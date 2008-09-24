Поездка в Турцию. Второй раз в одну реку…

Говорят, второй раз в одну реку не входят. А мы вот решились... Съездив в июне в первый раз в Турцию всей семьей, мы решили больше туда не ездить. Не то, чтобы отдых не удался, просто он был омрачен рядом событий, не раз обсуждаемых в форумах. Таких как турецкая медицина, произвол туроператоров и несоответствие ожидаемого – действительному. Опаздывая на регистрацию билетов домой, по причине заезда в магазин сладостей по желанию нашего туроператора, мы тихо ругались, что больше в эту страну ни ногой! Но судьба, как обычно, распорядилась иначе. Эта самая судьба выступила в лице моей свекрови, спустя полтора месяца появившись на пороге нашего дома с радостным лицом и конвертом в руках. “Мы с Вами едем в Турцию!” - радостно заявила она, протягивая мне путевку в Кемер…

После долгих споров о целесообразности второй поездки я сдалась и, пополнив запасы аптечки, заново собрав уже убранные до следующего лета вещи во взятый в аренду у подруги большой чемодан, мы дружною толпою в численности трех человек двинули в аэропорт.

Лететь нам предстояло Татарскими авиалиниями, о чем мы узнали только накануне поездки, и это крайне не порадовало. Проштудировав заново все форумы по отдыху, найдя все необходимые рекомендации “бывалых”, запаслись детской едой, конфетами, пледами и надувными дорожными подушками. Но на деле все оказалось не так плохо: самолет взлетел точно вовремя, очень мягко, даже я, прозванная ласково моим мужем “тошнотиком” по причине крайней непереносимости любого вида транспорта, самолет перенесла нормально. Что до моей компании, состоящей из свекрови и сынули 2,5 лет, так они веселились по полной и собрали на открытый просмотр мультиков на нашем DVD половину самолета.

И вот мы снова здесь, в Турции, снова при выходе из самолета обдает теплом и влажным воздухом, но на этот раз мы привезли с собой одно очень важное обстоятельство – опыт. Мы уже не ломились, как сумасшедшие, к стойкам паспортного контроля, не теряли голову от огромного аэропорта (по-сравнению с нашим Кольцово) и не стали тратить время на маленький Дьюти фри на выходе, а сразу пошли в автобус.

Ехали недолго, но по очень красивой дороге вдоль моря под негромкую болтовню встречающего гида, с уверенностью в душе типа “Плавали-знаем”. И, наконец, вот он Кемер, действительно красив в своей природе, огромные горы, поросшие соснами и потрясающей синевы море до самого горизонта.

Вроде-бы чем не наш Кавказ, а нет, есть в этом что-то другое, по-другому красивое, необычно новое и еще неисследованное. Свекровь, будучи первый раз за границей, всему удивлялась, как ребенок - огромному автобусу, красивым яхтам в море и миллиону отелей всяких и разных, блистающих своими фасадами перед заезжающими автобусами, привозящими туристов к местам их временного рая.

Кстати, совет: готовьте паспорта и документы на заселение в отель заранее, положите их поближе! И тогда Вам не надо будет их искать сто лет по разным местам и задерживать этим самым провожающего гида, что ускорит доставку Вас и не Вас в отели. В общем и целом приехали относительно быстро.

Отель оказался небольшой, по сравнению с тем, в котором мы были в июне, городского типа, с окнами на соседний отель (правда, достаточно далекий, что порадовало). Немного поиграв на жалости сотрудника рецепции и на любви турок к детям, заселились в номер на 2 часа раньше остальных, поскольку были с маленьким ребенком, причем номер достался приличный, с хорошим видом, с исправным внутренним миром (т.е. все работало) и совершенно безвозмездно. Так что можно получить хороший номер и не давая на рецепшен 20-50 баксов, главное, сначала посмотреть и все проверить. Заселились, а дальше понеслась наша курортная жизнь.

Сначала исследование местности по увеличивающемуся радиусу от отеля, затем поиск средств коммуникации с домом. Связь договорились держать мобильную, но поскольку наши сети не радуют тарифами, купили симку на месте, стоила 20 $ Туркселл и все входящие бесплатно, а здесь в Екатеринбурге родственники купили карту IP телефонии, поэтому разговоры с домом обошлись не дорого. Как вспомогательный вариант, купили таксофонную карту. Стоит 5 $ на почте, звонить с нее выгоднее, правда надо тащиться до автомата, а в жару бывает очень лень, да и турки - народ уж очень приставучий, так что не ходите девки в Турции гулять)))

Опять же, по рекомендации лучшего друга современного человека Интернета, решили не покупать дорогие экскурсии у туроператора, а обратиться в уличное агентство, что собственно и сделали, решив сэкономить на хамаме 15 $ на двоих. На второй день отправились в “уличный” хамам, в общем и целом процесс везде одинаковый, но вот обстановка оставляет желать лучшего! Короче, я была расстроена, поскольку уже была в нормальном хамаме, а свекровь была всем очень довольна, поскольку не была до этого ни в каком. Но, как совет – не экономьте на себе, хамам должен быть качественный и уютный (наверное турки бы посмеялись - уютный хамам). После злоключений с хамамом решили, что в уличных агентствах мы больше не клиенты, и пошли за путевкой на экскурсию к нашему туроператору.

