«Условная» любовь

http://www.aif.ru/

Каждый ребенок мечтает о том, чтобы его просто любили. Но лишь немногим выпадает такое счастье. Как правило, хорошее отношение взрослых к детям все соткано из условий. Большинство людей выросло в подобной обстановке и запуталось в этих тенетах настолько, что, когда приходит их черед быть родителями, они относятся к своим детям согласно выработанному стереотипу…

Так плетется сеть условий

«Ты мне так нравишься, когда ты послушный мальчик». Неужели любовь исчезнет, когда он начнет шалить?

«Принес пятерку, как я тебя люблю!» А если бы принес двойку?

«Если поцелуешь мамочку, она купит тебе шоколадку». А нельзя ее купить просто так, без поцелуя?

Разве может настоящая любовь зависеть от поведения, чистой одежды, отметок в школе или вымытой посуды? Поступки могут нравиться или не нравиться, а любовь — или она есть, или ее нет. Заблуждаясь сами насчет понятия истинной любви, взрослые вводят в заблуждение и детей.

«Если сейчас же не сядешь за стол, не получишь сладкого». «Если закончишь год без троек, куплю тебе новый велосипед», — продолжают родители оплетать ребенка сетью условий.

Привыкая к бесконечным «если», дети делают выводы, что, оказывается, выполнять правила поведения надо не потому, что так принято у воспитанных людей, а потому, что иначе накажут. Хорошо учиться надо не для того, чтобы стать образованным человеком, а для того, чтобы получить подарок.

Родительская любовь нужна детям как воздух, а они постоянно находятся под страхом потери расположения, внимания, симпатии, уважения и любви. Как трудно жить в постоянном страхе!

Откуда неуверенность в любви?

а) взрослые выбирают негармоничный стиль общения с детьми;

б) родители не умеют выражать свои чувства;

в) родительская любовь неправильно ориентирована…

В семьях моих бабушек и дедушек было от 7 до 12 детей, в семьях моих родителей было 5 и 6 детей, а нас с братом всего двое. Даже на примере одной семьи видно, что всего за 2–3 поколения рождаемость уменьшилась в 5–6 раз!

Врачи и психологи говорят сейчас о том, что корень многих проблем с женским здоровьем заключается в искажении роли женщины-матери. Наш родительский инстинкт потому так и горяч, потому и дан нам с таким мощным избытком, что Природа, не знающая противозачаточных средств, рассчитывала на то, что свои родительские чувства мы будем проявлять много раз. На Руси семьи были многодетными. Вместе росли дети нескольких поколений — ранние, средние и старшие.

Сняв с себя национальную одежду, мы очень быстро забыли и традиции, обычаи, нравы предков. Многие молодые люди стали рассуждать по-европейски: вот станем на ноги, обзаведемся всем, что подобает иметь благополучной семье — квартирой, машиной, дачей — тогда и о ребенке можно будет подумать. На Западе на это может уйти несколько лет, в России — значительно больше (для кого-то — одно-два десятилетия). К тому же статистика показывает, что чем выше уровень материального благосостояния, тем меньше детей в семье. Остается только восхищаться нашими бабушками и прабабушками, которые жили без центрального отопления и водопровода, без стиральных машин и памперсов и имели при этом не только по 6–12 своих детей, но еще и приемышей воспитывали.

Совершенно иначе строились взаимоотношения в многодетной семье. Особое внимание родители уделяли только самым маленьким детям. Один за другим рождались и подрастали ребятишки. Старшие нянчили младших, те, в свою очередь, еще более младших. Дети приучались к труду значительно раньше, чем в наше время. Расспросите своих бабушек и дедушек, что они умели делать в 5–7 лет, а потом сравните с нынешними детьми. В лучшем случае городской дошкольник «умеет» выносить мусор, пылесосить ковер и ходить в магазин за хлебом. Совсем небогатый запас… Сейчас многие психологи считают основным видом деятельности подростка общение. Подросший ребенок начинает чувствовать, что он уже не ребенок, но еще и не взрослый. Большую часть времени он тратит на переговоры, «разборки» и «тусовки». И все же почувствовать себя полноценным подросток может лишь тогда, когда будет уметь делать что-то для других.

Доброта — основа семьи

Современные взрослые почему-то забывают, что самое главное для детей — это не благоустроенная квартира, престижный лицей, а истинная любовь родителей, настоящая доброта. Именно этими качествами отличались когда-то наши прапрадедушки и прапрабабушки, и именно этих качеств нам так не хватает теперь. Тем не менее, у каждого из нас — огромный потенциал любви, каждому из нас ее отпущено с избытком, и не на одного-двух детей, а не менее чем на десяток! В результате, родительская любовь неправильно ориентирована. То, что тысячелетиями распределялось между семью-десятью, теперь получает один ребенок, в лучшем случае двое-трое.

Если бы ребенок получал только любовь и тепло, можно было бы за него лишь радоваться. Но вместе с любовью, вниманием и лаской ребенок приобретает тревогу и беспокойство, агрессивность и стремление властвовать и подчинять. Да, такой груз для хрупких детских плечиков, пожалуй, тяжеловат!

