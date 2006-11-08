Отчет о поездке в Египет с ребенком

Всё начиналось по плану: припарковались в гараже, где нас ждала подруга, вызвавшаяся подвезти нас в аэропорт.

Приехали до начала регистрации – времени вагон. Попили кофейку, Даша заценила и обновила туалет в новом кольцовском терминале… Неспеша встали в очередь на регистрацию… Просто песня, всё по плану. И тут я вспомнила, что не взяла Дашино свидетельство о рождении (взяла только паспорта, а Даша вписана в мой паспорт). До отправления остается 1.20. Будний день, пробки… При самом хорошем раскладе не успеть до окончания регистрации. Трясущимися руками выгребаю всю сумку. Нет его… Дома. Точно. Всё теми же трясущимися руками набираю Надю – менеджера турфирмы, спрашиваю: «Загранпаспорта с вписанным туда чадом достаточно?» «Нет, нужно свидетельство о рождении». Всё во мне опустилось. Муж, сохранявший спокойствие, подошел к таможеннику и, наступив ему на ногу, спросил: «Свидетельство обязательно?» Таможенник выразительно посмотрел на ногу и спросил: «Я вам не мешаю?» Муж: «Чуть-чуть». Короче, к пограничникам отправил.

У пограничников всё было гораздо серьезнее, хоть и находились они возле туалета. Вышли две строгие тетеньки в форме и авторитетно заверили нас, что свидетельство не нужно, если фамилия ребенка и матери совпадают. Когда я спросила, на кого можно сослаться, ответили – на закон о гос. границе.

Уфф. Ну, Надя…

Но руки еще тряслись… по инерции.

А моя мама в это время мчалась на такси к нам домой за этим документом. Отбой.

На duty free времени уже не оставалось. Тем более, что очередь в нем была человек 40. Когда увидела через стекло мужа с бутылками различных напитков, поняла, что можно не успеть на посадку. Кинулась к нему на выручку, уговаривая чела у кассы пропустить нас без очереди. Потом быстрым шагом по рукаву в самолет (можно было и Дашину куртку с шапкой в чемодан запихать). Окончательно успокоилась уже в самолете на третьем стакане асти мартини. На часах 12.15. Успели.

Летим. Сосем чупа-чупс. И просимся домой . Самолет Дашу не впечатлил. Вообще в самолете с таким ребенком неудобно вообще. Надо брать отдельное место ребенку. Боинг 747 - тесный самолет, но надо отдать должное ему и пилоту – взлет и посадка были очень комфортны и для нас, и для детеныша.

Вот мы уже в аэропорту Хургады. Дела с карточками, визами, ваучерами прошли быстро. Ребёнок ловил чемоданы на багажной ленте .

В отеле на ресепшн мы сразу попросили поставить к нам в номер кроватку детскую, разместить наш и бабушкин номер рядом. Всё сделали быстро, наверное, потому что мы были с ребенком и потому что со мной общалась тётка, которая только по-английски разговаривала. А все из нашего автобуса выстроились в очередь к русскоговорящему портье. Хоть здесь английский пригодился.

Все наши просьбы выполнили. Правда, кроватка такая… длина её 90 см, а у дочки рост 88. Спала в итоге по диагонали. И еще пришлось бортики самой из покрывала сооружать, иначе ноги за бортом были. И еще хорошо, что свою подушку взяли с собой, т.к. на ребенка только простынь принесли.

Море классное, только волн Даша испугалась и не стала купаться. И вообще по песку ей больно было босиком ходить – ходили в сандалиях (надо было 2 пары сандалий взять). Только через несколько дней мне пришла в голову мысль одевать ее в носочки – в носках без проблем по песку гоняла.

Детский стол в ресторане есть. Kid’s area, так называемая. Еда та же, что и для взрослых, только в весьма урезанном ассортименте и на столах в полметра высотой, чтоб дети сами брали. Короче, совсем не для лялек. Кушали мы вот что:

Завтрак: молоко (очень вкусное), каша перловая либо молочный суп с макаронами (можно добавлять сахарную пудру, мармеладки всякие по вкусу). Вкусно, я это тоже на завтрак ела. Еще Даша почему-то там яйца просила, дома она их каждый день не ела, а там налегала. Ну и сухие завтраки она там первый раз попробовала. Когда она кашу покушает, я ей набирала шариков типа Несквик, и она их ела, а мы в это время спокойно заканчивали завтракать.

Обед: обычно Дашка спала с 12 до 15 по тому времени, а я ей с обеда приносила либо фасоль, либо рис, мясо и всегда бульон в поильнике.

Полдник – фрукты на пляже.

Ужин у нас проходил обычно в спешке, потому что к 7-8 вечера по тому времени Даша уже почти засыпала и в связи с этим капризничала. Ела макароны, много молока, сыр. Иногда даже на пути из ресторана в номер засыпала в коляске.

Да и я даже рада, что наш уральский режим почти не сбился. Мы тоже в часов 8 отрубались – не ходили ни на шоу, ни на дискотеку. Только в последние дни сходили на танцующие фонтаны, в кальян-бар.

Комары и мухи. В первую ночь нас покусали эти гады. Даша вся в укусах была. На следующий день мы попросили решить эту проблему, но они предложили только попшикать и спать с закрытым балконом и включенным кондиционером. Но нам это не есть гуд. В итоге пришлось купить местный фумитокс с таблетками примерно за 25 фунтов за всё. Так что в следующую поездку обязательно возьму с собой эту штуку.

