далеко не так. Вы хотите ходить пешком на другой край города? Или будете ездить на такси? Может проще затраты на такси отправить на доплату за достойное жилье? Подумайте. Мое проживание вышло в 750 рублей в первую половину отпуска. Слишком дорого с учетом отсутствия ряда удобств и сервиса. А вторая половина отпуска – 600 рублей со всеми плюсами кроме кондиционера. Включенный вентилятор и открытое окно решали проблему куда лучше и тише чем обычный оконный кондиционер многих гостиниц.

За указанные деньги в итоге я имел уютный двухместный номер с удобствами, телевизором, вентилятором, комфортной и современной мебелью, а главное – добродушным отношением хозяев. В коридоре на этаже стоял большой холодильник, гладильная доска и хороший утюг. Везде ковры, их регулярная уборка и чистка силами хозяев. Во дворе – приятная уютная атмосфера для отдыха. Сушилки белья и прочее. На балконе – столики, стульчики и вечерняя подсветка. По сравнению с предыдущим местом дислокации – красивая сказка за меньшие деньги. Питание: Хорошее полноценное питание вам будет обходиться в 300-350 рублей в сутки, если питаться в столовых или кафе, дающих комплексное питание и имеющих раздачи типа столовых. Одно НО: не всегда такое питание сытное и вкусное. Все зависит от самих кафе и их расположения относительно пляжа. Для простого питания советую столовую Сказка, которое находится возле дома культуры. Салат, первое, второе и компот или сок – в среднем 100 рублей. Качественно, вкусно и сытно. В комплексе с этой столовой есть кафе, в котором уже более изощренная кухня, включая итальянскую. Первое и второе, при чем в немалом объеме – примерно 200 рублей, но это действительно большие порции и очень вкусно. Обслуживание – тоже без замечаний.

Как сами понимаете – кафешки, особенно в центре, понатыканы почти на каждом углу. Везде шашлыки и прочие прелести кавказской кухни. Здоровенная курица-гриль – 140 рублей за тушку. Свинина – от 50, куриное филе от 45, осетрина – от 120 за 100 грамм. Огромные ломти рыбы никто резать не будет, поэтому готовьтесь отдать 300-350 рублей за шашлык, который реально стоит того. Если вы решили побаловать себя мясом – выбирайте кафе где есть настоящие мангалы. Иногда встречаются электромангальчики, мясо на которых не столь вкусное, да и есть вы будете не свежий шашлык а просто гретый, зажаренный неизвестно когда. Шашлык – это мясо с углей а не с электрогрелки.

Фрукты – на рынке и в палатках по всему городу. Помидоры, огурцы и прочее – все сравнительно дешево, а вот клубника – дорогое удовольствие, 50 рублей за стакан. Лучше покупать персики, абрикосы и виноград. Клубнику мы и на Урале ведрами поесть можем.

Если вы покупаете мясопродукты – смотрите внимательно на цвет мяса. Иногда бывало так что пока с пакетом дойдешь до гостиницы – от жары мясо успевало менять как цвет так и вкус. Копченая рыба – здесь проще. Вы можете спокойно попробовать ее прямо на рынке. Нравится – берите. Вечером с пивом удовольствие гарантировано.

Разливной квас – хорошее средство для утоления жажды. Литр - 20 рублей а бочки стоят почти на каждом углу. Так же часто стоят лавочки с молочными коктейлями, в которых обычно десяток-полтора видов соков, и никаких очередей. Вообще натуральные свежевыжатые соки чуть дороже обычных.

Пиво, соки и спиртное – чуть дороже чем вы привыкли. На пляже это все дороже чем в магазинах но зато гарантированно охлажденное и свежее. А вот вина – это все дико дешево и выбор потрясает воображение, благо вы – на юге. Если захотите побаловаться коньяком – советую ниже 400 рублей за литр не брать. Более дешевые отдают сивухой и на коньяки мало похожи. Местное шампанское – продается практически везде и обычно чуть дороже чем в фирменных магазинах Абрау. Бутылка – 100 рублей. В кафе – 230-250, хотя как-то раз открыл для себя одно кафе, в котором то же самое шампанское стоило 600… Досуг: Днем – это пляж, парк аттракционов и различные туристические поездки по достопримечательностям края.

Пляж. Вы уже наверное знаете что их два. Галечный и песок. Выбирать на вкус и цвет. Популярность галечного под вопросом, поскольку был там два раза – народу мало, стационарные лежаки удобные, даже со некими столиками, но их не повернуть, да и ходить ногами по гальке – не всем нравится. Детям там скучно.

