Как научить ребёнка постоять за себя?

Каждый может разозлиться - это легко; но разозлиться на того, кого нужно, и настолько, насколько нужно, и тогда, когда нужно, и по той причине, по которой нужно, и так, как нужно - это дано не каждому.

/Аристотель/

Кто-то из родителей сетует на неуемную агрессию ребенка, но нередко случается так, что поводом для беспокойства становится и «чрезмерное» (с точки зрения взрослых, опять же!) миролюбие малыша. Неумение постоять за себя, за отобранную игрушку, неумение дать сдачи обидчику. Часто слышишь (от пап в особенности), что «жизнь нынче жестока», что в этой борьбе выживает сильнейший, а «слабый» обречен…

Меня всегда смущали подобные заявления. Не стану утверждать, что современный мир – это райский сад. Просто жизнь бывает разная. И жизненный опыт показывает, что «пряником» зачастую можно добиться не меньшего, нежели ступая по головам «недругов и соперников».

В данной статье речь пойдет не только о том, как научить малыша в критической ситуации постоять за себя, но и о том, как помочь родителям правильно оценить обстановку и реакции собственного ребенка.

Рассмотрим реальный случай из практики детского психолога.

- Стёпа с детьми играл неплохо, но нам не нравилось, что он больше склонен подчиняться, - рассказывает Светлана. - Отберут у него ведёрко, он не протестует. Попросят машинку - даст. Муж смотрел на это, смотрел, а потом начал его учить: "Если у тебя что-нибудь отбирают, ты не церемонься. Дай разок в нос, и все отстанут".

Все действительно отстали. И даже попросили Светлану гулять со Стёпой где-нибудь в другом месте. Благо, рядом с домом был парк, и места хватало. К счастью, Светлана не стала дожидаться подросткового возраста, а постаралась побыстрее загладить результаты папиной педагогики. Правда, удалось ей это не сразу: мальчик начал входить во вкус, ему понравилось, что его все боятся. Спасло положение только то, что по натуре Стёпа был незлобив. А если бы семена упали на более подготовленную почву? Если бы, скажем, он был повышенно обидчив, агрессивен? Растормозить ребёнка легко, повернуть процесс вспять куда труднее.

Итак, чтобы родителям не наломать педагогических дров, именно с их проблем мы и начнем.

Чего делать нельзя?

1.1. Уверены ли Вы, что не делаете из мухи слона?

Нам кажется, важно разделить два момента: отношение к ситуации самого ребёнка и отношение родителей. И спросить: а так ли драматично обстоит дело в глазах вашего сына или дочери? Действительно ли, что их обижают, унижают, подавляют? Или это в вас самих всколыхнулись какие-то давние обиды, и вы невольно приписываете детям свои представления о жизни? К сожалению, дело частенько обстоит именно так.

Послушаем психолога Татьяну Шишову: «Нередко взрослые раздувают из мухи слона, и этим только вредят своему ребёнку, поскольку вместе с "мухой" (пустяковой обидой) раздувается его самолюбие. А раздутое, гипертрофированное самолюбие мешает человеку нормально строить отношения с окружающими. Он во всём выискивает подвох, вспыхивает, как спичка, при малейшем неосторожном слове, сказанном в его адрес. Понаблюдайте за людьми, которые зафиксированы на отстаивании собственного достоинства. Много ли у них друзей? Обида - вообще очень плохое, вредное чувство. Она разъедает душу, пробуждает в ней злость, зависть, ненависть».

Да, я помню из своего детства случаи настоящего унижения, когда мои одноклассники травили неугодную девочку (!): преследовали, закидывали насмешками, даже собирались, чтобы ее «побить»! Такие ситуации мы рассмотрим позднее.

1.2. Не навязывайте ребенку своих комплексов!

Прямое следствие из пункта номер 1.1.

Утверждая, что ребенка унижают и подавляют, родители зачастую закладывают в них комплекс неполноценности. Не зафиксируйся взрослый на какой-то мелкой несправедливости, совершённой по отношению к его ребёнку, тот, может быть, ничего и не заметил бы. Ну, толкнули... ну, поддразнили... ну, не приняли в игру... С кем не бывает? Сейчас не приняли, а через полчаса примут. Две минуты назад тебя толкнули, а ещё через две минуты ты кинешься куда-то стремглав и тоже нечаянно толкнёшь кого-нибудь... Детские обиды обычно нестойки и быстро улетучиваются. Сплошь и рядом вчерашний враг становится лучшим другом, и наоборот.

