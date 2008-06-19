Путешествие в Будапешт

Когда мы обратились в агентство и сказали, что хотим лететь в Венгрию – полечиться в термальных источниках, ну и страну посмотреть, менеджер очень удивилась – а вы точно хотите ехать с ребенком? Растерявшись – я ответила: «ну да», в тот момент не очень понимая, к чему был задан вопрос. И все же решила уточнить, почему мы должны ехать без ребенка? Ответ был следующим: «Ему там будет неинтересно, и заняться нечем, поскольку купаться в таком возрасте в горячих источниках не рекомендуется, а смотреть страну уж точно рановато».

Больше мы тему состава участников путешествия не обсуждали и стали бронировать тур на троих (мама, папа и ребенок 3,5 года). Сначала обсуждался тур на оз. Хевиз, но вариант тихого, спокойного отдыха с прогулками вокруг озера в течение двух недель нас не очень впечатлил, и мы решили поехать в столицу Венгрии г. Будапешт, поселиться в городском отеле, проходить лечение в самой крупной водолечебнице Европы – Сечени и развлекаться самостоятельно.

Нам забронировали билеты на самолет, номер в гостинице, собрали документы на оформление визы (вот только подтвердили ее за день до вылета, заставив немного поволноваться). В общем, дата назначена – вылетели мы ранним утром 27 апреля сего года. Немного о полете. Перелет осуществлялся венгерской авиакомпанией «Малев». Теперь можно поиграть в игру «найдите 10 отличий от Уральских авиалиний»

1. Еще на стойке регистрации, без запроса, увидев, что у нас маленький ребенок - дали посадочные талоны на одни из лучших мест в салоне.

2. Самолет вылетел тютелька в тютельку по расписанию.

3. Самолет новый, оснащен телевизорами (правда худ. фильмы нам не показывали, но демонстрационные, где летим, сколько осталось лететь, какая температура, как правильно себя вести в салоне и т.п. крутили весь полет)

4. На борту предлагают напитки – безалкогольные, алкогольные в любом количестве.

5. Хороший обед, свежая выпечка (уж не знаю, как они эти булочки так умело подогревают прямо на борту, по вкусу, как будто бы, только из печи).

6. Доброе расположение персонала, хоть и плохо, но говорящего на русском.

7. Выдают пледы, подушки, защитные повязки от света.

8. Всем детям дарят подарки.

9. Раздельные, чистые туалеты, в туалете хорошая четырехслойная бумага.

10. Удобные кожаные кресла, большое расстояние между сидениями и если есть необходимость - то можно встать и выпрямиться в полный рост. Вот из всех этих приятнейших немелочей и состоял 4-часовой перелет до Будапешта. В порту нас встретил представитель, мы сели в машину, уже заранее оснащенную детским креслом, и помчались в отель.

Мои первые впечатления, пока ехали до отеля – куда не посмотришь – кругом старина, один дом интереснее другого, свежий воздух, все чисто, в цвету, в зелени, очень уютные улицы. Я ехала в машине и ловила себя на мысли, что этот город откроет нам еще массу приятных сюрпризов…

Было раннее утро. В отель «IBIS HEROYS SQUARE» мы приехали в 6 утра, сопровождающий тут же на своем языке объяснился с администратором, чтобы нас заселили прямо сейчас, а не в 14 часов, как положено. Нам посчастливилось, нашелся свободный номер.

Отдохнув после перелета, мы пошли гулять по окрестностям. Оказалось, что совсем рядом с отелем находится Площадь Героев, прямо за площадью самый красивый Городской парк Варошлигет (Городская роща), в котором стоит старинная купальня Будапешта – Сечени.

В центре парка пруд с уточками, за прудом детские площадки, теннисные корты, полянки, дорожки для гуляния. В правой стороне парка Замок Вайдуханяд, слева огромный городской Зоопарк, за ним Цирк, Лунапарк. Людей в парке в этот день бродило много. Был один из многочисленных праздников. Насколько мы поняли, пребывая там, венгры любят и умеют отдыхать, предпочитая семейный отдых. В выходные и праздники закрыты практически все магазины, офисы, аптеки, ну, в общем, все закрыто, работают лишь только некоторые крупные супермаркеты и центры развлечений. Вот туда и направляются мадьяры семьями.

