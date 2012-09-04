Будьте как дети или Ошибки взрослости

Взрослые! Если грустите,

Кошки скребут на душе –

Детство в аптеке спросите:

В капельках или в драже.

Пару цветных витаминок,

Капелек с сахаром пятъ –

И босиком без ботинок

Прямо по лужам гулять.

Света Карпова, 13 лет

Вот ведь как получается: дети спешат скорее повзрослеть, а взрослые стремятся стать детьми снова. Но что такое стать ребенком и что такое быть взрослым? Проведем исследование в поисках баланса.

Баланс, о котором и не подозревают дети, мечтающие скорее вырасти, и взрослые, мечтающие вернуться в детство. Как правило, их желания направлены лишь на выборочные блага. Ну, например, дневной сон. "Скорее бы вырасти и не спать днем", - говорит ребенок. "Вот бы сейчас вернуть обеденный сон, как в детском саду", - мечтает взрослый. Это, конечно, утрированный пример, но суть ясна, из всей системы берем одно "благо", а вытекающим последствиям внимание не уделяем.

Есть еще внутреннее наполнение взрослости-деткости. И вот об этом поподробнее.

Что отличает взрослого от ребенка? И каких детских качеств так не хватает взрослому?

У взрослого все серьезно – это, пожалуй, первый признак взрослости.

Взрослые серьезно относятся к происходящему вокруг них, даже слишком серьезно. Зачастую проблемы как таковой не существует, но взрослый человек утяжеляет даже мелкие неурядицы ореолом серьезности.

Случись то же самое с ребенком, уже сто раз забыл бы о случившемся и пошел дальше весело и легко, но человек "взрослый" будет разбираться, "мусолить" ситуацию, вместо того, чтобы отпустить ее и идти дальше налегке.

Хочу сразу заметить, что когда говорю про взрослого, говорю про некого ошибочного взрослого, взрослого условно.

А теперь подробнее об "ошибках взрослости".

Ошибка 1: взрослые все усложняют.

У каждого взрослого есть набор неких таинственных правил, в которых "прописано", чего не должен делать взрослый. И они строго следят, чтобы не нарушить эти правила. К примеру: "Взрослый не должен играть!". Допустим, что кто-то так действительно считает (если присмотреться к себе, то можно нащупать свой свод правил "чего не должен взрослый"). Давайте представим, что человек с установкой на "запрет игры" вдруг начнет играть. Что произойдет тогда? Со стороны ничего особенного не произойдет, но внутри этого взрослого будет бушевать страсти по поводу того, что скажут люди.

Что скажут, что подумают – это один из важнейших тормозов взрослого человека. Представьте, респектабельный мужчина в костюме вдруг начинает скакать по лесенке, перепрыгивая через ступеньку. Окружающие, которые наблюдают подобную картинку, либо покрутят у виска, либо начнут искать объяснение его поведению, то есть наполнять его прыжки смыслом. "Ну, не может же он просто прыгать, наверное, подписал контракт многомиллионный, вот и скачет как мяч..."

Ошибка 2: у любого действия взрослого должен быть смысл.

Нельзя сделать ничего просто так. А от этого постоянного объяснения происходящего, наполнения всего "смыслом", теряется всякая спонтанность действий, зато плотно закрепляется стереотипность мышления. Мировосприятие сужается, да и вообще - так и до занудства недалеко! А дети полны идей, постоянно находятся в "движухе", делают все без промедления, без подготовки, открыты ко всему новому, не перестают и не устают исследовать и познавать, и, самое главное, не боятся ошибок.

Ошибка 3: взрослый тщательно готовится к действию, боится совершать ошибки.

В общем, это довольно известная история, он так долго собирался, что так и не начал, так боялся и перестраховывался перед новым действием, что уже само действие стало ошибкой… Не совершает ошибок тот, кто вовсе не исследует.

Ошибка главная: взрослые почему-то считают себя умнее детей.

Здесь скажу коротко: можно иметь знание о жизни, а можно жить! Дети всегда на стороне жизни, а взрослые все время рискуют потерять эту возможность. Ибо стоит только сказать "я знаю" - и больше ничего не представляется возможным узнать. Только тот, у кого есть уверенность в своем незнании, движется вперед. Ему подвластны озарения и открытия. Дети не пытаются объяснить себе то или иное явление, они стремятся исследовать его, им не нужны объяснения происходящего – им необходим опыт!

Быть легче, проще, спонтанней, открытыми миру – вот чему следует поучиться взрослым у детей.

Ну, и для баланса, невыдуманные признаки взросления. Вне зависимости от возраста, ибо многим так называемым "взрослым", взрослое поведение вовсе не знакомо.

Главные признаки взросления – это, прежде всего, – ответственность, способность отвечать за свои поступки.

И еще: взрослый все делает сам, то есть он не ищет повода переложить свои дела и заботы на другого человека.

И если при этом взрослый будет весело подпрыгивать – вряд ли это кому-то помешает!

"Будьте как дети" (Мф. 18:3).