Про коляску. Без коляски тут никуда… Территория большая. Да и удобно – посадил туда ребенка, повесил пляжную сумку, ласты, и гуляй себе.

Как-то утром муж проснулся рано и пошел попить чайку. Выходит, а нашей коляски нет (мы ее на 1 этаже оставляли, т.к. жили на 2-м). Выходит на аллею, а там какой-то араб везет ее в нашу сторону. Дима ему говорит, мол, это наша коляска, а тот ни по-русски, ни по-английски типа не понимает, но отдал. Правда, с таким видом, как будто еще и чаевые за это хотел. Странно все это было. Что ли кто-то утащил, а этот назад нам ее вернул?

Более того, в тот же день наш инструктор по сёрфингу предложил нам продать ему эту коляску. Его сыну 3 месяца, а коляски дефицит и дороги у них. Но мы не продали – самим нужна.

Про систему «всё включено». С полутаролетним ребенком не нужна такая система. Я первый раз поехала в подобный отель и надеюсь, что в последний. Напитки такого ужасного качества, что приходилось покупать всё равно, аквапарк нам не нужен, а хвалёное мороженое выдается только детям и в определенные часы. А про обслуживание я промолчу. Вообще, отель – г… Видимо, хозяин на всем экономит, в том числе и на зарплате уборщиков – в номере у нас плохо прибирались, хотя номер был очень хороший, большой и с огромным балконом.

Надо ехать в отель с полупансионом или только завтраком, где вышколенные официанты, качественные напитки, хоть и за деньги. И туда, где в основном европейцы отдыхают – для них все лучше. На русских экономить стали, да и вообще, по сравнению с тем, что было 8 лет назад, сервис – ужас.

Еще про отель прикол. За несколько дней до отъезда мы с Дашей ходили в зоопарк и познакомились с бегемотом Алмазом. Как только мы начинали обсуждать, в какой ресторан пойдем – в Алмаз или Даймонд, Даша сразу начинала кричать «зоопарк, бегемот!»

Хорошо, что я с собой взяла:

Коляску

Подушку детскую. Честно говоря, мне и своей подушки не хватало, т.к. там стремная была

Нагрудник с карманом

Поильник

Горшок

Игрушки песочные. Кстати, про игрушки: дочь по своим игрухам очень скучала. Постоянно канючила «Домой». А на вопрос, что там делать, отвечала – играть. Постоянно куклу Катю вспоминала, мишек, зайчиков. На 6 день вспомнила про мультики ; и, конечно, про зоопарк.

Лишнее взяла:

Много одежды. Мне нетрудно было потратить 10 минут в день на стирку детской одежды. К утру все высыхало.

Жаль, что не взяла:

Фумитокс с таблетками и мазь от комаров

Еще одни сандалии

Даша в течение всего отдыха не болела ничем. Думаю, по следующим причинам:

не купались в бассейне и не глотали случайно хлорированную воду не экспериментировали с едой и ели всё привычное (детское питание не брали) часто мыли руки с мылом на всякий случай (благо, на территории отеля было много туалетов) были уверены, что все будет хорошо.

Самый смешной комплимент от араба в свой адрес: «У тебя красивая нога». Так и хотелось спросить, какая именно.

Из экскурсий брали только мотосафари и Райский остров.

Мотосафари – супер! В прошлый раз я ездила джип-сафари – совсем не те ощущения. Папа с дочей балдели в отеле, а мы со свекровью на моциках по пустыне . Конечно, разгоняться сильно не дают, но всё равно кайфово. Бедуинская дискотека и катание на верблюдах, включенные также в экскурсию, меркнут по сравнению с ездой на квадроцикле по пустыне ночью. А наша баба Лена вообще в восторге! В свои 57 так гонять .

Экскурсия на «Райский остров» представляет собой поездку на корабле на коралловые рифы с высадкой на острове с песком, как халва и баром с испанской музыкой. Не остров Баунти, конечно, но атмосфера непередаваемая, очень душевно. Ездили с мужем, а бабушка с Дашей на детских горках в отеле зажигали.

Сёрфинг

В первый же день мы купили по 1 часу на каждого взрослого ежедневного сёрфинга. Первые 2 дня мы катались в лагуне, а потом вышли в море.

Без приключений тоже не обошлось – один раз меня спасали, т.к. уплыла далеко от берега, а волны сильные были и вернуться не смогла – уносило постоянно. Сначала за мной приплыла моторка, немного протащила, а потом и инструктор доплыл, встал сам «за руль», а меня на край доски посадил. Так и ехали к берегу.

Впечатления последнего дня

Дашка дрыхнет уже 4 час кряду. Состояние – жаль уезжать. Мысленно прощаюсь с морем и солнцем… Но в глубине души радуюсь возвращению домой. Слава богу, что всё прошло благополучно, и наш отдых не был омрачен болезнями и другими неприятностями.

Ребенка буду теперь везде с собой брать: родили ведь не для того, чтобы самим кайфовать, а ее дома оставлять скучать. Пусть с детства приобщается к мировой культуре, учится быть дисциплинированной в дороге, знает, что где-то живут верблюды и плавают в море красивые рыбки.

Сегодня уже отправила документы на визу в Ирландию на всех троих. Поедем к крестной на новогодние каникулы.