Каждый наш день начинался с завтрака в ресторане отеля. Кратко о завтраке - выбор блюд однообразен, но при этом покушать можно достаточно вкусно всем членам семьи. Даже при нашей избирательности питания для ребенка все равно полноценный завтрак можно организовать. Думаю, будет интересно озвучить меню. Итак: молоко (горячее, холодное), разные мюсли, хлеб нескольких сортов, выпечка, яйца вареные, омлет, салат, свежие овощи, разные паштеты и лечо, французский омлет, сыры, колбасы, холодное мясо, йогурты, фрукты (яблоки, груши, персики, бананы, грейпфруты), фруктовый салат, масло сливочное, мед, чай (сортов 10), кофе, термальная вода, соки.

Позавтракав, мы направлялись в купальню. Получив колоссальную порцию здоровья и положительных эмоций, возвращались в отель, обязательно заглянув на детскую площадку, обедали и отдыхали. Вторая половина дня вплоть до позднего вечера была посвящена изучению достопримечательностей Будапешта (о которых будет рассказано во второй части моего рассказа). И по мере того, как мы узнавали этот город, он все больше и больше удивлял нас. Каждый день мы старались менять картинку, планировали по карте маршрут, сажали ребенка в коляску и вперед – любоваться очарованием Будапешта. Не знаю, то ли мы приехали в тот самый момент, когда все в природе оживает, расцветает и радует, то ли просто от незнания истории страны мы не готовы были увидеть всего того, что здесь «живет» уже в течение нескольких столетий – но хочу признаться, лично я влюбилась в Будапешт. Он очень напоминает Барселону, Прагу, где-то даже Питер, и все же он какой-то особенный. И, несмотря на чужой, довольно странный язык и совсем чужих людей, ты идешь по этим улочкам и площадям и чувствуешь себя так комфортно, будто гуляешь по родному городу.

Разные вещи, с которыми мы познакомились там и которые нас удивили по-хорошему и не очень:

* Венгры так гордятся своим гуляшом, что предлагают его и там и тут, готовят его по-разному, но это национальное блюдо есть часто не так уж и хочется. Еще лечо и разные соусы с красным перцем, гусиная печень, колбасы, маковый рулет, уникум и палинка. Вот и все, что предлагают мадьяры заграничным гостям. Наверное, для того чтобы вкусить весь колорит местной кухни надо ехать в глубинку. В столичных ресторанах в основном кухня интернациональная. Я там шутила, что самая вкусная венгерская кухня «В веселом мадьяре» в Екатеринбурге на Красноармейской.

* Винные открытия. До поездки в Венгрию нам известны были только знаменитые Токайские вина. Там мы познакомились с очень вкусными красными столовыми винами.

* Очень качественные продукты. Есть в Будапеште Большой городской рынок, который находится в конце улицы Ваци. Там можно купить все, что душе угодно. Все очень вкусное, свежее и выглядит, как на картинке.

* В Венгрии, несмотря на членство в Евросоюзе до сих пор своя валюта Форинты (курс 1 евро=250 форинтам), причем смысл хождения местной валюты так и не понятен, цены на ВСЁ, как в любой другой евростране – высокие. 1 литр бензина 54 рубля, проезд в общественном транспорте, например в метро ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ линии без пересадки – 40 рублей на человека, делаешь пересадку и едешь хотя бы одну остановку – плати еще 40 рублей, средний обед на троих в обычных ресторанах 100 евро (в Гюндель даже не заходили), з/п местного населения в среднем 500 евро.

* Очень много бездомных людей, они ходят по улицам и живут прямо в нишах домов и в коробках.

* Через каждый дом в Будапеште книжные магазины, через каждый третий дом оптика. Наверное, много читают, поэтому и оптик много

* При их оживленном движении, особое место занимают велосипедисты. Для них и специальные дороги со спец. светофорами. Велосипеды можно брать везде напрокат, есть модели со специальными детскими сидениями.