Песочный пляж…дело совершенно другое. Детям да и взрослым есть чем заняться. От строительства песочных замков до волейбола, запуска воздушных змеев и просто барахтанья на мелководье. Пластиковые лежаки – 50 рублей. Время не нормировано, хотя один раз слышал что где-то на пляже 50 рублей за три часа. Сам с таким не столкнулся ни разу. Платишь один раз и валяешься сколько хочешь. Вообще лежак – дело удобное и полезное, поскольку иногда, перегрев кожу на солнце, не очень комфортно лежать на полотенце, а оно в любом случае будет засыпаться песком. У лежаков такого минуса нет, а спинку вы можете отрегулировать как вам нравится. Да и ваши вещи и продукты, взятые с собой на пляж, будут лежать в тени, не раскаляясь на солнце. Рекомендую первые дни на пляже отдыхать в темных очках, так как южное солнце очень яркое, и глазам будет тяжело. Только не увлекайтесь очками, иначе ваше лицо будет иметь оригинальный загар.

Чем дальше вы будете отходить от центрального входа на пляж, тем песок будет чище и мельче. У входа он насыщен мелкими осколками ракушек, по которым ходить босиком не так интересно. Могу посоветовать загорать и купаться слева от пляжа санатория «Дилуч», если смотреть на море, рядом с аквапарком. Там классный песок, а огороженный пляж санатория образует некую стенку. Эта стенка, в совокупности с общим пляжным забором набережной и морем образует укромный уголок, в котором не ходят толпы туристов, а рядом и кафе, и ларьки с мороженым и туалеты.

Если вы едете с детьми – на пляже лучше быть ближе к воде, так как вода и мокрый песок – лучшее развлечение для голопопиков. Более чем уверен – соседские дети будут интересны вашему ребенку. Голопопики легко находят общий язык, начиная делиться сосками, игрушками и песком. Видимо он тоже вкусный…Маленьких детей на пляже очень много, но особо капризных или болеющих не видел ни разу. Главное – одеть на ребенка панамку, чем ярче тем лучше. Еще могу посоветовать шарик с гелием, привязанный на веревочке к руке. Так вы ребенка не потеряете и всегда будете знать где он бегает.

Только не забывайте что народ идет на пляж с самого утра, и чем позже вы заявитесь – тем меньше свободного места для вас. То же самое – в обеденное время. После обеда толпы возвращаются на пляж и места становится еще меньше. Если вы без детишек – тогда можно размещаться и подальше от кромки воды. На пляже немало зонтов и деревянных легких навесов, под которыми может вы и не загорите но отдыхать будете с комфортом.

Обязательно пользуйтесь маслами и кремами для/от загара. Без них – хотите мучиться ночью от боли и температуры – ваше право. Моя практика и наблюдения показали что кремы, защищающие от загара или не дают пользы вообще или настолько действенны что по окончанию отпуска вы будете слегка загоревшими или вообще не загорите. Лучше пользоваться маслом для загара. Оно не сушит кожу, легко наносится, почти бесцветное и стоит гораздо дешевле кремов. Меня угораздило получить пару настоящих ожогов, которые получились как раз с кремом от загара средней ценовой категории. Он высушил кожу, и солнце сделало свое дело за какие-то сорок минут. Когда стал пользоваться маслом – проблемы исчезли. Обгоревшие участки кожи под действием масла чувствуют себя куда лучше и свежее. Плюс еще и то, что облезающая кожа, пропитанная маслом, не мешает загорать той коже которая под ней. Вы не увидите на себе белых пятен.

Хоть и пишут что все средства водостойкие – на самом деле это ерунда. Купаясь и загорая на полотенце/лежаке вы все смоете и сотрете с себя. Поэтому в любом случае наносить эти средства придется регулярно.

Для сравнения:

- дешевый и бесполезный крем от загара – 50-120 рублей

- действенный крем от загара – под 200-250 рублей

- масло для загара «Малибу», которое имеет реальную пользу – 70 рублей.

Разница очевидна. Только не покупайте средства близко к пляжу или прямо на нем. Цены в два раза выше. Мое любимое масло я видел и по 120 и по 150 рублей. Парк аттракционов. На обычные аттракционы цены от 10 до 150 рублей. Но за 100-150 рублей вы получите столько адреналина что врятли захотите покататься где-либо еще в течение всего дня. Детских качелей, каруселей, батутов и прочего – очень и очень много. Вы не будете стоять в очередях, и готовьтесь к тому что ваше дитя захочет попробовать все что видит и слышит. Аттракционы, прокаты электроавтомобильчиков и качели начинают работать с утра и до поздней ночи, так что и вам и вашим детям будет чем заняться если небо затянется облаками или вас угораздит приобрести красный цвет кожи.