Ездили немного, так как когда уже решилось дома, что мы все-таки едем, я для себя запланировала несколько мест, который обязательно надо посетить, будучи в Кемере, это: Демре-Мира-Кекова, гора Олимп (она же Тахталы), парк Лунный свет и дельфинарий в самом Кемере.

Сказано-сделано, первым по удаленности был дельфинарий, куда мы пошли сами пешком, заняло это все 20 минут, стоило по 20$ с человека, а сынуля был бесплатно. Конечно, эта экскурсия продавалась у нашего туроператора, но стоила в 2 раза дороже (видимо за то, что везли на автобусе). Совет: будете в Кемере - идите в дельфинарий по набережной сами – красота, чистота воздуха, море, мороженое на каждом углу. И деньги сэкономите, и впечатления останутся.

Надо сказать, что дельфинарий очень приличный. Когда проходит представление, нет ощущения, что над животными издеваются. Все задания очень гармонично вписываются в природные особенности дельфинов и морских львов. Сам бассейн очень большой, так что животным не тесно. Представление красочное и ребенок был просто в восторге.

Следующим этапом была экскурсия в Мира-Кекова, на этом мы не экономили, а поехали централизованно, о чем ни разу не пожалели. Ехать от Кемера достаточно далеко и немного тяжко, одни 130 поворотов на дороге к Мире – это не все выдерживают и приезжают к Ликийским гробницам почти готовые туда лечь, но красота тех мест и необычность пейзажей быстро отгоняют дурноту. Не буду рассказывать, почему и как там это образовалось иначе будет не интересно туда ехать, просто посмотрите и удивитесь, как это могли сделать.

После недолгого переезда была церковь Николая чудотворца. Осознание того, что ты ходишь там, где ходили святые люди – завораживает. Совет: не покупайте иконы в магазинах, рядом с церковью о-о-очень много церковных лавок, где цены намного ниже, а ассортимент тот же.

Затем снова был недолгий переезд и переход из автобуса на яхту (яхта - это сказано очень громко, т.к. на самом деле это чахотка на дизельном двигателе) на которой мы поплыли смотреть затонувший город Кекова. Город будоражит воображение: былое массивное поселение, от которого остались одни камушки и следы потрясает! Правда, иногда возникает мысль, что явно остатки стен каменных домов были восстановлены для пущей наглядности турками, но впечатление все-равно очень сильное. Великолепная прозрачность воды позволяет сквозь прозрачные окошки в днище яхты рассмотреть на морском дне остатки кувшинов и амфор. Да! Надо сказать, турки умеют сделать что-то туристической достопримечательностью.

Обратно ехали под впечатлением всего увиденного и поворотов почти не чувствовали.

Следующим по списку был Олимп. Не так давно швейцарцы построили канатную дорогу на одну из самых высоких вершин Таврических гор Турции – Тахталы. Ехать от Кемера туда не очень далеко, но опять по серпантину. На площадке в низовье горы стоит станция фуникулера, а вокруг ходят горные козы размером с теленка с колокольчиками на шеях, выпрашивают у туристов хлеб.

Сам фуникулер – это может не последнее, но все-равно передовое слово техники - все автоматизировано, персонала почти нет, стеклянный вагончик, размером с маленький автобус отвозит людей на вершину 2365 метров. Внутри, как в дорогом лифте, тихая музыка, скамеечки и огромные панорамные окна. Едем вверх… тишина… только ребенок у меня на весь вагончик кричит: “Не поедуууу!”

Народ боится, молчит и смотрит на верхушки огромных сосен, кажущихся маленькими кустами под вагончиком, охает, когда вагончик проваливается на несколько метров после прохождения опоры. Доехали. Вот она - Анатолийская бухта, вся как на ладони, от Анталии и до Кемера, воздух чистейший, разряженный. Дышать очень легко и свободно, только ветер. Совет: Собираетесь на Олимп, захватите накидку или кофточку.

Наверху горы видны яхты на море и все вокруг видно. И мы, как боги на Олимпе, можем править миром – вот такое ощущение. Поехали вниз, ребенок у меня опять кричит: “Не поедууу!”, но уже обратно))) Теперь маленький человек 2,5 лет может похвастаться, что был на Олимпе.

На этом наши путешествия закончились, осталось великолепной прозрачности теплое море, лениво-пляжный отдых, наслаждение системой "все включено" еще немного времени, а потом домой.

Покупаем маленькие сувениры – подарки, вкусные турецкие сладости, находим на пляже гальку с дырочкой...

Кстати, кто говорит, что галечные пляжи – это плохо, не верьте! Это хорошо, просто заранее подумайте и купите резиновые тапочки, на песчаном пляже они нам не пригодились, а здесь были кстати. А море во много раз чище там, где галька и живность всякая в море живет - с маской смотреть интересно.

Так вот, находим камень с дырочкой и едем в аэропорт, на этот раз без заездов в магазины и лавки (за это спасибо туроператору, который единственный из всех никуда не возит), спокойно проходим регистрацию, обходим богатый Турецкий Дьюти фри, пъем кофе в кофейне и садимся в самолет.

Его ни на минуту не задерживают, опять легкий взлет, кушаем и спим до дома, а дома + 5, дождь и гроза, но татарские авиалинии и здесь не подвели, хоть нас и потрясло перед посадкой, но сели мягко, спасибо пилотам. Говорят, второй раз в одну реку не входят, а я бы вошла, я влюбилась в Кемер с его природой, с ласковым чистейшим морем. Может в другой отель во второй раз и не поедем, но в Кемер – да, и обязательно в сентябре!