Вот что отмечает Татьяна Шишова: «Когда на обиде фиксируются взрослые, она приобретает качественно иной статус, как бы получает официальное признание. А ведь некоторые родители не просто заостряют внимание ребёнка на пустяковых обидах. Они ещё и припечатывают их страшным словом "унижение". Помню, одна мама в получасовой беседе раз десять повторила, что её мальчика в школе "унижают". А имелось в виду всего-навсего то, что учительница при ребятах делала ему замечания и, наконец, отсадила его за отдельную парту, поскольку он егозил, отвлекая соседей».

1.3. Прислушайтесь к себе: какие слова и образы Вы используете?

Сами посудите, что подспудно сообщает ребёнку взрослый, внушая ему мысль о "жестокости мира" и необходимости "пробиваться с боем"? - Ребёнок начинает чувствовать себя во вражьем стане. А поскольку мир большой, а ребёнок маленький, он не чувствует и не может чувствовать в себе сил победить весь мир. Поэтому у одних детей развиваются страхи, а у других - агрессивность, в глубине которой скрывается всё тот же страх.

Для нормального развития ребёнку совершенно необходимо верить, что мир добр. Да, в нём могут встречаться отдельные вкрапления зла, но именно вкрапления, редкие и непременно побеждаемые добром. Иначе страх парализует ребёнка, затормозит его интеллектуальное и эмоциональное развитие!

А тут не кто-нибудь, а собственные родители, чьё слово весит для маленького ребёнка гораздо больше слов всех остальных людей, выбивают из-под него опору, подрывают его представления о доброте и справедливости окружающего мира. Вместо того, чтобы защитить сына от обидчиков, отец, с одной стороны, нагнетает в нём страхи, а с другой, лишает малыша самоуважения, называя его слюнтяем. После этого довольно наивно ждать каких-либо положительных сдвигов в поведении робкого ребёнка.

1.4. Не называйте ребенка «слюнтяем» (даже в мыслях)!

Этим грешат, к счастью, не многие родители – в основном папы мальчиков. Многие дети зажимаются ещё больше, поскольку не могут преодолеть страха и к тому же боятся вызвать неудовольствие папы. А потому предпочитают поменьше жаловаться на обидчиков, скрывать свои переживания, перестают доверять родителям, отчуждаются от них. Это порождает ещё большие проблемы, ведь, утрачивая опору в лице взрослых, ребёнок ощущает свою полную беззащитность. А если он ещё и от природы несмел, страх перед миром может стать паническим.

Ну, и вспомните про нейролингвистическое программирование!..

А что можно и нужно делать?

2.1. Если ребенок мал, то защищать, пока не сможет защитить себя сам.

Защищать детей нужно обязательно. Конечно, не стоит уподобляться склочникам, которые по любому поводу бегут "качать права" в школу, садик, во двор. Но оставлять ребёнка беззащитным (да ещё попрекать его тем, что он не может постоять за себя сам!) взрослые просто не имеют права. Ведь это самое натуральное предательство.

Поверьте, если бы ребёнок мог расправиться с обидчиками без посторонних, он бы с удовольствием это сделал. Как только он соберётся с силами, ваша помощь станет ему не нужна. А пока этого не произошло, долг родителей - обеспечивать ему надёжную защиту.

В конце концов, мы ведь тоже не всегда справляемся со своими обидчиками сами, а в каких-то случаях прибегаем к помощи милиции. Как бы вы посмотрели на милиционеров, которые на просьбу защитить вас от распоясавшихся бандитов, ответили бы:

- А кулаки у вас на что? Сами защищайтесь, как можете. Человек должен уметь сам за себя постоять.

Вам кажется неправомерным сравнивать маленьких распоясавшихся хулиганов с большими? Но ваш-то ребёнок тоже маленький. И для него Петька с Колькой, терроризирующие двор, такие же страшные, как для вас - настоящие террористы.

2.2. Изъять из травмирующей среды.