При прогулках по парку будьте осторожны. Повсюду носятся дети на электромобилях, но далеко не все понимают что иногда надо тормозить или отворачивать. Берегите свои ноги и если слышите сзади звук моторчика – лучше оглянитесь. Хотя более чем уверен – встречаясь с ними и сбоку и спереди вам в любом случае придется попрыгать. Привыкаешь быстро. Туристические экскурсии. На многих перекрестках сидят представители-посредники тур-компаний и предлагают вам множество поездок и экскурсий. С одной стороны это очень удобно, т.к. далеко ходить не надо, но с другой – скорее всего вы переплатите если воспользуетесь их услугами. Не поленитесь и сходите до парка, где стоят киоски с путевками. Возле гостиницы женщина продавала путевки и поездка с дегустацией в Абрау-Дюрсо стоила у нее 700 рублей. А в киоске фирмы Русь эта же поездка стоит 200 рублей + дегустация 200 рублей. И только у этой фирмы мне реально понравились и автобусы и экскурсоводы. Две других фирмы, опробованные мной, оставили только негатив от поездок на Азов. Экскурсовод в дороге лучше бы вообще молчала, а организация поездки и сама экскурсия оставляли желать лучшего. Если вы любите экскурсии – советую выбирать их по погоде. Если простой осмотр музеев и прочего – подходит плохая погода, а если дельфинарий, аквапарки или ферма страусов – конечно же, лучше ехать в теплую и сухую погоду. Так что заранее покупать туры не надо, а лучше проснуться пораньше, посмотреть на небо и по погоде принять решение, и если решились ехать – сбегать и купить путевку куда вам хочется. Цены от 150-200 до 1000 рублей с небольшим, в среднем – 500-600, а 1000 – это длительные поездки-экскурсии длительностью на сутки и более. По качеству таких поездок написать не могу, так как я ехал на юг не кататься ночами в автобусах а загорать, купаться и просто отдыхать от суеты, и поэтому поездки более чем на пол дня меня не привлекали.

Вообще выезды на экскурсии осуществляются с центра, но вам не обязательно идти туда. Почти все фирмы организуют дополнительные точки сбора по городу и вам предложат оптимальные варианты посадок, более близкие к местам вашего проживания. Все автобусы проезжают определенный маршрут по городу, собирая людей, и уже только потом отправляются до пункта назначения. Транспорт: В Анапе есть автобусы, маршрутки и такси. Автобусами и маршрутками не довелось пользоваться но слышал что в автобусе проезд стоит 5 рублей. Вообще дороги очень узкие, светофоры не оптимизированы, и как мне показалось, перемещаться на автобусах – слишком долгая история. Это подтвердили и поездки на экскурсионных автобусах по городу. А вот такси – это отдельная история. Представьте поздний вечер в Екатеринбурге и перекресток, на котором стоит пара десятков машин. Так вот в Анапе это будут стоять исключительно такси с желтыми шашечками на крышах. Вечером увидеть обычный автомобиль – очень сложно. Меня вообще поразило количество такси, а так же само разнообразие моделей автомобилей. От старых копеек до Мерседесов и Вольво. Цены поездок по городу – 50-70 рублей. Я ездил по городу довольно часто, так как мои знакомые жили от меня далеко, но ни разу не заплатил более 50 рублей. Вообще это стандартная такса по городу. Такси на вокзал или аэропорт – другая песня. Стоящих и ждущих в центре или на перекрестках лучше не спрашивать о ценах, а сразу отойти туда где их нет и поймать проезжающую машину. Водитель не будет заламывать цену с потолка а при вас уточнит цену по радиостанции у диспетчера парка. Первая поездка в аэропорт обошлась мне в 350 рублей с учетом дороги туда, ожиданием меня примерно с час, и дорогой обратно, на ВАЗ-2115, с музыкой, кондиционером и т.д. Вторая, когда уже улетал домой – 200, на той же машине. Вообще если вы планируете частые поездки – можно просто выбрать такси получше, договориться с водителем, обменяться телефонами и вам гарантировано личное такси по низкой цене с вызовом в любое время суток. Ради клиентов таксисты готовы на все.

В Анапе есть небольшой порт, от которого есть ряд маршрутов. Цены поездок от 50 до 250 рублей. 250 – это часовая прогулка на теплоходе. 50 – поездка в Джемете. Теплоходы прибывают и отбывают практически каждый час. Если вам захочется покататься на теплоходе в качестве развлечения – рекомендую поездку в Джемете туда, часик-два загара и купания там и поездка обратно. Вы убьете двух зайцев – и покатаетесь и погуляете по песчаным барханам на пляжах.

