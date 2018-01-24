Почему стоит гнаться за двумя зайцами, или как достигать поставленной цели

Сейчас в сети очень популярны тренинги типа "изменись за сто дней", когда предлагается поставить одну цель и ежедневно прикладывать усилия к её достижению. Кто-то таким образом пытается похудеть, кто-то - решить накопившиеся проблемы. Как показывает практика, до конца "марафона" доходят не все, только самые упёртые. Кто-то уходит в начале, даже ещё до постановки целей, кто-то не выдерживает напряжения и прекращает в середине.

И даже если "марафон" пройден и основная цель была достигнута, часто после него остаётся усталость и ощущение неудовлеторённости. Как его избежать?

Что мешает достижению цели?

Давайте разберёмся, почему так происходит и что можно было бы сделать по-другому, для того, чтобы провести эти три месяца более эффективно.

Если вы понаблюдаете за тем, как играют дети, вы обнаружите два момента: полное внимание к игре (они буквально "живут" ею) и возбуждение, удовольствие от процесса. Внимание и удовольствие естественно сопровождают спонтанный процесс, принося радость завершённости и ощущение достижения чего-то нового. Так происходит, когда человек находится в контакте со своими потребностями и желаниями, когда то, что он в данный момент делает - это то, чего ему действительно сейчас хочется.

Возвращаясь к "марафонам". Когда человек ставит перед собой какую-то цель, это наверняка то, чего он в настоящий момент желает. Это действительно составляет одну из его потребностей. Но лишь "одну из". Сам факт того, что для осуществления этой потребности необходимо ставить цель, указывает на то, что существует нечто, что мешает выполнению этой цели. То есть некое противоположное желание (или желания), которое в этот момент задвигается на задний план.

Что происходит, когда мы продолжаем в течение долгого времени "задвигать" наши желания и потребности? Сами по себе они исчезнуть не могут. Мы можем "забыть" о них, делая себя нечувствительными к ним, или же как-то изменить их, перенаправить. Так или иначе, желания остаются и постоянно о себе напоминают. При этом общее количество энергии организма как будто разделяется на 3 части:

1 часть - продолжает заниматься выбранной целью

2 часть - которая включает в себя вытесненное желание или потребность - активно сопротивляется этому движению

3 часть - борется с этим сопротивлением, используя разные интеллектуальные аргументы

И чем больше энергии вовлекается в борьбу с сопротивлением, тем больше раздражения накапливается внутри. В конце концов это приводит к внутреннему "взрыву" и отказу в выполнении цели. Либо человек просто бросает дело, не в силах сопротивляться.

Как научиться эффективно достигать цели

А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы с самого начала уделить внимание не только основной цели, но и тому, что мешает её выполнению. Понимаю, что это звучит абсурдно, ведь кажется, что мы таким образом откладываем выполнение цели. Однако на деле получается совершенно обратное. Признавая своё сопротивление и ту часть себя, которая за ним стоит, те потребности и желания, которые заключаются в этой части, человек обнаруживает в себе больше желания двигаться к своей основной цели. Двигаясь от поставленной цели к противоположнонаправленному желанию и обратно, можно найти свой собственный ритм, более плавно переключаясь из одной роли в другую.

К примеру, если упростить цель "похудеть" до двух противоположнонаправленных желаний (конечно, чтобы эффективно похудеть, на самом деле нужен комплексный подход, включающий и диету, и упражнения, и изменение отношения к еде, и много чего ещё), то мы получим на одном конце желание "вкусно покушать", а на другом - желание "быть худым". Если сосредоточиться только на желании "быть худым", то итогом вполне может стать какое-нибудь хроническое заболевание, плюс постоянные срывы и ненависть на себя за это. Признавая потребность "вкусно покушать", выделяя для этого специальное время, мы можем сгладить общее состояние и дольше сохранить мотивацию к похудению, вместо того, чтобы постоянно "грызть себя" за каждую съеденную ночью пироженку.

Другими словами, ставя какую-то одну цель, полезно будет подумать обо всём том, что будет мешать её осуществлению. Признать эти желания и потребности и сознательно выделить на них своё время. То есть вместо того, чтобы преследовать одну цель и гнаться "за одним зайцем", гораздо эффективнее будет "погнаться за двумя", держа обоих во внимании. В противоположность известной пословице, в этом случае можно достичь большего и меньшими силами, со спокойной душой и приятным состоянием.

Фото:

https://www.pexels.com

http://www.globallookpress.com