Если сына или дочь регулярно обижают в детском садике, необходимо поговорить с воспитательницами. Помните: администрация детского учреждения, которое посещает ваш ребёнок, по закону отвечает за его физическое и психическое здоровье. Поэтому воспитатели обязаны следить за психологическим климатом в группе, унимать драчунов, не позволять одним детям дразнить других.

Два садика или две школы, расположенные через дорогу друг от друга, могут отличаться, как небо и земля. Когда я слышу истории о том, как в классе дразнят и забивают отличников, мне это удивительно. Я, конечно, верю, что это может быть правдой. Но в моей школе были другие ценности. Эрудиция, культура были в неизменном почете. Бойкотировались двоечники и хулиганы. Если в Вашей школе дела обстоят по другому, может, стоит собраться с духом и перевести чадо в другое учебное заведение?

2.3. Присмотритесь к собственному ребенку: не провоцирует ли он сам агрессию?

Зачастую бывает достаточно сменить сад или школу, и вопрос, как защититься от обидчиков, снимается сам собой. Но если ребёнок везде, куда бы ни попадал, оказывается жертвой драчунов, значит, дело не только в коллективе. Скорее всего, в нём самом есть нечто, провоцирующее обидчиков. Устойчивую агрессию часто провоцируют "занозистые" дети. Такие, которые сами задираются, а потом бегут жаловаться. И учить их надо не столько давать сдачи, сколько ладить с окружающими: не завидовать, не обижаться, относиться к ребятам доброжелательно, не ехидничать и т.п.

Ну, вот мы и перешли плавно от взрослых к детям.

Когда мы советуем присмотреться к ребенку, то имеем ввиду не только особенности его характера, но и, конечно, возраст.

Обычно на первом году жизни большую часть времени дети играют в одиночестве и не обращают внимания на других малышей. К 14-15 месяцам интерес к окружающим возрастает, и детишки пытаются научиться играть вместе. К двум годам они начинают взаимодействовать, но чаще каждый из них сосредотачивается на своей игре.

Если во время игры у двух- или трехлетних малышей возникает проблема, родители часто говорят им, чтобы они разбирались сами, или советуют дать сдачи. К сожалению, ни в том ни в другом случае малыши не в состоянии правильно растолковать смысл сказанного и не понимают, как нужно себя вести. Задача родителей заключается в том, чтобы ребенок научился достойно выходить из сложных ситуаций.

Вот что рекомендует родителям психолог Мария Аралова:

«- Не расстраивайтесь, если ваш малыш отдает все игрушки, когда его просят, и не отвечает обидчику. Скорее всего, это происходит потому, что он растет в доброжелательной атмосфере и нападки сверстников его удивляют, а не озлобляют. (Однако не забудьте о том, что маленькому ребенку в сложной ситуации необходима наша защита от агрессоров – см. пункт 2.1).

- Помните, что дети не умеют разбираться сами. Чтобы ребенок чувствовал эмоциональную безопасность, не уходите далеко, наблюдайте за его игрой.

- Постарайтесь объединить несколько доброжелательно настроенных детишек для интересной игры. Скорее всего, забияки и драчуны попытаются присоединиться к играющим, чтобы не остаться в изоляции.

- Если вы заметили, что ребенок играет с одной формочкой, потому что остальные у него забрали, не спешите делать вывод, что "у него всю жизнь будут все отбирать". Зачастую дети оказываются мудрее, чем нам кажется, и их поведение может быть продуманной стратегией.

- Научите ребенка показывать, что какие-то действия других детей бывают ему неприятны. Если агрессия "постороннего" малыша по отношению к вашему постоянна, скажите: "У нас дома никто не толкается. Это некрасиво. С тем, кто толкается и дерется, никто не играет".

- Помните, что маленькие дети могут долго сидеть неподвижно, изредка что-то лепеча или передавая друг другу. Не спешите вмешиваться и организовывать игру - детишки изучают друг друга, перед тем как войти в контакт.

- Не позволяйте малышам вредить друг другу словом или действием. Ваша задача - научить детей гибкости. Внимательно наблюдайте за играющими детьми и при необходимости уводите игру в безопасное русло.

- Если случилось так, что вы испробовали все средства борьбы с агрессором (предупредили, сказали, отвлекли), а он все равно не сдается, вы можете прибегнуть к крайней мере - предложите малышу ущипнуть обидчика за попку. Никакого вреда это ему не принесет, но может отрезвить и дать понять, что ваш ребенок может постоять за себя. Однако вы должны объяснить малышу, что это можно делать лишь в том случае, если остальные средства не помогли».