Отличная местная услуга – аренда скутеров. 200 рублей час, 1500-1600 сутки. В залог оставляете паспорт и катаетесь в волю. В итоге: Выходит что ехать лучше или дикарем или в уже известное жилье, к знакомым или родственникам. Если вы не привязаны путевкой – вы свободны как ветер и вольны жить и отдыхать там где вздумается, кушать и пить то что хотите и вообще именно отдыхать а не жить по чужому расписанию.

Селиться – лучше ближе к развлечениям и пляжу. Разумеется, впритык к дискотеке или большому кафе селиться не стоит, особенно если в окнах не двойной стеклопакет.

Напомню вам что я пишу про Анапу. Не был в Джемете, не был в Витязево, но как уверяют люди, с которыми я познакомился и которые жили в Джемете – вечером да и днем там особо делать нечего. Там нет парка развлечений и не такой огромный выбор кафе, почему они и приезжали вечерами в Анапу.

Наверняка вы захотите привезти домой сувениров. НЕ покупайте их в центре. Сходите на центральный рынок. Там все ровно в половину дешевле, а выбор – ни чуть не меньше. Что брать с собой и что не брать. Детей брать – обязательно. Если вы поедете без ребенка – вы дико пожалеете об этом. Лично я дико пожалел, так как не любитель дискотек, а просто погулять вечером с ребенком или посидеть в кафе – гуляют и сидят все. И дети танцуют и развлекаются не хуже родителей. На галечном пляже был в кафе, в котором родители вообще почти не танцевали, лишь изредка вставая из-за столиков, зато танцпол был забит детьми до отказу а надувная горка-замок, стоящая рядом, была пустой. Дети в Анапе отдыху – не помеха, особенно если ваш ребенок не каприза и если вы едете именно отдыхать а не искать приключений.

Одежду на себя и детей – шорты и футболки белые или серых оттенков. Мне всегда было интересно как люди ходили в черных футболках под палящим солнцем. Хотя для вечерних прогулок неплохо взять легкие кофточки или джинсовки, так как иногда ветерок был не очень теплым. Обувь – сандалии и шлепки. Если вечерами будете ходить по кафе и дискотекам – возьмите более цивильную одежду и обувь. Могу заверить что вечерами красот, моды и гламура там хватает. На голову – зависит от вас. Взятую с собой кепку я не одел ни разу. Для пляжа – полотенце в качестве подстилки и если с ребенком – полотенце для ребенка, так как дети иногда мерзнут или купаются до почернения губ. Мне вытираться там не приходилось а в гостинице был целый набор полотенцев. Все чистое и качественное. Медикаменты и различные средства гигиены – можно не везти а купить там, так как цены такие же как и у нас, а продаются тоже почти на каждом углу. Средства для загара купите там. Сотовая связь – все операторы, и даже Мотив недорогим роумингом через какого-то местного оператора. Если едете большой компанией или просто полной семьей – можете там купить сим-карты Билайна и общаться по семейному тарифу. Главное – не забудьте зарядники. Репелленты и прочие защитные средства – не берите, они вам там не пригодятся. Если имеете в наличии легкий хороший надувной матрас – берите, так как там они не слишком дешевые. А большие прозрачные надутые матрасы и детские круги и прочие надувные плавательные средства там продаются в огромном ассортименте и по доступным ценам. Батарейки и фото/видео-пленки – не стоит везти с собой. Фототовары тоже под каждым кустом, на любой вкус и цвет. Если у вас цифровой фотоаппарат – там немало фотосалонов с услугами сброса фоток на диски. С их матрицей – 50 рублей, с вашей матрицей – 10 рублей. Вот аккумуляторы – везите, так как там наборы с зарядниками – достаточно дорогие.

В чем везти вещи – советую сумки с колесами и выдвижными ручками среднего объема. Там это будет очень кстати, так как если займетесь поиском жилья – ваши вещи не будут напрягать вас. Такую сумку можно и носить и катать, что очень удобно и практично.

Фактически по общему весу моя сумка при взвешивании в аэропорту весила 10 кг 200 гр.

Из этого веса сама сумка – пару кило. На шее – сумочка с фотоаппаратом и документами. И ничего лишнего. Общий финансовый вопрос по суткам – стоит ориентироваться на 600 (750 в пик сезона) рублей на двоих (двоих + ребенок) за жилье и в среднем 300 рублей на взрослого человека за питание. Досуг, если слишком сильно не шиковать то выйдет примерно в 1000-1200 рублей на двоих... Мой отпуск в итоге вышел в 2000 рублей в сутки по всем статьям расходов, но я более чем уверен что можно отдыхать как более экономно так и более затратно. Сами понимаете, все зависит от ваших интересов.