* Отношение к русским более чем спокойное, до сих пор в их душах живет обида за 1956-59 годы. Подчеркивается, что советское господство наложило большой отпечаток даже на сегодняшний быт мадьяр. Все советские памятники снесены. Зато событиям упомянутых лет даже возведен Музей Террора.

* В Будапеште странный климат - высокая влажность и, несмотря на температуру 20 и выше, все равно ощущаешь какой-то озноб. И вот что интересно при такой температуре воздуха мы все-время ходили по городу в куртках (местное население в майках), а в купальне Сечени всегда было тепло и даже порой жарко (так что мы и загорели неплохо).

* При посещении многих мест работает система дисконтов. В фойе нашего отеля была большая стойка, на ней многочисленные карточки-скидки куда угодно (музеи, рестораны, магазины, зоопарк, экскурсии, аренда и т.д.) Берешь карточки по количеству человек и, при покупке билетов, тебе эту скидку предоставляют.

* Потрясающие детские площадки. Их по городу немало, можно даже специально не искать. Оборудованы они таким образом, что на площадке интересно и годовалым малышам и подросткам.

Для каждых возрастов свои зоны и согласно возрасту оборудованы, при чем как!!!! Это не просто примитивные качели и лазалки. Еще одна особенность всех будапештских площадок - они покрыты толстым слоем сосновой коры.

Это гениально, на мой взгляд. Ведь сосновая кора гигиеничнее того же песка, менее травматично, ребенок, падая со снаряда, не так травмируется, еще сосна-антисептик и когда дети бегают по поверхности такой приятный сосновый аромат разносится по округе, и еще, даже после сильного дождя сосновая поверхность быстро просыхает и нет никаких луж.

* Будапешт в центре Европы, при желании можно двигаться в разных направлениях. Например, Вена находится всего в двух часах езды от Будапешта на автобусе или на поезде.

* Венгры – ранние птахи. Работу начинают рано утром, правда и заканчивают ее уже часам к 6 вечера.

* А еще они любят свой город, и поддерживают чистоту всеми силами. Приведу хотя бы две картинки из жизни горожан, за которыми я наблюдала. Гуляем на детской площадке, дети играют, на лавочке сидят две женщины, курят, болтают, смотрят за детьми. Первая докурила, встала и куда-то пошла с сигаретой. Дошла до урны, которая стояла в 20 м от места, где они сидели, выбросила окурок и вернулась обратно на лавку. Вторая, докурив, сделала то же самое, что и первая. Второй пример, пруд в парке, рядом дорожки. По дорожке идут две девушки, явно не уборщицы. У берега плавает пластиковая бутылка. Девушки, прогуливаясь, бросают взгляды в воду, подходят ближе к воде, вылавливают эту бутылку! и далее направляются к урне – выбросить ее и двигаются дальше.

* Самое потрясающе приятное открытие лично для меня – это огромное количество памятников, музеев, исторических мест. Честное слово, когда ты об этом узнаешь, понимаешь, что буквально КАЖДЫЙ дом, КАЖДАЯ улочка Будапешта пропитаны Историей, причем историей с большой буквы. Многое, что есть в Будапеште можно употреблять со словом «самое» - самое первое, самое знаменитое, самое старинное, самое крупное…

Завершая первую часть своего рассказа о Будапеште, хочу отметить главное. В Будапешт можно ехать всей семьей и даже с маленьким ребенком – там всем будет интересно. И в ответ на реплику менеджера, которая нас отправляла в путешествие о том, что «…ребенку смотреть страну уж точно будет рановато», приведу такой пример. Когда мы вернулись, и я спросила своего 3-летнего сына, что ему больше всего понравилось - сама удивилась его ответу, ожидая услышать и про бассейн в купальне, который впечатляет и взрослых не меньше детей, и про детские площадки, и про зоопарк, а он ответил «Домики в Будапеште» подразумевая тем самым удивительную и богатую архитектуру города, которую он созерцал вместе с нами в течение двух недель…