К возрасту шести-семи лет у ребенка появляется сильная зависимость от оценки взрослого. У ребенка формируется такое чувство, как совесть, а это значит, что все реакции на правила и запреты становятся значимыми и ребенок понимает, что несет в себе нарушение запретов. Появляется чувство ответственности, долга. Появляется и новый страх – быть непризнанным, не соответствовать требованиям социального окружения, быть не тем, кого считают хорошим. У ребенка вырабатывается четкая концепция, что значит быть хорошим, он знает, что входит в это понятие. Кроме того, в этом возрасте у ребенка повышена внушаемость.

Психолог Светлана Сушинских раскрывает следующие причины того, что ребенок данного возраста не может дать сдачу и постоять за себя:

1. «У ребенка сформировано понятие, что «хороший» - это тот, кто не дерется с другими детьми, что драться плохо, что за это наказывают. И чем больше ребенку внушали, что драться плохо, тем меньше шансов, что он это сделает.

2. То, что он не дает сдачи, это не потому, что он боится и не умеет это делать, а потому, что он не считает этот способ приемлемым для решения конфликта.

3. Ребенок не умеет решать конфликты и договариваться, так как опыт общения со сверстниками небольшой и чаще позитивный.

4. Все конфликты всегда предупреждались родителями, и родители не давали «потренироваться» в решении конфликтов самому.

Причины могут быть связаны с особенностями воспитания в семье и характером родителей:

1. В семье все проблемы решаются бесконфликтно, и ребенок никогда не наблюдал, как близкие люди проявляют защитные реакции.

2. Слишком активная мама, волевая, настойчивая, решающая за ребенка все его проблемы и делающая за него самую трудную работу.

3. Тревожная мама, которая ограничивала его от любых потрясений, от лишних контактов, предупреждающая каждое движение ребенка.

4. В период развития самостоятельности (2-3 года) ребенка ограничивали в этой самой самостоятельности. В итоге развился мотив избегания неудач вместо мотива достижения цели. То есть вместо того, чтобы добиваться цели, ребенок просто от нее убегает».

Резюмируя вышесказанное, делаем выводы, как помочь малышу:

3.1. Давайте ребенку больше общаться с другими детьми. Если ребенок не может дать сдачи, значит, нужно подсказать ему более приемлемый способ защиты. Например, если ему претит сам факт распускать руки, пусть следит за тем, чтобы его не смогли ударить, например, строгим голосом предупредить обидчика, всем своим видом показать, что он не позволит до себя дотронуться. Уверенность в себе – вот что важно. К уверенному в себе человеку никто и не подойдет просто так, чтобы ударить или обидеть.

3.2. Как формируется эта самая уверенность в себе? Продумайте еще раз систему запретов и наказаний дома, подумайте, не слишком ли вы давите на него морально, не перегружена ли его совесть излишними запретами и ограничениями. В возрасте шести-восьми лет для ребенка важна похвала и поддержка взрослых. Относитесь с пониманием к своему ребенку, чаще говорите, какой он у вас взрослый, какой сильный. Докажите, что вы доверяете ему, видите в нем взрослого ребенка и всегда готовы помочь. Ваша поддержка придаст ему уверенности в себе.

3.3. Если ребенок фантазирует, как он будет давать сдачи обидчику – подыграйте ему, но так, чтобы это не было агрессивно. Разыграйте разные сценки, как можно ответить обидчику, и не только с помощью силы. Чем больше вы найдете вариантов, тем больше шансов, что один из вариантов ребенок все-таки найдет для себя подходящим и использует его в разрешении конфликта.

3.4. Побеждаем страх. Страх преодолевается легче, если ребёнок даёт отпор врагу не ради себя самого, а защищая кого-то слабого. Он может защитить какого-нибудь малыша, новенького, впервые пришедшего в детский сад, или девочку, которую обижают озорные мальчишки.

Помню, как мне помогали развивать в себе недевичью храбрость книги Крапивина, где герои бросаются на помощь слабому. А если «враг» кажется больше и могущественнее, то помогал отсчет «назад»: пять-четыре-три-два-один!... В бой за справедливость!