Как же быть? Хорошо, если есть силы, здоровье и достигнут хотя бы минимальный уровень благосостояния. Но как можно «распределить свои чувства», если в семье всего один ребенок и больше не может быть (по разным причинам)? А если в семье вообще нет детей и не будет? Куда деть тот самый «запас любви», который дан всем с избытком? Каждый взрослый решает подобные вопросы сам. Готовых рецептов быть не может, но есть примеры удачного решения этих проблем:

— взять на воспитание ребенка из детского дома;

— стать крестной матерью или отцом для детей или подростков и помогать им всю жизнь как собственным детям;

— пойти работать в больницу, ухаживая за больными детьми;

— заняться творчеством, согревающим детские души, несущим добро, свет и любовь.

Как проявлять любовь

Дети чрезвычайно чувствительны. Гамма чувств, испытываемых ребенком, значительно богаче, чем у взрослого. Понаблюдаем за 3-летним малышом, который рассматривает жука. Десятки чувств и их оттенков сменяются на его лице:

— Ты кто? — Ух ты! — Ты зачем такой? — Куда ты ползешь? — Мне немного страшно с тобой. — Какие у тебя лапки! — Нет, ты все-таки милый. — Есть ли у тебя детки? — Тебе пора? Ну, ползи, ползи.

Удивление, восторг, недоверие, восхищение, доброта, любопытство, страх, нежность, размышление сменяют друг друга с такой быстротой, что не успеваешь опомниться. Это потом маленький человек научится прятать свои чувства и прикрывать одно другим, а пока он чуток и открыт миру. Сохранить эту восприимчивость — вот одна из важнейших задач, стоящих перед взрослыми. Ведь именно восприимчивость — основа не только удачных взаимоотношений с людьми, но и основа творчества.

Тонко чувствуя красоту природы, дети так же чутко улавливают малейшие изменения в настроении взрослых. Внимательные глаза сына не пропускают ничего: ни маминых движений, непривычно ускоренных или замедленных, ни иного наклона головы. Все будет подмечено и проанализировано маленьким психологом! Как бы не заглушить эту природную чуткость!

Покажите только хорошее

Если дети могут делать выводы о чувствах, наблюдая за действиями, значит, и мы, взрослые, должны уметь проявлять наши чувства к детям не только словами, но и действиями.

Однажды натолкнувшись на сердитый или строгий взгляд, малыш постепенно начнет замечать, что нежно-ласковые волны иногда куда-то исчезают. Мамин взгляд, раньше как бы говоривший: «Ты самый лучший в мире малыш!», все чаще будет вопрошать: «Ну, что ты опять натворил, маленький негодник?» Теплое, ласкающее море, мелея, мало-помалу превращается в озеро…

Растущему человеку обходиться без одобрительных взглядов мамы и папы не просто тяжело — невозможно. Начиная новое для себя дело, он обязательно должен заручиться поддержкой и участием родителей. Обратите внимание, как ловит мамин взгляд 4-летний мальчуган, научившийся кататься на велосипеде, или дошкольник, прочитавший первое в своей жизни слово. Необходимость в «море ласки» с возрастом ничуть не становится меньше. Но стоит взрослым последить за собой, как многие заметят, что с каждым днем уменьшается количество нежно-одобрительных взглядов, а число строго-обвинительных увеличивается.

Чем старше становится ребенок, тем более усугубляется ситуация. Когда родители чаще всего смотрят на школьника?

— Когда о чем-то просят его: «Вынеси, пожалуйста, мусор».

— Когда проверяют выполненное им задание: «Уроки сделал?», «Ковер пропылесосил?»

— Когда ожидают от него неприятностей: «Опять что-то натворил?»

Все эти просьбы, требования, приказания сопровождаются очень выразительными взглядами.

И вот тут-то многие родители совершают ужасные ошибки.

Ошибки взрослых

Сознавая, что дети наиболее внимательны, когда смотрят в глаза, взрослые вырабатывают привычку ловить взгляд ребенка в основном тогда, когда хотят своим взглядом усилить требования или когда сердятся. Пока ребенок мал, такой способ срабатывает… но только из-за страха перед родительским гневом. В данном случае ребенок не понимает требований взрослых, но подчиняется насилию. Конечно, при этом он не чувствует себя искренне любимым, что в будущем помешает ему быть открытым с родителями.

Что происходит, если взгляд ребенка, ищущий поддержки и одобрения, всегда будет натыкаться на пустоту. Скажите, уважаемые взрослые, как вы чувствуете себя с человеком, который при разговоре с вами прячет глаза или отводит их в сторону? Скорее всего, вы попытаетесь побыстрее освободиться от такого собеседника. И, наоборот, человек со светлым, открытым взглядом, с улыбкой и доброжелательным выражением лица вызывает симпатию, расположение и желание подольше общаться с ним.

Не находя доброго участия в своей жизни, ребенок перестает ловить взгляды родителей. Стоит ли тогда удивляться, что подросток торопится быстрее убежать к друзьям на улицу, в компанию, туда, где его понимают.

Как жаль, что большинство родителей не придают большого значения этим вопросам, считая их не такими уж важными. Между тем психологи, наблюдающие за отношениями детей и родителей, утверждают, что обмен взглядами имеет решающее значение не только в установлении доверительных отношений с ребенком, но и в удовлетворении его потребности в уважении и любви.